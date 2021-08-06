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Новости
Ольга Щербинина

В Подмосковье из изолятора сбежали пятеро заключённых. Среди них — подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова Статьи редакции

Дежурный не закрыл форточку для кормления в камере.

62 62 комментария
5409 просмотров

О побеге заключённых из изолятора временного содержания в Истринском районе сообщили в телеграм-канале областной прокуратуры.

По данным телеграм-канал 112, среди сбежавших находится Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве владельца «Мясной империи» Владимира Маругова. Эту информацию ТАСС подтвердили в региональном СК.

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Вместе с Мавриди сбежали Денис Грозаву, Иван Цуркану, Александр Бутнару и Николай Тетеря. Трое из них проходят по делу о краже, один — о применении насилия к силовику.

По предварительным данным, у сбежавших нет при себе оружия. При побеге никто из сотрудников изолятора не пострадал, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Проверяется возможная причастность одного из сотрудников учреждения в сознательной или нет помощи беглецам. Он, возможно, допустил преступную халатность, при которой побег стал возможен», — рассказал собеседник издания. Он добавил, что сотрудника задержали до выяснения обстоятельств.

По версии 112, вечером дежурный перевел Мавриди из одной камеры в другую и не закрыл «кормушку». Ночью заключённые сняли замок камеры, сорвали навесной замок на воротах и сбежали. В камере осталось двое человек. Они утверждают, что спали и ничего не видели.

Пропажу заключённых сотрудники обнаружили только ближе к 4 утра во время обхода. Беглецов ищут в соседних регионах, в том числе в Москве.

О смерти Маругова стало известно 2 ноября 2020 года, ему выстрелили в грудь из арбалета. На месте происшествия была его жена, она спаслась. По данным СК, в баню в доме Маругова проникли несколько человек в масках, которые связали его и женщину и начали вымогать деньги.

В тот же день полицейские задержали подозреваемого в убийстве — уроженца Средней Азии 1971 года рождения. Baza назвала его имя — Александр Мавриди. По данным телеграм-канала, на него вышли через арбалет, который он купил для нападения на Маругова.

В квартире подозреваемого нашли закованного в наручники пенсионера. Он сообщил, что его удерживали и вымогали квартиры в Москве.

#новости

62 62 комментария
26
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62 комментария
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Общественный фитиль

50

Выглядят как серьезные депутаты.

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Robutt

Общественный
7

Как погонщики ослов они выглядят 

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Общественный фитиль

Robutt
9

я и говорю - как депутаты)0

Ответить

Dobrosvet

Обществ…
0

И это нисколько не шутка.
Посмотрите на орка Валуева - это туповатый стрелочно-разборочный бандит из 90-ых, без каких-либо особых спортивных достижений, более известный своей поддержкой самых антинародных законов, чем какой-то конкретной пользой от него.
Ну и еще тем, что избил до полусмерти пенсионера, сделавшего замечание жене этого вурдалака, по наглому припарковавшей свою машину.
Дума - это какое-то сборище дегенератов и негодяев. Цирк уродов. 

Ответить

Публичный Гоша

26

интересно взглянуть на объяснительную дежурного.
я такой то такой то проебал пятерых заключенных потому что лох и ворона

Ответить

Smaug The Terrible

Публичный
15

Потому что забыл закрыть хавальник. Нечайно, честно-честно

Ответить

Владимир Климов

25

 подозреваемый в убийстве «колбасного короля» Маругова

судя по их рожам, они всю его колбасу съели.

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AZP

8

А склонен к побегу Навальный.

Ответить

Bkmz Иванов

AZP
21
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Паша Цветомузыка

Bkmz
8
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Похожий жар

8

Какие одухотворенные лица

Ответить

Твой Полиомелит

Похожий
6

Хотел было написать "Ну и рожи," а у вас тут так интелегентненько... 

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Icipher

Похожий
0

Урки они везде урки.

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Финский холод

5

фамилии интересные

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kostya karpenko

Финский
4

Продаёте? 

Ответить

Правовой супер_стар

kostya
4

Нет, только подсаживаю

Ответить

Финский холод

Правовой
3

почему у меня значок лгбт?

Ответить

Правовой

Финский
1

Заслужил

Ответить

Bkmz Иванов

Финский
0

Потому что ты ...

Ответить

Финский холод

Bkmz
1

тупицы вы заруинили цепочку метаотсылок по мемам

Ответить

Icipher

Финский
0

бумеры, чё с них взять

Ответить

Алексей Леонидыч

Финский
0

Молдаване или румыны

Ответить

Логический завод

6

ему выстрелили в грудь из арбалета

Фото с места событий. 

Ответить

Александр Борродач

6
Ответить

Лига тупых

5

Ночью заключенные сняли замок камеры, сорвали навесной замок на воротах и сбежали. В камере осталось двое человек. Они утверждают, что спали и ничего не видели.

Они утверждают, что спали и ничего не видели.

Ответить

Лига тупых

Лига
0

where is laiki?

Ответить

Т ЛькТв Я

Лига
0
Ответить

Winter Winter

4

Нетфликс купил уже права?

Ответить

KSA

Winter
0

Кинопоиск должен купить

Ответить

Oleg Usov

4

Допустил халатность

Ответить

Bkmz Иванов

2

Добавьте. Наврядли голыми руками можно замки сломать. Из этого "окошка" до замка токо одной рукой можно дотянуться.
.. с применением предметов, запрещенных в обороте в помещении ИВС, предположительно гаечного ключа, открутили замки дверей, после чего совершили побег из-под стражи пять человек»,— рассказала представитель СКР.

В Подмосковье пятеро заключенных сбежали из…
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KSA

Bkmz
0

ИВС это как ИВЛ, только ИВС?

Ответить

Vladimir Ignatov

KSA
3

Вот и выросло поколение людей, которые слово ИВЛ раньше узнали, чем ИВС

Ответить

infinity one

Vladimir
0

Выжил поколение. Если быть точным

Ответить

Bkmz Иванов

KSA
0

Йес

Ответить

God Damn

2

андрюха по коням

Ответить

Robutt

2

Какие отвратительные рожи! 🤢
Их можно судить за одно лишь выражение лица
(с) С. Довлатов

Ответить

Вася Пражкин

2

Ночью заключённые сняли замок камеры, сорвали навесной замок на воротах и сбежали.

А из двери камеры сразу на улицу выход что-ли? Неужели там других дверей/дежурных на пути не было? Что-то темнят сотрудники сизо, проверить бы их на связи.

Ответить

Oleg Vorogushin

2

"никто из сотрудников изолятора не пострадал" - слава богу, я уже запереживал

Ответить

Roman Belous

1

Форточка для кормления. Как для скота какого-то

Ответить

AZP

Roman
1

Некоторые и есть хуже скота.

Ответить

Unapologetic Apathy

0

В камере осталось двое человек. Они утверждают, что спали и ничего не видели.

Права была мама, когда говорила, что надо меньше спать, а то всю жизнь проспишь

Ответить

Stanley H. Tweedle

Unapologetic
3

Они, видимо, бежать не захотели, но и сдавать было западло

Ответить

Иван Иванов

Stanley
1

Да и эти-то сбежали зря (ну кроме основного). Поймают и ещё несколько лет впаяют.

Ответить

KSA

Иван
0

Могут не поймать

Ответить

AZP

Unapologetic
0

Если бы рассказали, что видели, то потом совершенно случайно повесятся.

Ответить

Владислав Микк

1

Ну теперь этому дежурному тоже пора в бега

Ответить

Ольга Щербинина

Владислав
0

уже, спасибо

Ответить

Антон Лисин

Владислав
0

Уже на вилле в Испании наверное 

Ответить

Прошедший цветок

1

вот они, слева направо 

Ответить

Елизавета Михайлова

1

Убийца «внезапно» убежал из СИЗО.

Ответить

Oleg Vorogushin

1

Халатность, мгм. Ну не доглядели, чё, и такое бывает, или вы идеальны??

Ответить

Le Petit Train Jaune

0

Буквально вчера там были на выставке картин К.И.Горбатова (сходите, кстати, хочу даже пост сделать), а потом пошли на местный футбол. Смеркалось, шли к станции, и что-то так стремно стало, что немедля об этом сказал подруге. А эвона как в итоге вышло - не зря стремался 

Ответить

Кирилл Вселенский

Le
0

В ивс выставка?

Ответить

Le Petit Train Jaune

Кирилл
0

Новый Иерусалим 

Ответить

Кобзон Хиггса

0

Так выборы же. Скоро увидим их среди депутатов.

Ответить

Stan Majors

0

Надеюсь в конце встретят этих ребят с их псом;)

Ответить

Vitaliy Vitalic

0

А что, кстати, с фотками? На улице тебя уже по походке узнают. А тут конкретных преступников не могут нормально просто отфоткать. Там и 3D должно крутиться и анус в развороте.

Ответить

KSA

Vitaliy
0

Они не ковид-диссиденты, на них видеонаблюдение не действует

Ответить

Damir ReDevil

0

Бля ну и хари

Ответить

Anna Govoruhina

0

Устрашающий вид(((

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Andy Rorsha

0

Дежурный, из домика в краснодарском крае:" да не, все норм было. Все спали."

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