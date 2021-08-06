В Чикаго выпустили на воду 70 тысяч резиновых уток ради благотворительности. И собрали 300 тысяч долларов Статьи редакции
Средства пойдут на помощь спортсменам с особыми потребностями.
5 августа в Чикаго прошла благотворительная акция — за 5 долларов каждый мог «усыновить» резиновую утку и отправить её на гонку. Всего в заплыве поучаствовали почти 70 тысяч игрушек. Об этом сообщается на сайте организации Special Olympics Illinois.
Победитель соревнований получил автомобиль Chevy Trailblazer 2021 года, серебряные и бронзовые призёры — поездку в Мексику по программе «всё включено» и по 200 долларов.
Гонка проходила в огороженной специальными барьерами воде, чтобы утки не смогли выплыть за их пределы. После мероприятия все игрушки выловили.
Координатор мероприятия Александра Макмиллан назвала число участников «огромным достижением». Средства, которые выручили во время гонок, пойдут в фонд помощи спортсменам с особыми потребностями.
Джо Кавана рассказала, что Special Olympics Illinois помогает её дочери с синдромом Дауна заниматься спортом: «Есть много людей, которые в неё верят». Сама Бекки продала около девяти тысяч уток, а в день мероприятия отметила свой шестнадцатый день рождения.
Мать Нейта Саймона, который занимается гольфом, также поблагодарила организацию за помощь с тренировками.
Special Olympics Illinois — это некоммерческая организация, которая организовывает тренировки и соревнования для спортсменов с особенностями умственного развития. Турниры проходят по 18 видам спорта, в них принимают участие более 23 тысяч человек.
Организацию основали в 1968 году, её подразделения работают для спортсменов из 170 стран.
Разве это не загрязнение окружающей среды?
а зачем было тратить деньги на производство уток? не проще эти деньги туда же на благотворительность пустить? потрачены деньги на их производство, работу и т.д. Просто собрали бы денег и все
В Москве такую акцию каждый год проводила Газета Metro. Сейчас из-за короны не проводят.