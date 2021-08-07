Россия впервые за 25 лет не получила олимпийское золото в художественной гимнастике. Судей обвинили в «сговоре» Статьи редакции
Россиянка Дина Аверина заняла второе место и назвала судейство несправедливым. С ней согласились спортивные чиновники, главный тренер сборной и Захарова.
Россиянка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС. Она набрала 107,650 балла.
Золото забрала израильтянка Линой Ашрам. Она выронила ленту и завершила выступление с результатом в 107,800 балла — на 0,150 баллов больше, чем у Дины Авериной. Перед выступлением с лентой Ашрам лидировала в общем зачете, её отрыв от россиянки составлял 0,850 балла. Российская сторона подала протест на оценку Авериной за упражнения с лентой, но судьи не удовлетворили протест.
Аверина рассказала, что не поняла судейства, а себя считает победительницей: «Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место».
Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде «позором художественной гимнастики»: «Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать». Она допустила возможность ухода из национальной команды, а также назвала происходящее в художественной гимнастике на играх в Токио диверсией.
Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал ситуацию «драмой»: «Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому».
Художественная гимнастка и чемпионка Олимпиады 2004 года Ольга Глацких предположила, что судьи находились в сговоре: «Мне кажется, это политическая история и ни в коем случае не технические ошибки Дины [...] Ленту она сделала идеально, а Ашрам сделала потерю, и с потерей она получила высшую оценку. Для меня это были необъяснимые судейские махинации».
Олимпийский чемпион-гимнаст Алексей Немов, после поражения которого в 2004 году отстранили судей и изменили правила, заявил, что правила судейства художественной гимнастики тоже нужно изменить: «Вопрос к международной федерации, почему они допускают таких судей. После моего случая поменяли правила, в более объективное русло направили. Думаю, что и в художественной гимнастике то же самое нужно сделать, чтобы не было таких казусов, чтобы правила были просты, и было понятно, за что спортсмен получил тот или иной балл».
Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что у него «возникло множество вопросов к судейству»: «Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран»
Представитель МИД России Мария Захарова тоже раскритиковала судей: «Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира».
Главный редактор RT Маргарита Симоньян тоже посчитала, что Аверину «лишили золота ради политики» — чтобы Россия не вышла на третье место по золотым медалям.
Русскоговорящие пользователи инстаграма в комментариях под последним постом Линой Ашрам заявили, что та не заслужила победы, и потребовали отдать медаль Авериной.
Белоруска Алина Горносько стала бронзовой медалисткой. Вторая сестра Аверина, Арина, заняла четвертое место, после этого она завершила карьеру на Олимпийских играх.
Серебро Дины Авериной стало 64-й медалью российской команды на Олимпиаде в Токио. На счету сборной России теперь 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды. Россия занимает пятое место в медальном зачете. Олимпиада завершится 8 августа.
Это сегодня случилось??
Нет. А какая разница? Пруф: https://t.me/margaritasimonyan/2453
В нашей съемной двушке на Яблочкова, где мы жили вдвоем с мамой и приезжавшей из Краснодара сестрой, мама встретила меня хашламой и вымытым полом, с которого она, наконец, закончила отдирать истлевший и завонявшийся хозяйский ковролин.
Я ничего не сказала ей, чтоб не ...
В нашей съемной двушке на Яблочкова, где мы жили вдвоем с мамой и приезжавшей из Краснодара сестрой, мама встретила меня хашламой и вымытым полом, с которого она, наконец, закончила отдирать истлевший и завонявшийся хозяйский ковролин.
Я ничего не сказала ей, чтоб не расстраивать. В ту ночь я, разумеется, не спала.
Утром на своем сером фольксвагене, недавно подаренном мне тогдашним бойфрендом, поехала завтракать с другом, который давно работал с иностранными телеканалами и должен был, как я надеялась, хоть что-то про них понимать.
На светофоре мне посигналил какой-то мужик – открой, мол, окно. Я открыла – подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще повернулась в его сторону, чтобы лучше расслышать.
И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо.
Я не знаю, что это было. Не могу исключать, что я его где-то подрезала, сама того не заметив. Ну, или просто псих.
И вот такая оплеванная, не спавшая и в растрепанных чувствах еду я в ресторан «Скандинавия».
Ресторан «Скандинавия» 20 лет был главным выпасом и водопоем столичных экспатов. Летними ланчами и вечерами под березками на шумливой веранде подавали литровый мохито в запотевшем стекле, маринованного лосося, шведские фрикадельки и знаменитый pelle jansson – распластанный лист сырой говядины со сметаной, сырым желтком и икрой уклейки. Под окнами старомосковских квартир галдели все диалекты английского языка и было не протолкнуться от понаехавших из несоветских стран. Даже официантки здесь не всегда говорили по-русски. Все сплетни и новости столичной экспатской тусовки можно было услышать, проводя вечера на этой веранде.
Для меня «Скандинавия» была трепетным местом потому еще, что это был первый в моей жизни московский ресторан, меня туда пригласил первый в моей жизни московский ухажер (я жила тогда в Краснодаре и в Москве бывала наездами), ели мы тот самый поразивший мое воображение pelle jansson, и я твердо решила, что когда-нибудь завоюю Москву и буду сама угощать в таких восхитительных ресторанах, кого посчитаю нужным.
Пару лет назад «Скандинавия» закрылась, о чем российская и нероссийская пресса опубликовала подробные некрологи, к которым я безусловно присоединяюсь.
Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место
Я ничего не смыслю в художественной гимнастике, но там же написано что израильтянка всю дорогу лидировала и в итоге выиграла с меньшим перевесом, чем до этого упражнения.
За потерю ленты должны были дать штрафные очки, а судьи решили поставить 0 - это действительно несправедливо
А ты как хочешь? Выбор был между обвинениями в русофобии и антисемитизме.
Когда тебе должны были дать штрафные очки, но ты из Израиля, поэтому всё ок. 😎
Исполнительный
Русские должны отдать крым потому что он не признан другими странами, Израиль не должен освободить пол Иерусалима, это другое
ща тебе тут накидают эксперты
правда по политике а не гимнастике, но ты не уточнял
Гигантский Даниль
Я думал мы тут тоже все подзаборные, разве нет
мы тут диванные ващет
кто илита, тот кроватный
А еще в спорте с судейством и субъективным оцениванием всегда будут такие проблемы (привет гимнастики, фигурные катания и прочее)
Направленный микрофон
это зрелища для бабушек и педофилов (в основном для педофилов), какая разница кто выигрывает
Это у педофилов-бумеров, богатые меллиниалы в россии спонсируют танцы школьной поддержки как в американских фильмах перед бейсболом
Тут, как я понимаю, субъективность не при чём.
Есть список ошибок за которые судьи обязаны начислить штрафные баллы.
Судей здесь обвиняют в том, что они никак не отреагировали на очевидную ошибку спортсменки.
Это как если бы в футболе судья проигнорировал подыгрывание рукой в штрафной, которое ВСЕ видели и не назначил пенальти.
в видах спорта где судьи ничего не решают таких проблем в принципе быть не может
За потерю ленты ей навесели штраф, не надо желаткльно за дейсвительное выдавать
Надо в гимнастике ввести серию пенальти, тогда всё встанет по своим местам!
зачем вообще гимнастика
На спортивных ресурсах наоборот те, кто смотрел трансляцию, пишут, что у наших сложнее программа была и выступили они гораздо чище и без ошибок.
Наши всегда так пишут
Диванные эксперты с пивчанским
да не, в футболе, хоккее мы в основном хуесосим своих, что хуево играли, а не ищем оправдания.
недавно совсем хуесосили нашу команду гандбролисток за то, что не очень хорошо начали.
в спортивной гимнастике, когда нагорный получил бронзу в вольной, тоже все понимали, что он в одном месте ошибся, хотя ошибся на том элементе, которую никто в мире не делает.
так что обобщать тоже очень глупо
Геи опять будут виноваты во всех ток-шоу.
У меня? Включайте иногда тв российское.
Зачем?
что бы не быть в определенном информационном пузыре
Не, в этот раз пидорасы
В хорошее время живем: всё можно спихнуть на русофобию
Звездный браслет
Абсолютно всё
Американские спортсменки там не меньше говном исходят из-за российских медалей.
Ага, танцору всегда чтото мешает...
Вот не разбираюсь в гимнастике совсем. Но то, как комментируют эту ситуацию Усмановы-Захаровы-Симонян, склоняет меня к мнению, что судейство было справедливым.
Вопрос, это что за дефицит аккаунтов? Почему одни и те же люди спамят хуйню какую-то
Деньги в бюджетах кончаются, наэтих долбаебов выделяю меньше. К выборам может еще подкинут
Ну пиздец, теперь не станут любовницами следующего президента.
Всмысле следующего???
Экстремист
"Аверину «лишили золота ради политики» — чтобы Россия не вышла на третье место по золотым медалям"
Так до третьего места по золотым медалям аж семь медалей ещё
Захарова и Симоньян врать не будут.
ещё не вечер. Ближе к ночи Захарова всю правду расскажет про судей олимпийских
Нежный цветок
Так претензия не в математике, а что израильТЯНКЕ завысили баллы, как я понял
Очень опечален, пойду поплачу
плохо что одна из сестер завершила карьеру. кого можно вместо нее предложить? Вчера читал об Лале Крамаренко
Действительно, в такой огромной стране больше же нет талантливых детей.
Кто о чём, а идиоты снова в башке создают заговоры, лишь бы не принимать реальность.
А где комментарии судей или оргкоммитета о том, что "такое-то спорное решение было принято согласно такому-то акту (возможно, новому) о начислении штрафных очков за ошибки в выступлении"?
Возможно там действительно есть возможность так судить. Тогда косяк на стороне наших официальных лиц, т.к. проигрывать тоже нужно уметь.
Но без этого комментария все эти претензии выглядят мега-обоснованными, вне зависимости от того нравятся кому или нет люди, которые их озвучивают.
Нету там ничего спорного, изралитянка все время лидировала по очкам. Наши просто проигрывать не умеют
Всегда умели, а тут разучились?
Дыма без огня не бывает.
Поэтому и нужны комментарии обеих сторон с нормальными пруфами, чтобы понять, что на самом деле произошло.
Да никогда не умели, что не олимпиада, то нытье что наших гдето засудили
Антисемитизм плохо, а русофобия хорошо, вот и получили
Путинская Россия в последний 21 год делала всё, чтобы отношение было таким: войны, агрессия, политические заключённые, фальшивые выборы, пропаганда, допинг на государственном уровне, враньё.
И дальше что ожидать? «Ах, как прекрасна Россия, лучше страны в мире нет»? Все дружно боятся и не любят. Это нормально.
А вот у Симоньян шансов остаться человеком уже нет
Она богата, успешна, огромное количество людей её поддерживают. Она не страдает.
Зачем здесь цитата симоньян бл?? Всем пое#ать на всегда кем-то проплаченное ее мнение
Мария Захарова
Маргарита Симоньян
Ольга «государство вас не просило рожать» Глацких
Ирина «жена Алишера Усманова» Винер
Да это же просто совесть нации, my ass
Ото нехуй было туда и переться! Объявили бы Игры Доброй Воли, как в 1984-м и заебись. 1-е место — Российская Федерация, 2-е — Белорусская ССР, кто там ещё....
Не совсем понимаю, чью позицию занимать в этом скандале.
А что если это правда и бугурт чинуш обоснован?
Мол, вы военную агрессию против Украины, а мы ответим мягкой силой
Хейть художественную гимнастику и Олимпиаду. В мире столько проблем, а эти зажрались и пляшут в костюмчиках, дармоеды.
Этот вариант не предлагает никакого решения моей дилеммы
Он её исключает вообще и делает всех виноватыми.
Понять бы важность потерянной ленты. Чтобы оценить уровень драмы
За ленту штраф навесили, но отрыв по очкам был все равно больше. Наши проигрывать не умеют
Белоруска Алина Горносько стала бронзовой медалисткой. Вторая сестра Аверина, Арина, заняла четвертое место
Подождите, это что получается, беларусы тоже подкупили судей? Не ну это нож в спину.
Ну израильтянка действительно была неплоха - пластично, технично, музыка ок
Больше жалко нашу ту, что на 4 месте из-за замены ленты
Наконец Путин дал отпор русофобам!!!
Российские синхронистки принесли 18-е золото в копилку нашей команды, победив на олимпийских играх в 6-й раз подряд
Наша Светлана Ромашина, лидер команды по синхронному плаванию, стала 7-кратной олимпийской чемпионкой
Почему наши не могут просто подать аппеляцию, без этой всей желчи и теорий заговора?
Вроде все официальные представители вроде нормально, дипломатически выражаясь, предъявили претензии, НО: почему именно представитель МИДа не владеет липким языком, а брызжет слюной в красочных оборотах?
Мария Захарова: «Не могли затеявшие _русофобскую_ _войну_ против спорта _гады_ допустить этой победы. Поэтому, _плюя против ветра_ , пошли на _подлог на глазах у всего мира_».
Достала она уже
П.С.: в спорте не разбираюсь и трансляцию не видел
СК должен возбудить уголовные дела против судей. А Путин осудить этот акт агрессии. Совсем уже обнаглели.