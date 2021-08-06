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Новости
Ольга Щербинина

Компания миллиардера Ричарда Брэнсона возобновила продажи билетов на космические рейсы Статьи редакции

Стоимость полёта — от 450 тысяч долларов.

11 11 комментариев
489 просмотров

О продажах компания Virgin Galactic сообщила в отчётности за второй квартал 2021 года.

У покупателей будет три варианта билетов: на одно место, многоместный пакет для пар, семьи и друзей, а также возможность выкупить рейс полностью. Цена за билет начинается от 450 тысяч долларов.

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К июлю билеты забронировали 600 человек, они покупали их по 200-250 тысяч. У компании уже есть разрешение на отправку туристов в космос.

Следующий полёт на ракетоплан Unity запланирован на конец сентября, его оплатили ВВС Италии.

11 июля 70-летний предприниматель отправился в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic. Вместе с ним на борту были пять человек — два пилота-испытателя и три астронавта. Корабль взлетел на 80 километров и лишь подобрался к верхней границе, где начинается космос, но экипаж провёл несколько минут в невесомости.

Миллиардер Ричард Брэнсон отправился в…
Ракетоплан впервые взлетел на высоту около 80 километров с полной загрузкой и экипажем.
tjournal.ru

#новости #космос

11 11 комментариев
11
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11 комментариев
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Владимир Климов

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ну что,  отправим вахтёра в космос?

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Трогательный Гоша

Владимир
5

Прокати его на своей ракете

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Владимир Климов

Трогательный
0

ракета занята

Ответить

Трогательный

Владимир
7

Тоже 600 человек сделали предзаказ?

Ответить

Аркадий Иванов

0

Развлечение для богатых.

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Федя Прозоров

Аркадий
0

Скоро депутаты от едра будут делать там фото и писать «космос наш»

Ответить

Саша Александров

0

Сдержанный оптимизм, самолетов-носителей не хватает, космопортов мало, но с другой стороны инфраструктура будет развиваться со временем. Верующих в Галю в России очень много, тех кто держит акции

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Andrew Sychev

Саша
0

Те кто держит галю это сектанты

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MrZlydnya

0

А хорошие новости есть?

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Владимир Климов

MrZlydnya
0

скабеева нахуй послала МОК

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Марко Ройс

Владимир
0

Пусть мок за ручку берёт и вместе идут

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