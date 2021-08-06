Компания «придерживается нулевой терпимости» в таких случаях.

Президент CNN Джефф Цукер разослал записку сотрудникам компании внутри США, в которой сообщил об увольнении трёх человек из-за отсутствия прививки от Covid-19. Согласно ей, чтобы прийти в офис, работники обязаны пройти вакцинацию. Об этом сообщает Reuters.

Цукер объяснил, что CNN «придерживается нулевой терпимости» в отношении тех, кто пришёл работать в офис без прививки.

Все из отделов новостей, спорта и студий, кто приходит сейчас в офис, должны быть вакцинированы. Мы уже несколько месяцев очень серьёзно относимы к этому, поэтому путаницы быть не должно. Джефф Цукер президент CNN

Также в записке сообщается, что документы о прохождении вакцинации могут стать необходимыми для вступления в должность. А ношение масок становится обязательным в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте.

Сейчас большинство офисов CNN открыто для вакцинированных сотрудников. В каком из них уволили трёх сотрудников — в записке не сообщается.