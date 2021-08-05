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Новости
Яна Ломакина

В шоу «России 1» и «Первого канала» оскорбили олимпийца-гея и трансгендерную штангистку. МОК потребовал объяснений Статьи редакции

Гость программы «60 минут» прокомментировал выступление гея на Олимпиаде словами «мразь» и «гомики», а ведущий «Время покажет» назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить».

125 125 комментариев
5776 просмотров
Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев в парике изображает трансгендерную тяжелоатлетку Лорел Хаббард 

Международный олимпийский комитет (МОК) обратился за разъяснениями к российским телевещателям из-за оскорблений на «Первом канале» и «России 1» в адрес участников Олимпиады — трансгендерной спортсменки и гея. Об этом в МОК сообщили телеканалу «Би-Би-Си».

Причина обращения — выпуски программ «Время покажет» и «60 минут», участники которых обсуждали трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дейли, который открыто заявлял о своей гомосексуальности.

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В эфире программы «60 минут» депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя участие в Играх представителей ЛГБТ, использовал слова «мразь» и «гомики». «Мы против этих извращений и пошлости стоим жёстко очень», — сказал он. Его слова сопровождались трансляцией кадров с Олимпиады.

Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев надел парик с двумя косичками, изображая Хаббард. Он назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить». В другом выпуске передачи депутат Госдумы Петр Толстой назвал представителей ЛГБТ «извращенцами».

Фрагмент передачи «Время покажет» на «Первом канале»

Мы связались с нашим партнером по вещанию в России, чтобы прояснить ситуацию и подчеркнуть основополагающие принципы Олимпийской хартии. Мы приветствуем тот факт, что Токио-2020 включил разнообразие и инклюзивность в модель Игр. Дискриминации абсолютно не место на Олимпиаде.

сообщение МОК

Оба российских телеканала и компания «Телеспорт», которой принадлежат права на показ токийской Олимпиады в России, на обращение МОК пока не ответили.

Лорел Хаббард — первая в истории Олимпийских игр трансгендерная спортсменка. 43-летняя штангистка из Новой Зеландии сменила пол в 2012 году: до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина. Международная федерация тяжёлой атлетики разрешила спортсменке ехать в Токио после того, как она выполнила все спортивные и медицинские требования. На Олимпиаде она провалила все три попытки взять вес и выбыла из турнира, после чего объявила о завершении карьеры.

Том Дейли и его партнёр по команде Мэтти Ли на Играх в Токио завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Они обошли китайских соперников, которые до этого побеждали несколько лет подряд. Дейли — открытый гей, он состоит в однополом браке.

#новости #игрывтокио #сми #трансгендерность #лгбт

125 125 комментариев
1
58
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125 комментариев
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Алый месяц

99

днище и позорище

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Товарищ Колбасный

Алый
37

Сознание россиян глубоко инфильтрировано уголовными ценностями. Там, где можно было поржать, требуют сжигать и уничтожать. AУE — на самом деле это главная скрепа, которую ВВП нащупал и развил в россиянах: все эти "настоящий мужик", "работают лохи", "сесть может каждый", "не ворует только тот, кому нечего", "пидоры не люди", "верить в честную политику может только терпила", "любой вопрос можно решить", "будешь качать права — загасим" и всё прочее. Страна фактически живёт по понятиям. 

Ответить

Llaren Hlaalo

Товарищ
4

пидоры не люди

Гомофобия существовала задолго до всей этой АУЕшной херни. И ничего с уголовными ценностями не имеет общего.(Точнее имеет, но не является результатом этих ценностей. В тюрьмах везде просто по дефолту не любят геев )

Вон в Америке ещё недавно половина Мидвеста отправляло лечить геев в конвёршн терапию. И вроде бы граждане не были помешанными на тюремной культуре. Да даже если брать кучу других стран, где гомофобия весьма доминирует. Ничего общего там эта тема с уголовщиной не имеет. В большинстве случаев — результат религии. У нас геев хейтили и сейчас и в 00ые (Ну не надо ток про Тату вспоминать и Борьку Моисеева) и в 90ые и весь советский период. Ну а дореволюционные крестьяне уж с гарантией в 99.9% были гомофобами и подавляющим большинством населения. 

Я это к тому, что даже если убрать уголовную тематику и "понятия из  бандитских 90ых", которые на самом деле не так уж прям и катастрофически превалентны, то гомофобия никуда не денется.

Ответить

Anton Golovanov

Llaren
5

В многих странах, в том числе в США, гомофобия религиозная. А в современной России гомофобия в России именно что из уголовной морали проистекает.

если убрать уголовную тематику и "понятия из бандитских 90ых", которые на самом деле не так уж прям и катастрофически превалентны, то гомофобия никуда не денется

Денется быстрее чем в постфранкистской Испании.

Ответить

Алиса Барышман

Anton
–2

Денется быстрее чем в постфранкистской Испании.

И как потом руSSким жить без культуры?

Ответить

Madegghead

Товарищ
1

эээ, алле, Уася, сегодня была аналитика по доле россиян которые в принципе смотрят тв.
Там слезы...

Ответить

Верховный шмель

Madeggh…
0

А где читнуть?

Ответить

Рейтгейт

Товарищ
1

На самом деле не нащупал, он просто сам является продуктом советской гэбэшной системы, которая создавалась параллельно с ценностями уголовной морали еще в 30-ые годы прошлого века.
И так как он перенял эти ценности, вместе со своим окружением, то и транслирует их во вне.

Ответить

Алиса Барышман

Товарищ
1

Сознание россиян глубоко инфильтрировано уголовными ценностями

Ответить

Администратор Аккаунта

Товарищ
0

похоже, что так и есть

Ответить

Стильная самочка орангутана

Товарищ
0

Ему нащупывать не пришлось, он от туда вышел и кореша у него соответсвующие. 

Ответить

Ант Тт

Товарищ
0

Сесть может каждый. 
Ну и где он неправ? :) 

Ответить

Домашний мангал

50

Ебаное животное 

Ответить

Музыкальный Филипп

40

Это даже не кринж.

Ответить

ouxen

Музыкальный
10

это rest in cringe

Ответить

Исходный Артем

25

и ведь это не прямой эфир , то есть это монтировалось и отсматривалось цензорами. и всем показалось ок

Ответить

Исходный Артем

Исходный
37

вообще ебать типа своих проблем в стране нет, полстраны в деревянных сортирах, но мы лучше геев пообсуждаем.

Ответить

Этнический Орзэмэс

Исходный
33

А похоже, что людей в деревянных сортирах больше тема геев и волнует.

Ответить

Стильная

Этничес…
14

Всё переживают как бы из дырки в настиле не выебали. И не дай бог там ещё укрофашист или сириец или пиндос сидит ууууу

Ответить

Zero-one-one

Стильная
1

Или ты

Ответить

Стильная

Zero-on…
1

Или я, тоже хуёво

Ответить

Алиса Барышман

Стильная
0

а мог бы христианскими младенцами вместо этого закусывать

Ответить

ouxen

Исходный
2

с подключением

Ответить

Исходный Артем

ouxen
7

да понятно что это пускание пыли в глаза для отвлечения внимания от действительно настоящих проблем. но невозможно же уже который год жить на телевизоре только двумя темами : че там у хохлов и как бы покекать с лгбтшников . им же уже даже глубинный народ на встрече с депутатами от едра говорит что вы заебали с этими темами, хватит это обсуждать

Ответить

ouxen

Исходный
0

всем нравится

Ответить

Eugene

Исходный
0

Не представляешь, но совковое мировоззрение хлебом не корми - дай нахуй кого-либо послать. Что в школьные времена, что в пенсионном фонде - одна хуйня. Так что эта херотень на ТВ будет до того момента, пока Путя не поздоровается с Лениным на том мире 

Ответить

Madegghead

Исходный
0

ты забыл что по данным порнохаба самый популярный запрос всегда был анал по России?...
Как думаешь что говорят про это психологи?
Так что у кого что болит тот о том и говорит...

Ответить

Жених приехал

Исходный
5

Цензоров интересует лишь коннотация упоминания Навального. Остальное – хоть распятый мальчик v2.

Ответить

Orbital_Cat

Исходный
0

показалось это тебе

Ответить

Миша Копейкин

28

Пропаганда ненависти

Ответить

Классный Артем

24

Токсичные долбоебы, что тут сказать

Ответить

Достаточный корабль

Классный
1

(с) Сергей Звезда на очередном совещании Комитета

Ответить

Половый ГОСТ

21

Какой пиздец

Ответить

Достаточный корабль

Половый
2

Ваще огонь! 🔥
Ты чё не понял? Он парик одел типа в бабу превратился. Мы всей общагой ржали, жена Балтикой аж подавилась!

Ответить

Достаточный корабль

Достаточный
0

А ночью я вспомнил этого мужика и эрекция впервые за 10 лет появилась.
Не чудо ли это!

Ответить

Половый ГОСТ

Достато…
1

Вооо дела

Ответить

Этнический Орзэмэс

15

Как же их корёжит. Даже внимания на убогих обращать не хочется. 

Ответить

Уполномоченный диод

Этнический
3

Редакция хочет, чтобы обращали

Ответить

Этнический Орзэмэс

Уполномоченный
7

Тут из-за реакции МОК написали. Уверен, что там такого пиздеца каждый день хватает.

Ответить

Федя Прозоров

Этнический
3

Ну не обсасывать то, что часть российских спортсменов обосралось

Ответить

allah213

7

обратился за разъяснениями... Господи, даже не знаю, кто тут тупее выглядит. Неужели всем этим международным организациям за все эти годы непонятно, с какой страной они имеют дело...

Ответить

Миша Копейкин

allah213
13

А что тут тупого? Тут "разъяснения" не в значении "Объясните, мы не понимаем", а "Какого хуя вы себе такое позволяете?" Ну и в зависимости от ответа - будет он в  духе "У нас вот такие традиции - традиции ненависти" или "Это частные случаи, виновные наказаны" - накладывают или не накладывают определённые санкции. Например, на следующей олимпиаде опять не смогут под своим флагом выступать, или какие-то ограничения к телевещанию.

Ответить

allah213

Миша
0

Да за значение и идиоту понятно. Посыл в том, что что-бы кто в мире не говорил - похуй... Стране абсолютно похуй. А верхушке ещё более похуй, если что за санкции или ещё что - расплатится народ, не они же

Ответить

Миша Копейкин

allah213
0

Как за то, что не могут выступать под своим флагом народ расплачивается?

Ответить

allah213

Миша
1

ну, а спортсмены не народ? И то, что они туда туда поехали даже не смотря на то, что их лишили любой принадлежности к их стране, ещё раз доказывает, им похуй.

Ответить

Миша Копейкин

allah213
1

А как спортсмены расплачиваются?

Ответить

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ouxen

allah213
1

сытый голодного не поймёт

Ответить

Лысина Арика

7

Наконец их решили спросить за всю эту хуйню в эфире. Теперь либо они высрут кринж в виде отмаз, либо попытаются извиниться, но ещё больше увязнут в говне/

Ответить

Федя Прозоров

Лысина
7

Нет, проигнорируют

Ответить

Лысина Арика

Федя
2

Чел, они деньги и рейтинги зарабатывают на олимпиаде, которую МОК и может запретить вообще транслировать/

Ответить

Федя Прозоров

Лысина
4

Нет, не запретит. Все всё забудут. Ты думаешь, россия-1 не знала, на что идет?

Ответить

Лысина Арика

Федя
5

Ой, они зачастую вообще нихуя не знают, а потом их ловят на пиздеце или лжи. МОК вполне может им прикрыть трансляцию, потому им в целом срать на один канал, а вот каналу нет. Он целыми днями сейчас крутит олимпиаду, потому что зарабатывает себе бабло этим.

Пусть нахуй им запрещают и всё. Хоть первый показательный случай будет, а то такого говна порой можно навернуть на тв/

Ответить

Федя Прозоров

Лысина
0

Даже не знаю, на что с тобой спорить

Ответить

Лысина Арика

Федя
0

Я вообще не вижу смысла спорить. Я просто хочу прецедента, который остановит часть этого говна/

Ответить

Федя

Лысина
1

Думаешь, я не хочу? Ну повоняли бы неделю, что их лишили права трансляции олимпиады, и забыли бы до следующих игр. Но зная, что все тут на хую вертят, что кто-то там из бездуховной Гейропы говорит, то шансов ощутимо накажут мало

Ответить

Британский

Лысина
2

Так и МОК зарабатывает на том что у них покупают трансляции разные каналы разных стран. Если отвалится Россия, то наверное это будет существенная потеря по баблу для них самих, а у них как я понимаю сейчас итак рейтинги вниз идут. Вряд-ли они станут себе в ногу стрелять. Скорее всего так или иначе замнут это дело лишь бы не лишаться дохода.

Ответить

Лысина Арика

Британс…
1

Слушай, там ещё остаётся матч, первый и ещё часть каналов. Я просто хочу, чтоб часть говна закончилась/

Ответить

Британский

Лысина
0

Да кто же этого не хочет?) Но сук в нашем мире это не работает )))

ПС: про Россию которая отвалится я имел в виду страну, а не тв-канал. 

Ответить

Британский цветок

8

Эх Кузичев. А когда то он вел программу "Профилактика", если не ошибаюсь, которая выходила в ночное время на канале Россия и где он и ещё двое соведущих вроде как занимались таким "неформальным" телевидением, на релаксе, приглашали разных странных и не очень людей в ночной эфир, чет обсуждали там такое не на серьезных щщах. Видимо этот эксперимент провалился и за классическое пропагандонство уровня Шейнина, Гордона и т.д. платят сильно лучше, и видимо рейтинги у такого направления сильно выше. Эх сук, жаль.

Ответить

Федя Прозоров

Британский
1

Он пропагандонить начал во времена Профилактики, когда на Маяке что ль работал

Ответить

Британский цветок

Федя
0

Да, возможно. Наверное понял  где и как им образом больше бабла можно заработать

Ответить

Федя Прозоров

Британс…
0

Я тут недавно задумался, а что если Владимир Соловьёв, который хуесосил Путина когда был захват НТВ, изначально был пропагандоном, только либеральным?

Ответить

Британский

Федя
0

Это интересная мысль, думаешь он настолько продажный человек?

Ответить

Федя Прозоров

Британс…
0

Был изначально, с 90х годов. Работал на ту повестку, которая приносила бабло

Ответить

Макс Романенко

Британс…
0

Соловьёв актёр и шоумен и зарабатывает бабки на генераторе ненависти, как и шуты с раися1

Ответить

Нормальный Артем

7

А в соседней теме в это время соревнуются в остроумии.

https://tjournal.ru/sportj/420221-transgendernaya-tyazheloatletka-lorel-habbard-obyavila-o-zavershenii-karery-posle-provala-na-olimpiade?comments

Трансгендерная тяжелоатлетка Лорел Хаббард…
По словам спортсменки, она «уже не в том возрасте».
tjournal.ru
Ответить

Стильная самочка орангутана

Нормальный
0

И делают это местами неплохо. Ну мы-то частные лица, что нам? Не думаю, что кто-то из шутников плохо относится к мужику. Юмореска сама себя не напишет.

Ответить

Стильная самочка орангутана

Стильная
0

Но про трупиню пару месяцев назад было смешнее канешн, хоть и чернуха ебовейшая

Ответить

FOX

7

А потом удивляются почему толпа избила парня с серьгой в ухе или убили парня из-за шляпы

Ответить

Коровка говорит мууу

5

«ПОШЁЛ НАХУЙ МОК ЕБАНЫЙ!» - пояснили и дали ответ сотрудники Первого канала.
И закидали семками под крики «АУЕ, Фарту масти!»

Ответить

Алекс Навальный

5

Ебать, они в каждом эфире смакуют, как будут убивать украинцев, а вы каким-то оскорблениям геев удивляетесь

Ответить

Kir Kirsky

Алекс
0

Геи важнее украинцев?

Ответить

Стильная самочка орангутана

4

Надо не требовать объяснить, а запрещать участие ;)))

Ответить

Стильная самочка орангутана

Стильная
0

И границу закрыть!

Ответить

FOX

4

Отобрать лицензию на трансляцию

Ответить

Alex Blake

4

Это вы тут на ТЖ уютной компашкой современных молодых людей думаете что это стыд и позор, а основная целевая аудитория гос каналов, и основная масса народа страны, гомофобна, нетерпима ко всему новому, половина народа боготворит Сталина, половина Путина. Им такой контент за милую душу заходит

Ответить

Имя

3

Ёбаный стыд....

Ответить

Музыкальный Филипп

3

Я русский

Ответить

Стильная самочка орангутана

Музыкальный
–1

А хули волосы длинные?!

Ответить

Музыкальный Филипп

Стильная
4

У Иисуса длиннее были

Ответить

Стильная

Музыкал…
0

Так этот не нашенский

Ответить

Илья Бугур

2

Какие дауны смотрят это на серьезных щах?

Ответить

Парадный кубок

Илья
1

Какие дауны вообще это смотрят?

Ответить

Orbital_Cat

2

страна уродов и еще тех пидорасов

Ответить

Олег Александрович

2

С одной стороны этот шлак не стоит упоминания, но с другой - нужен резонанс

Ответить

Нижний интернет

2

Официальный ответ будет в духе: 

«Мы несомненно понимаем решение МОК включить в программу гомиков и всякую мразь, но у нас тут немножко другие ценности и МОК стоило бы со своими проблемами разобраться, чем диктовать другим как себя вести. Идите нахуй». 

И те проглотят. Потому что Россию и так исключили из Олимпийских игр, что они сделают?

Ответить

Воинский звук

2

всем участникам этой клоунады, от редакторов до операторов конечно нужно волчий билет в профессию выписать

Ответить

ну и в чем он не прав

0

а представьте, если из-за этого аннулируют все медали?????? что же тогда будет???

Ответить

Уполномоченный диод

ну
4

Будет неплохо 👍

Ответить

ну и в чем он не прав

Уполномоченный
0

думаете, это возможно??

Ответить

Макс Романенко

ну
1

Нет это было бы нечестно по отношению к спортсменам, которые потели за эти медали и не в ответе за клоунов. 

Ответить

Стильная

ну
0

Нет, а вот права на трансляцию наверно могут и отжать? Я хз

Ответить

Руслан Астратов

1

Кто вообще этих телевизионных хуеплётов смотрит? 

Ответить

Стильная самочка орангутана

Руслан
1

Бабушка моя например

Ответить

Александр Добриневский

1

Мракобесие на гос.тв, никогда такого не было и вот опять
Но пиздец конечно

Ответить

некипишуй

0

чет ни одного коммента с минусами в треде

тут нечего делать

Ответить

Стильная самочка орангутана

некипишуй
0

🗿

Ответить

некипишуй

Стильная
1

Ээээ!!!

Ответить

Стильная

некипиш…
0

Не кипешуй!

Ответить

thekitakun

0

прокомментировал выступление гея на Олимпиаде словами «мразь» и «гомики»

Мудачество, пускай извиняются
назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить»

А здесь он прав, это феерический пиздец

Ответить

Талантливый микроскоп

0

бля 

Ответить

Anatoliy Lyashenko

0

Не смотрите американское ТВ. Там тоже днище полное по олимпиаде.

Ответить

Robutt

0
Ответить

сироп от щекотки

0

а кто этот тип? он вроде что-то там из жжшников первой волны, или я путаю

Ответить

Местный холод

0

Это они ещё Пилораму не видели

Ответить

Федя Прозоров

Местный
0

Там сам Кеосаян бабу играет

Ответить

Stanley H. Tweedle

0

БУМЕРЫ ШУТЯТ

Ответить

Олег Матвеенко

0

Кринжатина 100%-ая, отечественная.

Ответить

Андрей Фокин

0

Надеюсь, там сейчас кое-кому меняют ориентацию в принудительном порядке.

Ответить

Danil Oputin

0

Очередное дно пробили

Ответить

Иван Белов

0

Всегда мечтал это сделать "закидывает косичку за спину"

Не в ту сторону воюешь тогда. 

Ответить

Алексей Куликов

0

А это точно журналисты? Потому что у меня ощущение, что эта профессия полностью вымерла в России, остались только это странные персонажи на ТВ и в российских СМИ.

Ответить

Я афро-русский. Джордж Флоид

0

А я не буду сигнализировать о добродетели и скажу честно, что мне похуй на телевизионных обезьян и ущемленок

Ответить

Zhanna Sinelnik

0

Блять, Эрнст, тряпка, соберись.

Ответить

AZP

0

Эти шоу делаются для людей, лишённых мозга. Обсуждать всерьёз нет никакого смысла.
Разве что, потом некоторые моменты на мемы расходятся. Вроде этого персонажа
депутат Госдумы Алексей Журавлёв

Который любит черепаху трахнуть.

Ответить

Andrej Krav

0

Будет круто если рос. спортсменов вышибут из за этих клоунов-шизофреников с многомиллиоными зарплатами. 

Ответить

van der Pusch

Andrej
0

я надеюсь что круто это сарказм
иначе не могу понять ненависти к спортсменам

Ответить

Алексей Токмолаев

0

МОК смотрит 1-й канал?

Ответить

van der Pusch

Алексей
0

судя по тому какие МОК засранцы, они и не такое смотрят

Ответить

Я афро-русский. Джордж Флоид

0

А я пожалуйста не буду сигнализировать о добродетели, и скажу честно, что мне похуй на телевизионных обезьян и ущемленок

Ответить

Антон Лисин

0

У русских как обычно, баба в платье с косами, мужик с бородой . Секс раз в неделю , если оба не устали. Поза мужик сверху не более 3 секунд. Смотреть телек только ОРТ, Россия, НТВ. Жить с тёщей и слушать только ее 

Ответить

Kavinsky s Тарас

–1

История с тем трансгендером действительно очень смешная. Почему бы это не высмеять.

Ответить

IHateJuice

–3

Совсем распоясались извращенцы. Какая это, нафиг, Олимпиада. Допинг нельзя, а мужикам прикидываться бабами можно. Какое же днище.

Ответить

KSA

–11

 оскорбили олимпийца-гея и трансгендерную штангистку

Все правильно сделали
Таких не должны допускать на олимпиаду

Ответить

Андрей Кусочкин

KSA
0

Это уж не тебе решать, диванный аналитик

Ответить
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