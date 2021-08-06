«Это просто смех, насмешка»: ведущий «Время покажет» отказался извиняться за «шутку» о трансгендерной спортсменке Статьи редакции
По его словам, в этом нет ничего предосудительного.
Анатолий Кузичев заявил об этом «Газете.ру». По его словам, «за шутки он никогда не извиняется».
В связи с этим Кузичев «никаких санкций не ожидает».
В одном из выпусков «Время покажет» Кузичев назвал трансгендерных людей «психопатами», которых «надо лечить». Он надел парик с косичками, изображая первую трансгендерную спортсменку в истории Олимпийских игр — новозеландскую тяжёлоатлетку Лорел Хаббард.
Также в эфире программы «60 минут» депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя участие в Играх представителей ЛГБТ, использовал слова «мразь» и «гомики».
Из-за оскорблений спортсменов Международный олимпийский комитет обратился за разъяснениями к российским телевещателям.
Интересно, какие вообще рейтинги у этого говна... Ума не приложу, как большое количество людей может каждую неделю смотреть эту хуйню и не ебануться.
Я когда охранникам ключи на вахту заношу, там регулярно это блевотина включена. Увы таких много
Виртуальный американец
каждую неделю
бери выше - каждый день
и да, никто не может смотреть эту хуйню и не ёбнуться
Да пропагандоны, конечно, гандоны, но смотреть как накачанный женскими гормонами мужик побеждает женщина на олимпиаде - не шапито?
Коммунальный дым
Пеппи длинный роток
Пеппи глубокая глотка
Гадя Петрович Хренова
Зачем?
Как-то физически воздействовать на человека? Спорный вопрос
Это другое, да
Спортивный мангал
Это реально другое
Мерзкое ебало. Тупое говно тупого первоанального говна. Напоминает клоуна-жиробаса из аншлага, который девок всё время играл
Тот клоун уже не жиробас, относительно
Логический завод
Это же просто смех, насмешка?
Сашка Морозов?
Ага, этот уебан
Это он сейчас. Feel old yet?
ГДЕ РЕКЛАМА, Я ВАС СПРАШИВАЮ?
назвал трансгендерных людей «психопатами», которых «надо лечить»
Ну и в чем он не прав?
Не все трансгендерные люди - психопаты. Некоторых, да, было бы эффективнее и безопаснее лечить психотерапией, чем гормонами. Но проблема не в этом, а в том, что этот пидорас издевается над - с его же точки зрения - больными людьми, которым ещё и не оказывают квалифицированную медпомощь. А все потому, что он лицемерное говно.
В том, что трансгендеры не психопаты (лол что это вообще за дебилизм), и что их не нужно «лечить» конверсионной терапией. Потому что конверсионная терапия не работает, не работала, не будет работать, а является формой пытки под видом «лечения».
Да и шутка вроде не плохая, на злобу дня? Или уже появилось новое табу — транс-фэйс?
Как лечить?
Сейчас начал искать. И нашел вот что
В целом, как показывают исследования, принуждение человека, особенно ребёнка, следовать гендерным стереотипам негативно влияет на психологическое благополучие, вызывая стресс, замыкание в себе и социальную изоляцию[68][69]. По мнению многих современных исследователей и врачей-практиков, репаративная терапия гендерной идентичности противоречит врачебной этике, как и сама идея о том, что гендерная неконформность является основанием для лечения.
Мама, мы все тяжело больны ((
Мама, мы все тяжело больны ((
Нет, просто бионейросетки пытаются скопировать поведение у искусственных
чмо обрыганское тупорылое. Если что это шутка я за них не извиняюсь)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
По хорошему МОК за такое должен просто выгнать участвующие телеканалы с освещения олимпиады.
Но не думаю что у них яиц хватит.
Лишить флага хватило
Да-да, и поэтому российских спортсменов допустили с формой, которая выглядит буквально как флаг
Либерахи порвались с шутки пропагандонов, затирая про свободу слова. Смотреть бесплатно на тж.
Ну свобода слова это же не для всех, а только для своих
Входной ихтиандр
Еще один, кто не понимает, что такое свобода слова 🤦🏻♂️
Дай угадаю, это когда тебя не может преследовать за слова только государство?
Шутка - говно.
Претензия к ней беспочвенная.
Если нет, пусть тогда спросят со всех, кто публично против трансгендеров в спорте, раз такие принципиальные.
Пусть начнут, например, с федерации лёгкой атлетики США.
А вот Олимпийскую хартию самим членам МОК и оргкомитета игр неплохо бы перечитать.
Более позорной политизации игр я вообще не помню.
Во-первых, это была не шутка, поэтому претензии имеются и очень основательные.
Кто определяет, что есть шутка?
Шутить можно обо всем, но когда шутка подается от госпропагандистского канала, то она уже не воспринимается как просто шутка. Она воспринимается как пропаганда.
Я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждаю, идите нахуй пидарасы вонючие - сказал Анатолий Кузичёв.
это просто смех, насмешка:
В отношении Мирзализаде возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток
Почему у них не бомбит от гомосексуалиста Чайковского, который спал со своим племянником? Под чью мелодию сейчас атлеты получают медали …
Это пока ещё присказка, сказка начнётся, когда и если МОК откажет ведомству товарища Эрнста в медиаправах на показы следующих Олимпиад. Шутить можно и нужно над чем угодно, но не забывай просчитывать риски ответочки от тех, кому твоя шутка не зашла
Кузичев назвал трансгендерных людей «психопатами», которых «надо лечить».
Но разве это не так? Ну тоесть без принудительного лечения обойтись можно, но с ними явно что-то не то
быть клоуном это его работа, как в цирке, чего вы.
За что ты так про клоунов и цирк(
мок это тебе не ингушкая диаспора кек)
Только вот оскорбили не МОК
ну да, точно, жопой читаю просто, но суть та же, вставь любое слово вместо мок
С одной стороны они выглядят как тупые уебаны, а с другой стороны... всякие сатирические журналы высмеивают же представителей ислама, изображая их, мягко говоря, не в самом приглядном свете. Я понимаю, что над чёрными и гомосексуалистами, а также людьми со всякими отклонениями смеяться непринято, так как это другое. Но всё же.