Средства пойдут на помощь спортсменам с особыми потребностями.

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Фото SunTimes

5 августа в Чикаго прошла благотворительная акция — за 5 долларов каждый мог «усыновить» резиновую утку и отправить её на гонку. Всего в заплыве поучаствовали почти 70 тысяч игрушек. Об этом сообщается на сайте организации Special Olympics Illinois.

Победитель соревнований получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года, серебряные и бронзовые призёры — поездку в Мексику по программе «всё включено» и по 200 долларов.

Гонка проходила в огороженной специальными барьерами воде, чтобы утки не смогли выплыть за их пределы. После мероприятия все игрушки выловили.

Координатор мероприятия Александра Макмиллан назвала число участников «огромным достижением». Средства, которые выручили во время гонок, пойдут в фонд помощи спортсменам с особыми потребностями.

Джо Кавана рассказала, что Special Olympics Illinois помогает её дочери с синдромом Дауна заниматься спортом: «Есть много людей, которые в неё верят». Сама Бекки продала около девяти тысяч уток, а в день мероприятия отметила свой шестнадцатый день рождения.

Я занимаюсь верховой ездой, художественной гимнастикой и плаванием. И мне нравится кататься на лодке. Бекки Кавана Special Olympics Illinois

Мать Нейта Саймона, который занимается гольфом, также поблагодарила организацию за помощь с тренировками.

Нам нравится то, что Иллинойс делает для наших детей. Он встретил удивительных людей и нашёл друзей. Холли Саймон мать Нейта Саймона

Фото SunTimes

Special Olympics Illinois — это некоммерческая организация, которая организовывает тренировки и соревнования для спортсменов с особенностями умственного развития. Турниры проходят по 18 видам спорта, в них принимают участие более 23 тысяч человек.