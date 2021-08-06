Genius.com , крупнейший в мире сайт с текстами песен и их объяснениями, вечером 5 августа снова заработал на территории России, убедилась редакция TJ. Роскомнадзор пока не делал официальных заявлений о разблокировке ресурса.

О том, что с сайта удалили тексты запрещённых в России текстов песен, говорится в паблике «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества.

Обращаем ваше внимание на то, что официального заявления от администрации сайта по поводу разблокировки ещё не последовало. В реестре Роскомнадзора все ранее заблокированные страницы треков теперь числятся разблокированными, следовательно, больше не препятствуют посещению Genius.

Роскомнадзор заблокировал Genius 26 июля, не объявляя об этом на сайте. Доступ к платформе закрыли после того, как ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов более десяти страниц сайта с текстами, запрещёнными из-за экстремизма или призывов к суициду. Тогда участники сообщества обращали внимание, что им непонятно, почему некоторые из треков, ставших причиной блокировки Genius, до сих пор доступны на нескольких цифровых площадках.

TJ подробно рассказывал о 25 песнях, которые запрещены в России к этому моменту. В паблике «Genius Russia» говорится только о том, что «на сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“» — песен Хаски и ЛСП соответственно. Но проверка нашей редакции вечером 5 августа показала, что с Genius удалены все 25 «запрещённых» текстов.

Кроме того, пользователь TJ обратил внимание, что на Genius всё ещё доступны другие страницы с текстами «запрещённых» песен. Например, «Панелька» осталась на странице ремикса, а «Номера» — на странице кавер-версии Noize MC.