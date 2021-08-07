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Новости
Максим Друковский

Эксперт «Вектора» рассказал о «суперраспространителе», который заразил коронавирусом полторы тысячи человек Статьи редакции

Это рекордный случай в России.

В России зафиксировали случай передачи инфекции коронавируса от одного человека полутора тысячам других людей. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. Он не уточнил, в каком из регионов зафиксировали такую статистику.

По словам эксперта, обычно один заразившийся передаёт инфекцию только нескольким людям — в среднем от двух до шести человек. Суперраспространителями называют тех, кто заражает в несколько раз больше среднего числа.

Семёнов также отметил, что такие люди ответственны за большую часть распространения инфекции, а стать суперраспространителем может каждый, кто не соблюдает меры предосторожности. По его словам, доля таких случаев в некоторых регионах «может достигать 80% случаев и более».

«Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования человек создает возможности для широкого распространения инфекции», — сказал эксперт.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.

#covid19 #новости

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29 29 комментариев
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Молодежный вентилятор

18

Знаю я одного суперраспространителя. 

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Владимир Климов

Молодежный
10

у нас тут свой распространитель 

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Молодежный вентилятор

Владимир
8

И это он.

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Владимир Климов

Молодеж…
5

у нас не праздновали это особо, здесь другому царю поклоняются

Ответить

Молодежный

Владимир
1

Да это наверно только несчастные бюджетники и праздновали.

Ответить

Молодежный вентилятор

2

А как это устанавливается?

Ответить

Встречный велосипед

Молодежный
14

Ищут организатора оргии или годовщины воссоединения Крыма с Россией

Иногда им оказывается один и тот же дед

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Woody Johnson

Молодежный
5

об этом мы узнаем в следующей серии

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Гуманитарный месяц

Молодежный
1

Ответом на старинный вопрос «где были и с кем общались за последнюю неделю», уточняемый различными трекингами (геолокация с телефона, по сотовым и WiFi сетям, по камерам, по операциям с банковской/транспортной картой, наконец - по Apple/Google Exposure Notification, ежели - если речь о России, - госуслуговский “COVID трекер” установлен у распространителя и пересекавшихся с ним) да проверяемый различными анализами (хотя то же секвенирование вирусного генома у свежевыявленных заражённых - занятие достаточно дорогое, чтоб в РФ им почти не занимались), же.

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AZP

Молодежный
1

Жопой, как обычно.

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Лига тупых

Молодежный
0

То приложение на телефон, помните его? Вот с помощью него

Ответить

Лига тупых

Лига
0

Которое контакты отслеживает между людьми

Ответить

Звездный браслет

Лига
0

Ну

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Гуманитарный месяц

Лига
0

Лишь дополнительный инструмент, причём куда более добровольный - як вакцинация до июня да поход на выборы в сентябре: шо заражённый может не «сдаться» серверу, откуда рассылаются «позывные» заражённых остальным пользователям, шо «попавший в радиус» увидит в оповещении лишь дату-время да длительность контакта, без ФИО и номера телефона заражённого («дедуктируй сам»), и всё это - без возможности проконтролировать со стороны того самого сервера да при условии, что приложение установлено у обоих участников «контакта».

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Robutt

0

Супер👍

Ответить

Молодежный вентилятор

Robutt
1

Что распространяют робутты?

Ответить

Robutt

Молодежный
0

Робаты ничего не распространяют. 

Ответить

Предыдущий

Robutt
1

Значит распространяют ложь

Ответить

Robutt

Предыду…
0

Конечно, кожаных мешков надобно вводить как минимум в заблуждение, как максимум - обращать в рабство! 

Ответить

Winter Winter

1

Стахановец прям

Ответить

Федя Прозоров

–4

Это Любовь Соболь. Как хорошо, что ее вовремя изолировали

Ответить

Александр Батищев

Федя
2

+15р

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Федя Прозоров

Федя
–2

Далее идет список осужденных по санитарному делу

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Желающий турник

0
Ответить

Photuum

0

И как они подсчитали?

Ответить

Счастливый нос

0

Ну это База.

Ответить

k-trif

0

Я до сих пор ох*еваю с людей в магазине у кого маска на подбородке или у кого нос открыт.

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Мария Казакова

0

А какая на самом деле была зарегистрирована избыточная смертность в 2020, напомните?

Ответить

Федя Прозоров

–1

.

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