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Новости
Даша Лейзаренко

Пожары в Якутии дошли до населённого пункта — сгорело 20 домов и хозпостроек, огонь подступает к нефтебазе Статьи редакции

Жителей села начали эвакуировать, данных о пострадавших нет.

37 37 комментариев
1634 просмотров
Видео @moya.yakutiya

Из-за порывистого ветра огонь от пожаров дошёл до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, сообщает оперштаб республики.

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Сначала огонь перекинулся на хозпостройки, расположенные рядом с лесом. Позже он дошёл до территории населённого пункта, где начали гореть дома. Желающих выехать отселили, остальных жителей села начали эвакуировать.

Огонь тушат более 280 человек и 23 единицы техники. В селе обесточены все газовые сети. Пожарным удалось отстоять от огня 225 жилых домов, сгорели 20 домов и хозпостроек. Огонь приближается к поселку Сангар, где находится, в частности, резервный парк нефтебазы.

В Якутии действует более 300 природных пожаров, за сутки удалось справиться с 41. Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди, потому что пожарные и волонтеры не справляются со стихией.

Масштабные лесные пожары в Якутии. Главное об…
Почти 200 очагов возгорания, города в дыму, аэропорт закрыт. Большую часть пожаров не тушат…
tjournal.ru

#новости #пожарывякутии

37 37 комментариев
30
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37 комментариев
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Владимир Климов

39

Напомню, новость от 1 августа 

 Россия выделила Турции для борьбы с лесными пожарами еще пять пожарных самолетов Ил-76. В Госдуме объяснили помощь заботой о россиянах.

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Трансгендолёт

Владимир
24

"Родина бросит тебя, сынок. Всегда"

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Владимир Климов

Трансгендолёт
6

не родина, а хуепуталы, находящиеся у власти 

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Anton NS

Владимир
–18

Всегда блядь кто-то виноват, кроме самого народа. Хуепуталы какие-то во власти виноваты, сталины, рептилоиды. 4 миллиона доносов тоже рептилоды написали. Пока люди как хлебушек - можно вообще любую дичь вытворять, что собсна и происходит в рф, белораше и других африках.

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Владимир Климов

Anton
4

А мозг народу кто промывает круглосуточно?

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Dobrosvet

Владимир
2

Представители этого же народа, пришедшие к власти при попустительстве этого народа.
Смирись с этим, порватушка

Ответить

Минтимер Шаймиев

Dobrosv…
–1

Немцы виноваты что власть захватил Гитлер, камбоджийцы что Пол Потт, китайцы что Мао, испанцы что Франко, чилийцы что Пиночет. Во всех эти странах тоже я так понимаю с народом не свезло, понял, принял

Ответить

Dobrosvet

Минтимер
0

Каждый народ заслуживает своих правителей. 
Да вот только немцы сделали выводы, да и остальные тоже, а Этому Народу не нравятся разоблачения человека, фамилию которого не называет кремлёвский плешивец. 

Ответить

Минтимер

Dobrosv…
1

Каждый народ заслуживает своих правителей.

Полная чушь. Власть захватывают и удерживают силой диктаторы при помощи силовой поддержки. Ничего обычный народ не сделает с диктатором, единицы готовы жертвовать собой и семьёй во благо других

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Alex V

Минтимер
1

Да, хороший пример - Южная Корея и Северная, нация одна, разделили страну пополам и установили разные режимы.

Ответить

Dobrosvet

Минтимер
–1

Силовую поддержку откуда берут? Не из народа ли? 
Кто разгонял демонстрации, избивал людей в застенках, когда были митинги в Беларуси? Не представители народа что-ли? А в России? 

Ответить

Минтимер Шаймиев

Anton
0

Фраза про доносы вообще другой смысл имеет
  Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента. 

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Михаил Кометов

Anton
0

Это ж народ поджигает леса и потом должен его тушить. Как вообще можно было подумать, что этим власть должна заниматься?

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Трансгендолёт

Владимир
1

Пока эти хуепуталы задают вектор поведения родины и являются источником ее воли - до тех пор эта родина будет бросать.
В конце концов, какая бросаемую разница, если адекватной помощи он не получает?

Ответить

Dobrosvet

Владимир
–2

А они инопланетянами что-ли назначены, или какими-то гей-инструкторами НАТО? Или, может быть, это недобитые каратели?
Нет, это простые люди из этого же народа, просто дорвались до власти, а народ и не против. Родина их породила. Поставь любого из народа на их место - то же самое будет. Главное - стабильность.

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IO

Владимир
1

Всегда интересно читать подобные вбросы, которые набирают кучу плюсов без факт чекинга. И плевать что самолеты сданы в аренду за 11 миллионов рублей в сутки, и похуй что самолетов всегда много, а пилотов дефицит, но главное вбросить

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Владимир Климов

IO
0

Вбросы от МЧС? Они же сами заявляют куда сколько самолётов для тушения направляют. На Россию можно сказать хуй забили. Поэтому вбрасываешь здесь сейчас ты.

Ответить

Robutt

6

В видосике говорят на местном, а матерятся по-русски🙃

Ответить

Владимир Климов

Robutt
0

даже роботы матерятся, по себе знаю

Ответить

Вася Пражкин

Владимир
0

Роботы - на английском матерятся:

Ответить

Photuum

3

Тушил пожары в 2010 году в Подмосковье. Там есть такая жопа - ходишь несколько дней в дыму , потом падаешь с температурой. Мы слегли всей бригадой на пятый день, хотя знали об этом и старались поменьше дымом дышать. 

Ответить

Ник Хартман

Photuum
0

А сейчас что тушишь?

Ответить

Stanislav Prokhorov

Photuum
0

А что это, воспаление лёгких? И если да, то как можно "поменьше дышать" часами да ещё и с физнагрузкой, если кислородных баллонов нет?

Ответить

Zero-one-one

1

Терпите

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Молодежный вентилятор

Zero-one-one
2

Так ты с нами, братик. 

Ответить

Банковский диод

0

У нас же такая всесильная армия с армадой боссов-вертолетов. Где они все, проводят учения в Ростовской области?

Ответить

Банковский диод

Банковский
2

Хотя и основная причина - человеческий фактор. Вот буквально вчера охуел, как быдло пожарило и пожрало свои шашлыки в сквере, а тлеющий и ещё горящий пепел просто высыпало в кусты.

Ответить

Dobrosvet

Банковский
–1

При этом виноваты именно  хуепуталы какие-то во власти.
И обамы, ссущие в подъездах.

Ответить

Макс Романенко

Банковский
0

Вот, например: министр обороны направил технику для тушения в Якутию
https://rg.ru/2021/07/13/reg-dfo/dlia-borby-s-pozharami-shojgu-napravil-v-iakutiiu-voennye-il-76.html

Для борьбы с пожарами Шойгу направил в Якутию…
Из-за аномальной жары резко обострилась пожароопасная обстановка в Якутии.
rg.ru
Ответить

лала лало

1

Почему у айфонов показывается меню в видосах?

Ответить

Dobrosvet

0

Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди

Тут нужно сильное колдунство и молитвы. Батюшек привлекли уже?
Позовите лучше Жирика - его ученые ночью слегка изменят магнитное поле Земли, и все это зальет водой.

Ответить

IO

Dobrosvet
0

Ты как из 19 века выбрался?

Ответить

Dobrosvet

IO
1

Из того века, где подобными вещами занимаются только для проведения парадов в МСК. 

Ответить

WhiteTestarossa

0

Великая Р. не может потушить пожар. (или не хочет)

Ответить

Имя Фамилия

0

Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди, потому что пожарные и волонтеры не справляются со стихией.

Потом жалуется, что с климатом что-то не так.

Ответить

Ник Хартман

Имя
0
Ученые: "золотой дождь" не только приятен, но и…
По мнению британских исследователей, эта процедура может положительно влиять на здоровье человека.
piter.tv
Ответить

Миржан Досымбаев

0

а где "китайцы" которые скупают лес ?! Хотя может они и помогают, но официально заявить рашка не может.

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