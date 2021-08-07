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Новости
Максим Друковский

В России зафиксировали рекордный случай заражения коронавирусом одним носителем — полторы тысячи человек Статьи редакции

Эксперт предупредил, что суперраспространителем может стать каждый.

В России зафиксировали случай передачи инфекции коронавируса от одного человека полутора тысячам других людей. Об этом агентству ТАСС рассказал руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семёнов. Он не уточнил, в каком из регионов зафиксировали такую статистику.

По словам эксперта, обычно один заразившийся передаёт инфекцию только нескольким людям — в среднем от двух до шести человек. Суперраспространителями называют тех, кто заражает в несколько раз больше среднего числа.

Семёнов также отметил, что такие люди ответственны за большую часть распространения инфекции, а стать суперраспространителем может каждый, кто не соблюдает меры предосторожности. По его словам, доля таких случаев в некоторых регионах «может достигать 80% случаев и более».

«Своим пренебрежением к нормам социального дистанцирования человек создает возможности для широкого распространения инфекции», — сказал эксперт.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 6 402 564 случая заражения, выздоровели 5 720 353 человека, умер 163 301.

#covid19 #новости

6953 просмотров
58 58 комментариев
19
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58 комментариев
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Молодежный вентилятор

59

Знаю я одного суперраспространителя. 

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Владимир Климов

Молодежный
36

у нас тут свой распространитель 

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Молодежный вентилятор

Владимир
28

И это он.

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Владимир Климов

Молодеж…
7

у нас не праздновали это особо, здесь другому царю поклоняются

Ответить

Молодежный

Владимир
2

Да это наверно только несчастные бюджетники и праздновали.

Ответить

Молодежный вентилятор

10

А как это устанавливается?

Ответить

Встречный велосипед

Молодежный
42

Ищут организатора оргии или годовщины воссоединения Крыма с Россией

Иногда им оказывается один и тот же дед

Ответить

Woody Johnson

Молодежный
6

об этом мы узнаем в следующей серии

Ответить

Гуманитарный месяц

Молодежный
2

Ответом на старинный вопрос «где были и с кем общались за последнюю неделю», уточняемый различными трекингами (геолокация с телефона, по сотовым и WiFi сетям, по камерам, по операциям с банковской/транспортной картой, наконец - по Apple/Google Exposure Notification, ежели - если речь о России, - госуслуговский “COVID трекер” установлен у распространителя и пересекавшихся с ним) да проверяемый различными анализами (хотя то же секвенирование вирусного генома у свежевыявленных заражённых - занятие достаточно дорогое, чтоб в РФ им почти не занимались), же.

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AZP

Молодежный
1

Жопой, как обычно.

Ответить

Лига тупых

Молодежный
0

То приложение на телефон, помните его? Вот с помощью него

Ответить

Лига тупых

Лига
0

Которое контакты отслеживает между людьми

Ответить

Звездный браслет

Лига
0

Ну

Ответить

Гуманитарный месяц

Лига
0

Лишь дополнительный инструмент, причём куда более добровольный - як вакцинация до июня да поход на выборы в сентябре: шо заражённый может не «сдаться» серверу, откуда рассылаются «позывные» заражённых остальным пользователям, шо «попавший в радиус» увидит в оповещении лишь дату-время да длительность контакта, без ФИО и номера телефона заражённого («дедуктируй сам»), и всё это - без возможности проконтролировать со стороны того самого сервера да при условии, что приложение установлено у обоих участников «контакта».

Ответить

Andrew Muralov

16

Стать суперраспространителем может каждый! Будто слоган из сетевого маркетинга. Наверняка какой-нибудь бриллиантовый менеджер и перезаражал людей на своих презентациях.

Ответить

AZP

Andrew
2

Половым путем

Ответить

Федя Прозоров

–11

Это Любовь Соболь. Как хорошо, что ее вовремя изолировали

Ответить

Александр Батищев

Федя
10

+15р

Ответить

Федя Прозоров

Александр
5

Спасибо, где деньги? 

Ответить

AZP

Федя
10

Денег нет, есть только рубли.

Ответить

Федя Прозоров

AZP
3

Да дайте хоть что-то!

Ответить

Gre Li

Федя
0

В кассе

Ответить

Федя Прозоров

Gre
2

Мы ж договаривались, что со счета фбк мне дадут деньги на руки

Ответить

Федя Прозоров

Федя
2

Ой, извините, чат перепутал

Ответить

Andrew Muralov

Александр
2

Если комментарий про Соболь наберёт -50, TJ удвоит выплату, а если -100, то утроит. 

Ответить

Неподвижный Даниль

Александр
1

Минус чувство сарказма

Ответить

Федя Прозоров

Федя
–4

Далее идет список осужденных по санитарному делу

Ответить

k-trif

4

Я до сих пор ох*еваю с людей в магазине у кого маска на подбородке или у кого нос открыт.

Ответить

Woody Johnson

k-trif
6

В РБ не обслуживают на кассе людей у которых не надета маска, поэтому в основном люди заходят в магазин без маски, ходят по залу без маски, стоят в очереди в кассу без маски и вот когда подходит твоя очередь расплачиваться на 30 секунд одевают ее. В моём городе так

Ответить

Владимир Климов

Woody
10

Везде так.

Ответить

Woody Johnson

Владимир
6

Выглядит безопасно

Ответить

Александр Борродач

Woody
0

Интересно почему власти, зная, что так делают все, не пытаются это изменить. Или жесткий контроль (на что у них кишка тонка) или сделать это рекомендацией, потому что все равно никто правильно это не соблюдает и оно поэтому не работает.

Ответить

Исполнительный теркин30см

k-trif
–2

После того как переболел а потом ещё и привился становится как то похуй, распространителем уже не стать, так что и нос прятать смысла нет

Ответить

k-trif

Исполнительный
1

«Маску необходимо продолжать носить вакцинированным гражданам и тем, кто переболел. Дело в том, что привитые люди могут иметь смазанную клиническую картину болезни и тоже быть источников инфекции для других людей, — говорит Ольга Шуппо, научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic. — Вирус может находиться в инкубационном периоде и никак себя не проявлять. И вместе с тем, именно в этот период человек несет наибольшую опасность».

Ответить

K.A.

Исполнительный
0

И переболевший, и вакцинированный все так же могут быть распространителями.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

k-trif
0
https://2ch.hk/b/arch/2021-08-06/src/252183029/16…
https://2ch.hk/b/arch/2021-08-06/src/252183029/16282535646770.mp4
2ch.hk
Ответить

Нижний интернет

4

Суперраспространителем может стать каждый. 

Звучит прямо как слоган и призыв к действию. 

Ответить

Robutt

Нижний
1

Слоган сетевого маркетинга. "Суперраспространителем может стать каждый! И получит бесплатно новую помаду от орифлейм" 

Ответить

Нижний интернет

Robutt
0

И получить новый Дельта штамм от Матхула Якшита.

Ответить

Robutt

2

Супер👍

Ответить

Молодежный вентилятор

Robutt
1

Что распространяют робутты?

Ответить

Robutt

Молодежный
2

Робаты ничего не распространяют. 

Ответить

Предыдущий

Robutt
3

Значит распространяют ложь

Ответить

Robutt

Предыду…
6

Конечно, кожаных мешков надобно вводить как минимум в заблуждение, как максимум - обращать в рабство! 

Ответить

Владимир Ш.

Robutt
2

Робаты все вакцинированные

Ответить

Robutt

Владимир
2

Антивирус установлен жы есть☝️😎этот, который вскрылся недавно, как его там... Маккофе, что ли

Ответить

Мертвый калькулятор

Молодежный
0

Аутизм

Ответить

Winter Winter

2

Стахановец прям

Ответить

Мария Казакова

1

А какая на самом деле была зарегистрирована избыточная смертность в 2020, напомните?

Ответить

pls help

Мария
0

Около 400 тысяч, ага. К августу 2021, кстати, уже 630 тысяч 

К августу 2021 года избыточная смертность во…
Избыточная смертность во время пандемии коронавируса в России с апреля 2020 года по август 2021…
zona.media
Ответить

K Kepp

1

Уже варианты кончились, как еще сильнее отделить одних людей от других и столкнуть лбами.

Ответить

Федя Прозоров

0

.

Ответить

Желающий турник

0
Ответить

Photuum

0

И как они подсчитали?

Ответить

Olegio Dr

Photuum
0

Бигдата йопта рулит , ищет всех немотивированных непродуктивных суперраспространителей

Ответить

Счастливый нос

0

Ну это База.

Ответить

Макс Романенко

0

По любому в каком-нибудь закрытом городе принес вахтовик. Это им колят бодягу в виде лайта или ковивака

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Сергей Мешняков

0

Придут времена....и всех , кто топил за Корновирус, просто будут вешать, на фонарных столбах))) вот будет статистика интересная тогда, кто скольких повесил))

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