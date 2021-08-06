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Новости
Sasha Shambilova

Власти Индонезии заявили о продолжении строительства «Парка Юрского периода», несмотря на протесты ЮНЕСКО Статьи редакции

Экологи настаивают, что проект навредит комодским варанам.

14 14 комментариев
2460 просмотров
Фото министерства туризма Индонезии 

Министерство окружающей среды Индонезии заявило, что строительство индонезийского туристического проекта «Парк Юрского периода» продолжат, а опасения ЮНЕСКО о его вреде для окружающей среды не подтвердились. Об этом сообщает Reuters.

Этот проект будет продолжаться... доказали, что он не оказывает никакого влияния.

Виратно
чиновник министерства окружающей среды Индонезии

В июле члены ЮНЕСКО сообщили, что влияние проекта может плохо повлиять на среду обитания комодских варанов. Они запросили новую оценку потенциального вреда от строительства парка. Виратно пообещал выслать ЮНЕСКО отчёт в сентябре 2021 года.

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Проект «Парк Юрского периода» реализуется в индонезийском национальном парке на островах Ринча и Комодо, он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство туристического проекта началось в 2020 году. Тогда в сети появилось фото комодского варана, стоящего перед грузовиком, что вызвало вопросы у экосообщества. Пользователи твиттера начали массово выкладывать снимок с хэштегом #SaveKomodoNow.

pudding💌 @akujihoes
its breaking my heart😢😭

#savekomodo #SaveKomodoNow https://t.co/02844i0cuz
Это разбивает мне сердце

После публикации фото власти Индонезии заявили, что ни одно животное не пострадало во время строительства, но члены организации Save Komodo Now рассказали BBC, что вмешательство в природу сильно изменит быт варанов и их поведение. Виратно же ответил, что соберёт команду и лично проконтролирует, чтобы работа над парком не повлияла на жизнь ящериц.

Туристический проект получил название «Парк Юрского периода» после публикации противниками строительства видео с его дизайном. Они отметили, что на фоне играет саундтрек из одноимённых фильмов, и потребовали пересмотра решения из-за возможных ограничений перемещений варанов.

Kawan Baik Komodo @KawanBaikKomodo
Tolong! Selamatkan Taman Nasional Komodo, Selamatkan Pariwisata Kita.

Ini video desain Bangunan Wisata Jurassic yg sdg dibangun di P Rinca skrg. (Perhatikan jg soudtrack-nya).

Apakah kita bisa dorong revisi desain ini, minimal bagian tengah yg mengurung Komodo itu? https://t.co/NtOn5zmFM5
SOS! Спасите национальный парк Комодо, спасите наш туризм. Это видео проекта Юрского туристического здания, которое в настоящее время строится на острове Ринча. (Обратите внимание также на саундтрек). Можем ли мы требовать пересмотра дизайна, по крайней мере, центральной части, которая ограничивает варанов Комодо?

Комодские вараны — самые большие ящерицы, которые достигают трёх метров в длину. Они внесены в Красную книгу и обитают только в Индонезии, самое большое число особей (около 2 тысяч) — на острове Флорес.

На островах Ринча и Комодо в сумме живёт около трёх тысяч особей. Национальный парк Комодо создали в 1980 году для защиты варанов от вымирания.

David Mack @davidmackau
feels like we had about six movies warning bout this too https://twitter.com/Reuters/status/1423291490256650248
Такое чувство, что у нас есть шесть фильмов, которые предупреждали об этом

#новости #экология #индонезия

14 14 комментариев
17
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14 комментариев
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Robutt

5

Вы строите парков?
Нет, только показывем... 
Кросивое... 

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Андрей Охапкин

Robutt
0

А ты сегодня отжигаешь! 👍

Ответить

Владимир Климов

0

Вот бы наших депутатов отправить обитать в этом парке.

Ответить

Логический завод

Владимир
4

Что тебе вараны сделали?

Ответить

Владимир Климов

Логический
0

Баранам там и место

Ответить

Robutt

0

Парк ЮНЕСКОго периода

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Саша Александров

0

Без динозавров не то, генетическая инженерия на подъёме у джонов, долго ещё ждать?

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Mikhail Pukas

Саша
0

Клонировать древних монстров не получится из-за полного разрушения генетического материала в их костях. Австралийские ученые установили, что ДНК динозавров полностью распадается примерно за 6,8 млн лет. А учитывая, что древние ящеры вымерли около 65 млн назад, шансов на воссоздание "Парка Юрского периода" никаких.

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unidentified flying BASTARD 🌈

Mikhail
0

ну тогда хотя бы саблезубого котика

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Котик Ботик

unident…
0
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Андрей Заварзин

0

когда был в индонезии, мне рассказывали местные, что эти вараны людей каждый день жрут на островах, так что как то похуй на них

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Алексей Какачан

Андрей
0

не пизди.

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Будущий самолет

0

Тогда в сети появилось фото комодского варана, стоящего перед грузовиком, что вызвало вопросы у экосообщества. Пользователи твиттера начали массово выкладывать снимок с хэштегом #SaveKomodoNow.

Твиттерские видят варана - твиттерские запускают хэштег про варана ) Как насчет животных, которым не посчастливилось попасть на фото?

P.S. Вараны классные

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Ranae Est

0

интересная архитектура у министерства на фото. и министры выглядят заинтересованными.

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