Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

В России возникла нехватка донорской крови из-за вакцинации от Covid-19 Статьи редакции

Потому что стать донором можно только через месяц после второй прививки.

63 63 комментария
2431 просмотров

В России уменьшилось количество запасов донорской крови, они почти не пополняются из-за массовой вакцинации. Об этом медики из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) рассказали «Коммерсанту».

Реклама на TJ Отключить рекламу

Директор Центра крови ФМБА София Голосова объяснила, что между первым и вторым компонентом, а также ещё месяц после второй прививки стать донором нельзя. Хоть крови достаточно для выдачи больницам, запасы почти не пополняются.

Говорить о том, что всё хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идёт только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации.

София Голосова
директор Центра крови ФМБА

По её словам, учреждения ФМБА уже начали собирать кровь по субботам для работающих в будни, а также обзванивать постоянных доноров из своей базы. Несмотря на это, ситуация «остаётся тяжёлой».

В начале августа ФМБА опубликовало пост в «ВКонтакте», в котором сообщило: «Вакцинация спутала все наши планы, а светофор неприлично красный». «Донорский светофор» показывает количество запасов крови: красный — значительную нехватку, жёлтый — недостаточное количество, зелёный — наличие, белый — достаточные запасы. Карта «светофоров» также заметно покраснела, отмечает «Коммерсант».

О нехватке крови сообщили в Петербурге, Москве, Ставропольском и Пермском краях, Ростовской, Томской и Ульяновской области, а также в Республики Крым. Медики Башкирии, Нижегородской, Тамбовской, Челябинской, Саратовской и Волгоградской областей, а также Забайкальского края и Дагестана отрицают проблемы с пополнением запасов, несмотря на «красные светофоры».

#новости #здоровье #вакцинация

63 63 комментария
24
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435","\u0432\u0430\u043a\u0446\u0438\u043d\u0430\u0446\u0438\u044f"], "comments": 63, "likes": 24, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 421817, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Aug 2021 09:07:56 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
63 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Артем Вайт

21

Всем приветик в чатике, я сдаю кровь, немного осталось до почетного донора России.
Отношение к донорам в стране в целом на уровне "Ну че ты, сдай, ах, еще и деньги хочешь? меркантильное говно". Государство НИКАК не поддерживает донорство, не рекламирует, не поощряет. Есть копеечные подачки для почетных доноров, чтобы было. Станции переливания из крайности в крайность, либо добрые хорошие тетеньки, либо дерьмо дерьмом (это где-то 86% станций).
Я сдаю кровь бесплатно, но ничего не имею против платных сдач. Ты помог человеку, еще и накинули 4к сверху. Всем ведь хорошо. Не так ли? Такие деньги должны быть перманентны. А не плитки за 13 млрд в Москве перекладывать, обойдемся.

Мне звонила недавно одна "Вы переболели ковидом, хотите сдать плазму?". Ну я такой ок, опрашивала 5 минут, затем прервала соединение и больше не перезванивала. 
Это к заголовку статьи - как относятся к умирающим от ковида в Москве.

Ответить

Anton Zakharikhin

Артем
0

Сдаю кровь в Москве. Все максимально удобно. Особенно в центре крови на Поликарпово. Даже за безвозмездные донации полагается компенсация около 1,5к, чего хватает на такси в обе стороны. Итого занимает времени около двух часов.
Но вот сдача анализов каждые 5 донаций это конечно ужасно неудобно. Тем более во время пандемии, когда к врачу довольно сложно записаться, а справки получить надо от инфекциониста, ЭКГ, флюорография, анализ крови и разрешение от терапевта. 

Ответить

Лев Глебович

Anton
0

Хули ты про Москву пишешь, Вась. Тут 85% в регионах чахнут. Иди в Усть-Пупкино сдай кровь, и отпишись потом как тебя тепло приняли, дали денег, напоили чаем из самовара, и грамоту нарисовали. 

Ответить

Коммунальный фитиль

–13

Это новость не для тж, геям и шизоидам нельзя донорствовать кровь

Ответить

Лига тупых

Коммунальный
22

Принят 

Ответить

Сумасшедший Даниль

Лига
3

только сейчас?

Ответить

Коммунальный фитиль

Лига
1

Спасибо, брат/сестра

Ответить

Коммунальный фитиль

Коммунальный
2

Не минусите, читайте противопоказания, и живите долго и счастливо...

Ответить

Владимир Климов

Коммунальный
2

Ну вообще-то в России разрешили геям быть донорами крови. Запрет был снят.

Ответить

aliftin

Владимир
1

Без шуток - а как определяют что сдающий гей? Есть вопрос в анкете? Сдавал кровь последний раз лет 15 назад и не помню что бы это было. 

Ответить

Владимир Климов

aliftin
1

Да никак не определяют они. Чисто формально по документам раньше нельзя было, типа группа риска. Потом после различных пикетов и подобного, отменили эти ограничения. В анкете что-то про группу риска вроде есть, не помню тоже.

Ответить

Горячий цветок

Владимир
0

Насколько помню, проверяли на ВИЧ перед сдачей

Ответить

Явный дебаркадер

Горячий
0

Т.е теперь ни у натуралов, ни у геев не пороверяют на ВИЧ?

Ответить

Горячий цветок

Явный
0

Нет, просто теперь я не в курсе, чё да как вообще. Последний раз сдавал в 13-ом году, когда ещё в мск по 4к за сдачу платили

Ответить

Владимир Климов

Явный
0

Конечно проверяют саму кровь после сдачи. Её же используют не сразу.

Вот подробней https://verekeskus.ee/ru/issledovaniya/issledovanie-donorskoj-krovi/

Ответить

Павел Фролов

Владимир
1
Ответить

Владимир Климов

Павел
0

Уверен, хочешь чтоб моей голубой кровушки добавили к твоей.

Ответить

Культурный волк

Коммунальный
0

@Кто это

Ответить

Кто это

Культурный
1

«Хороший листочек» еще известен как: «NATO Liberator Soldier», «московский школьник», «листочек», «бревно без задач», «Блин, так не смешно же», «Жёлтый Березовый Лист», «Саша», «legodetalka», «грязь из-под ногтей», «лесточик», «Сладкийполуденныйсонныйпаралич», «Степан Андрiйович Бандера», «Столярный верстачок BOSCH», «хороший человек», «гнидапостельныйклопгадмразбвош»

Ответить

Roman Trifonov

12

Так пока перед сдачей крови самому нужно пройти через херову тучу врачей в государственной поликлинике (в частной низзя, только в прикрепленной поликлинике), ровно так и будет. Уже давно пора на базе центров переливания крови делать полный и адекватный осмотр, чтобы после него сразу сдать кровь.

А пока тебя отправляют нахер, мол, пройди 16 специалистов в очереди с бабками, и потом, так и быть, может, примем у тебя кровь, если будет правильная фаза Луны.

Ответить

Дмитрий Мезинов

Roman
2

Если речь идёт про цельную кровь, то все делается непосредственно перед сдачей по месту анализ крови и осмотр врача, сдаю кровь регулярно в СПб, минимум стресса и очередей

Ответить

Виктор Огай

Roman
1

Еще до пандемии дважды за год сдал кровь в день донора (выездная команда в офисе сбера), никаких проблем не было

Ответить

Roman Trifonov

Виктор
3

Я один раз сдал кровь нормально, а потом меня отправили в "прикрепленную поликлинику", чтобы я дообследовался у узких специалистов. С их бумажками нужно было опять прийти в центр переливания, чтобы сдать кровь во второй раз через полгода. 

На вопрос, почему нельзя это сделать в частной клинике, мне не ответили и развели руками. 

Ответить

Roman Trifonov

Виктор
0

Выездные бригады — это другое. Я хотел стать кадровым донором. 

Ответить

Виктор Огай

Roman
0

насколько я понимаю, кадровый донор сдает кровь, которую будут применять для других целей. И кажется, требования к ней (а соответственно и к донору) будут выше.

Ответить

Roman Trifonov

Виктор
2

Да никто же не против. Но вы либо организуйте полноценное обследование на базе центра переливания, либо дайте возможность пройти обследование в частной клинике, а не у Марьи Иванны, которая по счастливой случайности в 87 году закончила медучилище, а в 99 году прошла курсы повышения квалификации. 

Ответить

Антон Лисин

Roman
1

И остальное время работала завхозом 

Ответить

Robutt

Roman
0

Кадровый донор лейтенант Дракула

Ответить

Decadence

Виктор
0

Выездные это не совсем регулярщики. Раз в год надо принести экг, флюрографии заключение, инфекциониста, общий анализ крови и чего-то ещё по мелочи. 

Ответить

Виктор Огай

Decaden…
0

Понятно, я не в курсе, как на регулярной основе стать донором и сдавать именно в пунктах. Но в том же сбере был коллега, который долго время был регулярным донором крови. Про какие-то определенные сложности не говорил. Но это конечно не значит, что их нет.

Ответить

Decadence

Roman
1

Хз, я в прикрепленной не был с рождения.  Проходил в частных клиниках весь перечень врачей - в Склифе спокойно принимали. 

Ответить

Владимир Климов

Roman
0

Всегда осматривал только терапевт и сразу сдача крови)

Ответить

Seon

Roman
0

Хз, насколько я знаю надо только более-менее свежая флюра + диета, больше ничего не требуется.

Ответить

Сумасшедший Даниль

1

но ведь есть же антипрививочники...
если не хотят вакцинироваться , значит можно заставить пойти сдавать кровь

Ответить

Антон Пострунин

Сумасшедший
8

А ты пока кровь сдаёшь, тебя чипируют. Ты что, не знал?

Ответить

KSA

Сумасшедший
0

Заставить нельзя

Ответить

Сумасшедший Даниль

KSA
3

назовем это "мотивировать"

Ответить

KSA

Сумасше…
1

Запретить не донорам ходить в кафе?

Ответить

Smaug The

KSA
3

Запретить срать пока не сдадут кровь

Ответить

Robutt

Smaug
3
Ответить

Smaug The

Robutt
1

Это шуточка еще во втором Хищнике была

Ответить

Обычный

Smaug
2

Эффективно

Ответить

Сумасшедший

KSA
1

временно рекомендовать им диету от кофеина

Ответить

Павел Фролов

3
Ответить

Пенсионный жар

Павел
1

Красное

Ответить

Robutt

Павел
0

🤣

Ответить

Marhal_New _Arleana

2

Интересный побочный эффект.

Ответить

Robutt

2

Всю кровь выпили

Ответить

Marhal_New _Arleana

Robutt
0

Россия страна вампиров

Ответить

Woody Johnson

1

Если антиваксеру влить кровь человека, который вакцинировался схлопнется ли вселенная??

Ответить

Обычный микроскоп

Woody
1

Схлопнется антиваксер

Ответить

Robutt

Woody
0

Его пердак точно схлопнется, как узнает

Ответить

Артём Клиновский

0

А как стать донором? Есть туториал у кого? Подводные камни там и все такое..

Ответить

Vladislav Donets

Артём
3

 Подводные камни

Теряешь кровь

Ответить

Руслан Шекуров

Артём
1

https://donorsearch.org/how/

Ответить

Robutt

Артём
0

Подкровные камни. Ну и в почках

Ответить

KSA

0

Еще один способ убить людей при помощи вакцинации

Ответить

Энергичный Вампир

0

Только в России? А как с этим справляются в других странах?

Ответить

Бедный алмаз

Энергичный
0

После прививок мРНК ограничений нет (7-10 дней интервал для восстановления после прививки). 

Ответить

Danil Kuznetsov

0

Самое грустное — это, конечно, когда у тебя есть проблемы, но ты ее не признаешь потому что руководство накажет. Это я про Башкирию и остальные регионы, которым важнее не состояние медицины, а чтобы по шапке не дали

Ответить

Smaug The Terrible

0

Интересно, а чипы передаются с донорской кровью?

Ответить

Robutt

Smaug
0

А драконов чипируют? Давай на тебе проверим🙃

Ответить

Smaug The Terrible

Robutt
0

Нет, ибо нахера? Из драконов рабы такие себе

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 63 комментария
Обсуждаемое
Новости
Россия впервые за 25 лет не получила олимпийское золото в художественной гимнастике​. Судей обвинили в «сговоре»
Россиянка Дина Аверина заняла второе место и назвала судейство несправедливым. С ней согласились спортивные чиновники, главный тренер сборной и Захарова.
353
Новости
Власти Литвы будут выплачивать по 300 евро нелегальным мигрантам, добровольно покидающим страну
Деньги вручат наличными при посадке в самолёт, но только один раз — при возврате в страну компенсация не положена.
183
Спорт
Лионель Месси не сдержал слёз на пресс-конференции, посвящённой его уходу из «Барселоны»
«Я не могу смириться с реальностью, что покину этот клуб и полностью изменю свою жизнь».
127
Популярное за три дня
Спорт
«Советские власти навязали мне войну»: какие спортсмены бежали из СССР и что с ними случилось после
Звёзды иммигрировали во время международных соревнований ещё в прошлом веке. Их мотивировали ненависть к режиму, страсть к творчеству и страх нищеты.
70
Интернет
#запрещённая_профессия: «Холод» запустил флешмоб в поддержку медиа, которых признают «нежелательными» и иноагентами
Журналисты независимых изданий поддержали преследуемых коллег и рассказали о своём пути в профессии.
21
Беларусь
В Белоруссии признали экстремистским спортивный сайт Tribuna. Он освещал события вокруг бегуньи Тимановской
Экстремистскими также признаны социальные сети и мобильное приложение.
103
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null