Гость программы «60 минут» прокомментировал выступление гея на Олимпиаде словами «мразь» и «гомики», а ведущий «Время покажет» назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить».

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Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев в парике изображает трансгендерную тяжелоатлетку Лорел Хаббард

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился за разъяснениями к российским телевещателям из-за оскорблений на «Первом канале» и «России 1» в адрес участников Олимпиады — трансгендерной спортсменки и гея. Об этом в МОК сообщили телеканалу «Би-Би-Си».

Причина обращения — выпуски программ «Время покажет» и «60 минут», участники которых обсуждали трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дейли, который открыто заявлял о своей гомосексуальности.

В эфире программы «60 минут» депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя участие в Играх представителей ЛГБТ, использовал слова «мразь» и «гомики». «Мы против этих извращений и пошлости стоим жёстко очень», — сказал он. Его слова сопровождались трансляцией кадров с Олимпиады.

Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев надел парик с двумя косичками, изображая Хаббард. Он назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить». В другом выпуске передачи депутат Госдумы Петр Толстой назвал представителей ЛГБТ «извращенцами».

Фрагмент передачи «Время покажет» на «Первом канале»

Мы связались с нашим партнером по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть основополагающие принципы Олимпийской хартии. Мы приветствуем тот факт, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Игр. Дискриминации абсолютно не место на Олимпиаде. сообщение МОК

Оба российских телеканала и компания «Телеспорт», которой принадлежат права на показ токийской Олимпиады в России, на обращение МОК пока не ответили.

Лорел Хаббард — первая в истории Олимпийских игр трансгендерная спортсменка. 43-летняя штангистка из Новой Зеландии сменила пол в 2012 году: до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина. Международная федерация тяжёлой атлетики разрешила спортсменке ехать в Токио после того, как она выполнила все спортивные и медицинские требования. На Олимпиаде она провалила все три попытки взять вес и выбыла из турнира, после чего объявила о завершении карьеры.