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Новости
Сергей Звезда

Роскомнадзор разблокировал Genius после удаления «Панельки» Хаски, «Номеров» ЛСП и других запрещённых в России песен Статьи редакции

Спустя 11 дней после закрытия доступа к ресурсу.

32 32 комментария
1182 просмотров
Кадр из клипа на песню «Панелька» 

Genius.com, крупнейший в мире сайт с текстами песен и их объяснениями, вечером 5 августа снова заработал на территории России, убедилась редакция TJ. Роскомнадзор пока не делал официальных заявлений о разблокировке ресурса.

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О том, что с сайта удалили тексты запрещённых в России текстов песен, говорится в паблике «Genius Russia», который ведут участники русскоязычного сообщества.

Обращаем ваше внимание на то, что официального заявления от администрации сайта по поводу разблокировки ещё не последовало. В реестре Роскомнадзора все ранее заблокированные страницы треков теперь числятся разблокированными, следовательно, больше не препятствуют посещению Genius.

из заявления Genius Russia

Роскомнадзор заблокировал Genius 26 июля, не объявляя об этом на сайте. Доступ к платформе закрыли после того, как ведомство внесло в реестр запрещённых сайтов более десяти страниц сайта с текстами, запрещёнными из-за экстремизма или призывов к суициду. Тогда участники сообщества обращали внимание, что им непонятно, почему некоторые из треков, ставших причиной блокировки Genius, до сих пор доступны на нескольких цифровых площадках.

TJ подробно рассказывал о 25 песнях, которые запрещены в России к этому моменту. В паблике «Genius Russia» говорится только о том, что «на сайте больше нет „Панельки“ и „Номеров“» — песен Хаски и ЛСП соответственно. Но проверка нашей редакции вечером 5 августа показала, что с Genius удалены все 25 «запрещённых» текстов.

Кроме того, пользователь TJ обратил внимание, что на Genius всё ещё доступны другие страницы с текстами «запрещённых» песен. Например, «Панелька» осталась на странице ремикса, а «Номера» — на странице кавер-версии Noize MC.

Пример удалённого «запрещённого» текста песни на Genius

#новости #genius #роскомнадзор #блокировки

32 32 комментария
12
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32 комментария
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Скрытый хот-дог

10

Блокируйте обратно
сук

Noize MC – Номера (ЛСП cover) (Numbers)
[Текст песни «Номера (ЛСП cover)»] / [Куплет 1] / А может, просто потеряться? Впрочем, как и…
genius.com
Хаски (Husky) – Панелька (Panel House) (Dirty…
[Текст песни «Панелька» (Dirty Move Beats Remix)] / [Куплет 1] / Начинается, как шум в животе…
genius.com
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Сергей Звезда

Скрытый
5

Ору!

(добавлю в материал)

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Bulat Akhmetshin

Сергей
0

Доносы подъехали

Ответить

Леха

7

Well, Genius is actually 

Ответить

Temp Temper

3

Гениус красавцы!

Ответить

Roman Belous

Temp
6

Просто охуенная акустика. Еще здорово они придумали с этим желтеющим пластиком. Покупаешь одни колонки, а через год глядишь - они уже другого цвета. Воистину, джыниус!

Ответить

Temp Temper

Roman
2

Тогда модно было все делать из abs пластика, поэтому все желтело одновременно, сидиромы, корпуса, мышки\клавы. Кстати восстановить цвет довольно легко

Ответить

Roman Belous

Temp
2

Да, я на утубе видел, в какой-то хуйне надо замачивать и щеткой потереть. Изопропиловый спирт чтоли, или еще какая-то химия, не помню точно

Ответить

Temp Temper

Roman
1

Вроде что-то с перекисью было

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Artem Vasil'chuk

Temp
1

Та не совсем лехко, нужно поместить в перекись, и включить ультрафиолетовую лампу, на 24-48 часов. 

Ответить

Этнический Орзэмэс

1

Когда linkedin разблокируют? Все будто забыли, лол. 

Ответить

Федя Прозоров

Этнический
5

это шобы вас ойтишников не перехантил ЦРУ!

Ответить

Леха

Этнический
3

Уехать хочешь, м? Непатриёт?

Ответить

Этнический Орзэмэс

Леха
1

Его блокировка не мешает там тусить эйчарам наших компаний. Мне оно не надо для поиска работы, но ситуация забавная. 

Ответить

Andre Macareno

Этничес…
0

угу, кандидатов собешу и частенько резюме сгенерированы именно в линке

Ответить

Сергей Звезда

Этнический
1

Не скоро: страх утечки мозгов никуда не делся

Ответить

Этнический Орзэмэс

Сергей
3

Все с мозгами умеют пользоваться vpn, как уже писали. Странные ребята у нас решения принимают, конечно. 

Ответить

Andre Macareno

Этнический
1

а что, если это проверка: умеешь разворачивать списки — умей и впн скачать

Ответить

Этнический Орзэмэс

Andre
1

Ну разве что так, лол.

Ответить

Artem Walter

Этнический
0

Я через vpn туда спокойно захожу 

Ответить

Этнический Орзэмэс

Artem
0

Какой ты молодец. Но речь немного о другом. 

Ответить

Sage Pointer

–3

Вангую, Genius заплатили Роскомнадзору за пиар, я допустим узнал об этом сайте из новостей о блокировке

Ответить

Экспериментальный Слава

Sage
6

Никогда не искал тексты песен и исходя из этого строишь предположения? Молодец, выживший.

Ответить

Sage Pointer

Экспериментальн…
0

Мне нафиг это не было нужно. Поисковики отлично выдают все тексты по запросу названий, тусоваться на отдельном сайте для этой цели никогда не видел необходимости. Шрифты говнище, кстати.

Ответить

Федя Прозоров

1

Индекс запрещённых песен

Ответить

Федя Прозоров

Федя
0

Шутку оценят лишь ценители и знатоки тонких средневековых аллюзий

Ответить

Леха

Федя
1

средневековых

Прям у нас что-то другое

Ответить

Федя Прозоров

Леха
1

Пока триколор к банковским картам с Риком и Морти не прилепляем

Ответить

ouxen

1

а разговоров то было

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Этнический Орзэмэс

0

Только про ClickHouse слышал.

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Aleksey Vasiliev

0

Как хаски можно  заблокировать, это как сына в приют сдать

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Александр П.

0

Панелька Хаски запрещена? Тогда почему она у меня в плейлисте Яндекса? Яндекс что, экстремистская организация? 

Ну и спасибо Роскомпараше, что дали повод переслушать песни, нагнали хайпа исполнителям с нихуя, бестолочи. 

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