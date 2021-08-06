Reuters: трёх сотрудников CNN уволили за то, что они пришли в офис без прививки от Covid-19 Статьи редакции
Компания «придерживается нулевой терпимости» в таких случаях.
Президент CNN Джефф Цукер разослал записку сотрудникам компании внутри США, в которой сообщил об увольнении трёх человек из-за отсутствия прививки от Covid-19. Согласно ей, чтобы прийти в офис, работники обязаны пройти вакцинацию. Об этом сообщает Reuters.
Цукер объяснил, что CNN «придерживается нулевой терпимости» в отношении тех, кто пришёл работать в офис без прививки.
Также в записке сообщается, что документы о прохождении вакцинации могут стать необходимыми для вступления в должность. А ношение масок становится обязательным в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте.
Сейчас большинство офисов CNN открыто для вакцинированных сотрудников. В каком из них уволили трёх сотрудников — в записке не сообщается.
Компания «придерживается нулевой терпимости»
И при этом осуждает другие виды нетерпимости, потому что «это другое»
А ещё сосулька зимой может тебе на голову упасть.
Ты щас реально сравниваешь нулевую терпимость к антипрививочникам с нулевой терпимостью к людям разного цвета кожи и сексуальным меньшинствам? Или ты просто жирно вбрасываешь?
БЛМ и погромы это разные вещи. Какие-то челы просто под шумок устраивали погромы, но абсолютное большинство митингов и протестов прошли без каких-либо происшествий, под вечер кучка людей этим занималась. В той же Европе после КАЖДОГО массового митинга начинаются погромы и воровство из магазинов, посмотри того де Варламова о митингах во Франции. Специально съезжаются на митинги, чтоб повеселиться.
А ношение масок становится обязательным в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте.
Зашибись наверное весь день в маске ходить. Дякую тобi Боже что я удаленщик.
Сейчас большинство офисов CNN открыто для вакцинированных сотрудников.
А зачем тогда маска? Не будет ли постоянного ношения маски проблем больше, чем от ковида для вакцинированого человека?
Зашибись наверное весь день в маске ходить.
Да нормально, если менять их каждые три часа, как это требуется.
А зачем тогда маска?
По официальным версиям, чтоб защитить окружающих от потенциального заражения. Второй год глобального пиздеца заканчивается, а вы всё еще такие вопросы задаёте. Без намордника вы изгой общества.
Не будет ли постоянного ношения маски проблем больше, чем от ковида для вакцинированого человека?
Не будет, если менять их каждые три часа, как это требуется.
Напоминаю: по официальной, опять-таки, версии, прививка никак не влияет на вероятность заражения и контагиозность вируса в привитом организме.
Да нормально, если менять их каждые три часа
Ты так говоришь, словно это поможет не потеть и сидеть с комфортом.
Смотря с чем сравнивать.
В маске, конечно, больше потеешь, чем без неё.
Но в чистой маске намного меньше потеешь, чем в той, которую уже месяц носил :)
как забавно то.
До ковид считалось, что обычную маску надо менять раз в 10 минут. И что довольно не полезно долгое ее ношение.
А тут бац и раз в 3 часа норм? )))
гы
А зачем тогда маска? Не будет ли постоянного ношения маски проблем больше, чем от ковида для вакцинированого человека?
Скот должен носить намордник
Скот не должен задавать вопросы
Вот это правильно. Надеюсь станет нормой.
CNN currently has most of its offices open for employees who want to work there voluntarily, provided they are fully vaccinated.
То есть компания всё еще поощряет удалённую работу.
В офисы можно ходить добровольно, если есть прививка. Об этом сотрудников, наверняка, уведомили, поэтому ничего сверхъестественного в увольнении нет.