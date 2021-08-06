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Новости
Sasha Shambilova

Reuters: трёх сотрудников CNN уволили за то, что они пришли в офис без прививки от Covid-19 Статьи редакции

Компания «придерживается нулевой терпимости» в таких случаях.

Президент CNN Джефф Цукер разослал записку сотрудникам компании внутри США, в которой сообщил об увольнении трёх человек из-за отсутствия прививки от Covid-19. Согласно ей, чтобы прийти в офис, работники обязаны пройти вакцинацию. Об этом сообщает Reuters.

Цукер объяснил, что CNN «придерживается нулевой терпимости» в отношении тех, кто пришёл работать в офис без прививки.

Все из отделов новостей, спорта и студий, кто приходит сейчас в офис, должны быть вакцинированы. Мы уже несколько месяцев очень серьёзно относимы к этому, поэтому путаницы быть не должно.

Джефф Цукер
президент CNN

Также в записке сообщается, что документы о прохождении вакцинации могут стать необходимыми для вступления в должность. А ношение масок становится обязательным в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте.

Сейчас большинство офисов CNN открыто для вакцинированных сотрудников. В каком из них уволили трёх сотрудников — в записке не сообщается.

#новости #covid19 #вакцинация #медиа

1393 просмотров
32 32 комментария
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Grigory Kopiev

9

Компания «придерживается нулевой терпимости»

И при этом осуждает другие виды нетерпимости, потому что «это другое»

Ответить

Madao

Grigory
12

Если ты гей, например, то никто от этого не сдохнет. Если ты не привит — то вполне. 

Ответить

Леха

Madao
5

От блм-погромов вполне можно сдохнуть 

Ответить

Марк Туллий

Леха
0

А ещё сосулька зимой может тебе на голову упасть.

Ответить

Леха

Марк
4

Да, к сосулькам тоже должна быть нулевая терпимость. Не важно они с левой или правой стороны здания 

Ответить

Марк Туллий

Леха
0

Ты щас реально сравниваешь нулевую терпимость к антипрививочникам с нулевой терпимостью к людям разного цвета кожи и сексуальным меньшинствам? Или ты просто жирно вбрасываешь?

Ответить

Леха

Марк
1

Где ты это увидел? Я сравнил именно с блм-погромами, а не самим блм. И как вообще ты притянул ЛГБТ? Грустно, если ты не видишь разницы 

Ответить

Марк

Леха
2

Окей. Да, согласен, погромы это плохо.

Ответить

KSA

Марк
0

Делать прививку или нет личное дело каждого
Если ты принуждаешь другого человека делать прививку, то ты должен сдохнуть в тюрьме от старости

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Леха
–1

БЛМ и погромы это разные вещи. Какие-то челы просто под шумок устраивали погромы, но абсолютное большинство митингов и протестов прошли без каких-либо происшествий, под вечер кучка людей этим занималась. В той же Европе после КАЖДОГО массового митинга начинаются погромы и воровство из магазинов, посмотри того де Варламова о митингах во Франции. Специально съезжаются на митинги, чтоб повеселиться.

Ответить

KSA

Madao
–2

Привит ты или не привит не важно, на возможность умереть от ковида это не влияет

Ответить

rustyrazor

KSA
1

Сильное заявление.

Ответить

Андрей

KSA
0

а на вероятности пофигу, да

Ответить

KSA

Андрей
0

Вероятность 50 на 50

Ответить

Марк Туллий

Grigory
1

Да, это другое. Твой комментарий это какая-то бессмыслица

Ответить

Трансгендолёт

12

А ношение масок становится обязательным в офисах в Лос-Анджелесе, Вашингтоне и Атланте.

Зашибись наверное весь день в маске ходить. Дякую тобi Боже что я удаленщик.

Сейчас большинство офисов CNN открыто для вакцинированных сотрудников.

А зачем тогда маска? Не будет ли постоянного ношения маски проблем больше, чем от ковида для вакцинированого человека?

Ответить

Wojciech Soska

Трансгендолёт
–1

Зашибись наверное весь день в маске ходить.

Да нормально, если менять их каждые три часа, как это требуется.
А зачем тогда маска?

По официальным версиям, чтоб защитить окружающих от потенциального заражения. Второй год глобального пиздеца заканчивается, а вы всё еще такие вопросы задаёте. Без намордника вы изгой общества.
Не будет ли постоянного ношения маски проблем больше, чем от ковида для вакцинированого человека?

Не будет, если менять их каждые три часа, как это требуется.

Напоминаю: по официальной, опять-таки, версии, прививка никак не влияет на вероятность заражения и контагиозность вируса в привитом организме.

Ответить

Трансгендолёт

Wojciech
3

Да нормально, если менять их каждые три часа

Ты так говоришь, словно это поможет не потеть и сидеть с комфортом.

Ответить

Wojciech Soska

Трансге…
1

Смотря с чем сравнивать.

В маске, конечно, больше потеешь, чем без неё.
Но в чистой маске намного меньше потеешь, чем в той, которую уже месяц носил :)

Ответить

Madegghead

Wojciech
0

как забавно то.
До ковид считалось, что обычную маску надо менять раз в 10 минут. И что довольно не полезно долгое ее ношение.
А тут бац и раз в 3 часа норм? )))
гы

Ответить

Aleksander Prokofiev

Трансгендолёт
1

В одних офисах факцина требуется, в других - маски.

Ответить

KSA

Трансгендолёт
–1

 А зачем тогда маска? Не будет ли постоянного ношения маски проблем больше, чем от ковида для вакцинированого человека?

Скот должен носить намордник
Скот не должен задавать вопросы

Ответить

AZP

2

От долбоебизма прививку ещё не придумали?

Ответить

Нижний интернет

1

Вот это правильно. Надеюсь станет нормой. 

Ответить

Сергей Дворниченко

Нижний
–1

поскорей бы уже начали детей прививать спутником

Ответить

Wojciech Soska

1

CNN currently has most of its offices open for employees who want to work there voluntarily, provided they are fully vaccinated.

То есть компания всё еще поощряет удалённую работу.
В офисы можно ходить добровольно, если есть прививка. Об этом сотрудников, наверняка, уведомили, поэтому ничего сверхъестественного в увольнении нет.

Ответить

Леха

1

Я рад за этих сотрудников. CNN все более и более помойка с годами 

Ответить

Robutt

1

Дом нулевой терпимости

Ответить

Сергей Ахрем

1

ну теперь суды
хотя и там наверняка уже всё схвачено

Ответить

Александр Гонтарев

1

и это еще без биг даты

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Stanley H. Tweedle

1

Можно было и просто на удалёнку отправить

Ответить

KSA

–2

Ковидобесы ох**ли

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