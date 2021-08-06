CNBC: группа хакеров из России выложила в даркнет данные миллиона кредитных карт Статьи редакции
Утечка коснулась кредиток, принадлежащих гражданам США и других стран.
CNBC ссылается на аналитиков компании по кибербезопасности Q6. По их данным, хакеры из группы «All World Cards» выложили информацию в даркнете и предлагают её «другим мошенникам».
Корреспондент телеканала Эмон Джаверс рассказал в твиттере, что группировку «русскоговорящих» киберпреступников создали недавно. По его словам, хакеры готовы предоставить полученные данные бесплатно «в качестве рекламного предложения».
Журналист также опубликовал переведённое на английский объявление, якобы распространённое хакерами. В тексте говорится, что речь идёт о кредитках 2018-2019 годов.
Ещё нету инструмента, чтобы проверить свои карты на предмет присутствия в списке?
Введите данные с обеих сторон карты и мы проверим есть ли она в базе.
Для того, чтобы подтвердить подлинность владения, введите также трёх или четырёх-значный код на обратной стороне карты
Мошенник!
за массаж пришлёшь мне ещё и данные карт вместе с пин кодами?
Как хорошо, что российские хакеры не сливают данные россиян… или нет?
Геологический кот
Ищи себя в профурсетках Сбербанка
Ищу
Геологический
Меня тоже посмотри заодно, пж
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