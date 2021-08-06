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Новости
Ольга Щербинина

CNBC: группа хакеров из России выложила в даркнет данные миллиона кредитных карт Статьи редакции

Утечка коснулась кредиток, принадлежащих гражданам США и других стран.

CNBC ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. По их данным, хакеры из группы «All World Cards» выложили информацию в даркнете и предлагают её «другим мошенникам».

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал в твиттере, что группировку «русскоговорящих» киберпреступников создали недавно. По его словам, хакеры готовы предоставить полученные данные бесплатно «в качестве рекламного предложения».

Eamon Javers @EamonJavers
One million stolen credit cards is a large number - even for the Dark Web where large amounts of stolen credit card information have been available for sale for years.
Criminals will likely start using these stolen cards in coming days, so banks should see an impact soon.
«Миллион украденных кредитных карт — это большое количество, даже для даркнета, где большие объёмы украденной информации о кредитных картах были доступны для продажи в течение многих лет. Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия»

Журналист также опубликовал переведённое на английский объявление, якобы распространённое хакерами. В тексте говорится, что речь идёт о кредитках 2018-2019 годов.

Eamon Javers @EamonJavers
This analysis comes to us from CNBC consultants at the firm Q6, who obtained this English translation of the original Russian post that went up earlier today. https://t.co/Pv2wZT9hob

#новости #хакеры #взломы

785 просмотров
15 15 комментариев
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15 комментариев
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Vyacheslav Gorin

3

Ещё нету инструмента, чтобы проверить свои карты на предмет присутствия в списке?

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Spid3r

Vyacheslav
6

Введите данные с обеих сторон карты и мы проверим есть ли она в базе.

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Vyacheslav Gorin

Spid3r
0

Для того, чтобы подтвердить подлинность владения, введите также трёх или четырёх-значный код на обратной стороне карты

Ответить

Образовательный паук например

4

Один лайк и я выкладываю десять тысяч пинкодов к этим картам!

Ответить

Владислав Недзвецкий

Образовательный
0

Мошенник!

Ответить

Владимир Климов

Владислав
0

не гони на Рому, он  хороший 

Ответить

Владимир Климов

Образовательный
0

за массаж пришлёшь мне ещё и данные карт вместе с пин кодами?

Ответить

dead

1

Ох уж эти всемогущие российские хацкеры, всему западу жить мешают

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Федя Прозоров

0

Как хорошо, что российские хакеры не сливают данные россиян… или нет?

Ответить

Геологический кот

Федя
1

Ищи себя в профурсетках Сбербанка

Ответить

Федя Прозоров

Геологический
1

Ищу

Ответить

Федя Прозоров

Федя
1

Оу маай!

Ответить

Геологический

Федя
1

Меня тоже посмотри заодно, пж

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Федя Прозоров

Геологи…
0

Нахуя у тебя пинкод 0000?

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AZP

Федя
0

Во мху енота

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