Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время митинга против обязательной вакцинации Статьи редакции
Ральф Гонсалвиш получил травму головы.
Для лечения политика доставили в соседний Барбадос. Отмечается, что он идёт на поправку, сообщает Reuters.
Премьера-министра ранили в голову, когда он пытался пройти через толпу из примерно 200 протестующих в связи с поправками в законодательство о здравоохранении. Новые изменения требуют обязательного вакцинирования от Covid-19 для нескольких категорий госслужащих.
«Один из оппозиционеров кинул в премьер-министра предметом, который попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска. Истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу», — сообщили в офис Гонсалвиша.
Сент-Винсент и Гренадины состоит из цепочки небольших островов на юге Карибского моря. Там живут более 110 тысяч человек.
Антиваксеры конечно спорные личности, но вот так и надо делать протесты, а не угорать по фонарикам. Чому если скажешь, что ментов, политиков и их семьи надо убивать на тебя сразу оппозиция напрыгивает в их защиту ?
как связаны антиваксеры с людьми, которые выступают против обязательной вакцинации?
Fair point, но на деле там часто между этими группами корреляция.
Считаю, что за вакцинацию следует разрешать, а невакцинировавшимся (которые не хотят, а не которые не могут) доставить некие неудобства. Показателен пример Франции:
Уже 9 июня 2021 года в стране был введен так называемый "сертификат здоровья" ("Pass Sanitaire"), который позволяет французам побывать, например, на массовых мероприятиях с участием более тысячи человек. С 21 июля документ обязателен для всех, кто хочет посетить концерт или сходить в кино. "Сертификат" содержит информацию о том, был ли человек вакцинирован, сдал ли он отрицательный ПЦР-тест или же недавно выздоровел от COVID-19.
Еще один фактор, вероятно, будет способствовать увеличению числа желающих привиться: с осени тесты на коронавирус перестанут быть бесплатными при отсутствии медицинских показателей. Вакцинация же останется бесплатной.
С 1 августа "медпропуск" могут потребовать при дальних железнодорожных и авиаперевозках, в торговых центрах, больницах, домах престарелых и заведениях общественного питания. До 30 августа, когда во Франции заканчиваются летние каникулы, на детей 12-17 лет соответствующие правила не распространяются.
Сделанные Макроном заявления не остались незамеченными: в вечер его выступления 926 тысяч человек записались на вакцинацию.
хотите как в Сент-Винсент и Гренадины?
А как ещё людям добиваться свободы? Многим странам ещё только предстоит пройти резню из-за всего этого.
Показатель здравоохранения в стране, отправился личится в другую страну. Давно замечено, что успешнее всего вакцинация проходит при диктаторских режимах, вот только вакцины не заменяют медицину. Но в этот раз в развитых странах хотели побыстрее избавится от пандемии, и поэтому забили на науку, на изучение вируса и болезни, решили пойти коротким путем. А не хера! Короткого пути не оказалось - эффективность вакцин растаяла у нас на глазах, надо было сначала разобраться с вирусом и болезнью, но ведь на это потребовался бы, по крайней мере, год, а они хотели, чтоб всё за год закончилось...