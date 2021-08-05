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Новости
DTF

Twitch снизил стоимость подписки в России в три раза — с 399 до 130 рублей Статьи редакции

Цены также уменьшились в Европе и странах бывшего СНГ.

Сервис объявил о снижении стоимости платной подписки для европейских пользователей 5 августа, а спустя несколько часов после анонса изменения вступили в силу.

  • Цена подписки первого уровня в России уменьшилась в три раза — с 399 до 130 рублей в месяц. Если оформлять услугу на три месяца, то цена составит 117 рублей в месяц, а если на полгода — 110 рублей в месяц.
  • Стоимость подписки второго уровня снизилась с 799 до 260 рублей, а третьего — с 1999 до 650 рублей. Эти виды подписки предусматривают больше преимуществ для зрителей, например, больше смайликов или украшения для значка.
  • Twitch снизил стоимость подписки во всей Европе, включая страны ближнего зарубежья. Цена услуги для украинских пользователей уменьшилась со 130 до 36 гривен, в Беларуси — с 12 до 3,5 рублей, а в Казахстане — с 5 до 2 долларов (146 рублей).
  • Изменения вступили в силу 5 августа — пользователи сервиса уже могут оформлять подписку по сниженной цене. Для зрителей, которые ранее оплатили услугу для любого из каналов, стоимость автоматически скорректируется при следующей оплате.
  • Twitch в течение года будет поддерживать стримеров во время переходного периода, связанного со введением региональных цен. Компания будет в течение трёх месяцев оплачивать авторам контента упущенный доход от подписок в размере 100%. После сервис начнёт сокращать компенсационные выплаты — на 25% каждые три месяца в течение девяти месяцев.

#twitch #новости

2193 просмотров
38 38 комментариев
13
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38 комментариев
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Саратовский ящик

17

Отдать эти деньги бомжу куда полезнее, чем донатить стримерам и уж тем более тратить эти деньги на подписку. 

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New

Саратовский
11

Может люди сами решат куда им свои деньги тратить?
Что плохого в том, что человек хочет задонатить тому, кого смотрит? Раньше люди диски и кассеты любимых исполнителей покупали... сейчас донатит. Разницы нет.

Для бомжей существует кучу организаций, где и еду выдают, и вещи.
И даже есть организации что покупают билет в другой город если человек оказался без денег.

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Саратовский ящик

New
2

Может я сам буду решать, какой комментарий мне написать?
Ну раз ты не видишь разницы между дисками, кассетами и донатом с подпиской, то вопросов к тебе нет.

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Сергей Новиков

New
0

Нет, не решат, поэтому нужно донатить государству, чтоб оно распределяло деньги стримерам. 

Ответить

hyposlasher

New
0

ебать ты конечно сравнил написанную музыку со стримом как ты в игры играешь

Ответить

Саратовский ящик

hyposla…
0

На твиче уже в игры не играют. Смотреть видосики вот что сейчас в тренде. 

Ответить

New

hyposla…
0

Ты сам то пробовал стримить? Любая работа должна оплачиваться.
Это тоже работа.
И если ты ничего из себя не представляешь будешь копейки собирать. В принципе то что ты и сейчас делаешь 👍

Ответить

Саратовский ящик

New
0

Ты сам то пробовал стримить? Любая работа должна оплачиваться. Это тоже работа.

А ты?

Ответить

Evil Pechenka

New
0

Не, подожди! Ща мы договоримся до того, что смотреть Twitch это не психическое отклонение.

Ответить

Иванов Олег

Саратовский
0

Зачем бомжу, родителям можно раз в год что-нибудь купить в подарок. За 4к по старым ценам вполне годное что-то можно взять.

Ответить

Саратовский ящик

Иванов
–2

Я специально сравнил с самой неподходящей тратой денег. То есть это даже хуже, чем отдать деньги бомжу. Про родителей ты лиху дал.

Ответить

Madao

Саратовский
0

Почему? 

Ответить

Георгий Карасёв

Саратовский
0

А что такого в донатах стримерам? На эти деньги они могут улучшать контент, а ты просто их благодаришь. К чему эта желчь

Ответить

Саратовский ящик

Георгий
0

На эти деньги они могут улучшать контент, а ты просто их благодаришь

Первый день знакомишься со стримингом?

Ответить

Сергей Новиков

Саратовский
0

А если стримеры - бомжи? 

Ответить

Местный холод

13

Эти виды подписки предусматривают больше преимуществ для зрителей, например, больше смайликов или украшения для значка

Бля-я-я…

Ответить

ggg123

Местный
2

Если совсем в шизу удариться - еще бы догадались смену ника платной сделать например. 

Ответить

Щячло Попячтса

ggg123
0

У Близардов уже. 700 рублей стоит.

Ответить

Сергей Новиков

Щячло
0

Вы про WoW?

Ответить

Щячло Попячтса

Сергей
0

Всё что на Battle.net

Ответить

Миша Копейкин

9

( ͡° ͜ʖ ͡°)╯╲___ 130 ₽ Не обращайте внимание, сабы. Я просто выгуливаю свои 130 рублей

Ответить

Robutt

3

Ну ахуеть теперь

Ответить

Талантливый чайник

2

1) твич пошол нахуй ссанина
2) а зачем эта подписка?

Ответить

Максим Графов

Талантливый
1

Прост способ задонатить стримеру и получить эфемерные цифровые плюшки на месяц, тип возможности писать в чате только для платных подписчиков или использовать какие-то стикеры

Ответить

ouxen

2

поебать, похуй

Ответить

Madegghead

ouxen
0

просто ты не стример

Ответить

New

Madegghead
1

Он стример. Ещё какой

Ответить

ouxen

New
0

это не правда

Ответить

ouxen

Madegghead
1

это правда

Ответить

Федя Прозоров

2

Уот теперь заживем

Ответить

Dmitry Markov

2

хуета и кал

Ответить

Зарегистрировался только что

1

ни рубля твичу

Ответить

Лев Глебович

0

Покатился 

Ответить

Комментарий удален

Упоротый Голубь

0

Ждём нытья стримеров про падение доходов 

Ответить

Щячло Попячтса

Упоротый
0

Должны увеличиться.

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Artem Simonenkov

Упоротый
0

почитай в новости про возмещение упущенной выгоды

Ответить

Этнический Орзэмэс

0

больше смайликов или украшения для значка

АХАХАХАХ

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Photuum

0

Так я узнал, что такое твич 

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