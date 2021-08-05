FT: Apple начнёт локально проверять фото на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми Статьи редакции
Сперва функцию внедрят в США, утверждают источники.
О том, что Apple планирует реализовать опцию сканирования локальных медиатек пользователей iPhone, сообщили издание Financial Times и специалист в области криптографии Мэтью Грин.
- Функция neuralMatch будет локально сканировать фотографии пользователей на iPhone без передачи данных в облачное хранилище. Если система определит, что владелец iPhone хранит незаконные изображения, она предупредит сотрудников Apple.
- Специалисты Apple обучили нейросеть neuralMatch на 200 тысячах изображений, предоставленных Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей США. Функция будет сравнивать фотографии пользователей с базой данных снимков с помощью алгоритмов хэширования.
- Каждый загружаемый в iCloud снимок будет получать метку, которая укажет — подозрительный ли кадр или нет. Как только определённое количество фотографий будут помечены подозрительными, Apple расшифрует такие снимки и обратится в органы при необходимости.
- Профессор Университета Джона Хопкинса и криптограф Мэтью Грин написал, что сразу несколько его источников подтвердили планы Apple. По его словам, инструмент может помочь с поиском незаконных снимков, но если он попадёт в руки мошенников, то они могут использовать его в своих интересах. Кроме того, он подчеркнул, что алгоритмы хэширования могут выдавать ложные результаты.
- Apple уже сканирует фотографии в iCloud на предмет насилия над детьми, о чём компания рассказала в январе 2020 года, не уточнив, какую именно технологию она использует. Многие компании, включая Facebook, Twitter и Google, применяют для этой цели систему PhotoDNA, которая проверяет изображения по базе данных ранее распознанных снимков используя технологию хэширования.
- Apple может рассказать подробности о технологии neuralMatch в ближайшие дни, сообщили источники Financial Times.
Ранее пользователи iPhone обнаружили в бета-версии iOS 15 неанонсированную функцию, которая автоматически удаляет блики с фотографий уже после съёмки.
Гугл, конечно же, ничего такого делать не будет.
Хз как эти вещи связаны. Думаю, что если ты пользуешься фотками гугла с синхронизацией там тоже все сканируется уже или будет. Но я хочу сказать что прецедент конечно хуевый и я за конфиденциальность.
Естественно нет.
А если и будет это можно будет обойти скорей всего
Естественно нет
Конечно не будет делать, просто сделает доступным для всех https://protectingchildren.google/
Пока ты шутишь, негры надрываются. Шути больше, изматывай чернокожих.
это у них негры. у нас апл прожмут проверять то что наши силовики попросят. Да у нас они и мечтать не могли о такой удобной функции
У нас прожмут, чтобы эта система не работала в России, нечего им знать какие фотографии у уважаемых людей на телефонах хранятся
ПРИВАТНОСТЬ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. АХАХАХАХАХХАХАХА.
А гугл еще не научился сканировать фотки на телефоне и искать по тому, что изображено?
Не знаю какова тут роль гугла, но у меня самсунг очень хорошо осведомлён о содержимом моих фото. Даже породу кошки издалека распознаёт. Несмотря на то что якобы телефон не передаёт эти фото куда-то там на сервер с ИИ, и это пугает.
Если хоть один индус увидит фотку моего болта я умру счастливым.
Кидай свой болт сюда. Сделаем тебя счастливым.
Хочу чтобы именно индус увидел
Я понимаю сканировать при загрузке в Icloud. Окей, это ваш сервис, ваши правила. Но смартфон ведь мой, какого фига кто-то там будет сканировать локально картинки
Это их операционная система. Не нравится смартфон - не покупай.
А вообще, какая тебе разница, что нейросеть сканирует? Зачем тебе выступать против прозрачности: метода, позволяющего выявлять преступников и никак не распространяющего фото остальных?
Многие смартфоны уже давно это делают для "поиск по галерее" по содержимому фото.
Невинный человек может превратиться в преступника охуенно быстро
Вообще не в тему. В стране, о которой ты говоришь, никакие нейросети этому не поспособствуют. Или ты хочешь сказать, что Ф*К запрет не из воздуха, а из-за какой-то полученной информации?
В статье сказано, что при накоплении подозрительного материала она передаст этот материал службам. Остальное содержимое - нет. Да и завести уголовное дело в америке за селфи дикпики не получится.
Но вещь внедряется-то не в России.
передавать
Будут передавать только то, что подозрительным показалось нейросети. И если она дала false positive, то полицейские получат несколько твоих неудачных селфи.
Если кто-то умеет делать уголовные дела без каких-либо улик, то пара фотографий ему не поможет - ни тепло ни холодно.
Повторю вопрос, какая тебе разница, что локальная программа делает? Ты не пользовался фильтрами? Они сканируют картинку и производят вычисления со значениями пикселей, выдают новую картинку. Нейросеть производит вычисления и выдаёт флажок "похищенных детей на изображении нет".
Роскомнадзор - ведомство. Эппл же не является частью российской заинтересованной госструктуры.
Крайне маловероятно, но если будут угрожать объявлением "Apple" вне закона, то, похоже, возможно.
Но ты не принимаешь в внимание, насколько функция полезна в самой США. Решая внутреннюю проблему они не заботятся о судьбах на другом конце Земли, где, возможно, этой функции никогда и не будет.
Вроде инициатива здравая, но при этом понимаешь, что в будущем вот так руку в жопу засунут всем, а не только тем, кто запрещённую срань хранит.
Щас понятно стало почему слились с идеи оконечного шифрования. Когда-то говорили что были планы шифровать все что загружается в iCloud так чтобы у Эппл не было доступа.
Тока это конституцию нарушает.
без передачи данных в облачное хранилище.
Не нарушает. Конституция никак не ограничивает деятельность локальных на устройстве нейросетей.
Но это вторжение в личную жизнь.
Вторжение в личную жизнь подразумевает иного человека.
Тут же Программа. Когда программы оперируют с твоими фото, "сортировка", "удаление", "наложение фильтра", ты же не возмущаешься? Всё это лишь математические операции с битами, не передающие сами фото какому-то постороннему человеку.
В тему, так как я предполагаю, что у собеседника нет фото жестокого обращения с детьми.
Передают фото, если жестокое обращение есть.
Если жестокое обращение есть, то так ему и надо, заводить расследование.
Не так. Нейросеть обучается выявлять насилие. Перед продажей смартфона ПО на него устанавливается. Дальше оно со своими знаниями действует полностью автономно.
Да, я не знаю, на чём оно обучается. Но что за паранойя? Это происходит на другом конце Земли, где эта функция может принести реальную пользу.
Ты считаешь, что они будут обучать нейросети на фотках Навальных специально для смартфонов, продаваемых в России?
Статью не читал?
Функция neuralMatch будет локально сканировать фотографии пользователей на iPhone без передачи данных в облачное хранилище. Если система определит, что владелец iPhone хранит незаконные изображения, она предупредит сотрудников Apple.
Специалисты Apple обучили нейросеть neuralMatch на 200 тысячах изображений,
Или ты прочёл только последние обзацы-справку, где говорится о уже внедрённом состоянии технологий, и принял это за новость?
Хреновое сравнение.
При обработке ты делаешь это все сам.
А тут нет.
Нет, при обработке, ты возишь ползунок, а вычисления происходят сами (нужно присвоить по три новых значения каждому пикселю фото).
Нейросеть тоже будет производить вычисления сама, а на выходе давать не массив пикселей, а число от 0 до 1, соответствующее мере совпадения.
Длительный пёс_анон
для раскрытия преступлений...
И мы все прекрасно видим, какие преступления будут раскрывать.
Все ради безопасности)0))
Очень напоминает логику чиновников некоей страны, которые аргументируют любые запреты логикой «А вдруг дети увидят? А вдруг дети будут в опасности?».
Это не только логика чиновников, это логика всех левых. Они банят "всё для всех на всякий случай ради спасения человеческих жизней". Скоро нормальных игр и кино вообще не останется, потому что они через супер цепочки приводят к преступлениям. Коллективная ответственность за сумасшедших и преступников.
А анализы кала они собирать не будут? Само собой для предотвращения и недопущения.
Если в кале мало спермы, то берут на заметку как не толерантного?
В китайской версии будет сканировать фотографии на присутствие Винни-Пуха.
инструмент может помочь с поиском незаконных снимков, но если он попадёт в руки мошенников
Да можно даже не мошенников, а просто государства.
Всё ради защиты детей.
Сегодня люди посмеиваются на гиками, которые уходят с инсты или фб в какие-нибудь опен-сорс проекты. Думаю, скоро это уже не будет казаться смешным.
Тот же дешевый прием, что и отечественные власти часто используют. Никто же не будет против наказания педофилов!
Если кто не понял, искать будут конкретные фотографии по хэшам, никто не будет нейросетями определять возраст людей на нюдесах.
Система будет триггериться исключительно на конкретных снимках изъятых в ходе официальных расследований преступлений.
Нельзя натренировать нейронку на каких-нибудь хитро хешированных картинках? (я не знаю интересный вопрос, в зависимости от того что называть хешем, думаю можно)
Да зачем нейронка? Это тупо хэш. Даже зазеркаленное изображение уже не пройдёт
Эмбеддинг кажется тоже можно называть хешем. При этом можно делать все то же самое, что и просто нейронкой, просто ты поделил ее на две половины, чтобы в уши нассать
Нет, наш батя фотографирует голые писечки крупным планом.
"Child abuse" это многогранный термин
Знакомый щит
а если он это делает, как пользователи одноклассников? просто нравится нюхать варенички да перчики мм?
Какая-то странная логика, вряд ли найдётся человек в здравом уме который будет фотографировать подобное. Я больше поверю в то, что более жесткая политика Apple насчёт конфиденциальной информации пользователей лишь больше развяжет руки правоохранительным органам.
вряд ли найдётся человек в здравом уме который будет фотографировать подобное
Раньше любимым оправданием были террористы, а теперь дети.
AppleCorpNadzor
Ну хомячки схавают. Схавали же окирпичивание макбуков, когда сервера Apple заглючили и их ноута нельзя было пользоваться
Пиздец. Вот так вот просто вставляют анальный зонд всем своим пользователям. Делаем ставки, какой повод станет следующим после "насилия над детьми"
Эээм сотрудники эпл будут смотреть мою нюдсы потому что мне на вид 13???
Т.е Эппл целенаправленно собирало большую базу детского порно, чтобы на её базе сделать такую нейросеть? И это нормально?
Ну ок, им предоставили базу. Просто дикость, что где-то государственные или частные организации такие материалы хранят, сортируют, обрабатывают.
Есть мнение, что в роскомнадзоре тоже нехилая коллекция имеется. Для следственных действий, само собой.
Под небольшое тело попадают и карлики с лилипутами. Им что теперь, не трахаться?!
Удачный каякер
Просто быть готовыми что их регулярно отсматривают сотрудники эппл
Талантливый чайник
у них другие пропорции и другие лица
Мамки в инстраграмах ставят смайлики на лица своих дитяток. Они уже научились обходить систему, получается
Хоть кто-то увидит мои дикпики
Можешь мне отправить, но у меня лс не работает, отправляй майлом https://og.president.gov.by/
Ха, все владельцы отсканированных китайцами фоток возбудились что эпол беспредельничает.
Педофилы пусть переходят на андроид, вообще если кто-то после этого перейдёт на андроид, то понятно, по какой причине
А пользователей эпла не смутит, что 90+% ложноположительного контента отправленного на расшифровку будут их нюдсы?
это уже все давно какой нибудь анб имеет в полном доступе, похуй. обидно что теперь под эту хуеню какой нибудь очередной сопроцессор посадят, который войдет в цену нового ифона