В Японии родители начали отправлять родственникам мешки с рисом. Они весят столько же, сколько ребёнок при рождении Статьи редакции
Чтобы было что обнять во время пандемии.
Мешки бывают самых разных дизайнов, некоторые из них имеют форму ребёнка, завёрнутого в одеяло. Так родственники могут почувствовать, как будто они обнимают новорождённого. На передней части размещают фото младенца, пишет The Guardian.
Количество риса соответствует весу ребёнка при рождении, а цена зависит от этого. Некоторые фирмы берут одну иену за грамм риса.
«Впервые идея появилась около 14 лет назад, когда родился мой собственный сын, и я думал о том, что могу сделать для родственников, которые живут далеко и не могут приехать и увидеться с ним. Поэтому мы решили сделать мешочки с рисом такого же веса и формы, что и ребёнок», — рассказал владелец магазина риса Наруо Оно.
Один из покупателей увидел такой мешок в витрине магазина и отметил, насколько это мило. Наруо Оно подумал, что идея может пользоваться спросом. Он начал производить сумки, постепенно получая заказы со всей Японии.
Мужчина расширил ассортимент, включив в него мешки с рисом на свадебную тематику. «Жених и невеста передают их родителям со своими фотографиями младенческого возраста, чтобы выразить признательность за то, что они родили их», — сказал Оно.
Со временем такие мешки стали даже популярнее тех, что рассылают в честь рождения ребёнка. «Во время пандемии спрос на них действительно увеличился, поскольку люди не могли приехать на свадебные церемонии», — пояснил Оно.
это не кринж, это упоротость
Именно кринжем это и называется. Упоротость - точка зрения
Точка зрения - это точка зрения. А упоротость - это упоротость.
+ мешок рис
Альтернативы для СНГ
В России - брусок березы
В Белоруссии - мешок картохи
В Казахстане- пакет насвая
Уже было:
Что это?
П.С.: Я городской и не разбираюсь во флоре и фауне
ПС2: а также я тупой)
Зачем это в новости??
Мешки бывают самых разных дизайнов, некоторые из них имеют форму ребёнка
А в форме котенка есть?