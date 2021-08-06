В Подмосковье из изолятора сбежали пятеро заключённых. Среди них — подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова Статьи редакции
Дежурный не закрыл форточку для кормления в камере.
О побеге заключённых из изолятора временного содержания в Истринском районе сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.
По данным телеграм-канал 112, среди сбежавших находится Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Эту информацию ТАСС подтвердили в региональном СК.
Вместе с Мавриди сбежали Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. Трое из них проходят по делу о краже, один — о применении насилия к силовику.
По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
«Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что сотрудника задержали до выяснения обстоятельств.
По версии 112, вечером дежурный перевел Мавриди из одной камеры в другую и не закрыл «кормушку». Ночью заключённые сняли замок камеры, сорвали навесной замок на воротах и сбежали. В камере осталось двое человек. Они утверждают, что спали и ничего не видели.
Пропажу заключённых сотрудники обнаружили только ближе к 4 утра во время обхода. Беглецов ищут в соседних регионах, в том числе в Москве.
О смерти Маругова стало известно 2 ноября 2020 года, ему выстрелили в грудь из арбалета. На месте происшествия была его жена, она спаслась. По данным СК, в баню в доме Маругова проникли несколько человек в масках, которые связали его и женщину и начали вымогать деньги.
В тот же день полицейские задержали подозреваемого в убийстве — уроженца Средней Азии 1971 года рождения. Baza назвала его имя — Александр Мавриди. По данным телеграм-канала, на него вышли через арбалет, который он купил для нападения на Маругова.
В квартире подозреваемого нашли закованного в наручники пенсионера. Он сообщил, что его удерживали и вымогали квартиры в Москве.
Как погонщики ослов они выглядят
Общественный фитиль
я и говорю - как депутаты)0
И это нисколько не шутка.
Посмотрите на орка Валуева - это туповатый стрелочно-разборочный бандит из 90-ых, без каких-либо особых спортивных достижений, более известный своей поддержкой самых антинародных законов, чем какой-то конкретной пользой от него.
Ну и еще тем, что избил до полусмерти пенсионера, сделавшего замечание жене этого вурдалака, по наглому припарковавшей свою машину.
Дума - это какое-то сборище дегенератов и негодяев. Цирк уродов.
подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова
судя по их рожам, они всю его колбасу съели.
А склонен к побегу Навальный.
Хотел было написать "Ну и рожи," а у вас тут так интелегентненько...
Продаёте?
Правовой супер_стар
Нет, только подсаживаю
Ночью заключенные сняли замок камеры, сорвали навесной замок на воротах и сбежали. В камере осталось двое человек. Они утверждают, что спали и ничего не видели.
Они утверждают, что спали и ничего не видели.
Нетфликс купил уже права?
Добавьте. Наврядли голыми руками можно замки сломать. Из этого "окошка" до замка токо одной рукой можно дотянуться.
.. с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек»,— рассказала представитель СКР.
Вот и выросло поколение людей, которые слово ИВЛ раньше узнали, чем ИВС
Какие отвратительные рожи! 🤢
Их можно судить за одно лишь выражение лица
(с) С. Довлатов
Ночью заключённые сняли замок камеры, сорвали навесной замок на воротах и сбежали.
А из двери камеры сразу на улицу выход что-ли? Неужели там других дверей/дежурных на пути не было? Что-то темнят сотрудники сизо, проверить бы их на связи.
"никто из сотрудников изолятора не пострадал" - слава богу, я уже запереживал
Форточка для кормления. Как для скота какого-то
В камере осталось двое человек. Они утверждают, что спали и ничего не видели.
Права была мама, когда говорила, что надо меньше спать, а то всю жизнь проспишь
Они, видимо, бежать не захотели, но и сдавать было западло
Да и эти-то сбежали зря (ну кроме основного). Поймают и ещё несколько лет впаяют.
Ну теперь этому дежурному тоже пора в бега
Буквально вчера там были на выставке картин К.И.Горбатова (сходите, кстати, хочу даже пост сделать), а потом пошли на местный футбол. Смеркалось, шли к станции, и что-то так стремно стало, что немедля об этом сказал подруге. А эвона как в итоге вышло - не зря стремался
В ивс выставка?
А что, кстати, с фотками? На улице тебя уже по походке узнают. А тут конкретных преступников не могут нормально просто отфоткать. Там и 3D должно крутиться и анус в развороте.