Количество заболевших Covid-19 в мире превысило 200 миллионов Статьи редакции
Больше всего случаев официально зафиксировали в США, Индии и Бразилии.
Это данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает информацию о заболеваемости коронавирусом.
Наибольшее количество случаев заражения выявили в США (35 миллионов), Индии (почти 32 миллиона) и Бразилии (20 миллионов). Россия находится на четвёртом месте. По официальным данным, в стране с начала пандемии зафиксировали почти 6,3 миллиона заболевших Covid-19.
Из-за вируса умерли 4,3 миллиона человек. Больше всего смертей в США (614 тысяч), Бразилии (559 тысяч), Индии (426 тысяч). В России официально зафиксировали 159 тысяч смертей от коронавируса.
В июле «Медуза», «Медиазона» и «Холод» выпустили расследование о закрытом регистре Минздрава. Тогда они обнаружили свыше 29 миллионов записей о заболевших Covid-19 — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб.
Минздрав назвал публикации «не более, чем фантазией» и пояснил, что в «ресурсе» содержатся данные не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий».
После этого издания решили разобраться, как именно работает регистр с данными о Covid-19, и ответить на все возникшие у читателей вопросы.
Русские, мы можем лучше, давайте поднажмём!
Мощная пандемия, которая уже второй год не думает затухать, не смотря на глобальные локдауны и появление вакцин, увеличение количества стихийных бедствий, значительное усиление авторитаризма по всему миру. Довольно мрачное будущее наступает.
Вакцина помогает не сдохнуть, бро.
Заболеваемость может расти до бесконечности.
Испанка свирепствовала три года. Чума вообще приходила раз в пятилетку на протяжении половины 14 столетия.
Блин, вот смотришь на отношение заболевших к общему числу населения и ненароком начинаешь в Кришну верить
Действительный Слава
Может быть цифра и большая, но относительно прошедшего времени и населения земли - нет. Другими болезнями болеют больше и цифры там страшнее.
С какими другими болезнями? Считай за год умерло 4 млн человек. За год от СПИДа умирает 680 000 тыс, от гриппа 650 тыс, 1.5 млн от туберкулёза. На войнах погибает 55 тыс. Просто в обычной жизни убивают оружием 400 тыс в год.
Ну и это только умерли. Многие из тех кто выжили перенесли болезнь не благополучно. Не вернулись в состояние до болезни, а значительно ухудшили своё здоровье. Если учитывать сколько из-за болезни потеряно человеко-годов, то ещё на несколько миллионов смертей хватит.
За какой год умерло 4 млн от коронавируса?) Ох эти истерички.
За этот год. с 5 августа 2020 по 5 августа 2021 умерло ~ 3.600 млн. Это по официальной информации.
Ох эти истерички.
лови жалобу
Действительный Слава
И ещё большой секрет. Привитые тоже болеют, прививка - не защитный купол, а лишь способ быстрее выздороветь
0.200.000.000 болеет
7.800.000.000 не болеет
вы знаете что такое 8.000.000.000 населения - 200.000.000 населения? Это 7.800.000.000
в одном миллиарде населения таких заболевших "частей" 5
то есть в 8 это 8*5 = 40 частей
40-1 = 39 частей
1/39 от населения это как это как... это как... ПОДСКАЖИТЕ