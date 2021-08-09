В России возникла нехватка донорской крови из-за вакцинации от Covid-19 Статьи редакции
Потому что стать донором можно только через месяц после второй прививки.
В России уменьшилось количество запасов донорской крови, они почти не пополняются из-за массовой вакцинации. Об этом медики из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) рассказали «Коммерсанту».
Директор Центра крови ФМБА София Голосова объяснила, что между первым и вторым компонентом, а также ещё месяц после второй прививки стать донором нельзя. Хоть крови достаточно для выдачи больницам, запасы почти не пополняются.
По её словам, учреждения ФМБА уже начали собирать кровь по субботам для работающих в будни, а также обзванивать постоянных доноров из своей базы. Несмотря на это, ситуация «остаётся тяжёлой».
В начале августа ФМБА опубликовало пост в «ВКонтакте», в котором сообщило: «Вакцинация спутала все наши планы, а светофор неприлично красный». «Донорский светофор» показывает количество запасов крови: красный — значительную нехватку, жёлтый — недостаточное количество, зелёный — наличие, белый — достаточные запасы. Карта «светофоров» также заметно покраснела, отмечает «Коммерсант».
О нехватке крови сообщили в Петербурге, Москве, Ставропольском и Пермском краях, Ростовской, Томской и Ульяновской области, а также в Республики Крым. Медики Башкирии, Нижегородской, Тамбовской, Челябинской, Саратовской и Волгоградской областей, а также Забайкальского края и Дагестана отрицают проблемы с пополнением запасов, несмотря на «красные светофоры».
Всем приветик в чатике, я сдаю кровь, немного осталось до почетного донора России.
Отношение к донорам в стране в целом на уровне "Ну че ты, сдай, ах, еще и деньги хочешь? меркантильное говно". Государство НИКАК не поддерживает донорство, не рекламирует, не поощряет. Есть копеечные подачки для почетных доноров, чтобы было. Станции переливания из крайности в крайность, либо добрые хорошие тетеньки, либо дерьмо дерьмом (это где-то 86% станций).
Я сдаю кровь бесплатно, но ничего не имею против платных сдач. Ты помог человеку, еще и накинули 4к сверху. Всем ведь хорошо. Не так ли? Такие деньги должны быть перманентны. А не плитки за 13 млрд в Москве перекладывать, обойдемся.
Мне звонила недавно одна "Вы переболели ковидом, хотите сдать плазму?". Ну я такой ок, опрашивала 5 минут, затем прервала соединение и больше не перезванивала.
Это к заголовку статьи - как относятся к умирающим от ковида в Москве.
Сдаю кровь в Москве. Все максимально удобно. Особенно в центре крови на Поликарпово. Даже за безвозмездные донации полагается компенсация около 1,5к, чего хватает на такси в обе стороны. Итого занимает времени около двух часов.
Но вот сдача анализов каждые 5 донаций это конечно ужасно неудобно. Тем более во время пандемии, когда к врачу довольно сложно записаться, а справки получить надо от инфекциониста, ЭКГ, флюорография, анализ крови и разрешение от терапевта.
Хули ты про Москву пишешь, Вась. Тут 85% в регионах чахнут. Иди в Усть-Пупкино сдай кровь, и отпишись потом как тебя тепло приняли, дали денег, напоили чаем из самовара, и грамоту нарисовали.
Принят
Коммунальный фитиль
Не минусите, читайте противопоказания, и живите долго и счастливо...
Ну вообще-то в России разрешили геям быть донорами крови. Запрет был снят.
Да никак не определяют они. Чисто формально по документам раньше нельзя было, типа группа риска. Потом после различных пикетов и подобного, отменили эти ограничения. В анкете что-то про группу риска вроде есть, не помню тоже.
Горячий цветок
Насколько помню, проверяли на ВИЧ перед сдачей
Явный дебаркадер
Т.е теперь ни у натуралов, ни у геев не пороверяют на ВИЧ?
Горячий цветок
Нет, просто теперь я не в курсе, чё да как вообще. Последний раз сдавал в 13-ом году, когда ещё в мск по 4к за сдачу платили
Конечно проверяют саму кровь после сдачи. Её же используют не сразу.
Вот подробней https://verekeskus.ee/ru/issledovaniya/issledovanie-donorskoj-krovi/
Культурный волк
«Хороший листочек» еще известен как: «NATO Liberator Soldier», «московский школьник», «листочек», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «Жёлтый Березовый Лист», «Саша», «legodetalka», «грязь из-под ногтей», «лесточик», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «Степан Андрiйович Бандера», «Столярный верстачок BOSCH», «хороший человек», «гнидапостельныйклопгадмразбвош»
Так пока перед сдачей крови самому нужно пройти через херову тучу врачей в государственной поликлинике (в частной низзя, только в прикрепленной поликлинике), ровно так и будет. Уже давно пора на базе центров переливания крови делать полный и адекватный осмотр, чтобы после него сразу сдать кровь.
А пока тебя отправляют нахер, мол, пройди 16 специалистов в очереди с бабками, и потом, так и быть, может, примем у тебя кровь, если будет правильная фаза Луны.
Если речь идёт про цельную кровь, то все делается непосредственно перед сдачей по месту анализ крови и осмотр врача, сдаю кровь регулярно в СПб, минимум стресса и очередей
Еще до пандемии дважды за год сдал кровь в день донора (выездная команда в офисе сбера), никаких проблем не было
Я один раз сдал кровь нормально, а потом меня отправили в "прикрепленную поликлинику", чтобы я дообследовался у узких специалистов. С их бумажками нужно было опять прийти в центр переливания, чтобы сдать кровь во второй раз через полгода.
На вопрос, почему нельзя это сделать в частной клинике, мне не ответили и развели руками.
Выездные бригады — это другое. Я хотел стать кадровым донором.
насколько я понимаю, кадровый донор сдает кровь, которую будут применять для других целей. И кажется, требования к ней (а соответственно и к донору) будут выше.
Да никто же не против. Но вы либо организуйте полноценное обследование на базе центра переливания, либо дайте возможность пройти обследование в частной клинике, а не у Марьи Иванны, которая по счастливой случайности в 87 году закончила медучилище, а в 99 году прошла курсы повышения квалификации.
Понятно, я не в курсе, как на регулярной основе стать донором и сдавать именно в пунктах. Но в том же сбере был коллега, который долго время был регулярным донором крови. Про какие-то определенные сложности не говорил. Но это конечно не значит, что их нет.
Заставить нельзя
Сумасшедший Даниль
назовем это "мотивировать"
Всю кровь выпили
Если антиваксеру влить кровь человека, который вакцинировался схлопнется ли вселенная??
А как стать донором? Есть туториал у кого? Подводные камни там и все такое..
Только в России? А как с этим справляются в других странах?
Бедный алмаз
После прививок мРНК ограничений нет (7-10 дней интервал для восстановления после прививки).
Самое грустное — это, конечно, когда у тебя есть проблемы, но ты ее не признаешь потому что руководство накажет. Это я про Башкирию и остальные регионы, которым важнее не состояние медицины, а чтобы по шапке не дали
Интересно, а чипы передаются с донорской кровью?