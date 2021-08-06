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Сергей Звезда

Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно по делу о растрате в банке «Восточный» Статьи редакции

Инвестор заявляет о невиновности и считает, что приговор повлияет на «всё российское бизнес-сообщество».

Майкл Калви Фото AP

Мещанский районный суд приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условного срока по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей в банке «Восточный». О решении суда сообщили корреспонденты РБК, РИА «Новости» и других изданий. Расследование и суды продолжались около двух с половиной лет.

Другие фигуранты тоже получили условные сроки.

#новости #калви

444 просмотров
Статья дополняется
12 12 комментариев
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12 комментариев
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Andrej Krav

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Ммм...инвестиции

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Luchano Spaguetti

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Ну потратил 2,5 миллирда, ну хуле бубнить-то? 

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Илья Гераськин

Luchano
0

Если бы потратил, было бы не так обидно

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Логический завод

0

Его же году в 2019 повязали. Прям долго они. 

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Владимир Климов

0

Дробаёб связался с россией

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Глупый кофе

0

Это явный намек, чтобы уезжал побыстрее, уверен, что он так и сделает. Видимо, его конкуренты хорошо подсуетились.

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Рыночный чувак

0

до сих пор не понимаю, откуда шумиха из-за этого дела.
всем всегда было поебать на несправедливо осужденных, если они не оппозиционеры или ходорковский, а это мусолят при каждой возможности

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Антигравитационный торт

Рыночный
0

Буржуй потому что 

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ouxen

0

инвестиционный климат 💪🏿😎

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Антигравитационный торт

ouxen
0

Намёк на БЛМ? 

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ouxen

Антигравитацион…
0

не знаю

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ouxen

0

Инвестор сам заявляет о невиновности и считает, что приговор повлияет на «всё российское бизнес-сообщество».

пусть подаст аппеляцию 😂😂🤣

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