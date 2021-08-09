Во время ремонта дома немец нашёл нацистский тайник — револьвер, письма и портрет Гитлера Статьи редакции
Также в тайнике обнаружили документы медицинской организации Третьего рейха.
Житель немецкого города Хаген обнаружил тайник, когда ремонтировал дом своей тёти после наводнения в Германии, в результате которого погибли больше сотни человек. За гнилым куском гипсокартона в стене оказалась полость. В ней находились старая газета 1945 года, портрет Гитлера, сотни писем и противогазы. Об этом сообщает The Times.
Себастиан Юртсевен также нашёл документы Национал-социалистической народной благотворительности (NSV), которая во времена Третьего рейха отвечала за здравоохранение и работу с детьми и матерями.
Менеджер городского архива Ральф Бланк рассказал Frankfurter Allgemeine, что нацисты грабили еврейских граждан, чтобы финансировать NSV. Сотрудники архива хотят найти в обнаруженных документах данные о распределении имущества евреев, часть которого предположительно отдали организации здравоохранения.
Семья Юртсевен купила дом в 1960-х годах. По их словам, они и не предполагали, что в ней может находиться нацистский тайник. Всего в нём нашли 12 коробок с противогазами и знаками отличия Третьего рейха.
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