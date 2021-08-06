Основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви приговорили к 5,5 годам условно по делу о растрате в банке «Восточный» Статьи редакции
Инвестор заявляет о невиновности и считает, что приговор повлияет на «всё российское бизнес-сообщество».
Мещанский районный суд приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условного срока по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей в банке «Восточный». О решении суда сообщили корреспонденты РБК, РИА «Новости» и других изданий. Расследование и суды продолжались около двух с половиной лет.
Другие фигуранты тоже получили условные сроки.
444 просмотров
Статья дополняется
{ "author_name": "Сергей Звезда", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u043b\u0432\u0438"], "comments": 12, "likes": 5, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 420945, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 06 Aug 2021 22:41:37 +0300", "is_special": false }
0
12 комментариев
Написать комментарий...
0
Ну потратил 2,5 миллирда, ну хуле бубнить-то?
Ответить
0
инвестиционный климат 💪🏿😎
Ответить
0
Инвестор сам заявляет о невиновности и считает, что приговор повлияет на «всё российское бизнес-сообщество».
пусть подаст аппеляцию 😂😂🤣
Ответить
Еженедельная рассылка
Одно письмо с лучшим за неделю
Проверьте почту
Отправили письмо для подтверждения