Роскомнадзор разблокировал Genius после удаления «Панельки» Хаски, «Номеров» ЛСП и других запрещённых в России песен Статьи редакции
Спустя 11 дней после закрытия доступа к ресурсу.
Genius.com, крупнейший в мире сайт с текстами песен и их объяснениями, вечером 5 августа снова заработал на территории России, убедилась редакция TJ. Роскомнадзор пока не делал официальных заявлений о разблокировке ресурса.
О том, что с сайта удалили тексты запрещённых в России текстов песен, говорится в паблике «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества.
Роскомнадзор заблокировал Genius 26 июля, не объявляя об этом на сайте. Доступ к платформе закрыли после того, как ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов более десяти страниц сайта с текстами, запрещёнными из-за экстремизма или призывов к суициду. Тогда участники сообщества обращали внимание, что им непонятно, почему некоторые из треков, ставших причиной блокировки Genius, до сих пор доступны на нескольких цифровых площадках.
TJ подробно рассказывал о 25 песнях, которые запрещены в России к этому моменту. В паблике «Genius Russia» говорится только о том, что «на сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“» — песен Хаски и ЛСП соответственно. Но проверка нашей редакции вечером 5 августа показала, что с Genius удалены все 25 «запрещённых» текстов.
Кроме того, пользователь TJ обратил внимание, что на Genius всё ещё доступны другие страницы с текстами «запрещённых» песен. Например, «Панелька» осталась на странице ремикса, а «Номера» — на странице кавер-версии Noize MC.
Блокируйте обратно
сук
Гениус красавцы!
Просто охуенная акустика. Еще здорово они придумали с этим желтеющим пластиком. Покупаешь одни колонки, а через год глядишь - они уже другого цвета. Воистину, джыниус!
Тогда модно было все делать из abs пластика, поэтому все желтело одновременно, сидиромы, корпуса, мышки\клавы. Кстати восстановить цвет довольно легко
Да, я на утубе видел, в какой-то хуйне надо замачивать и щеткой потереть. Изопропиловый спирт чтоли, или еще какая-то химия, не помню точно
Вроде что-то с перекисью было
Та не совсем лехко, нужно поместить в перекись, и включить ультрафиолетовую лампу, на 24-48 часов.
Уехать хочешь, м? Непатриёт?
Этнический Орзэмэс
Его блокировка не мешает там тусить эйчарам наших компаний. Мне оно не надо для поиска работы, но ситуация забавная.
угу, кандидатов собешу и частенько резюме сгенерированы именно в линке
Этнический Орзэмэс
Все с мозгами умеют пользоваться vpn, как уже писали. Странные ребята у нас решения принимают, конечно.
а что, если это проверка: умеешь разворачивать списки — умей и впн скачать
Я через vpn туда спокойно захожу
Вангую, Genius заплатили Роскомнадзору за пиар, я допустим узнал об этом сайте из новостей о блокировке
Экспериментальный Слава
Никогда не искал тексты песен и исходя из этого строишь предположения? Молодец, выживший.
Мне нафиг это не было нужно. Поисковики отлично выдают все тексты по запросу названий, тусоваться на отдельном сайте для этой цели никогда не видел необходимости. Шрифты говнище, кстати.
Индекс запрещённых песен
Шутку оценят лишь ценители и знатоки тонких средневековых аллюзий
Панелька Хаски запрещена? Тогда почему она у меня в плейлисте Яндекса? Яндекс что, экстремистская организация?
Ну и спасибо Роскомпараше, что дали повод переслушать песни, нагнали хайпа исполнителям с нихуя, бестолочи.