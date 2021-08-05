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Новости
Ольга Щербинина

ФБК после признания «экстремистской» организацией перезапустил систему донатов Статьи редакции

Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.

61 61 комментарий
1183 просмотров

Команда Навального сообщила, что запустила новую систему донатов. Полученные средства они пообещали тратить на новые расследования и «Умное голосование».

Переводить деньги на нашу работу через этот сайт абсолютно безопасно. Мы придумали систему, благодаря которой ни ваш банк, ни российские власти не смогут узнать, кому именно вы жертвуете деньги.

В ФБК объяснили, что открыли новое юрлицо, никак не связанное с предыдущими. Поэтому ему можно спокойно жертвовать, не опасаясь, что это сочтут «финансированием экстремизма». Также сторонники Навального приняли ряд дополнительных мер для защиты.

  • Платежи проходят через независимый сервис Stripe, не имеющий отношения к России;
  • Конечный получатель денег не виден — только сервис-посредник;
  • Данные о пользователе не собирают, если он сам этого не захочет;
  • Для отмены платежей будет специальный обезличенный код;
  • Пожертвования можно будет делать в криптовалюте.

В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя». Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме из-за наличия материалов с «государственной тайной».

#новости #фбк

61 61 комментарий
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61 комментарий
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Антигравитационный торт

10

Переводить деньги на нашу работу через этот сайт абсолютно безопасно

Уже завтра вам придёт рассылка на почту, виноватым будет бывший сотрудник 

Ответить

Скрытый хот-дог

Антигравитацион…
0

Вроде Stripe чуть более ответственная компания

Ответить

Grigory Kopiev

Скрытый
4

Mailgun тоже ответственная компания, что не спасло от слива

Ответить

Исходный Артем

Grigory
0

Автомат Калашникова тоже надежный и относительно безопасный, если им не пользуется долбоеб

Ответить

Музыкальный Филипп

Скрытый
1

Которая подчиняется законам

Ответить

Скрытый хот-дог

Музыкал…
0

США?

Ответить

Музыкальный

Скрытый
0

Ага, как Google и Twitter

Ответить

Нормативный файл

Скрытый
0

Он не работает с российскими юрлицами, значит они открыли зарубежом что-то. А так у меня у самого подключен Stripe на фирму, все работает как часы, из 150+ стран (может и больше уже) карты принимает, ну и не только карты.

Ответить

Скрытый хот-дог

Нормати…
2

Все так, на это и надежда

Ответить

Сергей Низовцев

Нормати…
0

Через российские юрлица в новых реалиях возможно только Пригожину донатить.

Ответить

Антигравитационный торт

Скрытый
0

Думаю как то справятся 

Ответить

Andy

Антигравитацион…
0

На какую почту, там почту можно не вводить.

Ответить

Roman Belous

7

Теперь, финансируя фбк, можно подлететь на уголовку?

Ответить

Жених приехал

Roman
4

 подлететь на уголовку

В России для этого порой не нужно даже ничего делать.

Ответить

Характерный пришелец

Жених
0

По статье о халатности?

Ответить

Bad Mother Fucker

Roman
1

да

оставайтесь на месте, за вами выехали

Ответить

мЕдь

5

Переводить деньги на нашу работу через этот сайт абсолютно безопасно. Мы придумали систему, благодаря которой ни ваш банк, ни российские власти не смогут узнать, кому именно вы жертвуете деньги.

Понятно же, что люди всё равно будут бояться. Тут уже серьёзный вопрос для них. 
Даже если они создали новое юрлицо, вряд ли это остановит нашу власть от уголовок. 

Ответить

FOX

мЕдь
2

я лично боюсь  и не буду переводить, биткоинов нет
раньше переводил

Ответить

Антигравитационный торт

FOX
0

Не бойся, что может случится, разве что сервис дырявый как и все остальные 

Ответить

FOX

Антигра…
4

и этого тоже
государство добилось своего

Ответить

Никита Гинце

FOX
1

Потрать пару минут и разберись с биткоин кошельком, это не так сложно

Ответить

Andy

мЕдь
1

Диаспора зарубежная зато не боится, накидают столько что мама не горюй. Плюс можно наконец уже гранты у других государств брать. Открыли бы международную организацию по разоблачению путинизма.

Ответить

Павел Петрович

Andy
1

Совершенно верно, раньше ФБК не принимали иностранные пожертвования (или старались их минимизировать). Сейчас они ничем не ограничены. Гранты конечно никто не будет брать, а вот пожертвования от россиян за рубежом могут быть весьма немаленькими.

Ответить

мЕдь

Andy
0

можно наконец уже гранты у других государств брать

Открыто на это они не пойдут. Такая сладкая новость для пропагандистов будет. 

Ответить

Andy

мЕдь
1

Не пофиг ли, весь потенциал пропагандисты уже исчерпали.
А так открыли бы международную организацию куда лучших расследователей бы завербовали.

Ответить

Павел Петрович

Andy
1

Так есть уже Bellingcat, Insider, Proekt. На самом деле, пропагандисты много орут про гранты, но никаких доказательств не предоставляют. Открыто брать гранты будет глупо, это резко подорвёт авторитет организации.

Ответить

Andy

Павел
0

Эти занимаются совершенно другими видами расследований. Фбк же чисто долбит по путинизму.

Ответить

Павел Петрович

Andy
0

Не согласен, все три так же долбят по путинизму. Чего стоят только расследования Проекта про дочку Путина и его окружение, расследование Bellingcat/Insider про отравителей из ФСБ. И много подобного там.

Ответить

мЕдь

Andy
0

Никуда он не исчерпан. Все эти расследования нужны не для старых зрителей, они и так всё поняли, а для новых. Вот за них пропаганда и фбк и бьются. Послушают люди про западное финансирование и даже не будут смотреть расследования. 

Ответить

Andy

мЕдь
0

Послушают люди про западное финансирование и даже не будут смотреть расследования.

Так уже.

Ответить

мЕдь

Andy
0

Ты хочешь враньё сделать правдой? Сейчас ещё можно говорить, что западных денег нет, и кто-то прислушается. 

Ответить

Мистер Блондин

3

А зачем им деньги теперь

Ответить

Антигравитационный торт

Мистер
–3

Тут лекция для колхозников, дачников не звали 

Ответить

Мистер Блондин

Антигравитацион…
2

Я интеллигенция слыш

Ответить

Антигравитационн

Мистер
–1

Тем более

Ответить

Последствия

Мистер
0

почему еще трезвый? 

Ответить

Имя И Фамилия

Мистер
0

Подкасты на навальный лайв записывать и кекать

Ответить

мЕдь

Мистер
0

Финансировать свою деятельность. 

Ответить

AZP

Мистер
0

Чтобы жить хорошо

Ответить

Крепкий утюг

0

- Сторонники Назально?
Ректально?

Ответить

Знакомый щит

1

А че там, когда на улицы выходить уже?

Ответить

Андрей Охапкин

Знакомый
1

Я сегодня пойду, до магазина за квасом

Ответить

Знакомый щит

Андрей
1

во время ковида ходить за одним квасом - преступление.

возьми еще рыбки и молока.

Ответить

AZP

Знакомый
1

И пива

Ответить

Музыкальный

AZP
0

Рыбка без пива - деньги на ветер

Ответить

FOX

Андрей
0

смотри чтоб мент не сбил, на край самокатчик 
только яндекс лавка

Ответить

Volodymyr

–2

"Также сторонники Назально приняли ряд дополнительных мер для защиты"

Что-что?

Ответить

Антигравитационный торт

Volodymyr
1

В аптеку зашли 

Ответить

Имя И Фамилия

Volodymyr
0

Поклялись мамой

Ответить

Ray Roy

1

А сразу сделать было так нельзя?

Ответить

afroma

0

интересно чего можно добиться "умным голосованием" кроме прохождения пары людей Навального в региональный парламент Зажопинска, плюс отважных борцов с режимом из лдпр, кпрф и пр. Как это помогает свалить режим?....

Ответить

Жених приехал

afroma
0

Демонстрирует отсутствие реальной поддержки власти, создаёт кризисную ситуацию для режима.

Ответить

afroma

Жених
0

тем что из условных 100 депутатов - 5 "независимых" , по-моему это наоборот демонстрирует слабость. Как можно реально верить в мирную смену власти в россии без революции...

Ответить

AZP

–5

Волков будет в Вильнюсе к водителям машин с протянутой рукой подбегать?

Ответить

Ночной украинец

0

До блокировки Stripe осталось 3... 2...

Ответить

Скрытый хот-дог

Ночной
1

Так он и так в России не работает, что его блокировать. До блокировки международных платежей без филиала в России осталось 3…2…1…

Ответить

Ночной украинец

Скрытый
0

Всегда можно веб-морду заблокировать. Ну, чтоб было.

Ответить

Скрытый хот-дог

Ночной
0

Можно морду фбк заблокировать

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Удачи)

Ответить

Bad Mother Fucker

0

специально зашел в каменты посмотреть, как местные нищеброды скулят

Ответить

Последствия Диморфизма

0

с битками понятно, там можно хоть как-то обезопаситься. Но как потом объяснять, для начала банку, транзакции на зарубежные счета? Сейчас на раз-два фин мониторинг лочит до выяснения. Друг спрашивает

Ответить
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