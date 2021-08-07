Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Даша Лейзаренко

Пожары в Якутии дошли до населённого пункта — жителей села Бясь-Кюель начали эвакуировать Статьи редакции

Сгорело уже 20 домов, данных о пострадавших нет.

6 6 комментариев
92 просмотров
Видео @moya.yakutiya

Из-за порывистого ветра огонь от пожаров дошёл до села Бясь-Кюель Горного района в центральной части Якутии, сообщает оперштаб республики.

Реклама на TJ Отключить рекламу

Сначала огонь перекинулся на хозпостройки, расположенные рядом с лесом. Позже он дошёл до территории населённого пункта, где начали гореть дома. Желающих выехать отселили, остальных жителей села начали эвакуировать.

Огонь тушат более 280 человек и 23 единицы техники. В селе обесточены все газовые сети. Пожарным удалось отстоять от огня 225 жилых домов, сгорели 20 домов и хозпостроек. Огонь приближается к поселку Сангар, где находится, в частности, резервный парк нефтебазы.

В Якутии действует более 300 природных пожаров, за сутки удалось справиться с 41. Оперштаб республики планирует вызывать искусственные дожди, потому что пожарные и волонтеры не справляются со стихией.

Масштабные лесные пожары в Якутии. Главное об…
Почти 200 очагов возгорания, города в дыму, аэропорт закрыт. Большую часть пожаров не тушат…
tjournal.ru

#новости #пожарывякутии

6 6 комментариев
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u043f\u043e\u0436\u0430\u0440\u044b\u0432\u044f\u043a\u0443\u0442\u0438\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 6, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 421108, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 07 Aug 2021 10:54:54 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Владимир Климов

1

Напомню, новость от 1 августа 

 Россия выделила Турции для борьбы с лесными пожарами еще пять пожарных самолетов Ил-76. В Госдуме объяснили помощь заботой о россиянах.

Ответить

Трансгендолёт

Владимир
1

"Родина бросит тебя, сынок. Всегда"

Ответить

Владимир Климов

Трансгендолёт
0

не родина, а хуепуталы, находящиеся у власти 

Ответить

лала лало

0

Почему у айфонов показывается меню в видосах?

Ответить

Robutt

0

В видосике говорят на местном, а матерятся по-русски🙃

Ответить

Владимир Климов

Robutt
0

даже роботы матерятся, по себе знаю

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Обсуждаемое
Новости
ФБК после признания «экстремистской» организацией перезапустил систему донатов
Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.
272
Технологии
Скользкая дорожка приватности: почему Apple критикуют из-за решения проверять откровенные фото на устройствах
Facebook, Google и другие IT-компании уже давно используют подобную технологию — и до сих пор многие о ней даже не знали.
207
Разборы
Инструкция: как начать снимать на плёнку
Почему важно протестировать плёнку сразу, какие технологии применяют при съёмках, и как плёночная фотография стала популярным направлением.
265
Популярное за три дня
Истории
Ужас одних и безразличие других: что происходит в Афганистане с уходом войск США и наступлением «Талибана»
Боевики, которых годами сдерживали американские силы, активно наступают последние три месяца. Что это значит для страны, России и мира.
329
Дизайн и архитектура
Дальневосточная Европа: как с помощью урбанистических решений сделать город красивее и безопаснее
Как европейский опыт, благоустройство, тактический урбанизм с одной стороны, и переубеждение жителей и ГИБДД с другой, могут изменить город. На примере Южно-Сахалинска.
183
Новости
ФБК после признания «экстремистской» организацией перезапустил систему донатов
Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.
272
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null