«МБХ медиа» прекратило работу после блокировки сайта Статьи редакции
Вслед за «Открытыми медиа».
Издание «МБХ медиа» объявило о прекращении работы из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры.
«Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект „МБХ медиа“ закрывается», — написала главный редактор проекта Вероника Куцылло.
Она отметила, что «МБХ медиа» за три с половиной года его работы блокировали несколько раз, но журналисты «каждый раз находили возможность вернуться к читателям».
Утром 5 августа издание «Открытые медиа» объявило о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором. Несмотря на схожесть в общественно-политической тематике и одного владельца, редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» работали отдельно друг от друга.
Ведомство заблокировало сайты изданий, а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт учреждённой Ходорковским премии «Профессия — журналист».
06.03.2001 "Я считаю, что интернет - очень перспективная форма общения, форма коммуникации, получения информации, очень интересная, меня это очень интересует, должен сказать откровенно, к сожалению, мало ею пользуюсь." Путин
18.12.2003 "Интернет - это полезная вещь, если оттуда извлекается нужная информация для образования, для развития человека. А если это какая-то болтовня часовая, то мне кажется, что толку в этом немного. Это потеря времени". Путин
02.10.2005 "В России очень активно и абсолютно свободно развивается интернет, что представляет огромные проблемы и вопросы не только в нашей стране, но и в других. Но несмотря на эти вопросы, в России не предпринимается никаких шагов по ограничению свободы интернета".
31.12.2006 "Должны быть внутренние ограничения. Провайдеры - те люди, которые занимаются бизнесом в этой сфере, те люди, которые используют интернет как средство массовой информации, - прежде всего они сами должны выработать правила, которых интернет-сообщество должно придерживаться.
06.06.2006 "Интернет - одно из растущих средств массовой информации, приобретающих все большее и большее влияние. И у нас, в отличие от некоторых других стран, вообще никак не ограничивается интернет, вообще нет никаких ограничений.
26.10.2007 "Пользователи интернета в России, которые являются, безусловно, наиболее продвинутыми и талантливыми, будут создавать в интернете атмосферу высокой нравственности".
24.04.2014 Путин: Интернет возник как проект ЦРУ, так и развивается
22.05.2015 Владимир Путин поручил ФСО обеспечить создание защищенного государственного сегмента интернета, через который будут работать органы госвласти
19.12.2019 Речь идет не о внутренних ограничениях, а о защите Сети от отключения извне заявил Путин
14.02.2021 Путин не исключил отключения иностранных интернет-сервисов в случае «враждебных действий»
04.03.2021 Путин заявил об угрозе разрушения общества из-за интернета.
Знакомый щит
"А если это какая-то болтовня часовая, то мне кажется, что толку в этом немного. Это потеря времени."
Это Путин на ТЖ что-ли быканул???
Да, блин, а за пределами интернета люди только по делу общаются. И по сотовому стараются кратенько вопросик обкашлять, потому что тарификация посекундная, да
Знакомый щит
На прямой линии все четко и по делу.
Как быстро написал 🤔
Из методички скопировал?) 😏
давно подборку делал в одном чатике ради лулза
Годно получилось
советую TJ сделать такую же подборку и полноценную статью что я скинул для примера, будет интересно увидеть эволюцию вглядов и к чему всё идёт)
Да, думаю там по многим вопросам можно будет увидеть такую "эволюцию"
такое ощущение что они ждали любого повода чтоб закрыться
Прогнулись, жаль.
+15
Я их иногда видел в ленте. К сожалению больше не увижу. Почему не стали бороться?
Видимо, совсем хуево будет, если бороться
Так можно переехать в другую страну и там бороться. Иностранные спонсоры (инвесторы) помогут
Заблочат, а с впн или через телегу будет не так много сидеть
плюс без журналистов в России новости немного сложнее делать.
плюс данный статус лишает рекламных доходов.
в ленте чего? Может потому и закрылись, что в российских соцсетях их теперь не будет. Просто откроются с другим названием.
Журналисты что у Медузы, что у Открытых медиа и МБХ, что у Проекта находятся (или находились) в России. Невозможно же нормально делать СМИ с фокусом на Россию, когда людей на месте нет. Если Медузу запретят в России, я думаю, что они тоже закроются.
учитывая, что Медуза активно метит себя инагентом- маловероятно, что ее запретят.
Странно.
Ничего странного, никто из редакции не хочет сидеть в тюрьме, поэтому абсолютно логичный и правильный шаг.
00х
Интернет даст возможность делать свободные сми
20х
...
Когда придут за tj?
Интересно, сколько Ходорковский успел вывести денег из России до того, как присел?