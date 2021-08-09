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Новости
Sasha Shambilova

Во время ремонта дома немец нашёл нацистский тайник — револьвер, письма и портрет Гитлера Статьи редакции

Также в тайнике обнаружили документы медицинской организации Третьего рейха.

47 47 комментариев
8871 просмотров
Фото WDR Lokalzeit

Житель немецкого города Хаген обнаружил тайник, когда ремонтировал дом своей тёти после наводнения в Германии, в результате которого погибли больше сотни человек. За гнилым куском гипсокартона в стене оказалась полость. В ней находились старая газета 1945 года, портрет Гитлера, сотни писем и противогазы. Об этом сообщает The Times.

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Себастиан Юртсевен также нашёл документы Национал-социалистической народной благотворительности (NSV), которая во времена Третьего рейха отвечала за здравоохранение и работу с детьми и матерями.

У меня мурашки по коже. Я не думал, что это превратится в такое огромное открытие.

Себастиан Юртсевен

Менеджер городского архива Ральф Бланк рассказал Frankfurter Allgemeine, что нацисты грабили еврейских граждан, чтобы финансировать NSV. Сотрудники архива хотят найти в обнаруженных документах данные о распределении имущества евреев, часть которого предположительно отдали организации здравоохранения.

Должно быть, это происходило очень беспокойно. Такие распоряжения обычно очень поспешны. Обеспечить безопасность этой находки очень важно и увлекательно.

Ральф Бланк
менеджер городского исторического архива

Семья Юртсевен купила дом в 1960-х годах. По их словам, они и не предполагали, что в ней может находиться нацистский тайник. Всего в нём нашли 12 коробок с противогазами и знаками отличия Третьего рейха.

#новости #германия

47 47 комментариев
45
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47 комментариев
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Встречный хичхакер

45

Где-то находят старинные картины, где-то тайники нацистов, а у нас только банку ржавых гвоздей найти можно. Всё уже нашли и разграбили коммунисты. 

Ответить

dead

Встречный
66

всегда ору с данной картинки

Ответить

Встречный хичхакер

dead
8

И тут гвозди. Неспроста я именно про них вспомнил. 

Ответить

Николай

dead
3

Особенно иронично, что в банке от Нескафе

Ответить

Культурный волк

dead
0

@Arthur Sergeev тут русь обижают 

Ответить

Robutt

Встречный
8

И пожарить

Ответить

Встречный хичхакер

Robutt
7
Ответить

Robutt

Встречн…
8

Мне всегда очень нравилось, что типа если они одевались как люди, их зелёные черепашьи ёбла никого не смущали 

Ответить

Smaug The

Robutt
5

Твое жовтое металлическое ебло тоже никого не смущает

Ответить

Robutt

Smaug
5

Как и твоё чешуйчатое щячло😊

Ответить

Smaug The

Robutt
4
Ответить

dzirt do'urden

Smaug
1

потому что он в маске

Ответить

Smaug The

dzirt
1

Есть кинцо Mimic, где для борьбы с пандемией изобрели насекомых, которые потом мутировали, вымахали до человеческих размеров и научились прятаться в толпе, используя маски, чтобы охотиться и жрать людей

Ответить

Встречный

Robutt
3

Нью-Йорк. Там люди привыкшие. 

Ответить

Photuum

Встречный
0

Ошибаешься, Россия считается самой богатой в плане кладов. Как раз из-за революции. Тысячи буржуйских заначек до сих пор не найдены.

Ответить

Smaug The Terrible

Photuum
6

В России даже проффесии такие есть. Одни создают клады, другие — их ищут

Ответить

Данил Рябинин

Smaug
3

Когда ищешь буржуйскую заначку.

Ответить

Никита Борисова

Встречный
2

Не разграбили, а скоммуниздили.

Ответить

Андрей Охапкин

Встречный
0

Так надо искать то, что украли коммунисты

Ответить

Энергичный Вампир

10

Во время ремонта дома немец нашёл Würstchen

Ответить

van der Pusch

Энергичный
0

*hat ein Würstchen fallen lassen

Ответить

Слава Абент

van
0

На всякий случай осуждаю))

Ответить

Пенсионный жар

10

Эхо войны С)

Ответить

Robutt

7

В главхраме вооружённых сил обрадуются

Ответить

Тактический бас

Robutt
6

А то!

Ответить

Люц Шнайдер

3

Кто-то надеялся до последнего.

Ответить

Bibba La Bibba

Люц
6

Будем через 10 лет искать тайники с путеным, водкой и пакетом еды из аэрофлота? 

Ответить

Люц Шнайдер

Bibba
9

Тайник с распечатками новостей Медузы.

Ответить

Аркадий Иванов

Bibba
1

*с навальным.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Люц
0

И, видимо, еще и после 45го.
Типа, а вдруг реванш, а я готов.

Ответить

Rond

2

Во время ремонта хрущевки россиянин нашёл советский тайник — все выпуски газеты "Правда" с 1950 по 1952, и больше нихуя

Ответить

Cold Rimspace

Rond
3

Под обоями, на стенах

Ответить

Artem R

2

Комната при этом изначально выглядела вот так

Ответить

некипишуй

1

и визитку Яроша, ага знаем

Ответить

Люц Шнайдер

некипишуй
1

Что-то давно его не видно в медийном пространстве.

Ответить

Владимир Климов

1

А у нас на днях снова поезд победы приезжал. Колесит как в сериале "сквозь снег". Вот так вот.

Ответить

Zero-one-one

Владимир
0

Сходил? 

Ответить

Владимир Климов

Zero-one-one
0

Нет, но там толпы желающих. Спрос есть.

Ответить

Bibba La Bibba

Zero-one-one
0

Накатил

Ответить

супрематизм 2.0

1

То танчик и зенитка в подвале, то волына и портрет Адика

Ответить

Азамат Бекмагамбетов

1
Ответить

Данияр Агабеков

Азамат
0

Удоли.

Ответить

Азамат Бекмагамбетов

Данияр
0

Тут же русские, не выдадут меня

Ответить

Азамат Бекмагамбетов

Азамат
0

Меня убьют за это, но ладно

Ответить

Photuum

0

А золотые коронки, снятые с евреев, перепрятал.

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Александр Борродач

0

Реквестирую пасту про качалку в Люберцах, где еще во время войны приседали деды

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Дядя Серёжа

0

В коморке папы Карла. За куском гнилого прегнилого гипсокартона...

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