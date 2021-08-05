Twitch снизил стоимость подписки в России в три раза — с 399 до 130 рублей Статьи редакции
Цены также уменьшились в Европе и странах бывшего СНГ.
Сервис объявил о снижении стоимости платной подписки для европейских пользователей 5 августа, а спустя несколько часов после анонса изменения вступили в силу.
- Цена подписки первого уровня в России уменьшилась в три раза — с 399 до 130 рублей в месяц. Если оформлять услугу на три месяца, то цена составит 117 рублей в месяц, а если на полгода — 110 рублей в месяц.
- Стоимость подписки второго уровня снизилась с 799 до 260 рублей, а третьего — с 1999 до 650 рублей. Эти виды подписки предусматривают больше преимуществ для зрителей, например, больше смайликов или украшения для значка.
- Twitch снизил стоимость подписки во всей Европе, включая страны ближнего зарубежья. Цена услуги для украинских пользователей уменьшилась со 130 до 36 гривен, в Беларуси — с 12 до 3,5 рублей, а в Казахстане — с 5 до 2 долларов (146 рублей).
- Изменения вступили в силу 5 августа — пользователи сервиса уже могут оформлять подписку по сниженной цене. Для зрителей, которые ранее оплатили услугу для любого из каналов, стоимость автоматически скорректируется при следующей оплате.
- Twitch в течение года будет поддерживать стримеров во время переходного периода, связанного со введением региональных цен. Компания будет в течение трёх месяцев оплачивать авторам контента упущенный доход от подписок в размере 100%. После сервис начнёт сокращать компенсационные выплаты — на 25% каждые три месяца в течение девяти месяцев.
Может люди сами решат куда им свои деньги тратить?
Что плохого в том, что человек хочет задонатить тому, кого смотрит? Раньше люди диски и кассеты любимых исполнителей покупали... сейчас донатит. Разницы нет.
Для бомжей существует кучу организаций, где и еду выдают, и вещи.
И даже есть организации что покупают билет в другой город если человек оказался без денег.
Может я сам буду решать, какой комментарий мне написать?
Ну раз ты не видишь разницы между дисками, кассетами и донатом с подпиской, то вопросов к тебе нет.
Нет, не решат, поэтому нужно донатить государству, чтоб оно распределяло деньги стримерам.
ебать ты конечно сравнил написанную музыку со стримом как ты в игры играешь
Саратовский ящик
На твиче уже в игры не играют. Смотреть видосики вот что сейчас в тренде.
Ты сам то пробовал стримить? Любая работа должна оплачиваться. Это тоже работа.
А ты?
Не, подожди! Ща мы договоримся до того, что смотреть Twitch это не психическое отклонение.
Зачем бомжу, родителям можно раз в год что-нибудь купить в подарок. За 4к по старым ценам вполне годное что-то можно взять.
Саратовский ящик
Я специально сравнил с самой неподходящей тратой денег. То есть это даже хуже, чем отдать деньги бомжу. Про родителей ты лиху дал.
А что такого в донатах стримерам? На эти деньги они могут улучшать контент, а ты просто их благодаришь. К чему эта желчь
Саратовский ящик
На эти деньги они могут улучшать контент, а ты просто их благодаришь
Первый день знакомишься со стримингом?
У Близардов уже. 700 рублей стоит.
( ͡° ͜ʖ ͡°)╯╲___ 130 ₽ Не обращайте внимание, сабы. Я просто выгуливаю свои 130 рублей
Прост способ задонатить стримеру и получить эфемерные цифровые плюшки на месяц, тип возможности писать в чате только для платных подписчиков или использовать какие-то стикеры
поебать, похуй
просто ты не стример
Он стример. Ещё какой
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Ждём нытья стримеров про падение доходов