Об этом сообщила одна из девушек, снявшаяся в рекламе.

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Фото «ВкусВилл»

Главный маркетолог торговой сети «ВкусВилл» Роман Поляков уволился после скандала вокруг рекламной кампании, в которой участвовала матриархальная семья. Об этом решении сообщила «Би-би-си» одна из девушек, снявшаяся в рекламе.

«Рома уволился по собственному желанию, он дорабатывал (может уже доработал, а может еще дорабатывает) какой-то срок, чтобы не бросать свою команду», — рассказала Юма, «матриарх» семьи. По её словам, Поляков подал заявление об увольнении сразу после удаления статьи с ЛГБТ-героями.

Юма отметила, что рассказать об увольнении разрешил сам Поляков — они с героями рекламы продолжают общаться и поддерживать друг друга. Вместе с маркетологом из «ВкусВилла» ушли также несколько его коллег.

Поляков и другие сотрудники пока не комментировали информацию. В начале июля представители компании пообещали не увольнять автора рекламы и не применять к нему какие-либо санкции.