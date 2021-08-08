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Новости
Максим Друковский

Авторы рекламы «ВкусВилл» с ЛГБТ-семьей уволились из компании после скандала Статьи редакции

Об этом сообщила одна из девушек, снявшаяся в рекламе.

36 36 комментариев
1985 просмотров
Фото «ВкусВилл»

Главный маркетолог торговой сети «ВкусВилл» Роман Поляков уволился после скандала вокруг рекламной кампании, в которой участвовала матриархальная семья. Об этом решении сообщила «Би-би-си» одна из девушек, снявшаяся в рекламе.

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«Рома уволился по собственному желанию, он дорабатывал (может уже доработал, а может еще дорабатывает) какой-то срок, чтобы не бросать свою команду», — рассказала Юма, «матриарх» семьи. По её словам, Поляков подал заявление об увольнении сразу после удаления статьи с ЛГБТ-героями.

Юма отметила, что рассказать об увольнении разрешил сам Поляков — они с героями рекламы продолжают общаться и поддерживать друг друга. Вместе с маркетологом из «ВкусВилла» ушли также несколько его коллег.

Поляков и другие сотрудники пока не комментировали информацию. В начале июля представители компании пообещали не увольнять автора рекламы и не применять к нему какие-либо санкции.

1 июля «ВкусВилл» выпустил материал «Рецепты семейного счастья», в котором пообщался со своими покупателями. В соцсетях обратили внимание, что в рекламе приняли участие представительницы ЛГБТ. После резонанса статью удалили с сайта, а представители компании извинились за публикацию, которая «стала источником раздора и ненависти».

«ВкусВилл» извинился за рекламу с ЛГБТ-парой…
«На этом месте была статья, которая больно задела чувства большого числа наших покупателей…
tjournal.ru

#новости #маркетинг

36 36 комментариев
14
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36 комментариев
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Robutt

7

Ха, я уже и забыл про тот скандал

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Федя Прозоров

Robutt
8

Ты же робат, ты все должен помнить

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Владимир Ш.

Федя
4

у него 500гб

Ответить

Федя Прозоров

Владимир
5

Вставьте ему флешку в зад

Ответить

Robutt

Федя
2

Там порт зарядки, скока раз говорить. Флешечный слот в башке

Ответить

Федя Прозоров

Robutt
4

Я думал, это универсальный порт. Как у человека анус: место, откуда вываливается говно, и место, которое можно использовать для интимных нужд

Ответить

Сибирский Валера

Федя
2

медицинских .

Ответить

Doggy

Сибирск…
3

обоев

Ответить

Сибирский

Doggy
4

встык

Ответить

Doggy

Сибирск…
3
Ответить

Robutt

Федя
1

🤢🤢

Ответить

Robutt

Владимир
1

64кб, вообще-то. Гейтс наебал

Ответить

Сибирский Валера

Robutt
1

это процессорный кэш

Ответить

Robutt

Сибирск…
1

Кэш, мэш... 

Ответить

Сибирский Валера

Robutt
1

треш

Ответить

Владимир Ш.

Robutt
1

чипирование памяти добавляет

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Andrew Gladkov

–2

Чел относящийся к ЛГБТ и отвечающий за маркетинг решил что продвинуть повесточку в продуктовом магазе будет уместным.
Не повезло, не фартануло (нет)

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Иван Прохоров

Andrew
9

Это не повод травить человека, который не побоялся сделать такое. Травить нужно тех, кто угрозы начал слать

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Pyo Qf

5

Роман поляков

Ответить

Вечерний танк88

Pyo
2

Он король ЛГБТ?

Ответить

Senrigan

Pyo
0

Такое ощущение что они жил в своём твиттерском пузыре и искренне не ожидал негатива 

Ответить

Computer dragon

5

Cancel culture по русски

Ответить

Трансгендолёт

5

Ну уволился и уволился, каждый день из компаний увольняются сотни людей изза разногласий с ценностями компании, ее репутацией и еще тысячи причин. Но знать нам надо почему-то про лгбт и смм.

Ответить

Сибирский Валера

3

когда уже все забыли, вкусвилл такой про свой фейл с лгбт

Ответить

Ядерный торшер

Сибирский
0

кто забыл тот говно

Ответить

Сибирский Валера

Ядерный
1

твоя борьба

Ответить

Капитан Сосулька

2

"... рассказать об увольнении разрешил сам Поляков — он продолжает общаться с семьёй и поддерживать друг друга"
Он продолжает поддерживать друг друга? Это как?

Ответить

Лига тупых

1

Похуй, лень набрасывать 

Ответить

Photuum

–4

Очередное подтверждение, что в любой стране темы ЛГБТ лучше не касаться и 6-метровой палкой. 

Ответить

Дизайнер Павленко

Photuum
1

В смысле в любой? Бред

Ответить

Photuum

Дизайнер
0

Именно что в любой. Зальют говном либо сторонники традиционной семьи, либо ЛГБТ-шники. 

Ответить

Ядерный торшер

0

это правильно, это хорошо. нехуй в этой помойке работать

Ответить

dead

0

 рассказала Юма, «матриарх» семьи

 «матриарх» семьи

всмыслий королева?

Ответить

Andrew Muralov

0

Классика жанра. Рома уволился по собственному желанию две недели назад. 

Ответить

Дизайнер Павленко

–1

Я об этом говорил в самом начале, а меня не слушали

Ответить

Aaaa

–1

>рассказала Юма, «матриарх» семьи

"Да кто такой этот ваш матриарх, нахуй!?" (с)

Зачем вы вводите в оборот терминологию душевнобольных?

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