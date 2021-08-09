«Я не могла поверить, что прошло больше месяца»: певица МакSим опубликовала обращение после выхода из комы Статьи редакции
Она написала, что поддержка поклонников и профессионализм врачей «вытащили её с того света».
Певица МакSим (Марина Максимова), которая с середины июня находилась в искусственной коме из-за поражения лёгких, пришла в себя. Она опубликовала в инстаграме обращение к поклонникам, друзьям и близким.
Исполнительница написала, что её переводят из реанимации в обычную палату. Она поблагодарила всех за поддержку и выразила благодарность персоналу больницы № 52. МакSим назвала их настоящими профессионалами, которые спасли её.
Она добавила, что ей всё ещё тяжело ходить из-за сильного головокружения. Полёты и выступления певице пока запрещены по предписаниям врача.
Певицу МакSим госпитализировали в середине июня с 40% поражения лёгких. Тест на коронавирус показал отрицательный результат, но все симптомы соответствовали Covid-19. 20 июня певицу ввели в искусственную кому и поместили под аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).
Что означает этот мем в контексте этого события
Я не могла поверить, что прошло больше месяца
У меня такое было в школьные годы в начале Июля
У меня такое было в школьные годы. Я в 30 лет не мог поверить, что я десять лет учился в школе.
Меня однажды похитили, вколов галопередол, увезли из Сыктывкара в Казань и удерживали в закрытом реабилитационном центре 8 месяцев. Вот это внатуре невероятная хуйня
Я еще не решил, хочу я посадить свою мать в тюрьму, или нет. Кроме того, некоторым наркоманам, алкоголикам и игроманам, которых так же удерживали и удерживают до сих пор, как меня, действительно нужна помощь.
Зачем сажать? Может поблагодарить и попрасить прощение?!
За то, что у меня украли жизнь? Я лишился работы, средств к существованию, дома, друзей, тёлки, а главное - 8 месяцев жизни. У меня ничего не осталось, кроме одежды, которая была на мне и немного денег, которые у меня были на счету в момент похищения. Теперь мне приходится скрываться, чтобы не вернуться обратно в эту тюрьму. Спасибо, мама, я ебать как счастлив.
Наркотики (если они были причиной всего этого) могли всё то же самое у тебя отнять, и даже саму жизнь
Знаешь ли ты …. Вдоль ночных дорог
Шла босиком, не жалея ног
Сердце его теперь в твоих руках
... и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле
И что только творилось бы на Земле если не этот пацан
ну вот в этом случае всем должно быть по-настоящему НАСРАТЬ (похуй)
Её песня "Знаешь ли ты" - настоящий феномен. Она всем так типо постиронично нравилась, и со временем стало незашкварно даже искренне говорить, что эта песня нравится.
"Её песня "Знаешь ли ты" - настоящий феномен"
феномен сельских дискотек начала 2000-х
ну ты сука и душнила, аж зубы заскрипели
не песня даже а клип.
брошеная девочка в труселях прыгает по комнате и утешает себя что все наладится и он вернется.
Кауие песни того время котируешь на данный момент?
Хвала
Но я благодарная всем вам, врачам и Господу Богу за то, что я продолжаю жить на этой Земле, и, хоть пока с трудом, но дышу.
Господь бог после этих слов:
Певица МакSим (Марина Абросимова)
А я всю жизнь думал, что её так и зовут - Максим. Типо родители дали ёбнутое имя.
Очень рад, что она выжила. Надеюсь, что в следующем году Максим выйдет на переполненную "Открытие Арену", зазвучат первые звуки, она не будет ничего говорить, а петь будет весь стадион.
Такая фотка в Инстаграме колхозная. Как будто её аудитория 45+
отличная новость! кто знает — легкие могут полностью восстановиться, если были поражены на 70%? или же человек все таки останется инвалидом?
могут, особенное если рубцов не образовалось, но даже с ними можно восстановиться
Не инвалидом, но следы на снимках видны скорее всего будут. Рубцы даже после обычной пневмонии часто видны, а тут лёгкие отвалились до состояния «отводим кровь в сторону, обращаем её кислородом в аппарате и загоняем обратно в сосуды, может выживет»
Объясните, почему с ней столько инфо поводов, везде ее пиарят?
Тж таблойд
Ну хоть одна врачей, а не бога поблагодарила
дай, конечно, ей бог здоровья, но чот после месяца в коме я сомневаюсь, что человек может сразу пытаться начать ходить и лишь испытывать головокружение