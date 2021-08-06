Власти Индонезии заявили о продолжении строительства «Парка Юрского периода», несмотря на протесты ЮНЕСКО Статьи редакции
Экологи настаивают, что проект навредит комодским варанам.
Министерство окружающей среды Индонезии заявило, что строительство индонезийского туристического проекта «Парк Юрского периода» продолжат, а опасения ЮНЕСКО о его вреде для окружающей среды не подтвердились. Об этом сообщает Reuters.
В июле члены ЮНЕСКО сообщили, что влияние проекта может плохо повлиять на среду обитания комодских варанов. Они запросили новую оценку потенциального вреда от строительства парка. Виратно пообещал выслать ЮНЕСКО отчёт в сентябре 2021 года.
Проект «Парк Юрского периода» реализуется в индонезийском национальном парке на островах Ринча и Комодо, он включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Строительство туристического проекта началось в 2020 году. Тогда в сети появилось фото комодского варана, стоящего перед грузовиком, что вызвало вопросы у экосообщества. Пользователи твиттера начали массово выкладывать снимок с хэштегом #SaveKomodoNow.
После публикации фото власти Индонезии заявили, что ни одно животное не пострадало во время строительства, но члены организации Save Komodo Now рассказали BBC, что вмешательство в природу сильно изменит быт варанов и их поведение. Виратно же ответил, что соберёт команду и лично проконтролирует, чтобы работа над парком не повлияла на жизнь ящериц.
Туристический проект получил название «Парк Юрского периода» после публикации противниками строительства видео с его дизайном. Они отметили, что на фоне играет саундтрек из одноимённых фильмов, и потребовали пересмотра решения из-за возможных ограничений перемещений варанов.
Комодские вараны — самые большие ящерицы, которые достигают трёх метров в длину. Они внесены в Красную книгу и обитают только в Индонезии, самое большое число особей (около 2 тысяч) — на острове Флорес.
На островах Ринча и Комодо в сумме живёт около трёх тысяч особей. Национальный парк Комодо создали в 1980 году для защиты варанов от вымирания.
Вы строите парков?
Нет, только показывем...
Кросивое...
Вот бы наших депутатов отправить обитать в этом парке.
Логический завод
Что тебе вараны сделали?
Без динозавров не то, генетическая инженерия на подъёме у джонов, долго ещё ждать?
Клонировать древних монстров не получится из-за полного разрушения генетического материала в их костях. Австралийские ученые установили, что ДНК динозавров полностью распадается примерно за 6,8 млн лет. А учитывая, что древние ящеры вымерли около 65 млн назад, шансов на воссоздание "Парка Юрского периода" никаких.
ну тогда хотя бы саблезубого котика
когда был в индонезии, мне рассказывали местные, что эти вараны людей каждый день жрут на островах, так что как то похуй на них
Тогда в сети появилось фото комодского варана, стоящего перед грузовиком, что вызвало вопросы у экосообщества. Пользователи твиттера начали массово выкладывать снимок с хэштегом #SaveKomodoNow.
Твиттерские видят варана - твиттерские запускают хэштег про варана ) Как насчет животных, которым не посчастливилось попасть на фото?
P.S. Вараны классные
интересная архитектура у министерства на фото. и министры выглядят заинтересованными.