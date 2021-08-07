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Новости
Максим Друковский

Власти Литвы будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, добровольно покидающим страну Статьи редакции

Деньги вручат наличными при посадке в самолёт, но только один раз — при возврате в страну компенсация не положена.

В эфире литовской радиостанции LRT глава департамента миграции Эвелина Гудзинскайте пообещала, что все мигранты, незаконно пребывающие на территории страны, получат выплату в размере 300 евро (около 26 тысяч рублей), если согласятся покинуть страну.

По словам Гудзинскайте, мигранты получат деньги лично в руки перед посадкой в самолёт, вылетающий из Литвы. Она также отметила, что если через какое-то время человек вернётся в страну, а потом снова решит её покинуть, компенсация выплачиваться не будет.

В середине июля LRT выпустила расследование об увеличении потока беженцев в Литву, в том числе из соседней Белоруссии. Власти страны планировали построить стену на границе, но заморозили проект. В начале августа Александр Лукашенко поручил закрыть границу со стороны Белоруссии.

#новости #литва #белоруссия

1648 просмотров
83 83 комментария
9
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83 комментария
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Желающий турник

17

Лучше платите за каждого пойманного мигранта по 300€, тогда вопрос быстро решится.

Ответить

Молодежный вентилятор

Желающий
24

Мигранты есть? А если найду?

Ответить

Andrew Muralov

Желающий
3

Платить 300€ белорусским погранцам, они сами всех схватят и затащат обратно. 

Ответить

Люц Шнайдер

Желающий
–2

Будешь всех чёрненьких ловить?

Ответить

Желающий турник

Люц
0

За такие гроши я и муху не прихлопну.

Ответить

Рыжий Кирилл

10

leaving is 3 hundred euro

Ответить

Darth Felus

1

Почему они просто не стреляют? На кой им пограничники вообще?

Ответить

Звездный браслет

Darth
8

Кем надо быть чтобы задаваться таким вопросом?
Стрелять в несчастных обманутых и обездоленных людей которых уебан тварь мразь усатая использует как оружие?
Как просто, давайте просто начнём стрелять.

Ответить

Darth Felus

Звездный
10

Нет, давай футболить их туда сюда. Эти люди сознательно это делают нарушая закон. Усатый дал только возможность. Пускай с таким успехом их принимают тогда, что.

Ответить

Звездный браслет

Darth
0

Ты вообще не понимаешь о чем ты говоришь.

Ответить

Darth Felus

Звездный
1

Ооо вполне понимаю. Или они их принимают, целуют, дают деньги жилье и что там ещё, или поступают более жёстко, пара человек коньки двинут и остальные 100 раз подумают.

Ответить

Половый татарин

Darth
2

И ничего страшного. Пускай принимают. Евросоюз пусть гранты выделяет на беженцев. Сирийских же принимали?

Ответить

Константин

Darth
–1

Про то, что литовцы их "целуют, дают деньги жилье и что там ещё" сам придумал?

Ответить

Положенный

Констан…
1

Вообще да, он сам придумал, перечитай внимательно. Он предложил такой вариант решения 

Ответить

Константин

Положен…
0

Перечитал, ты прав. Автор коммента не просто сам придумал, он еще и просто долбоебический советник по решению миграционных вопросов.

Ответить

Winter Winter

Darth
0

мораль этой истории в том, что живем в одном корыте и надо друг-другу помогать. Если в ряде стран война и между вами моря и горы, это не значит что вас это не касается.
А это чмо уже вписало себя в учебники истории, я надеюсь ему ответочка скоро прилетит.

Ответить

Алина Кипр

Winter
2

Это экономические беженцы, которые говорят Европа ( Германия или аналогичная страна) должны забрать нас. Они хотят сесть на пособие. Все.

Ответить

Половый татарин

Алина
0

Это вызывает в вас зависть? Или почему вы против? Заботитесь за бюджеты стран ЕС?

Ответить

Алина Кипр

Половый
3

Просто не надо говорить что эти покупающие турпутевки в Беларусь бежат от войны. От войны бежали сирийцы.

Ответить

Половый

Алина
–2

Бегут те кто опасаются за свою безопасность. Или вы думаете что белорусские силовики как-то особенно, не больно убивают?

Ответить

Winter Winter

Алина
0

там не только в деньгах вопрос, в афганистане катастрофа сейчас например

Ответить

Darth Felus

Winter
2

Всмысле не касается? Мигранты это серьезная проблема. Я уверен ты бы не хотел, чтобы у тебя в городе за твои налоги жили толпы ушлых "беженцев" из ближнего востока.

Ответить

Winter Winter

Darth
0

они не все ушлые, у меня в городе куча беженцев с донбасса, я их не требую выгонять.
Некоторые беженцы могут быть преступниками и террористами, но для этих проблем есть различные службы

Ответить

Половый татарин

Звездный
–6

Меня поражает как Литва быстро переобулась.
Год назад: тиран, убийца, белрусы мы с вами! Вся Европа с вами!
Сейчас: берите мелочь и уёбывайте, щас ещё и колючую проволоку по всей границе протянем...

Ответить

Романелло

Половый
2

Почему нежелание принимать граждан Ирака, Афганистана, Сирии вы приравниваете к отказу от поддержки белорусского народа?

Ответить

Darth Felus

Романел…
1

Почему нежелание их принимать и кормить за свой счёт это вообще плохо?

Ответить

Резкий крюк

Половый
0

Ты приплел какую то хуйню
0 из 100, старайтесь лучше 

Ответить

Половый татарин

Резкий
–2

Я правда не понимаю, почему они отказываются беженцев принимать. Они не властны над Лукашенко, ок. Но помочь соседней стране они могут. 

Ответить

Резкий крюк

Половый
1

Как это связано с оценкой  Беларуси?

Пусть делают официально, в чем проблема?
У Литвы есть свои граждане, а содержать ещё 4к нелегалов на своей границе - нахуй оно надо

Ответить

Половый татарин

Резкий
0

Если в соседней стране кризисная ситуация, то протягивать на границе колючую проволоку- скотство.

Ответить

Winter

Половый
1

так не белорусы так границу пересекают в основном

Ответить

Половый

Winter
0

В заметке речь про увеличение числа белорусских беженцев. Или что вы обсуждаете тут?

Ответить

Резкий

Половый
0

В заметке об этом всего 1 строка, это не говорит что все мигранты - беларусы

Так что ты предъява ни о чем 

Ответить

Половый

Резкий
0

То есть ты сам приплёл ближний восток и сам обиделся? Ок

Ответить

Резкий

Половый
1

Блять, русским по белому, даже в заметке пишут про большой поток беженцев с ближнего Востока, ты зацепился за одну строчку где упомянули белорусов 

Ты хоть эту статью на лрт открой, почитай что там пишут

Ответить

Половый

Резкий
0

В этой заметки есть только о белорусских беженцах, ни о каких других речи нет.
В любом случае я не националист, считаю что ЕС должен  принимать и с Ближнего Востока, потому что в бомбардировках они участвовали.

Ответить

Резкий

Половый
0

Ты либо набрасываешь очень хуево, либо играешь дурачка

Ответить

Половый

Резкий
0

Нет, я не обязан собирать всякий инфомусор. Обсуждаю только конкретно эту новость. 

Ответить

Резкий

Половый
0

Так в новости одна строчка про белорусов которая ссылается на эту статью 

Ответить

Половый

Резкий
0

Да, я вижу) Но власти Литвы должны определяться на законодательном уровне: этих мы берём, этих нет. Если вдруг на это они готовы решиться. А жаловаться в СМИ все могут, сам факт таких статей никак не обременяет правительство Литвы. Видимо пытаются грантов больше из ЕС выбить.

Ответить

Резкий

Половый
0

Что за бред?
Это 4 тысячи специально привезенных Лукашенко мигрантов, а не 4к бегущих беларусов

Так и пускай тогда остаются в РБ, если в Литве для них такое скотство

Ответить

Madegghead

Половый
0

а что за кризисная ситуация в Ираке то? Там все довольно нормально.
И каким образом Ирак стал вдруг соседом Литвы?

Ответить

Половый

Madeggh…
0

Почему вы все приплетаете Ирак? Я говорю о белорусах, пересекающих границу Литвы. В заметке речь о них же. 

пс а ты опять на минусы порвался х)

Ответить

Madegghead

Половый
0

при чем тут белорусы?
Усатый таракан наладил поток беженцев из Ирака и закидывает Литву нелегалами оттуда. Это иракцы, афганцы и т.п.
Белорусы уезжают в Европу по другому, варианты есть нормальные.

Ответить

Резкий

Madeggh…
1

В середине июля LRT выпустила расследование об увеличении потока беженцев в Литву, в том числе из соседней Белоруссии

Он кроме последнего предложения просто не читал ничего, теперь рвется по поводу ближнего востока

Ответить

Winter

Madeggh…
0

где все ок в Ираке??

Ответить

Константин

Половый
2

 соседней стране

Ирак и Афганистан давно для Литвы соседние страны?

Ответить

Winter Winter

Darth
2

так 21 век на дворе
тем более где гарантии, что ты завтра на их месте не будешь?

Ответить

AZP

Winter
2

Если мне нужно в Литву, я собираю документы, получаю визу и так далее.
Начинать взаимоотношения со страной с нарушения её законов - плохая идея 

Ответить

Половый татарин

AZP
2

Ты какой-то скучный, ей-богу
Я просто беру надувной матрас и еду в Иван-город

Ответить

Winter Winter

AZP
2

это в другом контексте да, не надо блин демонизировать беженцев

Ответить

Darth Felus

Winter
0

На месте нелегального мигранта форсящего границу? Поделом было бы

Ответить

Страстной Гоша

5

1. Покупаем билет в Калининград
2. ...

Ответить

Sage Pointer

3

если через какое-то время человек вернётся в страну, а потом снова решит её покинуть, компенсация выплачиваться не будет.

Эх, а такой лайфхак был бы...

Ответить

Генетический бинокль

Sage
1

А что мешает срезать кончики пальцев, подождать, пока они заживут, живя на эти 300 долларов, а потом вернуться и назваться другим именем?

Ответить

Исполнительный теркин30см

Генетический
–1

Тебя отфоткают

Ответить

Генетический

Исполни…
–2

Обмажу лицо грязью немного по-другому )))

Ответить

Ник Хартман

Генетич…
0

какашками обмажь

Ответить

Сибирский холод

0

Земля экономике пухом

Ответить

Половый татарин

Сибирский
4

Россияне, белорусы- а давайте обанкротим Литву в этот викенд?)

Ответить

Reggae Addict

Половый
1
Ответить

Marhal_New _Arleana

Сибирский
1

перелет и на лапу стоит дороже насколько я понял

Ответить

Сибирский холод

Marhal_New
2

Реальнее построить берлинскую стену и поставить автоматчиков со стороны Литвы. Тогда и проблем не будет

Ответить

Marhal_New

Сибирск…
0

Реальнее туда войска ввести + режим ЧС. Все

Ответить

Bibba La Bibba

Сибирский
0

Причем российской

Ответить

Молодежный вентилятор

2

Откупиться решили? Люди в Германию хотят, что им эти 300 евро единоразово, когда социалочка в Германии ежемесячная.

Ответить

NiemandDa

Молодежный
2

Пока статус не подтвержден, им не платят сосал, а ток ташенгельд - меньше 100 в месяц

Ответить

Молодежный вентилятор

NiemandDa
1

в месяц

Тут это ключевое.

Ответить

Robutt

2

О, бизнес-план наклёвывается

Ответить

Юля Пиваварова

2

Налогоплательщики Литвы, должно быть, в восторге

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Юля
–1

Да уж повасторженее чем налогоплательщики России и Белоруссии!

Ответить

Александр Борродач

1

DUNGEON под Минском примет всех SLAVES абсолютно бесплатно, нужно только доказать  MASTER что ты JABRONI.

Ответить

AZP

1

Лучше бы пиздюли вручали.

Ответить

Трансгендолёт

1

Очень странное решение, если честно.
Непонятно, какое действие оно должно возыметь?
Мигранты решат вернуться домой с 300 евро? Вряд ли.

Мигранты купят на эти бабки возможность вернуться обратно в Литву? Скорее всего. Больше выглядит, словно им дают второй шанс попасть в страну.

Ответить

ну и в чем он не прав

1

оооооооооооо вот это европа! вот это я понимаю!

Ответить

Сергей Дворниченко

–3

лучше бы на эти деньги нанимали бы славян, дали бы им спецформу и полномочия искать нелегалов)))

Ответить

Люц Шнайдер

Сергей
2

Можно поискать добровольцев на очередном факельном шествии.

Ответить

Сергей Дворниченко

Люц
–1

с днр можно было бы брать тоже, русские нацыки тоже подойдут

Ответить

Winter Winter

0

маловато

Ответить

Резкий крюк

Winter
0

Даже много

Ответить

Половый татарин

Резкий
2

Тут главное чтобы рифмовалось с трактористом

Ответить

Bot Bobs

–1

Государство создало проблему, потом репрессивным перераспределением средств пытается ее решить, ничего нового.

Ответить

Aleksandr Dolgikh

–1

Ахахахаха! Больше чем пенсия в России!!!

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