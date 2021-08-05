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Новости
Новости vc.ru

FT: Apple начнёт локально проверять фото на iPhone на предмет жестокого обращения с детьми Статьи редакции

Сперва функцию внедрят в США, утверждают источники.

О том, что Apple планирует реализовать опцию сканирования локальных медиатек пользователей iPhone, сообщили издание Financial Times и специалист в области криптографии Мэтью Грин.

  • Функция neuralMatch будет локально сканировать фотографии пользователей на iPhone без передачи данных в облачное хранилище. Если система определит, что владелец iPhone хранит незаконные изображения, она предупредит сотрудников Apple.
  • Специалисты Apple обучили нейросеть neuralMatch на 200 тысячах изображений, предоставленных Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей США. Функция будет сравнивать фотографии пользователей с базой данных снимков с помощью алгоритмов хэширования.
  • Каждый загружаемый в iCloud снимок будет получать метку, которая укажет — подозрительный ли кадр или нет. Как только определённое количество фотографий будут помечены подозрительными, Apple расшифрует такие снимки и обратится в органы при необходимости.
  • Профессор Университета Джона Хопкинса и криптограф Мэтью Грин написал, что сразу несколько его источников подтвердили планы Apple. По его словам, инструмент может помочь с поиском незаконных снимков, но если он попадёт в руки мошенников, то они могут использовать его в своих интересах. Кроме того, он подчеркнул, что алгоритмы хэширования могут выдавать ложные результаты.
  • Apple уже сканирует фотографии в iCloud на предмет насилия над детьми, о чём компания рассказала в январе 2020 года, не уточнив, какую именно технологию она использует. Многие компании, включая Facebook, Twitter и Google, применяют для этой цели систему PhotoDNA, которая проверяет изображения по базе данных ранее распознанных снимков используя технологию хэширования.
  • Apple может рассказать подробности о технологии neuralMatch в ближайшие дни, сообщили источники Financial Times.

Ранее пользователи iPhone обнаружили в бета-версии iOS 15 неанонсированную функцию, которая автоматически удаляет блики с фотографий уже после съёмки.

#новости #apple

2992 просмотров
128 128 комментариев
27
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128 комментариев
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Ужасный корабль

71

Следующим шагом apple будут проверять ваши мемы на политкорректность и в случае нахождения оскорбительных картинок будут автоматически передавать ваши данные в ближайшие BLM комьюнити.

Ответить

solawind

Ужасный
14

Где те фанбои апл, которые доказывали что полный контроль над платформой и анальный магазин приложений это хорошо и забота о них же ?  Вот им следующий уровень  "заботы"

Ответить

Big Dick Energy

solawind
6

Гугл, конечно же, ничего такого делать не будет.

Ответить

solawind

Big
0

ну магазин же анальный не сделал.

Ответить

Big Dick Energy

solawind
5

Хз как эти вещи связаны. Думаю, что если ты пользуешься фотками гугла с синхронизацией там тоже все сканируется уже или будет. Но я хочу сказать что прецедент конечно хуевый и я за конфиденциальность.

Ответить

solawind

Big
0

связаны прямо — в обоих случаях это лишение прав пользователя выбирать что делать со своей платформой

Ответить

Виталий Чухнов

Big
0

Естественно нет. 
А если и будет это можно будет обойти скорей всего 

Ответить

бєндєровєц

Виталий
1

Естественно нет

Конечно не будет делать, просто сделает доступным для всех https://protectingchildren.google/

Fighting child sexual abuse online
Google is committed to fighting child sexual abuse material (CSAM) online and preventing our…
protectingchildren.google
Ответить

solawind

бєндєро…
0

и? есть разница в том чтобы сделать апи для проверки цп и сканироавнии устройств пользователей. Если бы апл просто сделала апи, никто бы претензий не выдвигал. Дело именно в сканировании *личных* устройств

Ответить

zheka100pudov

Ужасный
0

Пока ты шутишь, негры надрываются. Шути больше, изматывай чернокожих.

Ответить

solawind

zheka100pudov
3

это у них негры. у нас апл прожмут проверять то что наши силовики попросят. Да у нас они  и мечтать не могли о такой удобной функции

Ответить

Илья Гераськин

solawind
0

У нас прожмут, чтобы эта система не работала в России, нечего им знать какие фотографии у уважаемых людей на телефонах хранятся

Ответить

Лига тупых

32

 ПРИВАТНОСТЬ. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. АХАХАХАХАХХАХАХА.

Ответить

Эдуард Суровый

Лига
0

А гугл еще не научился сканировать фотки на телефоне и искать по тому, что изображено?

Ответить

Svargr

Эдуард
6

это он к недавней пиар-кампании яблока "самый защищенный и безопасный телефон"

Ответить

zheka100pudov

Эдуард
1

Не знаю какова тут роль гугла, но у меня самсунг очень хорошо осведомлён о содержимом моих фото. Даже породу кошки издалека распознаёт. Несмотря на то что якобы телефон не передаёт эти фото куда-то там на сервер с ИИ, и это пугает.

Ответить

Бетонный Филипп

18

Нейросеть, ага, рабоиндийцы будут сидеть и просматривать вручную ваши фотки))

Ответить

Big Dick Energy

Бетонный
0

Если хоть один индус увидит фотку моего болта я умру счастливым.

Ответить

Сергей Лукин

Big
1

Кидай свой болт сюда. Сделаем тебя счастливым.

Ответить

Big Dick Energy

Сергей
0

Хочу чтобы именно индус увидел

Ответить

Борат Сагдиев

Big
1

ЗРАСТИ

Ответить

Рыжий

9

Я понимаю сканировать при загрузке в Icloud. Окей, это ваш сервис, ваши правила. Но смартфон ведь мой, какого фига кто-то там будет сканировать локально картинки

Ответить

zheka100pudov

Рыжий
24

Чей смартфон?

Ответить

KSA

Рыжий
0

Смартфон выдан вам в аренду на 99 лет

Ответить

Никита Бабич

Рыжий
–4

Это их операционная система. Не нравится смартфон - не покупай.

А вообще, какая тебе разница, что нейросеть сканирует? Зачем тебе выступать против прозрачности: метода, позволяющего выявлять преступников и никак не распространяющего фото остальных?
 Многие смартфоны уже давно это делают для "поиск по галерее" по содержимому фото.

Ответить

Рыжий

Никита
0

 позволяющего выявлять преступников

Невинный человек может превратиться в преступника охуенно быстро (а ты случайно не донатил год назад ФБК, мм???)
 Не нравится смартфон - не покупай

Пока что это аргумент

Ответить

Никита Бабич

Рыжий
0

Невинный человек может превратиться в преступника охуенно быстро

Вообще не в тему. В стране, о которой ты говоришь, никакие нейросети этому не поспособствуют. Или ты хочешь сказать, что Ф*К запрет не из воздуха, а из-за какой-то полученной информации?

В статье сказано, что при накоплении подозрительного материала она передаст этот материал службам. Остальное содержимое - нет. Да и завести уголовное дело в америке за селфи дикпики не получится.

Ответить

Рыжий

Никита
0

Но мы-то в России. Передавать материал будут нашим полицейским

Ответить

Никита Бабич

Рыжий
0

Но вещь внедряется-то не в России.
передавать

Будут передавать только то, что подозрительным показалось нейросети. И если она дала false positive, то полицейские получат несколько твоих неудачных селфи.
Если кто-то умеет делать уголовные дела без каких-либо улик, то пара фотографий ему не поможет - ни тепло ни холодно.

Ответить

Рыжий

Никита
0

 Apple может рассказать подробности о технологии neuralMatch в ближайшие дни, сообщили источники Financial Times

Вот и узнаем, но уверен они сделают и в России. Почему нет? Они тут официально

Ответить

Никита

Рыжий
0

С чего ты взял, что они станут добавлять какую-то ерунду вроде буквы Н?

Ответить

Татарский

Никита
0

С чего взяли, что вообще что-то будут добавлять?)

Ответить

solawind

Никита
0

"Будут передавать только то, что подозрительным показалось нейросети" — откуда ты это придумал? передается хэш, и уже на серверах апл сравнивается с их бд. Тебе на устройство никто бд поиска не загружает.

Ответить

Никита Бабич

Рыжий
0

Повторю вопрос, какая тебе разница, что локальная программа делает? Ты не пользовался фильтрами? Они сканируют картинку и производят вычисления со значениями пикселей, выдают новую картинку. Нейросеть производит вычисления и выдаёт флажок "похищенных детей на изображении нет".

Ответить

Рыжий

Никита
0

Сук, сейчас они сканируют на предмет жестокого обращения с детьми. Откуда ты знаешь, чем они обновят этот список? Что еще будут считать запретным. Может картинку со словом на букву Н будут помечать.
Ты сейчас говоришь так, как раньше говорили про Роскомнадзор

Ответить

Никита Бабич

Рыжий
0

Роскомнадзор - ведомство. Эппл же не является частью российской заинтересованной госструктуры.

Ответить

Рыжий

Никита
0

Ютуб тоже не является 
  частью российской заинтересованной госструктуры

Но Навального банит. Если Apple прогнулась под закон о предустановленном софте (пусть и по своему) - будут сотрудничать и в этом плане

Ответить

Никита

Рыжий
0

Крайне маловероятно, но если будут угрожать объявлением "Apple" вне закона, то, похоже, возможно.

Но ты не принимаешь в внимание, насколько функция полезна в самой США. Решая внутреннюю проблему они не заботятся о судьбах на другом конце Земли, где, возможно, этой функции никогда и не будет.

Ответить

Рядовой химик

14

Где то у эпла лежит гигантский пак с цп, на котором обучали нейросеточку 

Ответить

Сознательный франт

Рядовой
2
Ответить

norm

9

Вроде инициатива здравая, но при этом понимаешь, что в будущем вот так руку в жопу засунут всем, а не только тем, кто запрещённую срань хранит.

Ответить

Саратовский ящик

norm
12

Вроде инициатива здравая
—--вы находитесь здесь-—-

Ответить

Nick Rosenberg

norm
11

Так всем и засунут, иначе как узнают хранишь ты запрещенку или нет?

Ответить

Знакомый щит

norm
3

это "здравая" инициатива только для этого и делается

Ответить

Big Dick Energy

norm
2

Щас понятно стало почему слились с идеи оконечного шифрования. Когда-то говорили что были планы шифровать все что загружается в iCloud так чтобы у Эппл не было доступа.

Ответить

zheka100pudov

norm
1

руку в жопу засунут всем

начали с детей

Фух.

Ответить

Виталий Чухнов

norm
0

Тока это конституцию нарушает. 

Ответить

Никита Бабич

Виталий
1

без передачи данных в облачное хранилище.

Не нарушает. Конституция никак не ограничивает деятельность локальных на устройстве нейросетей.

Ответить

Виталий Чухнов

Никита
0

Но это вторжение в личную жизнь. 

Ответить

Рыжий

Виталий
0

Наверняка в лицензионном соглашении есть пункт про это

Ответить

Виталий Чухнов

Рыжий
0

И похрен. Если пункт не законный. 
Он не действителен. 

Ответить

Никита Бабич

Виталий
0

Вторжение в личную жизнь подразумевает иного человека.
Тут же Программа. Когда программы оперируют с твоими фото, "сортировка", "удаление", "наложение фильтра", ты же не возмущаешься? Всё это лишь математические операции с битами, не передающие сами фото какому-то постороннему человеку.

Ответить

solawind

Никита
0

но они передают резултат анализа. читай - описание содержимого фото
а фоторедактор нет
так что аналогия не в тему

Ответить

Никита Бабич

solawind
0

В тему, так как я предполагаю, что у собеседника нет фото жестокого обращения с детьми.
Передают фото, если жестокое обращение есть.
Если жестокое обращение есть, то так ему и надо, заводить расследование.

Ответить

Виталий

Никита
0

А эппл может доказать, что программа работает именно так? 
Доказать человеку который в этом не разбирается? 

Ответить

solawind

Никита
0

передается описание фото. с чем оно там сравнивается на серверах апл ты понятия не имеешь.

Ответить

Никита

solawind
0

Не так. Нейросеть обучается выявлять насилие. Перед продажей смартфона ПО на него устанавливается. Дальше оно со своими знаниями действует полностью автономно.

Да, я не знаю, на чём оно обучается. Но что за паранойя? Это происходит на другом конце Земли, где эта функция может принести реальную пользу.
Ты считаешь, что они будут обучать нейросети на фотках Навальных специально для смартфонов, продаваемых в России?

Ответить

solawind

Никита
–1

нахуй ты это придумываешь? еще раз, устроство просто отправляет хэши твоих фото. на серверах апл они сравниваются с их бд запрещенки. ничего спциально обучать не надо, достаточно апл заставить добавить в бд хэши интересующих картинок.

Ответить

Никита

solawind
0

То, что ты говоришь про хеши - это уже давно существующая схема.

Я же обсуждаю тему статьи - внедрение ЛОКАЛЬНОЙ нейросети.

Ответить

Никита

solawind
0

Статью не читал?

Функция neuralMatch будет локально сканировать фотографии пользователей на iPhone без передачи данных в облачное хранилище. Если система определит, что владелец iPhone хранит незаконные изображения, она предупредит сотрудников Apple.

Специалисты Apple обучили нейросеть neuralMatch на 200 тысячах изображений,

Или ты прочёл только последние обзацы-справку, где говорится о уже внедрённом состоянии технологий, и принял это за новость?

Ответить

Виталий Чухнов

Никита
0

Хреновое сравнение. 
При обработке ты делаешь это все сам. 
А тут нет. 

Ответить

Никита Бабич

Виталий
0

Нет, при обработке, ты возишь ползунок, а вычисления происходят сами (нужно присвоить по три новых значения каждому пикселю фото).
Нейросеть тоже будет производить вычисления сама, а на выходе давать не массив пикселей, а число от 0 до 1, соответствующее мере совпадения.

Ответить

Svargr

norm
0

здравой инициативой было бы использовать облако из телефонов как глобальную сеть из камер\микрофонов для раскрытия преступлений...

да зачем я, блин, им подсказываю!??

Ответить

Длительный пёс_анон

Svargr
0

для раскрытия преступлений...

И мы все прекрасно видим, какие преступления будут раскрывать.

Ответить

Технический корабль

11

Apple расшифрует такие снимки и обратится в органы при необходимости

Вот вам и натурального вида бэкдор. При желании снимки, блять, можно расшифровать)

Ответить

Al

6

Все ради безопасности)0))

Ответить

Знакомый щит

Al
12

ради деток)) святая тема, помогающая протолкнуть что угодно

Ответить

Рыжий

Знакомый
2
Ответить

Roman Persianinov

6

Очень напоминает логику чиновников некоей страны, которые аргументируют любые запреты логикой «А вдруг дети увидят? А вдруг дети будут в опасности?».

Ответить

Иван Прохоров

Roman
4

Это не только логика чиновников, это логика всех левых. Они банят "всё для всех на всякий случай ради спасения человеческих жизней". Скоро нормальных игр и кино вообще не останется, потому что они через супер цепочки приводят к преступлениям. Коллективная ответственность за сумасшедших и преступников. 

Ответить

Трансгендолёт

4

А анализы кала они собирать не будут? Само собой для предотвращения и недопущения.

Ответить

Nick Rosenberg

Трансгендолёт
4

Если в кале мало спермы, то берут на заметку как не толерантного? 

Ответить

Саратовский ящик

5

Эплодрочеры, лица свои сюда запостите.

Ответить

Stanley H. Tweedle

5

В китайской версии будет сканировать фотографии на присутствие Винни-Пуха.

Ответить

Alexander the Nth

3

 инструмент может помочь с поиском незаконных снимков, но если он попадёт в руки мошенников

Да можно даже не мошенников, а просто государства.
Всё ради защиты детей.

Сегодня люди посмеиваются на гиками, которые уходят с инсты или фб в какие-нибудь опен-сорс проекты. Думаю, скоро это уже не будет казаться смешным.

Ответить

Т ЛькТв Я

Alexander
1

Я уже джва года не смеюсь.

Ответить

Roma Schreibikus

3

Тот же дешевый прием, что и отечественные власти часто используют. Никто же не будет против наказания педофилов!

Ответить

Удачный каякер

3

Так скоро узнают что я за электричество полгода по старому тарифу платил

Ответить

Илья Гераськин

0

Если кто не понял, искать будут конкретные фотографии по хэшам, никто не будет нейросетями определять возраст людей на нюдесах.
Система будет триггериться исключительно на конкретных снимках изъятых в ходе официальных расследований преступлений.

Ответить

KSA

Илья
0

Это все меняет! (нет)

Ответить

Илья Гераськин

KSA
1

Вообще-то да

Ответить

Удачный каякер

Илья
0

Нельзя натренировать нейронку на каких-нибудь хитро хешированных картинках? (я не знаю интересный вопрос, в зависимости от того что называть хешем, думаю можно)

Ответить

Илья Гераськин

Удачный
1

Да зачем нейронка? Это тупо хэш. Даже зазеркаленное изображение уже не пройдёт

Ответить

Удачный каякер

Илья
0

Эмбеддинг кажется тоже можно называть хешем. При этом можно делать все то же самое, что и просто нейронкой, просто ты поделил ее на две половины, чтобы в уши нассать

Ответить

solawind

Илья
0

сомневаюсь что там тупо хэш. иначе это тупо от пресохранения файла не будет работать. там явно какой то алогритм выявления похожести изображений по содержимому

Ответить

Кирилл Вселенский

Илья
0

Ура

Ответить

Знакомый щит

1

сука, ваш батя тоже, когда напьется, сначала отпиздит вас, а потом фоткает на свой айфон крупным планом?

Ответить

Roma Schreibikus

Знакомый
2

Нет, наш батя фотографирует голые писечки крупным планом. 
"Child abuse" это многогранный термин

Ответить

Знакомый щит

Roma
0

а если он это делает, как пользователи одноклассников? просто нравится нюхать варенички да перчики мм?

Ответить

Svargr

Знакомый
1

ну с другой стороны, микрофон там тоже always on.
логичным следующим шагом будет выявление паттернов в аудиопотоке.

PS: Если уже не.

PPS: Ну и вы же понимаете, что это всего лишь причина, чтобы узаконить слежку.

Ответить

ouxen

Svargr
0

нет микрофон не так работает

Ответить

Alex

2

Какая-то странная логика, вряд ли найдётся человек в здравом уме который будет фотографировать подобное. Я больше поверю в то, что более жесткая политика Apple насчёт конфиденциальной информации пользователей лишь больше развяжет руки правоохранительным органам.

Ответить

Сознательный франт

Alex
0

 вряд ли найдётся человек в здравом уме который будет фотографировать подобное

Ответить

Знакомый щит

2

а все потому что пользователи айфонов геи и педофилы?)))))

Ответить

kekus fikus

2

Раньше любимым оправданием были террористы, а теперь дети. 

Ответить

Рыжий

kekus
0

Ну да, с террористами сейчас сложно, вроде и террористы, но переговоры ведем и договоры подписываем (талибы)

Ответить

Никита Усов

1
Ответить

Anatoliy Lyashenko

1

AppleCorpNadzor

Ответить

KSA

Anatoliy
0

@Яблочный Санитар

Ответить

Robutt

1

... И давать советы во время половой ебли

Ответить

Рыжий

1

Ну хомячки схавают. Схавали же окирпичивание макбуков, когда сервера Apple заглючили и их ноута нельзя было пользоваться 

Ответить

кокпорн

1

Пиздец. Вот так вот просто вставляют анальный зонд всем своим пользователям. Делаем ставки, какой повод станет следующим после "насилия над детьми"

Ответить

Кирилл Вселенский

1

Эээм сотрудники эпл будут смотреть мою нюдсы потому что мне на вид 13???

Ответить

Leha Shum

Кирилл
0

На самом деле тебе 10, да?

Ответить

Кирилл Вселенский

Leha
0

На усмотрение сотрудника эпол получается

Ответить

ouxen

1

охуенно, Джобс гений!

Ответить

Уполномоченный диод

1

верной дорогой идёте, товарищи

Ответить

Alex Blake

0

Т.е Эппл целенаправленно собирало большую базу детского порно, чтобы на её базе сделать такую нейросеть? И это нормально? 

Ответить

Рыжий

Alex
2

  предоставленных Национальным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей США

Т.е не Apple собирало такое базу, а другая организация

Ответить

Alex Blake

Рыжий
0

Ну ок, им предоставили базу. Просто дикость, что где-то государственные или частные организации такие материалы хранят, сортируют, обрабатывают.

Ответить

Илья Гераськин

Alex
0

Это называется "улики"

Ответить

Борат Сагдиев

Alex
0

Есть мнение, что в роскомнадзоре тоже нехилая коллекция имеется. Для следственных действий, само собой.

Ответить

Талантливый чайник

0

под насилием имеются в виду фотографии хуя, вставленного в небольшое тело с недоразвившимися чертами лица?

Ответить

Alex Blake

Талантливый
0

Под небольшое тело попадают и карлики с лилипутами. Им что теперь, не трахаться?!

Ответить

Удачный каякер

Alex
0

Просто быть готовыми что их регулярно отсматривают сотрудники эппл

Ответить

Alex Blake

Удачный
1

Бедные Хасбик и Абдурозик не смогут хранить свои нюдсы на айфонах

Ответить

Талантливый чайник

Alex
–1

у них другие пропорции и другие лица

Ответить

Alex Blake

Талантл…
0

Мамки в инстраграмах ставят смайлики на лица своих дитяток. Они уже научились обходить систему, получается

Ответить

Рыжий

Талантливый
0

Лоликонщики дико орут

Ответить

stikerman

0

Хоть кто-то увидит мои дикпики

Ответить

Т ЛькТв Я

stikerman
0

Можешь мне отправить, но у меня лс не работает, отправляй майлом https://og.president.gov.by/

Ответить

Михаил Зеленин

0

И зачем шифровать фотографии, если эпл "при необходимости" их расшифрует? 

Ответить

Gabe Logan Newell

0
Ответить

Olegio Dr

0

Ха, все владельцы отсканированных китайцами фоток возбудились что эпол беспредельничает.

Ответить

кокпорн

Olegio
0

А если у меня Самсунг, то фотки отсканированы корейцами?

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

Педофилы пусть переходят на андроид, вообще если кто-то после этого перейдёт на андроид, то понятно, по какой причине 

Ответить

Павел Фролов

0

А пользователей эпла не смутит, что 90+% ложноположительного контента отправленного на расшифровку будут их нюдсы?

Ответить

Ilya Grigöryev

0

это уже все давно какой нибудь анб имеет в полном доступе, похуй. обидно что теперь под эту хуеню какой нибудь очередной сопроцессор посадят, который войдет в цену нового ифона

Ответить
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