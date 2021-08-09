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Новости
Ольга Щербинина

В Японии родители начали отправлять родственникам мешки с рисом. Они весят столько же, сколько ребёнок при рождении Статьи редакции

Чтобы было что обнять во время пандемии.

23 23 комментария
1579 просмотров

Мешки бывают самых разных дизайнов, некоторые из них имеют форму ребёнка, завёрнутого в одеяло. Так родственники могут почувствовать, как будто они обнимают новорождённого. На передней части размещают фото младенца, пишет The Guardian.

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Количество риса соответствует весу ребёнка при рождении, а цена зависит от этого. Некоторые фирмы берут одну иену за грамм риса.

«Впервые идея появилась около 14 лет назад, когда родился мой собственный сын, и я думал о том, что могу сделать для родственников, которые живут далеко и не могут приехать и увидеться с ним. Поэтому мы решили сделать мешочки с рисом такого же веса и формы, что и ребёнок», — рассказал владелец магазина риса Наруо Оно.

Один из покупателей увидел такой мешок в витрине магазина и отметил, насколько это мило. Наруо Оно подумал, что идея может пользоваться спросом. Он начал производить сумки, постепенно получая заказы со всей Японии.

Мужчина расширил ассортимент, включив в него мешки с рисом на свадебную тематику. «Жених и невеста передают их родителям со своими фотографиями младенческого возраста, чтобы выразить признательность за то, что они родили их», — сказал Оно.

Со временем такие мешки стали даже популярнее тех, что рассылают в честь рождения ребёнка. «Во время пандемии спрос на них действительно увеличился, поскольку люди не могли приехать на свадебные церемонии», — пояснил Оно.

#новости #япония

23 23 комментария
9
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Наивный корабль

27

Как всегда кринж) классическая Япония♥️

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Администратор Аккаунта

Наивный
2

это не кринж, это упоротость

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Danil Oputin

Администратор
0

Именно кринжем это и называется. Упоротость - точка зрения

Ответить

Администратор

Danil
2

Точка зрения - это точка зрения. А упоротость - это упоротость.

Ответить

ggg123

Админис…
1

Точка зрения это ТЗ

Ответить

Robutt

17

+ мешок рис

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Robutt

Robutt
9

В другой мешок кошка жена и нефритовый стержень 

Ответить

Александр Сибирцев

5

Альтернативы для СНГ
В России - брусок березы
В Белоруссии - мешок картохи
В Казахстане- пакет насвая

Ответить

Александр Сибирцев

Александр
8

ВНа Украине - шмат сала 🐽

Ответить

Robutt

Александр
3

В Беларуси мешок пиздюлей от омона

Ответить

Коммунальный фитиль

Александр
0

Не пакет, а баллон 

Ответить

Администратор Аккаунта

7

Уже было:

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Robutt

Администратор
1

Здоровая, ссука😅

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Майка Ника

Администратор
0

Что это?
П.С.: Я городской и не разбираюсь во флоре и фауне
ПС2: а также я тупой)

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Встречный хичхакер

3

Удобно. И обнял, и поел. 

Ответить

Koc Tet

Встречный
0

на перекусе.
обхрустим вопросики?

Ответить

Встречный хичхакер

Koc
0

Рис можно и сварить, тогда он не хрустит. 

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Koc Tet

Встречн…
0

Сварил, поел, в тюрьму. Сварил, поел, в тюрьму...

Ответить

Вася Пражкин

2

 рассказал владелец магазина риса Наруо Оно

Есть ли в России магазин гречки?

Ответить

Максим Шпилёв

1

Зачем это в новости??

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Далекий кавалер

Максим
1

Японцы уронили сосиску 

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ggg123

0

Мешки бывают самых разных дизайнов, некоторые из них имеют форму ребёнка

А в форме котенка есть?

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Майка Ника

ggg123
0

А в форме вайфу? 🤔

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