Компания миллиардера Ричарда Брэнсона возобновила продажи билетов на космические рейсы Статьи редакции
Стоимость полёта — от 450 тысяч долларов.
О продажах компания Virgin Galactic сообщила в отчётности за второй квартал 2021 года.
У покупателей будет три варианта билетов: на одно место, многоместный пакет для пар, семьи и друзей, а также возможность выкупить рейс полностью. Цена за билет начинается от 450 тысяч долларов.
К июлю билеты забронировали 600 человек, они покупали их по 200-250 тысяч. У компании уже есть разрешение на отправку туристов в космос.
Следующий полёт на ракетоплан Unity запланирован на конец сентября, его оплатили ВВС Италии.
11 июля 70-летний предприниматель отправился в суборбитальный полёт на космолёте своей компании Virgin Galactic. Вместе с ним на борту были пять человек — два пилота-испытателя и три астронавта. Корабль взлетел на 80 километров и лишь подобрался к верхней границе, где начинается космос, но экипаж провёл несколько минут в невесомости.
ну что, отправим вахтёра в космос?
Трогательный Гоша
Прокати его на своей ракете
ракета занята
Развлечение для богатых.
Сдержанный оптимизм, самолетов-носителей не хватает, космопортов мало, но с другой стороны инфраструктура будет развиваться со временем. Верующих в Галю в России очень много, тех кто держит акции
А хорошие новости есть?
скабеева нахуй послала МОК