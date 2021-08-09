«Ъ»: преподавателей школ и вузов принудительно переведут на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций Статьи редакции
В правительстве проект уже одобрили.
К февралю 2022 года преподавателей государственных школ и вузов обяжут общаться со студентами, родителями и студентами только при помощи российских сервисов. Соотвествующий проект Минцфиры отправила на одобрение в правительство. Об этом сообщает «Коммерсант».
Согласно программе «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», к 2021 году ведомство предоставит нормативную базу для перевода всех госслужащих и бюджетников на госплатформу. В 2022 году Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации для преподавателей.
В аппарате заместителя представителя правительства Дмитрия Чернышенко сообщили, что проект уже одобрили. В него входит перевод на российские мессенджеры, электронную почту, приложения для аудио и видеоконференций, электронного документооборота, управления задачами и поручениями.
В правительстве отметили, что сервисы уже существуют, но не назвали их. В Минпросвещения также сообщили, что в сфере образования уже применяются отечественные решения.
В 2020 году Microsoft отказался продавать софт МГТУ имени Баумана из-за подготовки специалистов по вооружениям. В вузе решение назвали «странным», так как поступить в него могут не только россияне. В апреле 2021 года Zoom запретил продавать лицензии российским чиновникам и госкомпаниям.
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Если ещё и сотовые выдадут. Иначе как можно заставить поставить на личный телефон подозрительное по