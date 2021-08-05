ФБК после признания «экстремистской» организацией перезапустил систему донатов Статьи редакции
Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.
Команда Навального сообщила, что запустила новую систему донатов. Полученные средства они пообещали тратить на новые расследования и «Умное голосование».
В ФБК объяснили, что открыли новое юрлицо, никак не связанное с предыдущими. Поэтому ему можно спокойно жертвовать, не опасаясь, что это сочтут «финансированием экстремизма». Также сторонники Навального приняли ряд дополнительных мер для защиты.
- Платежи проходят через независимый сервис Stripe, не имеющий отношения к России;
- Конечный получатель денег не виден — только сервис-посредник;
- Данные о пользователе не собирают, если он сам этого не захочет;
- Для отмены платежей будет специальный обезличенный код;
- Пожертвования можно будет делать в криптовалюте.
В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя». Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за наличия материалов с «государственной тайной».
Переводить деньги на нашу работу через этот сайт абсолютно безопасно
Уже завтра вам придёт рассылка на почту, виноватым будет бывший сотрудник
Скрытый хот-дог
Вроде Stripe чуть более ответственная компания
Mailgun тоже ответственная компания, что не спасло от слива
Исходный Артем
Автомат Калашникова тоже надежный и относительно безопасный, если им не пользуется долбоеб
Музыкальный Филипп
Которая подчиняется законам
Нормативный файл
Он не работает с российскими юрлицами, значит они открыли зарубежом что-то. А так у меня у самого подключен Stripe на фирму, все работает как часы, из 150+ стран (может и больше уже) карты принимает, ну и не только карты.
Через российские юрлица в новых реалиях возможно только Пригожину донатить.
Теперь, финансируя фбк, можно подлететь на уголовку?
подлететь на уголовку
В России для этого порой не нужно даже ничего делать.
Переводить деньги на нашу работу через этот сайт абсолютно безопасно. Мы придумали систему, благодаря которой ни ваш банк, ни российские власти не смогут узнать, кому именно вы жертвуете деньги.
Понятно же, что люди всё равно будут бояться. Тут уже серьёзный вопрос для них.
Даже если они создали новое юрлицо, вряд ли это остановит нашу власть от уголовок.
Не бойся, что может случится, разве что сервис дырявый как и все остальные
Совершенно верно, раньше ФБК не принимали иностранные пожертвования (или старались их минимизировать). Сейчас они ничем не ограничены. Гранты конечно никто не будет брать, а вот пожертвования от россиян за рубежом могут быть весьма немаленькими.
Так есть уже Bellingcat, Insider, Proekt. На самом деле, пропагандисты много орут про гранты, но никаких доказательств не предоставляют. Открыто брать гранты будет глупо, это резко подорвёт авторитет организации.
Не согласен, все три так же долбят по путинизму. Чего стоят только расследования Проекта про дочку Путина и его окружение, расследование Bellingcat/Insider про отравителей из ФСБ. И много подобного там.
А зачем им деньги теперь
Тут лекция для колхозников, дачников не звали
Я интеллигенция слыш
Я сегодня пойду, до магазина за квасом
"Также сторонники Назально приняли ряд дополнительных мер для защиты"
Что-что?
интересно чего можно добиться "умным голосованием" кроме прохождения пары людей Навального в региональный парламент Зажопинска, плюс отважных борцов с режимом из лдпр, кпрф и пр. Как это помогает свалить режим?....
Демонстрирует отсутствие реальной поддержки власти, создаёт кризисную ситуацию для режима.
Так он и так в России не работает, что его блокировать. До блокировки международных платежей без филиала в России осталось 3…2…1…
с битками понятно, там можно хоть как-то обезопаситься. Но как потом объяснять, для начала банку, транзакции на зарубежные счета? Сейчас на раз-два фин мониторинг лочит до выяснения. Друг спрашивает