Пожары в Якутии дошли до населённого пункта — сгорело 20 домов и хозпостроек, огонь подступает к нефтебазе Статьи редакции
Жителей села начали эвакуировать, данных о пострадавших нет.
Из-за порывистого ветра огонь от пожаров дошёл до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, сообщает оперштаб республики.
Сначала огонь перекинулся на хозпостройки, расположенные рядом с лесом. Позже он дошёл до территории населённого пункта, где начали гореть дома. Желающих выехать отселили, остальных жителей села начали эвакуировать.
Огонь тушат более 280 человек и 23 единицы техники. В селе обесточены все газовые сети. Пожарным удалось отстоять от огня 225 жилых домов, сгорели 20 домов и хозпостроек. Огонь приближается к поселку Сангар, где находится, в частности, резервный парк нефтебазы.
В Якутии действует более 300 природных пожаров, за сутки удалось справиться с 41. Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди, потому что пожарные и волонтеры не справляются со стихией.
Напомню, новость от 1 августа
Россия выделила Турции для борьбы с лесными пожарами еще пять пожарных самолетов Ил-76. В Госдуме объяснили помощь заботой о россиянах.
"Родина бросит тебя, сынок. Всегда"
не родина, а хуепуталы, находящиеся у власти
Всегда блядь кто-то виноват, кроме самого народа. Хуепуталы какие-то во власти виноваты, сталины, рептилоиды. 4 миллиона доносов тоже рептилоды написали. Пока люди как хлебушек - можно вообще любую дичь вытворять, что собсна и происходит в рф, белораше и других африках.
А мозг народу кто промывает круглосуточно?
Немцы виноваты что власть захватил Гитлер, камбоджийцы что Пол Потт, китайцы что Мао, испанцы что Франко, чилийцы что Пиночет. Во всех эти странах тоже я так понимаю с народом не свезло, понял, принял
Фраза про доносы вообще другой смысл имеет
Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить — кто написал четыре миллиона доносов? Дзержинский? Ежов? Абакумов с Ягодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские — нация доносчиков и стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента.
Это ж народ поджигает леса и потом должен его тушить. Как вообще можно было подумать, что этим власть должна заниматься?
Пока эти хуепуталы задают вектор поведения родины и являются источником ее воли - до тех пор эта родина будет бросать.
В конце концов, какая бросаемую разница, если адекватной помощи он не получает?
А они инопланетянами что-ли назначены, или какими-то гей-инструкторами НАТО? Или, может быть, это недобитые каратели?
Нет, это простые люди из этого же народа, просто дорвались до власти, а народ и не против. Родина их породила. Поставь любого из народа на их место - то же самое будет. Главное - стабильность.
Вбросы от МЧС? Они же сами заявляют куда сколько самолётов для тушения направляют. На Россию можно сказать хуй забили. Поэтому вбрасываешь здесь сейчас ты.
В видосике говорят на местном, а матерятся по-русски🙃
даже роботы матерятся, по себе знаю
Тушил пожары в 2010 году в Подмосковье. Там есть такая жопа - ходишь несколько дней в дыму , потом падаешь с температурой. Мы слегли всей бригадой на пятый день, хотя знали об этом и старались поменьше дымом дышать.
А что это, воспаление лёгких? И если да, то как можно "поменьше дышать" часами да ещё и с физнагрузкой, если кислородных баллонов нет?
Терпите
Банковский диод
Хотя и основная причина - человеческий фактор. Вот буквально вчера охуел, как быдло пожарило и пожрало свои шашлыки в сквере, а тлеющий и ещё горящий пепел просто высыпало в кусты.
При этом виноваты именно хуепуталы какие-то во власти.
И обамы, ссущие в подъездах.
Вот, например: министр обороны направил технику для тушения в Якутию
https://rg.ru/2021/07/13/reg-dfo/dlia-borby-s-pozharami-shojgu-napravil-v-iakutiiu-voennye-il-76.html
Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди
Тут нужно сильное колдунство и молитвы. Батюшек привлекли уже?
Позовите лучше Жирика - его ученые ночью слегка изменят магнитное поле Земли, и все это зальет водой.
Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди, потому что пожарные и волонтеры не справляются со стихией.
Потом жалуется, что с климатом что-то не так.
а где "китайцы" которые скупают лес ?! Хотя может они и помогают, но официально заявить рашка не может.