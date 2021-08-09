Дорожные камеры в России стали фиксировать выключенные фары машин с помощью нейросети, а ГИБДД — штрафовать за это Статьи редакции
Первым городом, где работает система, стал Нижний Новгород.
- С июля в Нижнем Новгороде вынесли 7,3 тысячи штрафов за езду с выключенными фарами на основании данных видеокамер, подтвердили «Ъ» в региональном Минтрансе. 48 постановлений инспекторы отменили;
- Штрафы вынесли на основе данных только одной камеры «Азимут-3» на улице Коминтерна. Такие комплексы есть в Пермском крае, Оренбургской, Брянской, Тверской, Воронежской областях и других регионах. Но только в Нижнем Новгороде местное УГИБДД решило выносить штрафы на основе данных, сообщил «Ъ» замгендиректора компании-производителя «Азимут-3» Игорь Гончаров;
- Камеры с помощью нейросети находят машины с выключенными фарами и сертифицированы на определение таких нарушений, пояснил Гончаров;
- «Камера „видит“ госрегзнак в потоке и выявляет наличие контрастных зон справа и слева от него. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней», — пояснили «Ъ» в ассоциации ОКО, которая объединяет производителей комплексов и операторов систем фотовидеофиксации;
- В 2014 году тамбовская ГИБДД попыталась штрафовать за езду с выключенными фарами на основании данных камер. Но практику прекратили по указу ГИБДД России, потому что приборы не были сертифицированы на автоматические распознавания нарушений;
- Власти Москвы протестировали технологию в 2016 году, но штрафы не рассылали. В июне 2021 года Autonews сообщил, что водителей начнут штрафовать на основе данных камер, но ГИБДД опровергло сообщение.
Вижу такое на трассе, очень не приятно
Газетный Филипп
не видишь
У него свои то включены.
Газетный Филипп
затупил, получается
Ну раз столько штрафов, значит не зря потратили. Не могу сказать, что я часто вижу авто без включённых фар, но бывает.
Это еще большой вопрос что она зачитывает как выключенные фары
Там вообще-то написано:
«Камера „видит“ госрегзнак в потоке и выявляет наличие контрастных зон справа и слева от него. Это и есть признак включенных фар или ходовых огней»
Я не не про то, что у них в спецификации написано, я про то как это у них четко работает. Мне стабильно раз в год приходит левый штраф с камеры из областей, где я ни разу в жизни не был
Конечно бывают ошибки, даже люди иногда видят в пустыне воду там, где её нет. Для этого есть процесс обжалования. Опять же из текста: 48 постановлений инспекторы отменили
Вижу практически каждый день в Москве такие машины
Встречный хичхакер
Мы с тобой по разной Москве перемещаемся, лол. Но может ты и прав, а я не так внимателен.
Я просто обращаю на это внимание, потому сам периодически забываю включить фары
Он просто все кроме говноксинона за фары не считает
Понятие не имею, что это такое. Просто водить начал пару месяцев назад, очень внимательно слежу за дорогой)
на многих машинах по умолчанию уже при запуске двигателя зажигаются ДХО. Но я даже в городе ночью вижу дебилов, у которых вообще ничего не горит
У новых авто с протоколом евросвет фары или дхо в принципе не выключаются никак, с 2007 года началось
Ну, тазов у нас пока тоже хватает
На трассе очень часто встречаются, в городе редко. Из личного опыта)
И похуй, что эти траты отобьются засчет штрафов очень быстро
Встречный хичхакер
очень быстро
Это какая-то качественная характеристика, а не количественная. А чего не очень-преочень быстро?
Нихуя он умный.
У тебя есть расчеты стоимости установки и эксплуатации этих камер? У меня нет, но я уверен, что суммы там не космические. При этом более 7 тысяч штрафов меньше, чем за месяц с 1 только камеры уже выписано. Половину допустим не оплотят, но в целом всё это оборудование отбить как нехуй делать
Давно пора, постоянно на серых машинах в пасмурные дни по трассам катаются, а зрение не у всех идеальное (даже с очками), чтобы понять, что это за серое пятно в 250 метрах
Я уже года три никого с выключенными не встречал, вы где катаетесь?
За пределами МКАД (рязанская область, краснодарский край)
Может, вы путаете ДХО и габариты? Габариты тоже светятся, но их только 20 метров видно
Я постоянно катаюсь Москва, МО, Тула, Рязань, Питер. Вот реально не могу вспомнить авто без фар. Одноглазых да - встречаю периодически. Меня больше напрягают тазы с говноксиноном прущие по встречке с дальним.
Значит у вас зрение хорошее
Со сниженным зрением привыкаешь ориентироваться на огни фар (при обгоне), думаю с хорошим зрением от этого не зависишь настолько, поэтому мозг не воспринимает. Хоть это и контракт, приходится всегда рассчитывать что может выехать дедуля на шестере, который лампочки экономит
Да нет вроде, - 3 с чемто, но в очках постоянно. Наверное это не главное что бесит меня на дороге)
Гибдд решила аннулировать права у 10% водителей, которых нейросеть посчитала мудаками.
развели бюрократию. Итак понятно же, раз он на BMW, еще бумажки какие-то.
А "реснички" же считаются днем?
пункт 19.5 гласит: «В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни». При этом Правилами однозначно допускается одна возможность замены ближнего света — пункт 19.4. разрешает использовать противотуманные фары вместо ближнего света фар
ДХО, либо ближний свет, либо противотуманки
Ну если это ДХО, то считаются. Нужно ездить с включеными дхо либо ближним светом.
Спасибо. Все проблемы решили.
Только одну проблему решили. Или ты хочешь чтобы все проблемы одновременно решили?
Можно начать решать реально горячие проблемы, а не всякую хуйню
А на основании каких данных ты решил, что это хуйня? Может на основании каких-то научных работ, доказывающих, что включённые фары не снижают количество аварий? Или может статистики какой-нибудь?
Одноглазых тоже штрафуют? когда камеры научат наказывать быдлотаксистов которые поворачивают налево с правого ряда😡😡😡
Топ. Хорошо, что я живу в Нижнем Новгороде и наш город первый, регулярно вижу дебилов без фар (нахуя так ездить вообще непонятно), наканецта штрафы за все. Я прям так доволен. Утро удалось.
Скоро ещё будут по всему городу платные парковки. Так этих коробочников