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Новости
Ольга Щербинина

«МБХ медиа» прекратило работу после блокировки сайта Статьи редакции

Вслед за «Открытыми медиа».

Издание «МБХ медиа» объявило о прекращении работы из-за блокировки по требованию Генпрокуратуры.

«Я не готова ставить под угрозу свободу и жизни других людей. Михаил Ходорковский — тоже. Проект „МБХ медиа“ закрывается», — написала главный редактор проекта Вероника Куцылло.

Она отметила, что «МБХ медиа» за три с половиной года его работы блокировали несколько раз, но журналисты «каждый раз находили возможность вернуться к читателям».

Утром 5 августа издание «Открытые медиа» объявило о прекращении работы после блокировки Роскомнадзором. Несмотря на схожесть в общественно-политической тематике и одного владельца, редакции «Открытых медиа» и «МБХ Медиа» работали отдельно друг от друга.

Ведомство заблокировало сайты изданий, а также правозащитной организации «Правозащита Открытки» вечером 4 августа. Кроме того, Роскомнадзор заблокировал сайт учреждённой Ходорковским премии «Профессия — журналист».

#новости #медиа

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Подозрительный Кот

41

06.03.2001 "Я считаю, что интернет - очень перспективная форма общения, форма коммуникации, получения информации, очень интересная, меня это очень интересует, должен сказать откровенно, к сожалению, мало ею пользуюсь." Путин
18.12.2003 "Интернет - это полезная вещь, если оттуда извлекается нужная информация для образования, для развития человека. А если это какая-то болтовня часовая, то мне кажется, что толку в этом немного. Это потеря времени". Путин
02.10.2005 "В России очень активно и абсолютно свободно развивается интернет, что представляет огромные проблемы и вопросы не только в нашей стране, но и в других. Но несмотря на эти вопросы, в России не предпринимается никаких шагов по ограничению свободы интернета".
31.12.2006 "Должны быть внутренние ограничения. Провайдеры - те люди, которые занимаются бизнесом в этой сфере, те люди, которые используют интернет как средство массовой информации, - прежде всего они сами должны выработать правила, которых интернет-сообщество должно придерживаться.
06.06.2006 "Интернет - одно из растущих средств массовой информации, приобретающих все большее и большее влияние. И у нас, в отличие от некоторых других стран, вообще никак не ограничивается интернет, вообще нет никаких ограничений.
26.10.2007 "Пользователи интернета в России, которые являются, безусловно, наиболее продвинутыми и талантливыми, будут создавать в интернете атмосферу высокой нравственности".
24.04.2014 Путин: Интернет возник как проект ЦРУ, так и развивается
22.05.2015 Владимир Путин поручил ФСО обеспечить создание защищенного государственного сегмента интернета, через который будут работать органы госвласти
19.12.2019 Речь идет не о внутренних ограничениях, а о защите Сети от отключения извне заявил Путин
14.02.2021 Путин не исключил отключения иностранных интернет-сервисов в случае «враждебных действий»
04.03.2021 Путин заявил об угрозе разрушения общества из-за интернета.

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Знакомый щит

Подозрительный
10

"А если это какая-то болтовня часовая, то мне кажется, что толку в этом немного. Это потеря времени."

Это Путин на ТЖ что-ли быканул???

Ответить

Кислотный беспилотник

Знакомый
2

Да, блин, а за пределами интернета люди только по делу общаются. И по сотовому стараются кратенько вопросик обкашлять, потому что тарификация посекундная, да

Ответить

Знакомый щит

Кислотн…
0

На прямой линии все четко и по делу.

Ответить

Ваша Закладко

Знакомый
0

годное видео сколен

Ответить

Андрей Охапкин

Знакомый
1

Он за это ответит.

Ответить

Smaug The Terrible

Знакомый
0

Я бы ему за это минус влепил

Ответить

Андрей Охапкин

Подозрительный
–4

Как быстро написал 🤔
Из методички скопировал?) 😏

Ответить

Подозрительный Кот

Андрей
9

давно подборку делал в одном чатике ради лулза

Ответить

Андрей Охапкин

Подозри…
0

Годно получилось 

Ответить

Подозрительный

Андрей
1

советую TJ сделать такую же подборку и полноценную статью что я скинул для примера, будет интересно увидеть эволюцию вглядов и к чему всё идёт)

Ответить

Андрей Охапкин

Подозри…
0

Да, думаю там по многим вопросам можно будет увидеть такую "эволюцию"

Ответить

Stanley H. Tweedle

Подозрительный
1

Надеюсь, путинское общество и правда разрушится

Ответить

Денис Фадеев

Подозрительный
0

Что-то пошло не так

Ответить

Скрытый хот-дог

2

А что не закрылось

Ответить

Антигравитационный торт

Скрытый
26

Твой долг по ипотеке

Ответить

Знакомый щит

4

Мэил.ру через свои рычажки устраняет конкурентов TJ?

Ответить

Алый месяц

Знакомый
4

через рычажок никиты?

Ответить

imevän munaa

2

такое ощущение что они ждали любого повода чтоб закрыться

Ответить

Neketa Fo

imevän
5

Спасибо Роскомнадзору за безработную свободу 🙏🏿🙏🏿

Ответить

Мистер Блондин

Neketa
1

Давай бар откроем

Ответить

Андрей Охапкин

–2

Прогнулись, жаль. 

Ответить

Bibba La Bibba

Андрей
0

+15 

Ответить

Андрей Охапкин

Bibba
0

Я их иногда видел в ленте. К сожалению больше не увижу. Почему не стали бороться?

Ответить

aliftin

Андрей
4

Тот факт что люди закрывают свое издание из-за того что боятся за свою безопасность в России уже является очень ебаным. И совершенно не важно о чем они пишут и сколько людей из читает. 

Ответить

Андрей Охапкин

aliftin
0

Это правда

Ответить

Bibba La Bibba

Андрей
3

Видимо, совсем хуево будет, если бороться

Ответить

Андрей Охапкин

Bibba
0

Так можно переехать в другую страну и там бороться. Иностранные спонсоры (инвесторы) помогут

Ответить

Bibba La Bibba

Андрей
0

Заблочат, а с впн или через телегу будет не так много сидеть

Ответить

Madegghead

Bibba
0

плюс без журналистов в России новости немного сложнее делать.
плюс данный статус лишает рекламных доходов.

Ответить

AZP

Madeggh…
0

У них разве были доходы?

Ответить

Madegghead

AZP
0

а у них совсем не было рекламы?

Ответить

AZP

Madeggh…
0

Выключил AdGuard, зашёл на МБХ ньюс. Не увидел рекламы.

Ответить

Михаил Зеленин

Андрей
1

в ленте чего? Может потому и закрылись, что в российских соцсетях их теперь не будет. Просто откроются с другим названием. 

Ответить

AZP

Андрей
–3

Они разве не свалили, как Медуза?

Ответить

Anton Golovanov

AZP
1

Журналисты что у Медузы, что у Открытых медиа и МБХ, что у Проекта находятся (или находились) в России. Невозможно же нормально делать СМИ с фокусом на Россию, когда людей на месте нет. Если Медузу запретят в России, я думаю, что они тоже закроются.

Ответить

Михаил Зеленин

Anton
0

учитывая, что Медуза активно метит себя инагентом- маловероятно, что ее запретят. 

Ответить

Андрей Охапкин

AZP
0

А стоп, я думал это и есть филиал Медузы 🤷‍♂️

Ответить

Дизайнер Павленко

1

Странно. 

Ответить

Марк Захаров

Дизайнер
1

Ничего странного, никто из редакции не хочет сидеть в тюрьме, поэтому абсолютно логичный и правильный шаг.

Ответить

Сергій Осипчук

1

00х
Интернет даст возможность делать свободные сми
20х
 ...

Ответить

Кислотный беспилотник

Сергій
0

Не дал(

Ответить

Собака соседа

1

Когда придут за tj?

Ответить

AZP

Собака
0

Сегодня

Ответить

Денис Фадеев

Собака
0

Мы узнаем 

Ответить

Люц Шнайдер

1

Интересно, сколько Ходорковский успел вывести денег из России до того, как присел?

Ответить

Нормативный файл

1

А зачем вам компьютер, если нет интернета? С)

Ответить

AZP

0

Как там ХУЙ медиа? Не закрыли ещё?

Ответить

Лига тупых

0

Сам сайт с прошлыми материалами останется?

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