Россиянка Дина Аверина заняла второе место и назвала судейство несправедливым. С ней согласились спортивные чиновники, главный тренер сборной и Захарова.

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Дина Аверина Фото AP

Россиянка Дина Аверина заняла второе место в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сообщает ТАСС. Она набрала 107,650 балла.

Золото забрала израильтянка Линой Ашрам. Она выронила ленту и завершила выступление с результатом в 107,800 балла — на 0,150 баллов больше, чем у Дины Авериной. Перед выступлением с лентой Ашрам лидировала в общем зачете, её отрыв от россиянки составлял 0,850 балла. Российская сторона подала протест на оценку Авериной за упражнения с лентой, но судьи не удовлетворили протест.

Аверина рассказала, что не поняла судейства, а себя считает победительницей: «Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место».

Главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова назвала судейство на Олимпиаде «позором художественной гимнастики»: «Дина Аверина сделала всё чисто, не ошиблась на последнем виде. Линой Ашрам, к сожалению, сделала вопиющую ошибку, за которую снимают очки все бригады и за исполнение, и за технику, и за артистику. Все должны были снимать». Она допустила возможность ухода из национальной команды, а также назвала происходящее в художественной гимнастике на играх в Токио диверсией.

Россию убирают по всем статьям. Ирина Винер-Усманова главный тренер сборной России

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал ситуацию «драмой»: «Это спортивная драма, но абсолютно не трагедия. Девочки боролись, но, видимо, не справились с волнением, перегорели между квалификацией и финалом. По поводу судейства скажут эксперты, коим я не являюсь. Но мне казалось, что Дина выступила лучше, но судьи решили по-другому».

Художественная гимнастка и чемпионка Олимпиады 2004 года Ольга Глацких предположила, что судьи находились в сговоре: «Мне кажется, это политическая история и ни в коем случае не технические ошибки Дины [...] Ленту она сделала идеально, а Ашрам сделала потерю, и с потерей она получила высшую оценку. Для меня это были необъяснимые судейские махинации».

Олимпийский чемпион-гимнаст Алексей Немов, после поражения которого в 2004 году отстранили судей и изменили правила, заявил, что правила судейства художественной гимнастики тоже нужно изменить: «Вопрос к международной федерации, почему они допускают таких судей. После моего случая поменяли правила, в более объективное русло направили. Думаю, что и в художественной гимнастике то же самое нужно сделать, чтобы не было таких казусов, чтобы правила были просты, и было понятно, за что спортсмен получил тот или иной балл».

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что у него «возникло множество вопросов к судейству»: «Не случайно было подано такое большое количество протестов на судейские оценки со стороны спортсменок из разных стран»

Представитель МИД России Мария Захарова тоже раскритиковала судей: «Не могли затеявшие русофобскую войну против спорта гады допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог на глазах у всего мира».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян тоже посчитала, что Аверину «лишили золота ради политики» — чтобы Россия не вышла на третье место по золотым медалям.

Маргарита Симоньян 💉 Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал.

Маргарита Симоньян 💉 Есть там кто-нибудь из наших в Токио - хоть плюнуть вслед этим тварям?



А у израильтянки есть один шанс остаться человеком - вернуть медаль.

Русскоговорящие пользователи инстаграма в комментариях под последним постом Линой Ашрам заявили, что та не заслужила победы, и потребовали отдать медаль Авериной.

Белоруска Алина Горносько стала бронзовой медалисткой. Вторая сестра Аверина, Арина, заняла четвертое место, после этого она завершила карьеру на Олимпийских играх.