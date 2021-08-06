Утечка коснулась кредиток, принадлежащих гражданам США и других стран.

CNBC ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. По их данным, хакеры из группы «All World Cards» выложили информацию в даркнете и предлагают её «другим мошенникам».

Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал в твиттере, что группировку «русскоговорящих» киберпреступников создали недавно. По его словам, хакеры готовы предоставить полученные данные бесплатно «в качестве рекламного предложения».

Eamon Javers @EamonJavers One million stolen credit cards is a large number - even for the Dark Web where large amounts of stolen credit card information have been available for sale for years.

Criminals will likely start using these stolen cards in coming days, so banks should see an impact soon. «Миллион украденных кредитных карт — это большое количество, даже для даркнета, где большие объёмы украденной информации о кредитных картах были доступны для продажи в течение многих лет. Преступники, скорее всего, начнут использовать эти украденные карты в ближайшие дни, поэтому банки вскоре ощутят последствия»

Журналист также опубликовал переведённое на английский объявление, якобы распространённое хакерами. В тексте говорится, что речь идёт о кредитках 2018-2019 годов.

Eamon Javers @EamonJavers This analysis comes to us from CNBC consultants at the firm Q6, who obtained this English translation of the original Russian post that went up earlier today. https://t.co/Pv2wZT9hob