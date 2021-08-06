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Новости
Ольга Щербинина

Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили во время митинга против обязательной вакцинации Статьи редакции

Ральф Гонсалвиш получил травму головы.

Фото Reuters

Для лечения политика доставили в соседний Барбадос. Отмечается, что он идёт на поправку, сообщает Reuters.

Премьера-министра ранили в голову, когда он пытался пройти через толпу из примерно 200 протестующих в связи с поправками в законодательство о здравоохранении. Новые изменения требуют обязательного вакцинирования от Covid-19 для нескольких категорий госслужащих.

«Один из оппозиционеров кинул в премьер-министра предметом, который попал ему в голову на несколько сантиметров выше виска. Истекающий кровью премьер-министр был доставлен в больницу», — сообщили в офис Гонсалвиша.

Сент-Винсент и Гренадины состоит из цепочки небольших островов на юге Карибского моря. Там живут более 110 тысяч человек.

#новости

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15 комментариев
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Llaren Hlaalo

4

Антиваксеры конечно спорные личности, но вот так и надо делать протесты, а не угорать по фонарикам. Чому если скажешь, что ментов, политиков и их семьи надо убивать на тебя сразу оппозиция напрыгивает в их защиту ?

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Владимир Филатов

Llaren
4

как связаны антиваксеры с людьми, которые выступают против обязательной вакцинации?

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Llaren Hlaalo

Владимир
1

Fair point, но на деле там часто между этими группами корреляция.

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Владимир Филатов

Llaren
0

Считаю, что за вакцинацию следует разрешать, а невакцинировавшимся (которые не хотят, а не которые не могут) доставить некие неудобства. Показателен пример Франции:

Уже 9 июня 2021 года в стране был введен так называемый "сертификат здоровья" ("Pass Sanitaire"), который позволяет французам побывать, например, на массовых мероприятиях с участием более тысячи человек. С 21 июля документ обязателен для всех, кто хочет посетить концерт или сходить в кино. "Сертификат" содержит информацию о том, был ли человек вакцинирован, сдал ли он отрицательный ПЦР-тест или же недавно выздоровел от COVID-19.

Еще один фактор, вероятно, будет способствовать увеличению числа желающих привиться: с осени тесты на коронавирус перестанут быть бесплатными при отсутствии медицинских показателей. Вакцинация же останется бесплатной.

С 1 августа "медпропуск" могут потребовать при дальних железнодорожных и авиаперевозках, в торговых центрах, больницах, домах престарелых и заведениях общественного питания. До 30 августа, когда во Франции заканчиваются летние каникулы, на детей 12-17 лет соответствующие правила не распространяются.

Сделанные Макроном заявления не остались незамеченными: в вечер его выступления 926 тысяч человек записались на вакцинацию.

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Smaug The Terrible

Llaren
0

Этот коммент стоит пяти лет жизни

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Bkmz Иванов

0

хотите как в Сент-Винсент и Гренадины?

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Странный теркин30см

Bkmz
3

Не знаю что это, но да

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Рыночный чувак

0

я не знаю что сказать

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Странный теркин30см

Рыночный
3

обычно тебя это не останавливает

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Владимир Климов

Рыночный
0

я не знаю что тебе ответить 

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Владимир Климов

1

А как ещё людям добиваться свободы? Многим странам  ещё только предстоит пройти резню из-за всего этого.

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Andrew Muralov

1

Это была аллегорическая прививка. 

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Алиса Барышман

1
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Andre Macareno

0

сцук как же на Черденко из третьего ред алерта похож

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Дмитрий Щёлоков

0

Показатель здравоохранения в стране, отправился личится в другую страну. Давно замечено, что успешнее всего вакцинация проходит при диктаторских режимах, вот только вакцины не заменяют медицину. Но в этот раз в развитых странах хотели побыстрее избавится от пандемии, и поэтому забили на науку, на изучение вируса и болезни, решили пойти коротким путем. А не хера! Короткого пути не оказалось - эффективность вакцин растаяла у нас на глазах, надо было сначала разобраться с вирусом и болезнью, но ведь на это потребовался бы, по крайней мере, год, а они хотели, чтоб всё за год закончилось...

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