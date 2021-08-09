Чтобы было что обнять во время пандемии.

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Мешки бывают самых разных дизайнов, некоторые из них имеют форму ребёнка, завёрнутого в одеяло. Так родственники могут почувствовать, как будто они обнимают новорождённого. На передней части размещают фото младенца, пишет The Guardian.

Количество риса соответствует весу ребёнка при рождении, а цена зависит от этого. Некоторые фирмы берут одну иену за грамм риса.

«Впервые идея появилась около 14 лет назад, когда родился мой собственный сын, и я думал о том, что могу сделать для родственников, которые живут далеко и не могут приехать и увидеться с ним. Поэтому мы решили сделать мешочки с рисом такого же веса и формы, что и ребёнок», — рассказал владелец магазина риса Наруо Оно.

Один из покупателей увидел такой мешок в витрине магазина и отметил, насколько это мило. Наруо Оно подумал, что идея может пользоваться спросом. Он начал производить сумки, постепенно получая заказы со всей Японии.

Мужчина расширил ассортимент, включив в него мешки с рисом на свадебную тематику. «Жених и невеста передают их родителям со своими фотографиями младенческого возраста, чтобы выразить признательность за то, что они родили их», — сказал Оно.