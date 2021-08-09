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Новости
Новости vc.ru

Дорожные камеры в России стали фиксировать выключенные фары машин с помощью нейросети, а ГИБДД — штрафовать за это Статьи редакции

Первым городом, где работает система, стал Нижний Новгород.

  • С июля в Нижнем Новгороде вынесли 7,3 тысячи штрафов за езду с выключенными фарами на основании данных видеокамер, подтвердили «Ъ» в региональном Минтрансе. 48 постановлений инспекторы отменили;
  • Штрафы вынесли на основе данных только одной камеры «Азимут-3» на улице Коминтерна. Такие комплексы есть в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях и других регионах. Но только в Нижнем Новгороде местное УГИБДД решило выносить штрафы на основе данных, сообщил «Ъ» замгендиректора компании-производителя «Азимут-3» Игорь Гончаров;
  • Камеры с помощью нейросети находят машины с выключенными фарами и сертифицированы на определение таких нарушений, пояснил Гончаров;
  • «Камера „видит“ госрегзнак в потоке и выявляет наличие контрастных зон справа и слева от него. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней», — пояснили «Ъ» в ассоциации ОКО, которая объединяет производителей комплексов и операторов систем фотовидеофиксации;
  • В 2014 году тамбовская ГИБДД попыталась штрафовать за езду с выключенными фарами на основании данных камер. Но практику прекратили по указу ГИБДД России, потому что приборы не были сертифицированы на автоматические распознавания нарушений;
  • Власти Москвы протестировали технологию в 2016 году, но штрафы не рассылали. В июне 2021 года Autonews сообщил, что водителей начнут штрафовать на основе данных камер, но ГИБДД опровергло сообщение.

#новости #нейросети #штрафы

2311 просмотров
54 54 комментария
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54 комментария
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Встречный хичхакер

–5

Давно не видел машин с выключенными фарами. Зачем на это потратили бюджетные деньги?

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Andrew Makarov

Встречный
22

Вижу такое на трассе, очень не приятно

Ответить

Газетный Филипп

Andrew
29

не видишь

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Встречный

Газетный
4

У него свои то включены. 

Ответить

Газетный Филипп

Встречн…
6

затупил, получается 

Ответить

Встречный

Газетный
4

Получается, да. В следующий раз давай без этого. 

Ответить

Сергей Сергеич

Встречн…
1

Видит, но не сразу, получается.

Ответить

Andrew Makarov

Газетный
0

Чего?

Ответить

Люц Шнайдер

Встречный
9

Ну раз столько штрафов, значит не зря потратили. Не могу сказать, что я часто вижу авто без включённых фар, но бывает.

Ответить

Задумчивой Кот

Люц
0

Это еще большой вопрос что она зачитывает как выключенные фары

Ответить

Люц Шнайдер

Задумчи…
1

Там вообще-то написано:

«Камера „видит“ госрегзнак в потоке и выявляет наличие контрастных зон справа и слева от него. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней»

Ответить

Задумчивой Кот

Люц
0

Я не не про то, что у них в спецификации написано, я про то как это у них четко работает. Мне стабильно раз в год приходит левый штраф с камеры из областей, где я ни разу в жизни не был  

Ответить

Люц Шнайдер

Задумчи…
0

Конечно бывают ошибки, даже люди иногда видят в пустыне воду там, где её нет. Для этого есть процесс обжалования. Опять же из текста: 48 постановлений инспекторы отменили

Ответить

Задумчивой Кот

Люц
0

Вот только для обжалования этой херни - её сначала нужно оплатить 

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Даниил Баздырев

Встречный
5

Вижу практически каждый день в Москве такие машины

Ответить

Встречный хичхакер

Даниил
0

Мы с тобой по разной Москве перемещаемся, лол. Но может ты и прав, а я не так внимателен. 

Ответить

Даниил Баздырев

Встречн…
1

Я просто обращаю на это внимание, потому сам периодически забываю включить фары

Ответить

Задумчивой Кот

Встречн…
–3

Он просто все кроме говноксинона за фары не считает 

Ответить

Даниил Баздырев

Задумчи…
0

Понятие не имею, что это такое. Просто водить начал пару месяцев назад, очень внимательно слежу за дорогой)

Ответить

Михаил Зинчук

Встречный
4

на многих машинах по умолчанию уже при запуске двигателя зажигаются ДХО. Но я даже в городе ночью вижу дебилов, у которых вообще ничего не горит

Ответить

Павел Бокарёв

Встречный
3

У новых авто с протоколом евросвет фары или дхо в принципе не выключаются никак, с 2007 года началось

Ответить

Задумчивой Кот

Павел
1

Ну, тазов у нас пока тоже хватает 

Ответить

Sail

Задумчи…
0

Добавили бы требование в то

Ответить

Slow Zeleniy

Встречный
1

На трассе очень часто встречаются, в городе редко. Из личного опыта)

Ответить

Андрей Рядькин

Встречный
0

3650000 с одной камеры 

Ответить

Vasya Pupkin

Встречный
0

И похуй, что эти траты отобьются засчет штрафов очень быстро

Ответить

Встречный хичхакер

Vasya
0

очень быстро

Это какая-то качественная характеристика, а не количественная. А чего не очень-преочень быстро?

Ответить

Vasya Pupkin

Встречн…
0

Нихуя он умный. 

У тебя есть расчеты стоимости установки и эксплуатации этих камер? У меня нет, но я уверен, что суммы там не космические. При этом более 7 тысяч штрафов меньше, чем за месяц с 1 только камеры уже выписано. Половину допустим не оплотят, но в целом всё это оборудование отбить как нехуй делать

Ответить

Встречный

Vasya
0

стоимости установки и эксплуатации

Так и сама камера не бесплатная.

Ответить

Kirill Semin

11

Давно пора, постоянно на серых машинах в пасмурные дни по трассам катаются, а зрение не у всех идеальное (даже с очками), чтобы понять, что это за серое пятно в 250 метрах

Ответить

Задумчивой Кот

Kirill
–5

Я уже года три никого с выключенными не встречал, вы где катаетесь? 

Ответить

Kirill Semin

Задумчивой
3

За пределами МКАД (рязанская область, краснодарский край)
Может, вы путаете ДХО и габариты? Габариты тоже светятся, но их только 20 метров видно

Ответить

Задумчивой Кот

Kirill
0

Я постоянно катаюсь Москва, МО, Тула, Рязань, Питер. Вот реально не могу вспомнить авто без фар. Одноглазых да - встречаю периодически. Меня больше напрягают тазы с говноксиноном прущие по встречке с дальним.  

Ответить

Kirill Semin

Задумчи…
1

Значит у вас зрение хорошее
Со сниженным зрением привыкаешь ориентироваться на огни фар (при обгоне), думаю с хорошим зрением от этого не зависишь настолько, поэтому мозг не воспринимает. Хоть это и контракт, приходится всегда рассчитывать что может выехать дедуля на шестере, который лампочки экономит

Ответить

Задумчивой Кот

Kirill
0

Да нет вроде, - 3 с чемто, но в очках постоянно. Наверное это не главное что бесит меня на дороге) 

Ответить

Василий Дробовский

2

Нейросети выкидывают иногда довольно странные рисунки.

Ответить

Встречный хичхакер

2

В июне 2021 года Autonews сообщил, что водителей начнут штрафовать на основе данных камер, но ГИБДД опровергло сообщение.

Напиздели. Ничего нового.

Ответить

Andrew Muralov

2

Гибдд решила аннулировать права у 10% водителей, которых нейросеть посчитала мудаками. 

Ответить

Robutt

Andrew
0

Говорят, владельцам бмв удостоверение мудака вместе с доками на тачку дарят

Ответить

Михаил Зеленин

Robutt
0

развели бюрократию. Итак понятно же, раз он на BMW, еще бумажки какие-то. 

Ответить

Spid3r

0

А "реснички" же считаются днем?

Ответить

Kirill Semin

Spid3r
5

пункт 19.5 гласит: «В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». При этом Правилами однозначно допускается одна возможность замены ближнего света — пункт 19.4. разрешает использовать противотуманные фары вместо ближнего света фар

ДХО, либо ближний свет, либо противотуманки

Ответить

Трансгендолёт

Spid3r
3

Ну если это ДХО, то считаются. Нужно ездить с включеными дхо либо ближним светом.

Ответить

Kirill Semin

Трансгендолёт
2

противотуманки еще

Ответить

Хиханьки да Хаханьки

–4

Спасибо. Все проблемы решили.

Ответить

Энергичный Вампир

Хиханьки
2

Только одну проблему решили. Или ты хочешь чтобы все проблемы одновременно решили?

Ответить

Kirill Semin

Энергичный
3

Да, с помощью биг даты

Ответить

Задумчивой Кот

Энергичный
0

Можно начать решать реально горячие проблемы, а не всякую хуйню 

Ответить

Энергичный

Задумчи…
0

А на основании каких данных ты решил, что это хуйня? Может на основании каких-то научных работ, доказывающих, что включённые фары не снижают количество аварий? Или может статистики какой-нибудь?

Ответить

Стас Фарбер

0

Одноглазых тоже штрафуют? когда камеры научат наказывать быдлотаксистов которые поворачивают налево с правого ряда😡😡😡

Ответить

Robutt

0

Ждём, когда нейросетка будет взятки вымогать

Ответить

Руслан Троцюк

0

Собирают биг дата и отсеивают тех кто не активно ведёт себя на дороге

Ответить

Коммунальный фитиль

0

Ебать, наконец-то

Ответить

Alexandr Strijov

0

Топ. Хорошо, что я живу в Нижнем Новгороде и наш город первый, регулярно вижу дебилов без фар (нахуя так ездить вообще непонятно), наканецта штрафы за все. Я прям так доволен. Утро удалось.
Скоро ещё будут по всему городу платные парковки. Так этих коробочников

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