В России зафиксировали рекордный случай заражения коронавирусом одним носителем — полторы тысячи человек Статьи редакции
Эксперт предупредил, что суперраспространителем может стать каждый.
В России зафиксировали случай передачи инфекции коронавируса от одного человека полутора тысячам других людей. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. Он не уточнил, в каком из регионов зафиксировали такую статистику.
По словам эксперта, обычно один заразившийся передаёт инфекцию только нескольким людям — в среднем от двух до шести человек. Суперраспространителями называют тех, кто заражает в несколько раз больше среднего числа.
Семёнов также отметил, что такие люди ответственны за большую часть распространения инфекции, а стать суперраспространителем может каждый, кто не соблюдает меры предосторожности. По его словам, доля таких случаев в некоторых регионах «может достигать 80% случаев и более».
«Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования человек создает возможности для широкого распространения инфекции», — сказал эксперт.
По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.
у нас тут свой распространитель
Молодежный вентилятор
И это он.
у нас не праздновали это особо, здесь другому царю поклоняются
Встречный велосипед
Ищут организатора оргии или годовщины воссоединения Крыма с Россией
Иногда им оказывается один и тот же дед
Гуманитарный месяц
Ответом на старинный вопрос «где были и с кем общались за последнюю неделю», уточняемый различными трекингами (геолокация с телефона, по сотовым и WiFi сетям, по камерам, по операциям с банковской/транспортной картой, наконец - по Apple/Google Exposure Notification, ежели - если речь о России, - госуслуговский “COVID трекер” установлен у распространителя и пересекавшихся с ним) да проверяемый различными анализами (хотя то же секвенирование вирусного генома у свежевыявленных заражённых - занятие достаточно дорогое, чтоб в РФ им почти не занимались), же.
То приложение на телефон, помните его? Вот с помощью него
Которое контакты отслеживает между людьми
Гуманитарный месяц
Лишь дополнительный инструмент, причём куда более добровольный - як вакцинация до июня да поход на выборы в сентябре: шо заражённый может не «сдаться» серверу, откуда рассылаются «позывные» заражённых остальным пользователям, шо «попавший в радиус» увидит в оповещении лишь дату-время да длительность контакта, без ФИО и номера телефона заражённого («дедуктируй сам»), и всё это - без возможности проконтролировать со стороны того самого сервера да при условии, что приложение установлено у обоих участников «контакта».
Стать суперраспространителем может каждый! Будто слоган из сетевого маркетинга. Наверняка какой-нибудь бриллиантовый менеджер и перезаражал людей на своих презентациях.
Это Любовь Соболь. Как хорошо, что ее вовремя изолировали
+15р
Спасибо, где деньги?
Мы ж договаривались, что со счета фбк мне дадут деньги на руки
Если комментарий про Соболь наберёт -50, TJ удвоит выплату, а если -100, то утроит.
Я до сих пор ох*еваю с людей в магазине у кого маска на подбородке или у кого нос открыт.
В РБ не обслуживают на кассе людей у которых не надета маска, поэтому в основном люди заходят в магазин без маски, ходят по залу без маски, стоят в очереди в кассу без маски и вот когда подходит твоя очередь расплачиваться на 30 секунд одевают ее. В моём городе так
Везде так.
Интересно почему власти, зная, что так делают все, не пытаются это изменить. Или жесткий контроль (на что у них кишка тонка) или сделать это рекомендацией, потому что все равно никто правильно это не соблюдает и оно поэтому не работает.
Исполнительный теркин30см
После того как переболел а потом ещё и привился становится как то похуй, распространителем уже не стать, так что и нос прятать смысла нет
«Маску необходимо продолжать носить вакцинированным гражданам и тем, кто переболел. Дело в том, что привитые люди могут иметь смазанную клиническую картину болезни и тоже быть источников инфекции для других людей, — говорит Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic. — Вирус может находиться в инкубационном периоде и никак себя не проявлять. И вместе с тем, именно в этот период человек несет наибольшую опасность».
И переболевший, и вакцинированный все так же могут быть распространителями.
Суперраспространителем может стать каждый.
Звучит прямо как слоган и призыв к действию.
Супер👍
Молодежный вентилятор
Что распространяют робутты?
Робаты ничего не распространяют.
Предыдущий
Значит распространяют ложь
Робаты все вакцинированные
А какая на самом деле была зарегистрирована избыточная смертность в 2020, напомните?
Около 400 тысяч, ага. К августу 2021, кстати, уже 630 тысяч
Уже варианты кончились, как еще сильнее отделить одних людей от других и столкнуть лбами.
И как они подсчитали?
По любому в каком-нибудь закрытом городе принес вахтовик. Это им колят бодягу в виде лайта или ковивака
Придут времена....и всех , кто топил за Корновирус, просто будут вешать, на фонарных столбах))) вот будет статистика интересная тогда, кто скольких повесил))