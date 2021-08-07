Пожары в Якутии дошли до населённого пункта — жителей села Бясь-Кюель начали эвакуировать Статьи редакции
Сгорело уже 20 домов, данных о пострадавших нет.
Из-за порывистого ветра огонь от пожаров дошёл до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, сообщает оперштаб республики.
Сначала огонь перекинулся на хозпостройки, расположенные рядом с лесом. Позже он дошёл до территории населённого пункта, где начали гореть дома. Желающих выехать отселили, остальных жителей села начали эвакуировать.
Огонь тушат более 280 человек и 23 единицы техники. В селе обесточены все газовые сети. Пожарным удалось отстоять от огня 225 жилых домов, сгорели 20 домов и хозпостроек. Огонь приближается к поселку Сангар, где находится, в частности, резервный парк нефтебазы.
В Якутии действует более 300 природных пожаров, за сутки удалось справиться с 41. Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди, потому что пожарные и волонтеры не справляются со стихией.
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