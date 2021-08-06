Дежурный не закрыл форточку для кормления в камере.

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О побеге заключённых из изолятора временного содержания в Истринском районе сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.

По данным телеграм-канал 112, среди сбежавших находится Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Эту информацию ТАСС подтвердили в региональном СК.

Вместе с Мавриди сбежали Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. Трое из них проходят по делу о краже, один — о применении насилия к силовику.

По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что сотрудника задержали до выяснения обстоятельств.

По версии 112, вечером дежурный перевел Мавриди из одной камеры в другую и не закрыл «кормушку». Ночью заключённые сняли замок камеры, сорвали навесной замок на воротах и сбежали. В камере осталось двое человек. Они утверждают, что спали и ничего не видели.

Пропажу заключённых сотрудники обнаружили только ближе к 4 утра во время обхода. Беглецов ищут в соседних регионах, в том числе в Москве.

О смерти Маругова стало известно 2 ноября 2020 года, ему выстрелили в грудь из арбалета. На месте происшествия была его жена, она спаслась. По данным СК, в баню в доме Маругова проникли несколько человек в масках, которые связали его и женщину и начали вымогать деньги.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в убийстве — уроженца Средней Азии 1971 года рождения. Baza назвала его имя — Александр Мавриди. По данным телеграм-канала, на него вышли через арбалет, который он купил для нападения на Маругова.