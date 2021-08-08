СМИ: Любовь Соболь покинула Россию Статьи редакции
По данным источников, она вылетела в Стамбул.
Бывший юрист ФБК улетела в Стамбул рейсом из Внуково вечером 7 августа, сообщают «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает RT со ссылкой на источник из правоохранительных органов.
В RT отмечают, что Соболь вылетела из столицы в 20:20 по московскому времени. По данным «РенТВ», в Стамбуле она должна совершить пересадку. Канал не уточняет, куда она отправится дальше.
Сама Соболь информацию не подтвердила и не опровергла. TJ попытался связаться с Любовью и пресс-секретарём Алексея Навального Кирой Ярмыш, но не получил оперативного ответа.
3 августа Преображенский районный суд Москвы приговорил Соболь к одному году и шести месяцам ограничения свободы по «санитарному делу». Ей запрещено покидать дом с 22.00 до 6.00, посещать массовые мероприятия, а также выезжать за пределы Москвы и Подмосковья. Суд также предписал трижды в месяц отмечаться в инспекции.
Приговор вступит в силу по истечению десяти дней после оглашения. «С меня ограничения сейчас сняли до вступления решения суда в силу. <…> По сути, это можно толковать как возможность уехать из страны», — отмечала Соболь.
«Соболь дважды осуждена, однако ни один из приговоров не предполагал отбытия наказания в колонии. Теперь, когда она нарушила действующие ограничения, уполномоченный орган может попросить суд заменить ей наказание на колонию», — заявил источник «Интерфакса».
27 января в Москве прошли масштабные обыски у сторонников Навального и других оппозиционеров. После этого Любовь Соболь, Олега Навального, Марию Алёхину и Анастасию Васильеву задержали на 48 часов. На следующий день задержали координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова.
Их обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса (ч. 1 ст. 236 УК). До вынесения приговора они находились под домашним арестом. 2 июля суд вынес первый приговор по «санитарному делу» Дани Акелю. Его оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Инвестиционный будильник
и даже запросили оперативный комментарий!
сообщают «Интерфакс» и «РенТВ» со ссылкой на источники. Информацию также подтверждает RT со ссылкой на источник из правоохранительных органов.
Великолепные СМИ, Даш. Просто охеренные, если я правильно поняла. Надёжные, как швейцарские часы.
просто ужасный ответ
Любовь покинула Россию. Вера, Надежда на очереди.
уже
Было бы эпично, если бы она уехала в компании двух подруг с такими именами.
Не знал что тжшники не понимают мемы. Жаль
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Свежее говнецо принес из чатиков пропагандонов?
Бумер, это из двача
"TJ попытался связаться с Кирой Ярмыш, но не получил оперативного ответа."
А разве она не под домашним арестом? Кире Ярмыш, вроде бы, запрещено пользоваться телефоном?
TJ попытался связаться с Любовью
Ахахах
Все больше не понимаю смысла в самопожертвовании Навального.
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А тут, наверное, какого-то супер рационального плана и не было, просто человек верит, что так правильно. Парой кажется, что он и психологически по хорошему не до конца здоров: идти на такие жертвы даже если ты 100% уверен, что в будем будет нереальный импакт - сложно, а в текущей ситуации, когда дальше только неизвестность - это кажется безумием.
Жаль, единственный адекватный кандидат был который от цао впринципе за много лет выдвигался.
Тут как-то обычного иного мнения в комментариях придерживаются на счёт неё.
Тебя не Аким зовут?
Как-то слишком легко, но хорошо если улетела. Навального пыня морщить в тюряге намерен до талого вероятнее всего
Почему она так похожа на собчак?
Хороший щит
Сколько на Украине осталось олигархов?
Магнитный крюк
Посмотри мои посты в подсайте Украина. Особенно ознакомься с постом по работе СНБО. Потом можешь вернуться и мы продолжим.
Соболь это связной между ЦРУ и Путиным, поехала на ковёр и за новыми инструкциями для Путина по дальнейшему развалу России. Скоро вернётся.
Мы же живём в 21веке. Никуда ехать за инструкциями не надо
Ага. Мы по сей день секретные бумажные документы через муляж булыжника передаём...
Все таки решили отпустить.
Странно по нынешним временам.
Никогда она мне не нравилась...
Сибирский Валера
решили пропустить , и поэтому БИС таможни и миграционки не выдал отказ в проходе аэропорта? слишком много людей в цепочке завязано выходит
не понял о чем ты.
Это решение уровня АП-шки минимум.
Причем тут хз кто?
технически это так не работает . соболь личность публичная, щас была бы куча постов в инсте из самолета ( вспомни как навальный летел ) . системы контроля фмс и аэропорта не дадут тебе пройти в нейтральную территорию, если у тебя есть нарушения. апшка решает , но она не способна указать сотруднику транспортной службы что они так порешали.
чет не так с этим вбросом
по звонку сверху решается всё что угодно
"телефонное право" в РФ никто не отменял
но кто-то позвонил...
Кто не боялся гнева главного...
Это Киндер Сюрприз или Фейсы....
дядь, ты тупой?
эта многоходовочка уже давно была согласована в АПэшечке
и какая-то шестёрка в аэропорту не имеет полномочий эти договорённости ставить под сомнение
да я тупой и именно это всем доказываю
Сибирский
ты наверное на меня хотел наехать )
взял, он почему то с говном
технически человек с 2 условными сроками не может улететь из страны.
Тем более втупую через московский аэропорт.
И решение выпустить минимум АП
Управляющий меч
В законе написано что выезд МОЖЕТ БЫТЬ ограничен. А может и не быть. Если в приговоре у неё ни по одному делу на счёт ограничения выезда за границу ничего не сказано, то никто может и не почесаться.
в Турцию . которая экстрадирует в РФ
и шо?
Там же пересадка на час и все. Потом гейропка.
Выпустили...
Сибирский
ладно. подожду стрима волкова.
у меня сомнения что это "договорились". не типично для кремлевских. они договариваться не умеют
учитывая, что она летит из Внуково, то скорее всего туркишами и скорее всего в Стамбул (новый). А из Стамбула можно улететь почти куда угодно.
Стамбул просто стыковка ковидная...
так таких стран счас мало...
Потому и Стамбул
Как бы после этого оставшимся людям из санитарного дела не дали реальные сроки, обосновав это отъездом Соболь
Не дадут ( ну или дадут по другой причине) Соболь дали уехать совершенно сознательно.
Эхх, а такой президент мог бы быть
Президентка
Просто у каждого есть выбор, уехать и тебе это дадут. Или остаться и быть узником или просто убитым
Она за границей ещё в опасности.
Ну да, блондинка в турции
Во первых мы симпы. А во вторых не конкуренты парню из Дагестана.
Коплю деньги на подписку.
И как успехи?
Будущее России тает на глазах, готовьтесь к мраку
Чтобы потом вернуться и получить реальный срок от рыжыма ?
Ловко придумала, я даже сначала не понял.