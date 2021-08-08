Авторы рекламы «ВкусВилл» с ЛГБТ-семьей уволились из компании после скандала Статьи редакции
Об этом сообщила одна из девушек, снявшаяся в рекламе.
Главный маркетолог торговой сети «ВкусВилл» Роман Поляков уволился после скандала вокруг рекламной кампании, в которой участвовала матриархальная семья. Об этом решении сообщила «Би-би-си» одна из девушек, снявшаяся в рекламе.
«Рома уволился по собственному желанию, он дорабатывал (может уже доработал, а может еще дорабатывает) какой-то срок, чтобы не бросать свою команду», — рассказала Юма, «матриарх» семьи. По её словам, Поляков подал заявление об увольнении сразу после удаления статьи с ЛГБТ-героями.
Юма отметила, что рассказать об увольнении разрешил сам Поляков — они с героями рекламы продолжают общаться и поддерживать друг друга. Вместе с маркетологом из «ВкусВилла» ушли также несколько его коллег.
Поляков и другие сотрудники пока не комментировали информацию. В начале июля представители компании пообещали не увольнять автора рекламы и не применять к нему какие-либо санкции.
1 июля «ВкусВилл» выпустил материал «Рецепты семейного счастья», в котором пообщался со своими покупателями. В соцсетях обратили внимание, что в рекламе приняли участие представительницы ЛГБТ. После резонанса статью удалили с сайта, а представители компании извинились за публикацию, которая «стала источником раздора и ненависти».
Ха, я уже и забыл про тот скандал
Ты же робат, ты все должен помнить
у него 500гб
Вставьте ему флешку в зад
Я думал, это универсальный порт. Как у человека анус: место, откуда вываливается говно, и место, которое можно использовать для интимных нужд
Чел относящийся к ЛГБТ и отвечающий за маркетинг решил что продвинуть повесточку в продуктовом магазе будет уместным.
Не повезло, не фартануло (нет)
Это не повод травить человека, который не побоялся сделать такое. Травить нужно тех, кто угрозы начал слать
Роман поляков
Ну уволился и уволился, каждый день из компаний увольняются сотни людей изза разногласий с ценностями компании, ее репутацией и еще тысячи причин. Но знать нам надо почему-то про лгбт и смм.
"... рассказать об увольнении разрешил сам Поляков — он продолжает общаться с семьёй и поддерживать друг друга"
Он продолжает поддерживать друг друга? Это как?
Очередное подтверждение, что в любой стране темы ЛГБТ лучше не касаться и 6-метровой палкой.
В смысле в любой? Бред
>рассказала Юма, «матриарх» семьи
"Да кто такой этот ваш матриарх, нахуй!?" (с)
Зачем вы вводите в оборот терминологию душевнобольных?