По данным источников, она вылетела в Стамбул.

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Фото «Известия»

Бывший юрист ФБК улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа, сообщают «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает RT со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

В RT отмечают, что Соболь вылетела из столицы в 20:20 по московскому времени. По данным «РенТВ», в Стамбуле она должна совершить пересадку. Канал не уточняет, куда она отправится дальше.

Сама Соболь информацию не подтвердила и не опровергла. TJ попытался связаться с Любовью и пресс-секретарём Алексея Навального Кирой Ярмыш, но не получил оперативного ответа.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Суд также предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Приговор вступит в силу по истечению десяти дней после оглашения. «С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — отмечала Соболь.

«Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию», — заявил источник «Интерфакса».

27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алёхину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.