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Новости
Даша Лейзаренко

СМИ: Любовь Соболь покинула Россию Статьи редакции

По данным источников, она вылетела в Стамбул.

113 113 комментариев
4398 просмотров
Фото «Известия»

Бывший юрист ФБК улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа, сообщают «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает RT со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

В RT отмечают, что Соболь вылетела из столицы в 20:20 по московскому времени. По данным «РенТВ», в Стамбуле она должна совершить пересадку. Канал не уточняет, куда она отправится дальше.

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Сама Соболь информацию не подтвердила и не опровергла. TJ попытался связаться с Любовью и пресс-секретарём Алексея Навального Кирой Ярмыш, но не получил оперативного ответа.

3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Суд также предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.

Приговор вступит в силу по истечению десяти дней после оглашения. «С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — отмечала Соболь.

«Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию», — заявил источник «Интерфакса».

27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алёхину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.

Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). До вынесения приговора они находились под домашним арестом. 2 июля суд вынес первый приговор по «санитарному делу» Дани Акелю. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.

#новости #соболь

113 113 комментариев
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113 комментариев
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Инвестиционный будильник

25

тжвчане выпросили себе новость, вот это сила гражданского общества

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Даша Лейзаренко

Инвестиционный
17

мы ждали двух надёжных источников

Ответить

Zero-one-one

Даша
9

Двач-самый надёжный источник!Ты не знала??? 

Ответить

Инвестиционный будильник

Даша
2

и даже запросили оперативный комментарий!

Ответить

Федя Прозоров

Инвести…
3

За это я люблю тж

Ответить

Инвестиционный

Федя
2

🤝

Ответить

Woody Johnson

Даша
–1

Почему нету новости, что она сообщила о разводе с мужем??

Ответить

Даша Лейзаренко

Woody
1

мы не таблоид 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Даша
0

А Ярмыш ещё в России?

Ответить

Ядерный шмель

Даша
0

кто второй?

Ответить

Мисс Целлофан

14

 сообщают «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает RT со ссылкой на источник из правоохранительных органов.

Великолепные СМИ, Даш. Просто охеренные, если я правильно поняла. Надёжные, как швейцарские часы. 

Ответить

Даша Лейзаренко

Мисс
35

какие есть, остальные иноагентами попризнавали

Ответить

Магнитный крюк

Даша
5

просто ужасный ответ

Ответить

Магнитный крюк

Магнитн…
4

ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ

Ответить

Даша Лейзаренко

Магнитн…
2

прости

Ответить

Магнитный крюк

Даша
1

Рамзан Ахматович простит 

Ответить

Александр Демьяненко

Даша
0

А еще она развелась с мужем

Ответить

velvetdust

Мисс
6

В таких вопросах, я думаю, как раз они весьма надёжны) 

Ответить

Люц Шнайдер

20

Любовь покинула Россию. Вера, Надежда на очереди.

Ответить

Владимир Ш.

Люц
6

Надежда уезжает последней

Ответить

Madegghead

Люц
0

уже

Ответить

Люц Шнайдер

Madegghead
2

Было бы эпично, если бы она уехала в компании двух подруг с такими именами. 

Ответить

Александр Борродач

Люц
0

Брежнева и Толоконникова?

Ответить

Lian Niko

11

Запретная Любовь

Ответить

Zero-one-one

–2
Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
4

Не знал что тжшники не понимают мемы. Жаль 

Ответить

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Комментарий удален

Комментарий удален

solawind

Zero-one-one
3

Свежее говнецо принес из  чатиков пропагандонов?

Ответить

Zero-one-one

solawind
0

Бумер, это из двача

Ответить

solawind

Zero-on…
8

На двачах лахта дебилов говном кормит, вот и ты его употребив  сюда притащил

Ответить

Zero-one-one

solawind
3

Заплачь ещё

Ответить

Ипполит

solawind
1

С кем ругаешься, бро?

Ответить

Alexei Kuksin

Ипполит
3

Не благодари. 

Ответить

Ипполит

Alexei
1

Не спасибо, бро!

Ответить

Энергичный Вампир

10

В СССР не было секса, а в России - нет Любви.

Ответить

Дмитрий Семёнов

5

"TJ попытался связаться с Кирой Ярмыш, но не получил оперативного ответа."
А разве она не под домашним арестом? Кире Ярмыш, вроде бы, запрещено пользоваться телефоном?

Ответить

Сибирский Валера

Дмитрий
4

к окну то можно подойти

Ответить

Robutt

6

TJ попытался связаться с Любовью

Ахахах

Ответить

Marhal_New _Arleana

Robutt
0

@Любовь Суркова

Ответить

Ядерный торшер

Robutt
0

что такое? почему ты ахаешь? тебе больно?

Ответить

Ядерный торшер

–8

да и хуй с ней

Ответить

Михаил Зеленин

4

Все больше не понимаю смысла в самопожертвовании Навального. 

Ответить

Хороший щит

Михаил
1

Остался российским политиком. Это ещё пригодится.

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Sergey Klimenko

Михаил
0

Первое место в очереди на трон забил себе своим поступком

Ответить

Antonio Chlenentano

Михаил
0

А тут, наверное, какого-то супер рационального плана и не было, просто человек верит, что так правильно. Парой кажется, что он и психологически по хорошему не до конца здоров: идти на такие жертвы даже если ты 100% уверен, что в будем будет нереальный импакт - сложно, а в текущей ситуации, когда дальше только неизвестность - это кажется безумием.

Ответить

solawind

2

Жаль, единственный адекватный кандидат был который от цао впринципе за много лет выдвигался.

Ответить

Люц Шнайдер

solawind
0

Тут как-то обычного иного мнения в комментариях придерживаются на счёт неё.

Ответить

solawind

Люц
4

Я с ней лично знаком, а тут половина комментаторов не слишком умные люди которым пропаганда мозги промывает (хоть они и думают что нет)

Ответить

Люц Шнайдер

solawind
9

Тебя не Аким зовут?

Ответить

solawind

Люц
1

Хз в чем мем, нет, я ей в мгд помогал подписи собирать. Сейчас зато Леонов выдвигается который врёт всем в лицо что независимый, хотя у него в декларации о финансировании кампании единоросы.

Ответить

Люц Шнайдер

solawind
0

А кто это?

Ответить

Кирилл Канищев

5

Как-то слишком легко, но хорошо если улетела. Навального пыня морщить в тюряге намерен до талого вероятнее всего

Ответить

Bibba La Bibba

3

Почему она так похожа на собчак?

Ответить

человек-петушок

Bibba
4

На Собчак здорового человека

Ответить

Магнитный крюк

0

Режим еще никогда не был так близок к краху как сегодня

Ответить

Хороший щит

Магнитный
1

Сколько на Украине осталось олигархов?

Ответить

Магнитный крюк

Хороший
2

Посмотри мои посты в подсайте Украина. Особенно ознакомься с постом по работе СНБО. Потом можешь вернуться и мы продолжим. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Хороший
1

Не под следствием немного 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Хороший
0

Немного 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Магнитный
0

Ага. Трещит, аж сюда течет

Ответить

Джон Кроули

–14

Соболь это связной между ЦРУ и Путиным, поехала на ковёр и за новыми инструкциями для Путина по дальнейшему развалу России. Скоро вернётся. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

Джон
7

Мы же живём в 21веке. Никуда ехать за инструкциями не надо

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Marhal_New
1

Ага. Мы по сей день секретные бумажные документы через муляж булыжника передаём...

Ответить

Dimitri Knopov

Джон
3

Очень жирный наброс но всё равно минусну на всякий случай

Ответить

Madegghead

–11

Все таки решили отпустить.
Странно по нынешним временам.
Никогда она мне не нравилась...

Ответить

Михаил Зеленин

Madegghead
7

пфф это не баг, а фича.  Вытолкать всех неугодных из страны. 

Ответить

Сибирский Валера

Madegghead
0

решили пропустить , и поэтому БИС таможни и миграционки не выдал отказ в проходе аэропорта? слишком много людей в цепочке завязано выходит

Ответить

Madegghead

Сибирский
0

не понял о чем ты. 
Это решение уровня АП-шки минимум.
Причем тут хз кто?

Ответить

Сибирский Валера

Madeggh…
0

технически это так не работает . соболь личность публичная, щас была бы куча постов в инсте из самолета ( вспомни как навальный летел ) . системы контроля фмс и аэропорта не дадут тебе пройти в нейтральную территорию, если у тебя есть нарушения. апшка решает , но она не способна указать сотруднику транспортной службы что они так порешали.
чет не так с этим вбросом

Ответить

Виталий Ситников

Сибирск…
2

по звонку сверху решается всё что угодно
"телефонное право" в РФ никто не отменял

Ответить

Madegghead

Виталий
0

но кто-то позвонил...
Кто не боялся гнева главного...
Это Киндер Сюрприз или Фейсы....

Ответить

Виталий Ситников

Madeggh…
2

дядь, ты тупой?
эта многоходовочка уже давно была согласована в АПэшечке
и какая-то шестёрка в аэропорту не имеет полномочий эти договорённости ставить под сомнение

Ответить

Madegghead

Виталий
0

да я тупой и именно это всем доказываю

Ответить

Виталий

Madeggh…
0

ну, возьми с полки пирожок
и не мешай умным дядям беседовать
покушай в сторонке

Ответить

Сибирский

Виталий
0

ты наверное на меня хотел наехать )

Ответить

Madegghead

Сибирск…
1

мне кажется этот бот без чувства юмора самсем

Ответить

Madegghead

Виталий
0

взял, он почему то с говном

Ответить

Виталий

Madeggh…
0

ешь, хуже тебе не станет, как я полагаю

Ответить

Madegghead

Сибирск…
0

технически человек с 2 условными сроками не может улететь из страны.
Тем более втупую через московский аэропорт.
И решение выпустить минимум АП

Ответить

Управляющий меч

Madeggh…
1

В законе написано что выезд МОЖЕТ БЫТЬ ограничен. А может и не быть. Если в приговоре у неё ни по одному делу на счёт ограничения выезда за границу ничего не сказано, то никто может и не почесаться.

Ответить

Сибирский Валера

Madeggh…
0

в Турцию . которая экстрадирует в РФ

В Россию из Турции экстрадирован гражданин…
В Россию из Турции экстрадирован гражданин, обвиняемый в краже имущества российской железной дороги
genproc.gov.ru
Ответить

Madegghead

Сибирск…
1

и шо?
Там же пересадка на час и все. Потом гейропка.
Выпустили...

Ответить

Сибирский

Madeggh…
0

ладно. подожду стрима волкова.
у меня сомнения что это "договорились". не типично для кремлевских. они договариваться не умеют

Ответить

Михаил Зеленин

Сибирск…
1

учитывая, что она летит из Внуково, то скорее всего туркишами и скорее всего в Стамбул (новый). А из Стамбула можно улететь почти куда угодно. 

Ответить

Madegghead

Михаил
0

Стамбул просто стыковка ковидная...

Ответить

Михаил

Madeggh…
0

Там вроде вообще никаких требований, если летишь единым билетом и не покидаешь транзитной зоны. 

Ответить

Madegghead

Михаил
0

так таких стран счас мало...
Потому и Стамбул

Ответить

Михаил

Madeggh…
0

ну есть куча прямых рейсов. 
Стамбул просто реально удобный.

Ответить

Madegghead

Михаил
0

 в т.ч . что не палишь пункт назначения

Ответить

Grigory Kopiev

2

Как бы после этого оставшимся людям из санитарного дела не дали реальные сроки, обосновав это отъездом Соболь

Ответить

Михаил Зеленин

Grigory
1

Не дадут ( ну или дадут по другой причине) Соболь дали уехать совершенно сознательно. 

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Эхх, а такой президент мог бы быть

Ответить

Alexei Kuksin

Marhal_New
1

Президентка 

Ответить

Роман Яремчук

Alexei
1

Президентеса

Ответить

Marhal_New

Роман
0

Президентия

Ответить

Андрей Охапкин

2

Нееееет

Ответить

Wonabeez Doratie

1

Просто у каждого есть выбор, уехать и тебе это дадут. Или остаться и быть узником или просто убитым

Ответить

Marhal_New _Arleana

Wonabeez
1

Она за границей ещё в опасности.

Ответить

Wonabeez Doratie

Marhal_New
4

Ну да, блондинка в турции

Ответить

Marhal_New

Wonabeez
0

Не совсем это, но ладно, считается

Ответить

Никита Бабич

1

Отпуск на неделю, перед началом ограничений.

Ответить

Неправильный ящик

0

Она ещё и развелась по слухам. Присовыватели с TJ - вот ваш шанс

Ответить

Alexei Kuksin

Неправильный
1

Во первых мы симпы. А во вторых не конкуренты парню из Дагестана. 

Ответить

Ядерный шмель

0

Пакеда

Ответить

neimovirne

0

Ну хоть у этой мозгов хватило

Ответить

Саша Александров

0

Коплю деньги на подписку.

Ответить

Marhal_New _Arleana

Саша
0

И как успехи?

Ответить

Саша Александров

Marhal_New
0

Инвестирую без риск-менеджмента.

Ответить

Евгений Малышев

0

Пропагандоны...

Ответить

Иван Сидоров

0

политик 💪🏼 лидер 💪🏼 боец

Ответить

Владислав Недзвецкий

–1

На встречу с байденом

Ответить

Mikki Rurk

–1

Будущее России тает на глазах, готовьтесь к мраку

Ответить

Мудрый рак

Mikki
0

Сам готовься, а джентльмену любой "мрак" - не стоящие внимания потемки.

Ответить

Photuum

–1

Чтобы потом вернуться и получить реальный срок от рыжыма ?
Ловко придумала, я даже сначала не понял. 

Ответить
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