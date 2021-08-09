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Новости
Яна Ломакина

«Я не могла поверить, что прошло больше месяца»: певица МакSим опубликовала обращение после выхода из комы Статьи редакции

Она написала, что поддержка поклонников и профессионализм врачей «вытащили её с того света».

73 73 комментария
5202 просмотров
Фото из инстаграма МакSим

Певица МакSим (Марина Максимова), которая с середины июня находилась в искусственной коме из-за поражения лёгких, пришла в себя. Она опубликовала в инстаграме обращение к поклонникам, друзьям и близким.

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Исполнительница написала, что её переводят из реанимации в обычную палату. Она поблагодарила всех за поддержку и выразила благодарность персоналу больницы № 52. МакSим назвала их настоящими профессионалами, которые спасли её.

Она добавила, что ей всё ещё тяжело ходить из-за сильного головокружения. Полёты и выступления певице пока запрещены по предписаниям врача.

Всем привет, я снова с вами!
В первую очередь хочу поблагодарить за огромную поддержку всех тех, кто искренне переживал за меня всё это время. Это действительно очень приятно и много для меня значит.
Хочу поблагодарить врачей и весь персонал больницы номер 52. Это настоящие профессионалы своего дела, которые спасли меня. Марьяна Анатольевна, Елена Николаевна, Денис Петрович и Зинаида Юрьевна — спасибо вам большое!
Мне очень помогло, что за меня переживали, думали обо мне и молились, меня это вытащило с того света. Сегодня меня переводят из реанимации в обычную палату и я наконец-то могу поблагодарить всех вас лично.
Когда врачи спросили меня, сколько, по-моему мнению, я пролежала в коме, я сказала 2 дня. Я не могла поверить, что прошло больше месяца. Сейчас я по-прежнему очень слабая, когда пытаюсь ходить, начинаются сильные головокружения. Но я надеюсь, что в скором времени смогу оказаться дома, чтобы обнять свою семью.
Полёты и выступления на какой-то период мне запрещены по предписаниям врача. Лёгкие пока восстанавливаются, напрягать их нельзя. Но я благодарная всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу.

певица МакSим

Певицу МакSим госпитализировали в середине июня с 40% поражения лёгких. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, но все симптомы соответствовали Covid-19. 20 июня певицу ввели в искусственную кому и поместили под аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

Профиль: МакSим — как девушка, ночевавшая на…
От побега в Москву и выступлений в переходах до аншлага в «Олимпийском» и шести популярных альбомов.
tjournal.ru

#новости

73 73 комментария
34
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73 комментария
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Max Diviani

25
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Тимур Адмиев

Max
1

Что означает этот мем в контексте этого события

Ответить

Лысина Арика

Тимур
0
Ответить

Энергичный Вампир

20

 Я не могла поверить, что прошло больше месяца

У меня такое было в школьные годы в начале Июля

Ответить

Дмитрий Киселев

Энергичный
6

У меня такое было в школьные годы. Я в 30 лет не мог поверить, что я десять лет учился в школе.

Ответить

Roman Belous

Дмитрий
4

Меня однажды похитили, вколов галопередол, увезли из Сыктывкара в Казань и удерживали в закрытом реабилитационном центре 8 месяцев. Вот это внатуре невероятная хуйня

Ответить

Rond

Roman
2

По-моему эта история достойна отдельного поста

Ответить

Roman Belous

Rond
1

Я еще не решил, хочу я посадить свою мать в тюрьму, или нет. Кроме того, некоторым наркоманам, алкоголикам и игроманам, которых так же удерживали и удерживают до сих пор, как меня, действительно нужна помощь.

Ответить

Дмитрий Киселев

Roman
–1

Зачем сажать? Может поблагодарить и попрасить прощение?!

Ответить

Roman Belous

Дмитрий
1

За то, что у меня украли жизнь? Я лишился работы, средств к существованию, дома, друзей, тёлки, а главное - 8 месяцев жизни. У меня ничего не осталось, кроме одежды, которая была на мне и немного денег, которые у меня были на счету в момент похищения. Теперь мне приходится скрываться, чтобы не вернуться обратно в эту тюрьму. Спасибо, мама, я ебать как счастлив.

Ответить

Дмитрий

Roman
0

Ну как альтернатива просто подохнуть как пёс обоссаным на остановке от овердоза, как вариант. Ну смотри сам.

Ответить

Roman

Дмитрий
0

Бля, так а чо ты сам не поедешь туда, чтобы не сдохнуть от овердоза на остановке, как пёс обоссаный?

Ответить

Alex Blake

Roman
0

Наркотики (если они были причиной всего этого) могли всё то же самое у тебя отнять, и даже саму жизнь

Ответить

Roman

Alex
0

Я пришел домой с работы, на которой работал семь лет. Но дома меня уже ждали. Так что отняли у меня всё не наркотики, а совершенно конкретный человек, решивший, что может просто взять и уничтожить всю мою жизнь

Ответить

Вадим

Roman
0

Напиши ребятам из "Альтернативы" об этом, пожалуйста.
Спасают людей из рабства

Ответить

Roman Belous

Вадим
0

Иронично, что так же называется центр, в котором я сидел первый месяц

Ответить

Имя И Фамилия

12
Ответить

Ivan

6

Знаешь ли ты …. Вдоль ночных дорог

Ответить

Дизайнер Павленко

Ivan
5

Шла босиком, не жалея ног

Ответить

Sozinho pra sempre

Дизайнер
5

Сердце его теперь в твоих руках

Ответить

Дизайнер

Sozinho
4

Не потеряй его...

Ответить

Обычный

Дизайнер
9

И не порви!

Ответить

Сумасшедший

Обычный
9

сь

Ответить

Сергей Сивкин

Дизайнер
3

И не сломай!

Ответить

MadRat96

Ivan
0

Все хорошо, но почему не гачиверсию? 😣

Ответить

Рпош Ашршщ

7

... и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле

И что только творилось бы на Земле если не этот пацан

Ответить

некипишуй

–19

ну вот в этом случае всем должно быть по-настоящему НАСРАТЬ (похуй)

Ответить

Энергичный Вампир

некипишуй
8

Её песня "Знаешь ли ты" - настоящий феномен. Она всем так типо постиронично нравилась, и со временем стало незашкварно даже искренне говорить, что эта песня нравится.

Ответить

некипишуй

Энергичный
–1

"Её песня "Знаешь ли ты" - настоящий феномен"

феномен сельских дискотек начала 2000-х

Ответить

Марк Туллий

некипиш…
25

ну ты сука и душнила, аж зубы заскрипели

Ответить

Vedmed

Марк
6

поправл, душниала ебаная.

Ответить

некипишуй

Марк
5
Ответить

Сумасшедший

некипиш…
2

не песня даже а клип.
брошеная девочка в труселях прыгает по комнате и утешает себя что все наладится и он вернется.

Ответить

некипишуй

Сумасше…
1

ты решил отхватить за компанию со мной?

Ответить

Сумасшедший

некипиш…
2

открыл второй фронт

Ответить

некипишуй

Сумасше…
2

отличный план

Ответить

Robutt

Сумасше…
1

Рот фронт. Рот в рот... 

Ответить

Явный дебаркадер

некипиш…
0

Не, за такие слова и тебе ебало набить можно

Ответить

некипишуй

Явный
2
Ответить

Тимур Адмиев

некипишуй
1

Кауие песни того время  котируешь на данный момент?

Ответить

некипишуй

Тимур
0

это никак не связано с тем что я написал

Ответить

Тимур Адмиев

некипиш…
1

Мне интересно твое мнение. 
Ответь на вопрос 

Ответить

некипишуй

Тимур
0

у меня нет мнения по этому вопросу - недостаточно данных

Ответить

Люц Шнайдер

3

Хвала 

Ответить

Грузовой Даниль

Люц
1

Халва

Ответить

Dmitry Sursin

3

Но я благодарная всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу.

Господь бог после этих слов: 

Ответить

Энергичный Вампир

2

 Певица МакSим (Марина Абросимова)

А я всю жизнь думал, что её так и зовут - Максим. Типо родители дали ёбнутое имя.

Ответить

Густой кофе

Энергичный
–1

максимова по матери

Ответить

Денис Ваймс

2

Ну ньюсфид еще только на старте
У Бритни вот айпад, спасибо ТЖ

Ответить

Сергей Сивкин

2

Очень рад, что она выжила. Надеюсь, что в следующем году Максим выйдет на переполненную "Открытие Арену", зазвучат первые звуки, она не будет ничего говорить, а петь будет весь стадион.

Ответить

Антон Лисин

–3

Бухнуть и опять спать 

Ответить

Разный кубок

1

Збс.
Кто там некрологи готовил?

Ответить

Имя Фамилия

Разный
1

Выкладывали недавно, но как оказалось рано.

Ответить

Газетный Филипп

1

Ну че, Красовский, соснул хаха

Ответить

Alexandr Strijov

0

Такая фотка в Инстаграме колхозная. Как будто её аудитория 45+

Ответить

van der Pusch

Alexandr
2

Судя по количеству постов, ее аудитория - редакция ТЖ

Ответить

Дизайнер Павленко

0

отличная новость! кто знает — легкие могут полностью восстановиться, если были поражены на 70%? или же человек все таки останется инвалидом?

Ответить

Bender Rodriguez

Дизайнер
1

могут, особенное если рубцов не образовалось, но даже с ними можно восстановиться 

Ответить

Товарищ Колбасный

Дизайнер
0

Не инвалидом, но следы на снимках видны скорее всего будут. Рубцы даже после обычной пневмонии часто видны, а тут лёгкие отвалились до состояния «отводим кровь в сторону, обращаем её кислородом в аппарате и загоняем обратно в сосуды, может выживет»

Ответить

Стас Фарбер

0

Объясните, почему с ней столько инфо поводов, везде ее пиарят?

Ответить

Кирилл Вселенский

Стас
0

Тж таблойд

Ответить

Строительный волк

Кирилл
1

Извинись!

Ответить

Антон Лисин

Стас
0

Вареник бабок хочет

Ответить

Многий лолипоп

Стас
0

Любят!

Ответить

Саша Александров

0

Я не могу дышать - мне не видно неба

Ответить

Густой кофе

0

BREAKING

Ответить

Egor Shep

0

Спасибо, что живой

Ответить

German Zarovniaev

0

приятное

Ответить

Robutt

0

Ну хоть одна врачей, а не бога поблагодарила 

Ответить

Robutt

Robutt
0

Бля, и его тоже

Ответить

Дмитрий Саблин

0

дай, конечно, ей бог здоровья, но чот после месяца в коме я сомневаюсь, что человек может сразу пытаться начать ходить и лишь испытывать головокружение

Ответить

Антон Лисин

Дмитрий
0

Так ничего и не было 

Ответить

Антон Лисин

0

Как заебали эти сопли 

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