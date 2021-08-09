Потому что стать донором можно только через месяц после второй прививки.

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В России уменьшилось количество запасов донорской крови, они почти не пополняются из-за массовой вакцинации. Об этом медики из Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) рассказали «Коммерсанту».

Директор Центра крови ФМБА София Голосова объяснила, что между первым и вторым компонентом, а также ещё месяц после второй прививки стать донором нельзя. Хоть крови достаточно для выдачи больницам, запасы почти не пополняются.

Говорить о том, что всё хорошо, нельзя. Мы никогда не можем предугадать, кровь какой группы и в каком количестве может понадобиться прямо сейчас. Ведь не всегда речь идёт только о плановых операциях. Поэтому остро стоит вопрос о том, чтобы доноры приходили к нам сразу после истечения срока после вакцинации. София Голосова директор Центра крови ФМБА

По её словам, учреждения ФМБА уже начали собирать кровь по субботам для работающих в будни, а также обзванивать постоянных доноров из своей базы. Несмотря на это, ситуация «остаётся тяжёлой».

В начале августа ФМБА опубликовало пост в «ВКонтакте», в котором сообщило: «Вакцинация спутала все наши планы, а светофор неприлично красный». «Донорский светофор» показывает количество запасов крови: красный — значительную нехватку, жёлтый — недостаточное количество, зелёный — наличие, белый — достаточные запасы. Карта «светофоров» также заметно покраснела, отмечает «Коммерсант».