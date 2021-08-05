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Новости
Ольга Щербинина

Количество заболевших Covid-19 в мире превысило 200 миллионов Статьи редакции

Больше всего случаев официально зафиксировали в США, Индии и Бразилии.

17 17 комментариев
1163 просмотров

Это данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает информацию о заболеваемости коронавирусом.

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Наибольшее количество случаев заражения выявили в США (35 миллионов), Индии (почти 32 миллиона) и Бразилии (20 миллионов). Россия находится на четвёртом месте. По официальным данным, в стране с начала пандемии зафиксировали почти 6,3 миллиона заболевших Covid-19.

Из-за вируса умерли 4,3 миллиона человек. Больше всего смертей в США (614 тысяч), Бразилии (559 тысяч), Индии (426 тысяч). В России официально зафиксировали 159 тысяч смертей от коронавируса.

В июле «Медуза», «Медиазона» и «Холод» выпустили расследование о закрытом регистре Минздрава. Тогда они обнаружили свыше 29 миллионов записей о заболевших Covid-19 — это в пять раз больше, чем официально сообщает оперативный штаб.

Минздрав назвал публикации «не более, чем фантазией» и пояснил, что в «ресурсе» содержатся данные не только о заболевших, но также о больных пневмонией, вакцинированных и представителей других неназванных «категорий».

После этого издания решили разобраться, как именно работает регистр с данными о Covid-19, и ответить на все возникшие у читателей вопросы.

Данные по Covid-19 в закрытом регистре Минздрава…
Что стало известно из второго исследования «Медузы», «Холода» и «Медиазоны» о сертификатах…
tjournal.ru

#новости #covid19

17 17 комментариев
5
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17 комментариев
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BreezyEzy

6

Русские, мы можем лучше, давайте поднажмём!

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Острый волк

BreezyEzy
2

Нацик что ли?

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Миша Копейкин

1

Мощная пандемия, которая уже второй год не думает затухать, не смотря на глобальные локдауны и появление вакцин, увеличение количества стихийных бедствий, значительное усиление авторитаризма по всему миру. Довольно мрачное будущее наступает.

Ответить

Dizzy Dizz

Миша
2

Вакцина помогает не сдохнуть, бро.
 Заболеваемость может расти до бесконечности.

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Alexei Kuksin

Миша
1

Испанка свирепствовала три года. Чума вообще приходила раз в пятилетку на протяжении половины 14 столетия. 

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Жених приехал

2

Китай ответит?

Ответить

Smaug The Terrible

2

Карта клевая. Явно вдохновлялись Plague Inc

Ответить

Кислотный беспилотник

0

Блин, вот смотришь на отношение заболевших к общему числу населения и ненароком начинаешь в Кришну верить

Ответить

Действительный Слава

Кислотный
4

Может быть цифра и большая, но относительно прошедшего времени и населения земли - нет. Другими болезнями болеют больше и цифры там страшнее.

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Миша Копейкин

Действительный
1

С какими другими болезнями? Считай за год умерло 4 млн человек. За год от СПИДа умирает 680 000 тыс, от гриппа 650 тыс, 1.5 млн от туберкулёза. На войнах погибает 55 тыс. Просто в обычной жизни убивают оружием 400 тыс в год.
Ну и это только умерли. Многие из тех кто выжили перенесли болезнь не благополучно. Не вернулись в состояние до болезни, а значительно ухудшили своё здоровье. Если учитывать сколько из-за болезни потеряно человеко-годов, то ещё на несколько миллионов смертей хватит.

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Чембельбес

Миша
0

За какой год умерло 4 млн от коронавируса?) Ох эти истерички.

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Миша Копейкин

Чембель…
3

За этот год. с 5 августа 2020 по 5 августа 2021 умерло ~ 3.600 млн. Это по официальной информации.
 Ох эти истерички.

лови жалобу

Ответить

Действительный Слава

Действительный
0

И ещё большой секрет. Привитые тоже болеют, прививка - не защитный купол, а лишь способ быстрее выздороветь 

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Острый волк

Действи…
2

И не попасть в больницу. Также важно, что смертность резко снизилась (почти до нуля) в странах с массовой вакцинацией.

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Smaug The

Острый
0

Пиздато мы, рептилоиды, реальные данные скрываем, правда?

Ответить

Mikhail Dragunov

Кислотный
0

В масонов скорее хD

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Ann Partovi

0

0.200.000.000 болеет
7.800.000.000 не болеет

вы знаете что такое 8.000.000.000 населения - 200.000.000 населения? Это 7.800.000.000 

в одном миллиарде населения таких заболевших "частей" 5

то есть в 8 это 8*5 = 40 частей

40-1 = 39 частей

1/39 от населения это как это как... это как... ПОДСКАЖИТЕ

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