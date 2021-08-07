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Новости
Даша Лейзаренко

Россия впервые за 25 лет не получила олимпийское золото в художественной гимнастике​. Судей обвинили в «сговоре» Статьи редакции

Россиянка Дина Аверина заняла второе место и назвала судейство несправедливым. С ней согласились спортивные чиновники, главный тренер сборной и Захарова.

125 125 комментариев
7465 просмотров
Дина Аверина Фото AP

Россиянка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС. Она набрала 107,650 балла.

Золото забрала израильтянка Линой Ашрам. Она выронила ленту и завершила выступление с результатом в 107,800 балла — на 0,150 баллов больше, чем у Дины Авериной. Перед выступлением с лентой Ашрам лидировала в общем зачете, её отрыв от россиянки составлял 0,850 балла. Российская сторона подала протест на оценку Авериной за упражнения с лентой, но судьи не удовлетворили протест.

Sports.ru ✔
Эмоции сестер Авериных после выступления – 😭🥺😖😣

@sportsru

Аверина рассказала, что не поняла судейства, а себя считает победительницей: «Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место».

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде «позором художественной гимнастики»: «Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать». Она допустила возможность ухода из национальной команды, а также назвала происходящее в художественной гимнастике на играх в Токио диверсией.

Россию убирают по всем статьям.

Ирина Винер-Усманова
главный тренер сборной России

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал ситуацию «драмой»: «Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому».

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Художественная гимнастка и чемпионка Олимпиады 2004 года Ольга Глацких предположила, что судьи находились в сговоре: «Мне кажется, это политическая история и ни в коем случае не технические ошибки Дины [...] Ленту она сделала идеально, а Ашрам сделала потерю, и с потерей она получила высшую оценку. Для меня это были необъяснимые судейские махинации».

Олимпийский чемпион-гимнаст Алексей Немов, после поражения которого в 2004 году отстранили судей и изменили правила, заявил, что правила судейства художественной гимнастики тоже нужно изменить: «Вопрос к международной федерации, почему они допускают таких судей. После моего случая поменяли правила, в более объективное русло направили. Думаю, что и в художественной гимнастике то же самое нужно сделать, чтобы не было таких казусов, чтобы правила были просты, и было понятно, за что спортсмен получил тот или иной балл».

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что у него «возникло множество вопросов к судейству»: «Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран»

Представитель МИД России Мария Захарова тоже раскритиковала судей: «Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян тоже посчитала, что Аверину «лишили золота ради политики» — чтобы Россия не вышла на третье место по золотым медалям.

Маргарита Симоньян 💉
Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал.
Маргарита Симоньян 💉
Есть там кто-нибудь из наших в Токио - хоть плюнуть вслед этим тварям?

А у израильтянки есть один шанс остаться человеком - вернуть медаль.

Русскоговорящие пользователи инстаграма в комментариях под последним постом Линой Ашрам заявили, что та не заслужила победы, и потребовали отдать медаль Авериной.

Белоруска Алина Горносько стала бронзовой медалисткой. Вторая сестра Аверина, Арина, заняла четвертое место, после этого она завершила карьеру на Олимпийских играх.

Серебро Дины Авериной стало 64-й медалью российской команды на Олимпиаде в Токио. На счету сборной России теперь 17 золотых, 25 серебряных и 22 бронзовые награды. Россия занимает пятое место в медальном зачете. Олимпиада завершится 8 августа.

#новости #игрывтокио #соцсети

125 125 комментариев
33
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125 комментариев
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Nikolaich®

118
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Максим Графов

Nikolaich®
46

Исполнил мечту миллионов, можно сказать

Ответить

Кирилл Вселенский

Nikolaich®
0

Это сегодня случилось??

Ответить

Nikolaich®

Кирилл
4

Нет. А какая разница? Пруф: https://t.me/margaritasimonyan/2453

Маргарита Симоньян 💉
Часть 6.

В нашей съемной двушке на Яблочкова, где мы жили вдвоем с мамой и приезжавшей из Краснодара сестрой, мама встретила меня хашламой и вымытым полом, с которого она, наконец, закончила отдирать истлевший и завонявшийся хозяйский ковролин.

Я ничего не сказала ей, чтоб не ...
Часть 6.

В нашей съемной двушке на Яблочкова, где мы жили вдвоем с мамой и приезжавшей из Краснодара сестрой, мама встретила меня хашламой и вымытым полом, с которого она, наконец, закончила отдирать истлевший и завонявшийся хозяйский ковролин.

Я ничего не сказала ей, чтоб не расстраивать. В ту ночь я, разумеется, не спала.

Утром на своем сером фольксвагене, недавно подаренном мне тогдашним бойфрендом, поехала завтракать с другом, который давно работал с иностранными телеканалами и должен был, как я надеялась, хоть что-то про них понимать.

На светофоре мне посигналил какой-то мужик – открой, мол, окно. Я открыла – подумала, мало ли что, багажник, там, не закрыт, шина спустила. И еще повернулась в его сторону, чтобы лучше расслышать.

И ровно в этот момент мужик смачно и с удовольствием плюнул мне прямо в лицо.

Я не знаю, что это было. Не могу исключать, что я его где-то подрезала, сама того не заметив. Ну, или просто псих.

И вот такая оплеванная, не спавшая и в растрепанных чувствах еду я в ресторан «Скандинавия».

Ресторан «Скандинавия» 20 лет был главным выпасом и водопоем столичных экспатов. Летними ланчами и вечерами под березками на шумливой веранде подавали литровый мохито в запотевшем стекле, маринованного лосося, шведские фрикадельки и знаменитый pelle jansson – распластанный лист сырой говядины со сметаной, сырым желтком и икрой уклейки. Под окнами старомосковских квартир галдели все диалекты английского языка и было не протолкнуться от понаехавших из несоветских стран. Даже официантки здесь не всегда говорили по-русски. Все сплетни и новости столичной экспатской тусовки можно было услышать, проводя вечера на этой веранде.

Для меня «Скандинавия» была трепетным местом потому еще, что это был первый в моей жизни московский ресторан, меня туда пригласил первый в моей жизни московский ухажер (я жила тогда в Краснодаре и в Москве бывала наездами), ели мы тот самый поразивший мое воображение pelle jansson, и я твердо решила, что когда-нибудь завоюю Москву и буду сама угощать в таких восхитительных ресторанах, кого посчитаю нужным.

Пару лет назад «Скандинавия» закрылась, о чем российская и нероссийская пресса опубликовала подробные некрологи, к которым я безусловно присоединяюсь.
Ответить

Кирилл

Nikolai…
7

Ну тогда сегодня нечего отметить

Ответить

van der Pusch

42

Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место

Я ничего не смыслю в художественной гимнастике, но там же написано что израильтянка всю дорогу лидировала и в итоге выиграла с меньшим перевесом, чем до этого упражнения.

Ответить

Ermolay Nikolaev

van
15

За потерю ленты должны были дать штрафные очки, а судьи решили поставить 0 - это действительно несправедливо 

Ответить

Evil Pechenka

Ermolay
39

А ты как хочешь? Выбор был между обвинениями в русофобии и антисемитизме.

Ответить

Llaren Hlaalo

Evil
1

Когда тебе должны были дать штрафные очки, но ты из Израиля, поэтому всё ок. 😎

Ответить

Соколов Андрей

Evil
0
Ответить

Исполнительный

Соколов
0

Русские должны отдать крым потому что он не признан другими странами, Израиль не должен освободить пол Иерусалима, это другое

Ответить

Reggae Addict

Соколов
0

это же паша техник :)

Ответить

Владимир Климов

van
4
Ответить

Computer dragon

van
1

Ну так судьи завышали оценки израильтянке

Ответить

Гигантский Даниль

34

А будут комментарии от нормальных экспертов а не подзаборных алкашей? 

Ответить

van der Pusch

Гигантский
9

ща тебе тут накидают эксперты
правда по политике а не гимнастике, но ты не уточнял

Ответить

Гигантский Даниль

van
2

Я думал мы тут тоже все подзаборные, разве нет

Ответить

van der Pusch

Гигантс…
3

мы тут диванные ващет
кто илита, тот кроватный

Ответить

Различный меч

van
0

Кто илита, тот лежбищный

Ответить

MangaloriANAL

Гигантский
0

https://tjournal.ru/news/421157-rossiya-vpervye-za-25-let-ne-poluchila-olimpiyskoe-zoloto-v-hudozhestvennoy-gimnastike-sudey-obvinili-v-sgovore?comment=6068821

Ответить

van der Pusch

23

А еще в спорте с судейством и субъективным оцениванием всегда будут такие проблемы (привет гимнастики, фигурные катания и прочее)

Ответить

Направленный микрофон

van
10

это зрелища для бабушек и педофилов (в основном для педофилов), какая разница кто выигрывает

Ответить

Кирилл Вселенский

Направленный
1

Это у педофилов-бумеров, богатые меллиниалы в россии спонсируют танцы школьной поддержки как в американских фильмах перед бейсболом

Ответить

Иван Клюхин

van
0

Тут, как я понимаю, субъективность не при чём.
Есть список ошибок за которые судьи обязаны начислить штрафные баллы.
Судей здесь обвиняют в том, что они никак не отреагировали на очевидную ошибку спортсменки.
Это как если бы в футболе судья проигнорировал подыгрывание рукой в штрафной, которое ВСЕ видели и не назначил пенальти.

Ответить

van der Pusch

Иван
2

в видах спорта где судьи ничего не решают таких проблем в принципе быть не может

Ответить

Задумчивой Кот

Иван
1

За потерю ленты ей навесели штраф, не надо желаткльно за дейсвительное выдавать

Ответить

Ипполит Воробьянинов

van
0

Надо в гимнастике ввести серию пенальти, тогда всё встанет по своим местам!

Ответить

van der Pusch

Ипполит
0

зачем вообще гимнастика

Ответить

Ипполит

van
1
Ответить

van der Pusch

Ипполит
0

Ты не получишь плюс за шутку илюхера

Ответить

Ипполит

van
1

а так?

Ответить

Alex Y

22
Ответить

Luchano Spaguetti

Alex
0

На спортивных ресурсах наоборот те, кто смотрел трансляцию, пишут, что у наших сложнее программа была и выступили они гораздо чище и без ошибок.

Ответить

Задумчивой Кот

Luchano
11

Наши всегда так пишут

Ответить

Luchano

Задумчи…
1

Там люди смотрели трансляцию и, наверное, разбираются в этом спорте лучше, чем пользователи данного ресурса. 
До этого было тоже много выступлений наших, которые оценивались судьями и ничего, такого скандала как этот не было. Видимо тут очень явно засудили нас. 

Ответить

Задумчивой Кот

Luchano
5

Диванные эксперты с пивчанским 

Ответить

Luchano

Задумчи…
0

Такие смотрят борьбу, волейбол и другие виды спорта, а не худ. гимнастику. 

Ответить

Задумчивой Кот

Luchano
0

В художке девки симпотные в обтягивающих костюмчиках

Ответить

Zakhar Zakharov

Задумчи…
0

да не, в футболе, хоккее мы в основном хуесосим своих, что хуево играли, а не ищем оправдания. 
недавно совсем хуесосили нашу команду гандбролисток за то, что не очень хорошо начали. 
в спортивной гимнастике, когда нагорный получил бронзу в вольной, тоже все понимали, что он в одном месте ошибся, хотя ошибся на том элементе, которую никто в мире не делает. 
так что обобщать тоже очень глупо

Ответить

Владимир Климов

19

Геи опять будут виноваты во всех ток-шоу.

Ответить

Bot Bobs

Владимир
5

у вас это больная тема?

Ответить

Владимир Климов

Bot
12

У меня? Включайте иногда тв российское.

Ответить

Андрей Охапкин

Владимир
6

Зачем?

Ответить

Владимир Климов

Андрей
9

что бы не быть в определенном информационном пузыре

Ответить

Андрей Охапкин

Владимир
0

А, тогда правильно, надо включать

Ответить

Bot Bobs

Владимир
0

Да не, не хочу смотреть это, не интересно.

Ответить

Иван Клюхин

Владимир
0

Не, в этот раз пидорасы

Ответить

Владимир Климов

Иван
0

пидарасы наша сборная судя по всему, а конкретно её представители.

Ответить

Федя Прозоров

19

В хорошее время живем: всё можно спихнуть на русофобию

Ответить

Звездный браслет

Федя
5

Абсолютно всё

Ответить

Федя Прозоров

Звездный
5

Почему мы просрали? Засудили

Ответить

Дядя Серёжа

Федя
–2

Американские спортсменки там не меньше говном исходят из-за российских медалей. 

Ответить

Леха

Федя
–1

Потому что так и есть лол 

Ответить

Задумчивой Кот

Леха
0

Ага, танцору всегда чтото мешает...

Ответить

Леха

Задумчи…
–3

Что помешало новозеландской атлетке?

Ответить

Skomorokh

Леха
2

Ничего, она достойно приняла поражение, а не верещала о новозеландофобии. 

Ответить

Marhal_New

Леха
0

)

Ответить

Дмитрий Саблин

15

Вот не разбираюсь в гимнастике совсем. Но то, как комментируют эту ситуацию Усмановы-Захаровы-Симонян, склоняет меня к мнению, что судейство было справедливым.

Ответить

Леха

Дмитрий
1

Это просто тж принес мнения в первую очередь Захаровой-Симоньян, чтобы местным казалось так

Ответить

Максим Графов

9

Вопрос, это что за дефицит аккаунтов? Почему одни и те же люди спамят хуйню какую-то

Ответить

Виталий Чухнов

Максим
1

Кремлеботов все меньше 

Ответить

Задумчивой Кот

Максим
0

Деньги в бюджетах кончаются, наэтих долбаебов выделяю меньше. К выборам может еще подкинут

Ответить

aliftin

1

Ну пиздец, теперь не станут любовницами следующего президента. 

Ответить

Виталий Чухнов

aliftin
16

Всмысле следующего??? 
Экстремист 

Ответить

Мертвый калькулятор

Виталий
0

следующего не будет 

Ответить

Дядя Серёжа

Виталий
0

Навального

Ответить

Anton Petukhov

5

"Аверину «лишили золота ради политики» — чтобы Россия не вышла на третье место по золотым медалям"
Так до третьего места по золотым медалям аж семь медалей ещё

Ответить

Evil Pechenka

4

Захарова и Симоньян врать не будут.

Ответить

Владимир Климов

Evil
1

ещё не вечер. Ближе к ночи  Захарова всю правду расскажет про судей олимпийских

Ответить

Соколов Андрей

Владимир
0
Ответить

Evil Pechenka

Соколов
0

Секси.

Ответить

Nikita Druzhevsky

3
Ответить

Нежный цветок

Nikita
0

Так претензия не в математике, а что израильТЯНКЕ завысили баллы, как я понял

Ответить

Robo Krabe

Nikita
0

Жаль, что ватному сегменту интернета вообще поебать на Ваши доводы. 

Ответить

Robutt

2

Очень опечален, пойду поплачу

Ответить

Жестокий месяц

Robutt
3

За коммуналку? )

Ответить

Robutt

Жестокий
1

За облачную винду

Ответить

Владимир Климов

Robutt
1

за смазку

Ответить

Законодательный

Владимир
3

еще за себя и за Сашку

Ответить

Жестокий месяц

Robutt
0

Цены не заоблачные? )

Ответить

Contro-i-liberali

0

плохо что одна из сестер завершила карьеру. кого можно вместо нее предложить? Вчера читал об Лале Крамаренко

Ответить

Владимир Климов

Contro-i-libera…
6

Действительно, в такой огромной стране больше же нет талантливых детей.

Ответить

Псевдоукраинский Никита

Владимир
8

Президентов почему-то нет 🙄

Ответить

Eugene

1

Кто о чём, а идиоты снова в башке создают заговоры, лишь бы не принимать реальность.

Ответить

Чембельбес

2

Вот бы плюнули не вслед Симоньян, а прямо в неё.

Ответить

Стабильный череп

2

Россия это соседка хабалка, которая постоянно везде устраивает скандалы с истерикой

Ответить

Направленный микрофон

1

ой бля

Ответить

Иван Клюхин

1

А где комментарии судей или оргкоммитета о том, что "такое-то спорное решение было принято согласно такому-то акту (возможно, новому) о начислении штрафных очков за ошибки в выступлении"?

Возможно там действительно есть возможность так судить. Тогда косяк на стороне наших официальных лиц, т.к. проигрывать тоже нужно уметь.

Но без этого комментария все эти претензии выглядят мега-обоснованными, вне зависимости от того нравятся кому или нет люди, которые их озвучивают.

Ответить

Задумчивой Кот

Иван
0

Нету там ничего спорного, изралитянка все время лидировала по очкам. Наши просто проигрывать не умеют

Ответить

Иван Клюхин

Задумчивой
0

Всегда умели, а тут разучились?
Дыма без огня не бывает.
Поэтому и нужны комментарии обеих сторон с нормальными пруфами, чтобы понять, что на самом деле произошло.

Ответить

Задумчивой Кот

Иван
4

Да никогда не умели, что не олимпиада, то нытье что наших гдето засудили

Ответить

FOX

Иван
0

сейчас просто накал "кругом враги", "русофобы" на пике, спасибо нашим СМИ

Ответить

Леха

0

Антисемитизм плохо, а русофобия хорошо, вот и получили 

Ответить

Evil Pechenka

Леха
3

Путинская Россия в последний 21 год делала всё, чтобы отношение было таким: войны, агрессия, политические заключённые, фальшивые выборы, пропаганда, допинг на государственном уровне, враньё.

И дальше что ожидать? «Ах, как прекрасна Россия, лучше страны в мире нет»? Все дружно боятся и не любят. Это нормально.

Ответить

Грамотный клуб

1

Мы хотим жить не в прок, а в долг, только чтоб задать урок
Нашим заклятым врагам, понадавать по щекам
Всем они строят козни, ну а всех больше нам

Ответить

Виталий Чухнов

1

потребовали отдать медаль Звериной

Ошибочка 

Ответить

кокпорн

1

А вот у Симоньян шансов остаться человеком уже нет

Ответить

Evil Pechenka

кокпорн
0

Она богата, успешна, огромное количество людей её поддерживают. Она не страдает. 

Ответить

Ночной парфюмер

1

Зачем здесь цитата симоньян бл?? Всем пое#ать на всегда кем-то проплаченное ее мнение

Ответить

Danil Kuznetsov

1

Мария Захарова
Маргарита Симоньян
Ольга «государство вас не просило рожать» Глацких
Ирина «жена Алишера Усманова» Винер

Да это же просто совесть нации, my ass

Ответить

Ипполит Воробьянинов

0

Ото нехуй было туда и переться! Объявили бы Игры Доброй Воли, как в 1984-м и заебись. 1-е место — Российская Федерация, 2-е — Белорусская ССР, кто там ещё....

Ответить

sf

Ипполит
0

Казахстан 
Туркмения 
Китай

Ответить

Danil Oputin

0

Не совсем понимаю, чью позицию занимать в этом скандале.
А что если это правда и бугурт чинуш обоснован?
Мол, вы военную агрессию против Украины, а мы ответим мягкой силой

Ответить

Evil Pechenka

Danil
1

Хейть художественную гимнастику и Олимпиаду. В мире столько проблем, а эти зажрались и пляшут в костюмчиках, дармоеды.

Ответить

Danil Oputin

Evil
0

Этот вариант не предлагает никакого решения моей дилеммы

Ответить

Evil Pechenka

Danil
1

Он её исключает вообще и делает всех виноватыми.

Ответить

Danil Oputin

Evil
0

Позиция российской стороны значит. Понял тебя

Ответить

Bibba La Bibba

0

Понять бы важность потерянной ленты. Чтобы оценить уровень драмы

Ответить

Задумчивой Кот

Bibba
1

За ленту штраф навесили, но отрыв по очкам был все равно больше. Наши проигрывать не умеют

Ответить

Дядя Серёжа

0

Обижать наших элитарных невест не позволим никому!

Ответить

van der Pusch

0

Белоруска Алина Горносько стала бронзовой медалисткой. Вторая сестра Аверина, Арина, заняла четвертое место

Подождите, это что получается, беларусы тоже подкупили судей? Не ну это нож в спину.

Ответить

Alex Anashin

0

Ну израильтянка действительно была неплоха - пластично, технично, музыка ок
Больше жалко нашу ту, что на 4 месте из-за замены ленты

Ответить

mzfk69

0

А что думает Навка?

Ответить

Дмитрий Саблин

0

Наконец Путин дал отпор русофобам!!!

Российские синхронистки принесли 18-е золото в копилку нашей команды, победив на олимпийских играх в 6-й раз подряд
Наша Светлана Ромашина, лидер команды по синхронному плаванию, стала 7-кратной олимпийской чемпионкой

Ответить

Robo Krabe

0

Как хорошо что на "русскоговорящий" инстаграм всем поебать от слова совсем.

Ответить

Соколов Андрей

0

Захарова специалист не только по алкоголизму, но и по гимнастике?

Ответить

FOX

0
Ответить

Bulat Akhmetshin

0
Ответить

АТВ

0

Я смотрел. Засудили. Приказ Израиля!

Ответить

Bulat Akhmetshin

0

Почему наши не могут просто подать аппеляцию, без этой всей желчи и теорий заговора?

Ответить

Нижний интернет

0

Мммм, обида с солоноватым привкусом антисемитизма.

Ответить

Майка Ника

0

Вроде все официальные представители вроде нормально, дипломатически выражаясь, предъявили претензии, НО: почему именно представитель МИДа не владеет липким языком, а брызжет слюной в красочных оборотах?

Мария Захарова: «Не могли затеявшие _русофобскую_  _войну_ против спорта _гады_ допустить этой победы. Поэтому, _плюя против ветра_ , пошли на _подлог на глазах у всего мира_».

Достала она уже

П.С.: в спорте не разбираюсь и трансляцию не видел

Ответить

Danil Kuznetsov

Майка
0

Со вчера похмелиться не успела

Ответить

Kavinsky s Тарас

0

СК должен возбудить уголовные дела против судей. А Путин осудить этот акт агрессии. Совсем уже обнаглели.

Ответить

Папуша

0

Ну не получила и не получила

Ответить
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Это одна из крупнейших сделок в истории телевидения.
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