В правительстве проект уже одобрили.

К февралю 2022 года преподавателей государственных школ и вузов обяжут общаться со студентами, родителями и студентами только при помощи российских сервисов. Соотвествующий проект Минцфиры отправила на одобрение в правительство. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно программе «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», к 2021 году ведомство предоставит нормативную базу для перевода всех госслужащих и бюджетников на госплатформу. В 2022 году Минобразования и Минпросвещения разработают рекомендации для преподавателей.

В аппарате заместителя представителя правительства Дмитрия Чернышенко сообщили, что проект уже одобрили. В него входит перевод на российские мессенджеры, электронную почту, приложения для аудио и видеоконференций, электронного документооборота, управления задачами и поручениями.

В правительстве отметили, что сервисы уже существуют, но не назвали их. В Минпросвещения также сообщили, что в сфере образования уже применяются отечественные решения.

В 2020 году Microsoft отказался продавать софт МГТУ имени Баумана из-за подготовки специалистов по вооружениям. В вузе решение назвали «странным», так как поступить в него могут не только россияне. В апреле 2021 года Zoom запретил продавать лицензии российским чиновникам и госкомпаниям.