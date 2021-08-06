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Новости
Ольга Щербинина

«Это просто смех, насмешка»: ведущий «Время покажет» отказался извиняться за «шутку» о трансгендерной спортсменке Статьи редакции

По его словам, в этом нет ничего предосудительного.

100 100 комментариев
3876 просмотров

Анатолий Кузичев заявил об этом «Газете.ру». По его словам, «за шутки он никогда не извиняется».

Я считаю, что это просто смех, насмешка — и в этом нет ничего предосудительного. У меня с МОК никаких отношений нет, я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждал, присяги МОК не давал.

Анатолий Кузичев

В связи с этим Кузичев «никаких санкций не ожидает».

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В одном из выпусков «Время покажет» Кузичев назвал трансгендерных людей «психопатами», которых «надо лечить». Он надел парик с косичками, изображая первую трансгендерную спортсменку в истории Олимпийских игр — новозеландскую тяжёлоатлетку Лорел Хаббард.

Также в эфире программы «60 минут» депутат Госдумы Алексей Журавлёв, комментируя участие в Играх представителей ЛГБТ, использовал слова «мразь» и «гомики».

Из-за оскорблений спортсменов Международный олимпийский комитет обратился за разъяснениями к российским телевещателям.

В шоу «России 1» и «Первого канала» оскорбили…
Гость программы «60 минут» прокомментировал выступление гея на Олимпиаде словами «мразь» и…
tjournal.ru

#новости #игрывтокио #сми #трансгендерность #лгбт

100 100 комментариев
22
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100 комментариев
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Логический завод

76

Это просто пидорас, пидорасина.

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rustyrazor

Логический
29

Интересно, какие вообще рейтинги у этого говна... Ума не приложу, как большое количество людей может каждую неделю смотреть эту хуйню и не ебануться.

Ответить

АТВ

rustyrazor
20

Пенсионеры

Ответить

Polina Malahova

rustyrazor
15

Мне кажется, как раз только ебанувшиеся и смотрят.

Ответить

Сергей Панфилов

rustyrazor
8

Я когда охранникам ключи на вахту заношу, там регулярно это блевотина включена. Увы таких много

Ответить

Виртуальный американец

rustyrazor
3

 каждую неделю

бери выше - каждый день
и да, никто не может смотреть эту хуйню и не ёбнуться

Ответить

Petr

rustyrazor
–5

Да пропагандоны, конечно, гандоны, но смотреть как накачанный женскими гормонами мужик побеждает женщина на олимпиаде - не шапито?

Ответить

Андрей Ивченко

Petr
1

Не смотри

Ответить

Petr

Андрей
1

А я хочу смотреть нормальную олимпиаду. Без читеров

Ответить

Кабачок

Андрей
0

Ну вот и "Время покажет" не смотри, а не возмущайся здесь. Заебись двойные стандарты. 

Ответить

Коммунальный дым

Логический
7

Пеппи длинный роток

Ответить

T:ema

Коммунальный
1

Пеппи глубокая глотка

Ответить

Коммунальный дым

T:ema
1

Ну я примерно так и сказал ).

Ответить

Андрей Ивченко

Логический
2

Прочитал этот текст голосом Гузеевой

Ответить

Федя Прозоров

Логический
1

Гадя Петрович Хренова

Ответить

Логический завод

Федя
0

Что-то есть. 

Ответить

Прошедший цветок

29

надеюсь кто-нибудь харкнет ему в ебало, когда он будет гулять по европе в отпуске 

Ответить

Андрей Охапкин

Прошедший
0

Зачем? 

Ответить

Прошедший цветок

Андрей
7

прост)

Ответить

TJaba

Андрей
1

Имеет право

Ответить

Андрей Охапкин

TJaba
0

Как-то физически воздействовать на человека? Спорный вопрос

Ответить

TJaba

Андрей
3

Закон же не нарушает. А что лулзы странные - ну бывает

Ответить

Гриша Почуев

TJaba
4

Это же просто насмешка будет

Ответить

Руденко Сергей

Андрей
0

Это просто смех, насмешка

Ответить

Nick Rosenberg

Прошедший
3

Надеюсь в европу его больше не пустят.

Ответить

Логический завод

19

Я считаю, что это просто смех, насмешка — и в этом нет ничего предосудительного.

А Идраку это поможет? Или ЭТО ДРУГОЕ??

Ответить

God Damn

Логический
6

Это другое, да

Ответить

Логический завод

God
3

Спасибо.

Ответить

Федя Прозоров

God
0

Он русских обидел

Ответить

Спортивный мангал

Логический
2

Это реально другое

Ответить

Логический завод

Спортивный
4
Ответить

Plan 🇧&🇨

Спортивный
1
Ответить

Robutt

14

Мерзкое ебало. Тупое говно тупого первоанального говна. Напоминает клоуна-жиробаса из аншлага, который девок всё время играл

Ответить

Александр Борродач

Robutt
9

Тот клоун уже не жиробас, относительно

Ответить

Robutt

Александр
0

🤢

Ответить

Логический завод

Robutt
5

Это же просто смех, насмешка?

Ответить

Robutt

Логический
1

Вам отказано в визе
Это же просто смех, насмешка? 

Ответить

Necronomicon

Robutt
3

Сашка Морозов?

Ответить

Robutt

Necronomicon
2

Ага, этот уебан

Ответить

Colonial Waster

Robutt
4

Это он сейчас. Feel old yet?

Ответить

Коммунальный дым

Colonial
0

"Я вешу 300 килограмм: что было дальше?" на канале TLC

Ответить

Антигравитационный торт

9

ГДЕ РЕКЛАМА, Я ВАС СПРАШИВАЮ?

Ответить

Дмитрий Олегович

Антигравитацион…
0

Я тоже не увидел рекламу. Я за что деньги не плачу? 

Ответить

Рыжий

0

 назвал трансгендерных людей «психопатами», которых «надо лечить»

Ну и в чем он не прав?

Ответить

Киберморж

Рыжий
5

Не все трансгендерные люди - психопаты. Некоторых, да, было бы эффективнее и безопаснее лечить психотерапией, чем гормонами. Но проблема не в этом, а в том, что этот пидорас издевается над - с его же точки зрения - больными людьми, которым ещё и не оказывают квалифицированную медпомощь. А все потому, что он лицемерное говно.

Ответить

Марк Туллий

Рыжий
3

В том, что трансгендеры не психопаты (лол что это вообще за дебилизм), и что их не нужно «лечить» конверсионной терапией. Потому что конверсионная терапия не работает, не работала, не будет работать, а является формой пытки под видом «лечения».

Ответить

Джордж Харви

Рыжий
0

Да и шутка вроде не плохая, на злобу дня? Или уже появилось новое табу — транс-фэйс?

Ответить

Рыжий

Джордж
1

Ну шутка отвратительная. На уровне Пилорамы 

Ответить

Джордж Харви

Рыжий
0

Шутка гениальная

Ответить

Макс Романенко

Рыжий
0

Как лечить? 

Ответить

Рыжий

Макс
1

Сейчас начал искать. И нашел вот что
 В целом, как показывают исследования, принуждение человека, особенно ребёнка, следовать гендерным стереотипам негативно влияет на психологическое благополучие, вызывая стресс, замыкание в себе и социальную изоляцию[68][69]. По мнению многих современных исследователей и врачей-практиков, репаративная терапия гендерной идентичности противоречит врачебной этике, как и сама идея о том, что гендерная неконформность является основанием для лечения.

Мама, мы все тяжело больны ((

Ответить

Алиса Барышман

Рыжий
0

Мама, мы все тяжело больны ((

Нет, просто бионейросетки пытаются скопировать поведение у искусственных

Ответить

Дядя Серёжа

Рыжий
0

Они просто должны выступать на паралимпиаде.

Ответить

Павел Мамонов

5

Чего не смеетесь, не смешно, да? Не поняли? Это Россия!

Ответить

Михаил Зинчук

4

чмо обрыганское тупорылое. Если что это шутка я за них не извиняюсь)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ответить

Спортивный мангал

4

У человека мать шлюха, простим

(сорян, это шутка просто)

Ответить

Max Diviani

Спортивный
0

Мать простим, человека - нет

Ответить

Артем Куприянов

4

"Пошутил" он, а стыдно мне :( 

Ответить

Dmitry Pasyutin

3

А, ну ладно тогда

Ответить

Seon

3

По хорошему МОК за такое должен просто выгнать участвующие телеканалы с освещения олимпиады.

Но не думаю что у них яиц хватит.

Ответить

Сергей Панфилов

Seon
0

Лишить флага хватило

Ответить

Максим Графов

Сергей
0

Да-да, и поэтому российских спортсменов допустили с формой, которая выглядит буквально как флаг

Ответить

Dmitry Vakhnin

–10

Либерахи порвались с шутки пропагандонов, затирая про свободу слова. Смотреть бесплатно на тж.

Ответить

Сергей Панфилов

Dmitry
3

Шутка это когда смешно

Ответить

Андрей Охапкин

Dmitry
–1

Ну свобода слова это же не для всех, а только для своих

Ответить

Входной ихтиандр

Андрей
1

Еще один, кто не понимает, что такое свобода слова 🤦🏻‍♂️

Ответить

Андрей Охапкин

Входной
0

Дай угадаю, это когда тебя не может преследовать за слова только государство?

Ответить

Рыжий

Андрей
0

Ну да, ведь общество не может тебе запретить говорить то, что ты считаешь смешным или говорить свое мнение о каких-то вещах </sarcasm>

Ответить

Рыжий

Dmitry
1

Вот это на самом деле смешно. Люди, которые радеют за свободу слова, самовыражения, свободу от гендера - отрицают свободы для таких, как герой поста. 
И как таким людям давать хоть какую-то власть

Ответить

Иван Клюхин

–1

Шутка - говно.
Претензия к ней беспочвенная.
Если нет, пусть тогда спросят со всех, кто публично против трансгендеров в спорте, раз такие принципиальные.
Пусть начнут, например, с федерации лёгкой атлетики США.

А вот Олимпийскую хартию самим членам МОК и оргкомитета игр неплохо бы перечитать.
Более позорной политизации игр я вообще не помню.

Ответить

Владимир Климов

Иван
0

Во-первых, это была не шутка, поэтому претензии имеются и очень основательные.

Ответить

Андрей Охапкин

Владимир
0

Кто определяет, что есть шутка?

Ответить

FOX

Андрей
0

РКН

Ответить

Владимир Климов

Андрей
0

они сами ранее не скрывали это

Ответить

Antony Divnich

2

Шутить можно обо всем, но когда шутка подается от госпропагандистского канала, то она уже не воспринимается как просто шутка. Она воспринимается как пропаганда.

Ответить

FOX

Antony
0

"их лечить надо" это не шутка

Ответить

Andrew Muralov

2

Я никаких контрактов не подписывал, никаких хартий не подтверждаю, идите нахуй пидарасы вонючие - сказал Анатолий Кузичёв.

Ответить

FOX

1

это просто смех, насмешка:
В отношении Мирзализаде возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Ему грозит штраф до 20 тыс. рублей либо обязательные работы до 100 часов, либо административный арест до 15 суток

Ответить

Рыжий

FOX
0

 В отношении Мирзализаде

Это существо отказалось извиняться на камеру. Получил заявление в полицию.
Можешь и на героя поста кто-то заявление напишет

Ответить

Степан Анейчик

1

Уверен, наверняка он топил за то чтобы судить Идрака за насмешку

Ответить

Анна Зайцева

1

Почему у них не бомбит от гомосексуалиста Чайковского, который спал со своим племянником? Под чью мелодию  сейчас атлеты получают медали … 

Ответить

Dobrosvet

Анна
0

Потому что они не хотят совершать историческую ошибку.
Весь мир слушает Чайковского
Слушает Достоевского

Ответить

Andy Bezbozhny

1

Это пока ещё присказка, сказка начнётся, когда и если МОК откажет ведомству товарища Эрнста в медиаправах на показы следующих Олимпиад. Шутить можно и нужно над чем угодно, но не забывай просчитывать риски ответочки от тех, кому твоя шутка не зашла

Ответить

Рыжий

Andy
–1

 на показы следующих Олимпиад

Если они будут проводиться, конечно. Не забывай, пандемия, вот это все

Ответить

Андрей Охапкин

0

Ну ок, имеет право

Ответить

Александр Королёв

–3

Кузичев назвал трансгендерных людей «психопатами», которых «надо лечить».

 Но разве это не так? Ну тоесть без принудительного лечения обойтись можно, но с ними явно что-то не то

Ответить

Владимир Климов

Александр
2

А с ведущими первого канала всё нормально? 

Ответить

Подозрительный Кот

0

быть клоуном это его работа, как в цирке, чего вы.

Ответить

Polina Malahova

Подозрительный
1

За что ты так про клоунов и цирк(

Ответить

Eugene Panfilov

Polina
0

Это просто смех, насмешка

Ответить

Robutt

Подозрительный
1

У пидорасов

Ответить

Б-гдан Кравец

0

Мы русские, с нами МОК!

Ответить

Ирина Китаева

0

мок это тебе не ингушкая диаспора кек) 

https://youtu.be/qOh-oGXM2I4 

Ответить

Макс Романенко

Ирина
0

Только вот оскорбили не МОК

Ответить

Ирина Китаева

Макс
0

ну да, точно, жопой читаю просто, но суть та же, вставь любое слово вместо мок

Ответить

Борат Сагдиев

0

о, он тоже смотрел ту серию южного парка про мохамеда в фэмили гае?

Ответить

Люц Шнайдер

0

С одной стороны они выглядят как тупые уебаны, а с другой стороны... всякие сатирические журналы высмеивают же представителей ислама, изображая их, мягко говоря, не в самом приглядном свете. Я понимаю, что над чёрными и гомосексуалистами, а также людьми со всякими отклонениями смеяться непринято, так как это другое. Но всё же.

Ответить

FOX

Люц
0

"их лечить надо", это не высмеивание

Ответить

Борат Сагдиев

0

«Это просто смех, насмешка» @Alex Blake 

Ответить

K Kepp

0

Долбоящер

Ответить
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