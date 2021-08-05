В шоу «России 1» и «Первого канала» оскорбили олимпийца-гея и трансгендерную штангистку. МОК потребовал объяснений Статьи редакции
Гость программы «60 минут» прокомментировал выступление гея на Олимпиаде словами «мразь» и «гомики», а ведущий «Время покажет» назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить».
Международный олимпийский комитет (МОК) обратился за разъяснениями к российским телевещателям из-за оскорблений на «Первом канале» и «России 1» в адрес участников Олимпиады — трансгендерной спортсменки и гея. Об этом в МОК сообщили телеканалу «Би-Би-Си».
Причина обращения — выпуски программ «Время покажет» и «60 минут», участники которых обсуждали трансгендерную штангистку из Новой Зеландии Лорел Хаббард и британского прыгуна в воду Тома Дейли, который открыто заявлял о своей гомосексуальности.
В эфире программы «60 минут» депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя участие в Играх представителей ЛГБТ, использовал слова «мразь» и «гомики». «Мы против этих извращений и пошлости стоим жёстко очень», — сказал он. Его слова сопровождались трансляцией кадров с Олимпиады.
Ведущий «Время покажет» Анатолий Кузичев надел парик с двумя косичками, изображая Хаббард. Он назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить». В другом выпуске передачи депутат Госдумы Петр Толстой назвал представителей ЛГБТ «извращенцами».
Оба российских телеканала и компания «Телеспорт», которой принадлежат права на показ токийской Олимпиады в России, на обращение МОК пока не ответили.
Лорел Хаббард — первая в истории Олимпийских игр трансгендерная спортсменка. 43-летняя штангистка из Новой Зеландии сменила пол в 2012 году: до этого она выступала под именем Гэвин Хаббард как мужчина. Международная федерация тяжёлой атлетики разрешила спортсменке ехать в Токио после того, как она выполнила все спортивные и медицинские требования. На Олимпиаде она провалила все три попытки взять вес и выбыла из турнира, после чего объявила о завершении карьеры.
Том Дейли и его партнёр по команде Мэтти Ли на Играх в Токио завоевали золото в синхронных прыжках с десятиметровой вышки. Они обошли китайских соперников, которые до этого побеждали несколько лет подряд. Дейли — открытый гей, он состоит в однополом браке.
Сознание россиян глубоко инфильтрировано уголовными ценностями. Там, где можно было поржать, требуют сжигать и уничтожать. AУE — на самом деле это главная скрепа, которую ВВП нащупал и развил в россиянах: все эти "настоящий мужик", "работают лохи", "сесть может каждый", "не ворует только тот, кому нечего", "пидоры не люди", "верить в честную политику может только терпила", "любой вопрос можно решить", "будешь качать права — загасим" и всё прочее. Страна фактически живёт по понятиям.
пидоры не люди
Гомофобия существовала задолго до всей этой АУЕшной херни. И ничего с уголовными ценностями не имеет общего.(Точнее имеет, но не является результатом этих ценностей. В тюрьмах везде просто по дефолту не любят геев )
Вон в Америке ещё недавно половина Мидвеста отправляло лечить геев в конвёршн терапию. И вроде бы граждане не были помешанными на тюремной культуре. Да даже если брать кучу других стран, где гомофобия весьма доминирует. Ничего общего там эта тема с уголовщиной не имеет. В большинстве случаев — результат религии. У нас геев хейтили и сейчас и в 00ые (Ну не надо ток про Тату вспоминать и Борьку Моисеева) и в 90ые и весь советский период. Ну а дореволюционные крестьяне уж с гарантией в 99.9% были гомофобами и подавляющим большинством населения.
Я это к тому, что даже если убрать уголовную тематику и "понятия из бандитских 90ых", которые на самом деле не так уж прям и катастрофически превалентны, то гомофобия никуда не денется.
В многих странах, в том числе в США, гомофобия религиозная. А в современной России гомофобия в России именно что из уголовной морали проистекает.
если убрать уголовную тематику и "понятия из бандитских 90ых", которые на самом деле не так уж прям и катастрофически превалентны, то гомофобия никуда не денется
Денется быстрее чем в постфранкистской Испании.
Денется быстрее чем в постфранкистской Испании.
И как потом руSSким жить без культуры?
эээ, алле, Уася, сегодня была аналитика по доле россиян которые в принципе смотрят тв.
Там слезы...
Ему нащупывать не пришлось, он от туда вышел и кореша у него соответсвующие.
Исходный Артем
вообще ебать типа своих проблем в стране нет, полстраны в деревянных сортирах, но мы лучше геев пообсуждаем.
Этнический Орзэмэс
А похоже, что людей в деревянных сортирах больше тема геев и волнует.
Или ты
Исходный Артем
да понятно что это пускание пыли в глаза для отвлечения внимания от действительно настоящих проблем. но невозможно же уже который год жить на телевизоре только двумя темами : че там у хохлов и как бы покекать с лгбтшников . им же уже даже глубинный народ на встрече с депутатами от едра говорит что вы заебали с этими темами, хватит это обсуждать
ты забыл что по данным порнохаба самый популярный запрос всегда был анал по России?...
Как думаешь что говорят про это психологи?
Так что у кого что болит тот о том и говорит...
Цензоров интересует лишь коннотация упоминания Навального. Остальное – хоть распятый мальчик v2.
Достаточный корабль
Ваще огонь! 🔥
Ты чё не понял? Он парик одел типа в бабу превратился. Мы всей общагой ржали, жена Балтикой аж подавилась!
Достаточный корабль
А ночью я вспомнил этого мужика и эрекция впервые за 10 лет появилась.
Не чудо ли это!
Уполномоченный диод
Редакция хочет, чтобы обращали
Этнический Орзэмэс
Тут из-за реакции МОК написали. Уверен, что там такого пиздеца каждый день хватает.
Ну не обсасывать то, что часть российских спортсменов обосралось
обратился за разъяснениями... Господи, даже не знаю, кто тут тупее выглядит. Неужели всем этим международным организациям за все эти годы непонятно, с какой страной они имеют дело...
А что тут тупого? Тут "разъяснения" не в значении "Объясните, мы не понимаем", а "Какого хуя вы себе такое позволяете?" Ну и в зависимости от ответа - будет он в духе "У нас вот такие традиции - традиции ненависти" или "Это частные случаи, виновные наказаны" - накладывают или не накладывают определённые санкции. Например, на следующей олимпиаде опять не смогут под своим флагом выступать, или какие-то ограничения к телевещанию.
Как за то, что не могут выступать под своим флагом народ расплачивается?
А как спортсмены расплачиваются?
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Наконец их решили спросить за всю эту хуйню в эфире. Теперь либо они высрут кринж в виде отмаз, либо попытаются извиниться, но ещё больше увязнут в говне/
Нет, проигнорируют
Чел, они деньги и рейтинги зарабатывают на олимпиаде, которую МОК и может запретить вообще транслировать/
Нет, не запретит. Все всё забудут. Ты думаешь, россия-1 не знала, на что идет?
Ой, они зачастую вообще нихуя не знают, а потом их ловят на пиздеце или лжи. МОК вполне может им прикрыть трансляцию, потому им в целом срать на один канал, а вот каналу нет. Он целыми днями сейчас крутит олимпиаду, потому что зарабатывает себе бабло этим.
Пусть нахуй им запрещают и всё. Хоть первый показательный случай будет, а то такого говна порой можно навернуть на тв/
Даже не знаю, на что с тобой спорить
Я вообще не вижу смысла спорить. Я просто хочу прецедента, который остановит часть этого говна/
Так и МОК зарабатывает на том что у них покупают трансляции разные каналы разных стран. Если отвалится Россия, то наверное это будет существенная потеря по баблу для них самих, а у них как я понимаю сейчас итак рейтинги вниз идут. Вряд-ли они станут себе в ногу стрелять. Скорее всего так или иначе замнут это дело лишь бы не лишаться дохода.
Слушай, там ещё остаётся матч, первый и ещё часть каналов. Я просто хочу, чтоб часть говна закончилась/
Да кто же этого не хочет?) Но сук в нашем мире это не работает )))
ПС: про Россию которая отвалится я имел в виду страну, а не тв-канал.
Эх Кузичев. А когда то он вел программу "Профилактика", если не ошибаюсь, которая выходила в ночное время на канале Россия и где он и ещё двое соведущих вроде как занимались таким "неформальным" телевидением, на релаксе, приглашали разных странных и не очень людей в ночной эфир, чет обсуждали там такое не на серьезных щщах. Видимо этот эксперимент провалился и за классическое пропагандонство уровня Шейнина, Гордона и т.д. платят сильно лучше, и видимо рейтинги у такого направления сильно выше. Эх сук, жаль.
Он пропагандонить начал во времена Профилактики, когда на Маяке что ль работал
Британский цветок
Да, возможно. Наверное понял где и как им образом больше бабла можно заработать
Я тут недавно задумался, а что если Владимир Соловьёв, который хуесосил Путина когда был захват НТВ, изначально был пропагандоном, только либеральным?
Британский
Это интересная мысль, думаешь он настолько продажный человек?
Был изначально, с 90х годов. Работал на ту повестку, которая приносила бабло
Соловьёв актёр и шоумен и зарабатывает бабки на генераторе ненависти, как и шуты с раися1
А в соседней теме в это время соревнуются в остроумии.
https://tjournal.ru/sportj/420221-transgendernaya-tyazheloatletka-lorel-habbard-obyavila-o-zavershenii-karery-posle-provala-na-olimpiade?comments
И делают это местами неплохо. Ну мы-то частные лица, что нам? Не думаю, что кто-то из шутников плохо относится к мужику. Юмореска сама себя не напишет.
Но про трупиню пару месяцев назад было смешнее канешн, хоть и чернуха ебовейшая
А потом удивляются почему толпа избила парня с серьгой в ухе или убили парня из-за шляпы
«ПОШЁЛ НАХУЙ МОК ЕБАНЫЙ!» - пояснили и дали ответ сотрудники Первого канала.
И закидали семками под крики «АУЕ, Фарту масти!»
Ебать, они в каждом эфире смакуют, как будут убивать украинцев, а вы каким-то оскорблениям геев удивляетесь
Надо не требовать объяснить, а запрещать участие ;)))
Это вы тут на ТЖ уютной компашкой современных молодых людей думаете что это стыд и позор, а основная целевая аудитория гос каналов, и основная масса народа страны, гомофобна, нетерпима ко всему новому, половина народа боготворит Сталина, половина Путина. Им такой контент за милую душу заходит
А хули волосы длинные?!
Какие дауны смотрят это на серьезных щах?
С одной стороны этот шлак не стоит упоминания, но с другой - нужен резонанс
Официальный ответ будет в духе:
«Мы несомненно понимаем решение МОК включить в программу гомиков и всякую мразь, но у нас тут немножко другие ценности и МОК стоило бы со своими проблемами разобраться, чем диктовать другим как себя вести. Идите нахуй».
И те проглотят. Потому что Россию и так исключили из Олимпийских игр, что они сделают?
а представьте, если из-за этого аннулируют все медали?????? что же тогда будет???
Уполномоченный диод
Будет неплохо 👍
думаете, это возможно??
Нет это было бы нечестно по отношению к спортсменам, которые потели за эти медали и не в ответе за клоунов.
Кто вообще этих телевизионных хуеплётов смотрит?
Мракобесие на гос.тв, никогда такого не было и вот опять
Но пиздец конечно
чет ни одного коммента с минусами в треде
тут нечего делать
прокомментировал выступление гея на Олимпиаде словами «мразь» и «гомики»
Мудачество, пускай извиняются
назвал трансгендеров «психопатами», которых «надо лечить»
А здесь он прав, это феерический пиздец
а кто этот тип? он вроде что-то там из жжшников первой волны, или я путаю
Всегда мечтал это сделать "закидывает косичку за спину"
Не в ту сторону воюешь тогда.
А это точно журналисты? Потому что у меня ощущение, что эта профессия полностью вымерла в России, остались только это странные персонажи на ТВ и в российских СМИ.
А я не буду сигнализировать о добродетели и скажу честно, что мне похуй на телевизионных обезьян и ущемленок
Эти шоу делаются для людей, лишённых мозга. Обсуждать всерьёз нет никакого смысла.
Разве что, потом некоторые моменты на мемы расходятся. Вроде этого персонажа
депутат Госдумы Алексей Журавлёв
Который любит черепаху трахнуть.
Будет круто если рос. спортсменов вышибут из за этих клоунов-шизофреников с многомиллиоными зарплатами.
я надеюсь что круто это сарказм
иначе не могу понять ненависти к спортсменам
МОК смотрит 1-й канал?
А я пожалуйста не буду сигнализировать о добродетели, и скажу честно, что мне похуй на телевизионных обезьян и ущемленок
У русских как обычно, баба в платье с косами, мужик с бородой . Секс раз в неделю , если оба не устали. Поза мужик сверху не более 3 секунд. Смотреть телек только ОРТ, Россия, НТВ. Жить с тёщей и слушать только ее
История с тем трансгендером действительно очень смешная. Почему бы это не высмеять.
Совсем распоясались извращенцы. Какая это, нафиг, Олимпиада. Допинг нельзя, а мужикам прикидываться бабами можно. Какое же днище.
оскорбили олимпийца-гея и трансгендерную штангистку
Все правильно сделали
Таких не должны допускать на олимпиаду