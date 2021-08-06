Инвестор заявляет о невиновности и считает, что приговор повлияет на «всё российское бизнес-сообщество».

Мещанский районный суд приговорил основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви к 5,5 годам условного срока по уголовному делу о растрате 2,5 миллиардов рублей в банке «Восточный». О решении суда сообщили корреспонденты РБК, РИА «Новости» и других изданий. Расследование и суды продолжались около двух с половиной лет.