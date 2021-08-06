Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

В Чикаго выпустили на воду 70 тысяч резиновых уток ради благотворительности. И собрали 300 тысяч долларов Статьи редакции

Средства пойдут на помощь спортсменам с особыми потребностями.

12 12 комментариев
549 просмотров
Фото SunTimes

5 августа в Чикаго прошла благотворительная акция — за 5 долларов каждый мог «усыновить» резиновую утку и отправить её на гонку. Всего в заплыве поучаствовали почти 70 тысяч игрушек. Об этом сообщается на сайте организации Special Olympics Illinois.

Победитель соревнований получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года, серебряные и бронзовые призёры — поездку в Мексику по программе «всё включено» и по 200 долларов.

Гонка проходила в огороженной специальными барьерами воде, чтобы утки не смогли выплыть за их пределы. После мероприятия все игрушки выловили.

Special Olympics Illinois @SO_Illinois
And the ducks are down … #ChiDuckyDerby https://t.co/GiVcIMsYiy
И утки упали...

Координатор мероприятия Александра Макмиллан назвала число участников «огромным достижением». Средства, которые выручили во время гонок, пойдут в фонд помощи спортсменам с особыми потребностями.

Реклама на TJ Отключить рекламу

Джо Кавана рассказала, что Special Olympics Illinois помогает её дочери с синдромом Дауна заниматься спортом: «Есть много людей, которые в неё верят». Сама Бекки продала около девяти тысяч уток, а в день мероприятия отметила свой шестнадцатый день рождения.

Я занимаюсь верховой ездой, художественной гимнастикой и плаванием. И мне нравится кататься на лодке.

Бекки Кавана
Special Olympics Illinois

Мать Нейта Саймона, который занимается гольфом, также поблагодарила организацию за помощь с тренировками.

Нам нравится то, что Иллинойс делает для наших детей. Он встретил удивительных людей и нашёл друзей.

Холли Саймон
мать Нейта Саймона
Фото SunTimes

Special Olympics Illinois — это некоммерческая организация, которая организовывает тренировки и соревнования для спортсменов с особенностями умственного развития. Турниры проходят по 18 видам спорта, в них принимают участие более 23 тысяч человек.

Организацию основали в 1968 году, её подразделения работают для спортсменов из 170 стран.

#новости #сша #спорт

12 12 комментариев
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043f\u043e\u0440\u0442","\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 12, "likes": 5, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 420704, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Aug 2021 14:47:32 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Борродач

5

Страшный сон Медведева

Ответить

Алина Кипр

3

Разве это не загрязнение окружающей среды? 

Ответить

Sasha Shambilova

Алина
2

их же выловили после

Ответить

Папуша

Sasha
0

Где это написано?

Ответить

Sasha Shambilova

Папуша
0

добавила, спасибо)

Ответить

CrazyCat

2

Ночной кошмар Димона

Ответить

Авиационный паук например

1

Сегодня тоже погоняю своего утёнка

Ответить

Сергей Дворниченко

1

а зачем было тратить деньги на производство уток? не проще эти деньги туда же на благотворительность пустить? потрачены деньги на их производство, работу и т.д. Просто собрали бы денег и все

Ответить

Будущий самолет

1

Мило, но не очень понятно насколько эта акция соотносится с модной нынче заботой об экологии. Я так понимаю, все уточки после заплыва пойдут в мусорку.

Ответить

Robutt

0

First world problems 🦆🐥

Ответить

Photuum

0

В Москве такую акцию каждый год проводила Газета Metro.  Сейчас из-за короны не проводят. 

Ответить

Andrew Muralov

–1

Ждём комментарий ведущего "время покажет" 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 12 комментариев
Обсуждаемое
Разборы
Инструкция: как начать снимать на плёнку
Почему важно протестировать плёнку сразу, какие технологии применяют при съёмках, и как плёночная фотография стала популярным направлением.
234
Новости
«В******йте или уё*****те»: глава Xsolla объяснил массовые увольнения расставанием с теми, кто «отсиживался»
IT-компания рассказала о недостаточном росте и начала поиски пиарщика.
311
Разборы
IT-компания Xsolla уволила 150 «невовлечённых и малопродуктивных» сотрудников. Их сразу же стали хантить другие фирмы
В соцсетях критикуют решение компании за «пассивную агрессию», рекомендуют обращаться в суд и иронизируют над Big Data.
204
Популярное за три дня
Новости
Премьер-министр Финляндии вернула в казну часть денег, потраченных из бюджета на её завтраки
Они обходились налогоплательщикам в 850 евро в месяц.
217
Новости
Губернатор Миссури помиловал пару из Сент-Луиса, направившую оружие на протестующих
Оба признали вину, но заявили, что сделали бы то же самое для защиты дома.
174
Новости
Любовь Соболь приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу»
На финальной части оглашения приговора юрист не присутствовала.
318
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null