Власти Литвы будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, добровольно покидающим страну Статьи редакции
Деньги вручат наличными при посадке в самолёт, но только один раз — при возврате в страну компенсация не положена.
В эфире литовской радиостанции LRT глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте пообещала, что все мигранты, незаконно пребывающие на территории страны, получат выплату в размере 300 евро (около 26 тысяч рублей), если согласятся покинуть страну.
По словам Гудзинскайте, мигранты получат деньги лично в руки перед посадкой в самолёт, вылетающий из Литвы. Она также отметила, что если через какое-то время человек вернётся в страну, а потом снова решит её покинуть, компенсация выплачиваться не будет.
В середине июля LRT выпустила расследование об увеличении потока беженцев в Литву, в том числе из соседней Белоруссии. Власти страны планировали построить стену на границе, но заморозили проект. В начале августа Александр Лукашенко поручил закрыть границу со стороны Белоруссии.
Платить 300€ белорусским погранцам, они сами всех схватят и затащат обратно.
Будешь всех чёрненьких ловить?
Почему они просто не стреляют? На кой им пограничники вообще?
Кем надо быть чтобы задаваться таким вопросом?
Стрелять в несчастных обманутых и обездоленных людей которых уебан тварь мразь усатая использует как оружие?
Как просто, давайте просто начнём стрелять.
Нет, давай футболить их туда сюда. Эти люди сознательно это делают нарушая закон. Усатый дал только возможность. Пускай с таким успехом их принимают тогда, что.
Ты вообще не понимаешь о чем ты говоришь.
Ооо вполне понимаю. Или они их принимают, целуют, дают деньги жилье и что там ещё, или поступают более жёстко, пара человек коньки двинут и остальные 100 раз подумают.
Половый татарин
И ничего страшного. Пускай принимают. Евросоюз пусть гранты выделяет на беженцев. Сирийских же принимали?
Про то, что литовцы их "целуют, дают деньги жилье и что там ещё" сам придумал?
Положенный
Вообще да, он сам придумал, перечитай внимательно. Он предложил такой вариант решения
Перечитал, ты прав. Автор коммента не просто сам придумал, он еще и просто долбоебический советник по решению миграционных вопросов.
мораль этой истории в том, что живем в одном корыте и надо друг-другу помогать. Если в ряде стран война и между вами моря и горы, это не значит что вас это не касается.
А это чмо уже вписало себя в учебники истории, я надеюсь ему ответочка скоро прилетит.
Это экономические беженцы, которые говорят Европа ( Германия или аналогичная страна) должны забрать нас. Они хотят сесть на пособие. Все.
Половый татарин
Это вызывает в вас зависть? Или почему вы против? Заботитесь за бюджеты стран ЕС?
Просто не надо говорить что эти покупающие турпутевки в Беларусь бежат от войны. От войны бежали сирийцы.
Половый
Бегут те кто опасаются за свою безопасность. Или вы думаете что белорусские силовики как-то особенно, не больно убивают?
там не только в деньгах вопрос, в афганистане катастрофа сейчас например
Всмысле не касается? Мигранты это серьезная проблема. Я уверен ты бы не хотел, чтобы у тебя в городе за твои налоги жили толпы ушлых "беженцев" из ближнего востока.
они не все ушлые, у меня в городе куча беженцев с донбасса, я их не требую выгонять.
Некоторые беженцы могут быть преступниками и террористами, но для этих проблем есть различные службы
Половый татарин
Меня поражает как Литва быстро переобулась.
Год назад: тиран, убийца, белрусы мы с вами! Вся Европа с вами!
Сейчас: берите мелочь и уёбывайте, щас ещё и колючую проволоку по всей границе протянем...
Почему нежелание их принимать и кормить за свой счёт это вообще плохо?
Ты приплел какую то хуйню
0 из 100, старайтесь лучше
Я правда не понимаю, почему они отказываются беженцев принимать. Они не властны над Лукашенко, ок. Но помочь соседней стране они могут.
Как это связано с оценкой Беларуси?
Пусть делают официально, в чем проблема?
У Литвы есть свои граждане, а содержать ещё 4к нелегалов на своей границе - нахуй оно надо
Если в соседней стране кризисная ситуация, то протягивать на границе колючую проволоку- скотство.
Половый
В заметке речь про увеличение числа белорусских беженцев. Или что вы обсуждаете тут?
В заметке об этом всего 1 строка, это не говорит что все мигранты - беларусы
Так что ты предъява ни о чем
То есть ты сам приплёл ближний восток и сам обиделся? Ок
Блять, русским по белому, даже в заметке пишут про большой поток беженцев с ближнего Востока, ты зацепился за одну строчку где упомянули белорусов
Ты хоть эту статью на лрт открой, почитай что там пишут
В этой заметки есть только о белорусских беженцах, ни о каких других речи нет.
В любом случае я не националист, считаю что ЕС должен принимать и с Ближнего Востока, потому что в бомбардировках они участвовали.
Ты либо набрасываешь очень хуево, либо играешь дурачка
Нет, я не обязан собирать всякий инфомусор. Обсуждаю только конкретно эту новость.
Так в новости одна строчка про белорусов которая ссылается на эту статью
Да, я вижу) Но власти Литвы должны определяться на законодательном уровне: этих мы берём, этих нет. Если вдруг на это они готовы решиться. А жаловаться в СМИ все могут, сам факт таких статей никак не обременяет правительство Литвы. Видимо пытаются грантов больше из ЕС выбить.
Что за бред?
Это 4 тысячи специально привезенных Лукашенко мигрантов, а не 4к бегущих беларусов
Так и пускай тогда остаются в РБ, если в Литве для них такое скотство
а что за кризисная ситуация в Ираке то? Там все довольно нормально.
И каким образом Ирак стал вдруг соседом Литвы?
Половый
Почему вы все приплетаете Ирак? Я говорю о белорусах, пересекающих границу Литвы. В заметке речь о них же.
пс а ты опять на минусы порвался х)
при чем тут белорусы?
Усатый таракан наладил поток беженцев из Ирака и закидывает Литву нелегалами оттуда. Это иракцы, афганцы и т.п.
Белорусы уезжают в Европу по другому, варианты есть нормальные.
Резкий
В середине июля LRT выпустила расследование об увеличении потока беженцев в Литву, в том числе из соседней Белоруссии
Он кроме последнего предложения просто не читал ничего, теперь рвется по поводу ближнего востока
так 21 век на дворе
тем более где гарантии, что ты завтра на их месте не будешь?
Половый татарин
Ты какой-то скучный, ей-богу
Я просто беру надувной матрас и еду в Иван-город
если через какое-то время человек вернётся в страну, а потом снова решит её покинуть, компенсация выплачиваться не будет.
Эх, а такой лайфхак был бы...
Генетический бинокль
А что мешает срезать кончики пальцев, подождать, пока они заживут, живя на эти 300 долларов, а потом вернуться и назваться другим именем?
Исполнительный теркин30см
Тебя отфоткают
Генетический
Обмажу лицо грязью немного по-другому )))
Половый татарин
Россияне, белорусы- а давайте обанкротим Литву в этот викенд?)
перелет и на лапу стоит дороже насколько я понял
Сибирский холод
Реальнее построить берлинскую стену и поставить автоматчиков со стороны Литвы. Тогда и проблем не будет
Пока статус не подтвержден, им не платят сосал, а ток ташенгельд - меньше 100 в месяц
Налогоплательщики Литвы, должно быть, в восторге
DUNGEON под Минском примет всех SLAVES абсолютно бесплатно, нужно только доказать MASTER что ты JABRONI.
Очень странное решение, если честно.
Непонятно, какое действие оно должно возыметь?
Мигранты решат вернуться домой с 300 евро? Вряд ли.
Мигранты купят на эти бабки возможность вернуться обратно в Литву? Скорее всего. Больше выглядит, словно им дают второй шанс попасть в страну.
лучше бы на эти деньги нанимали бы славян, дали бы им спецформу и полномочия искать нелегалов)))
Можно поискать добровольцев на очередном факельном шествии.
маловато
Государство создало проблему, потом репрессивным перераспределением средств пытается ее решить, ничего нового.