Камчатские чиновники пытались майнить криптовалюты на рабочих компьютерах Статьи редакции
Материалы проверки передали в ФСБ.
Под учётными записями нескольких госслужащих заметили попытки установки программного обеспечения для майнинга криптовалют monero, bytecoin и infinium-8. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.
Нарушение обнаружили во время мониторинга состояния системы безопасности. По словам министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселёва, систему проверяют регулярно, так как «случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны», а «попытки взлома фиксируются достаточно часто».
В правительстве региона подчеркнули, что обнаруженное «вредоносное» ПО могло поставить под угрозу безопасность сети правительства. Например, заразив компьютеры и серверное оборудование криптоджекингом — вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи криптовалют.
Материалы проверки, проведённой министерством цифрового развития, передали в УФСБ РФ по Камчатскому краю.
Там же видеокарты уровня potato
Я с этого еще слезился
Грузовой Даниль
У него много годных пародий про 1650 ti и dns)
Монеро типа на cpu, но выхлоп копейки, а статьи реальные.
Зачем они манйнят крипту, если это пирамида и она скоро развалится? Всё это фейк. Объясните!!
привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края.
шта?
Материалы проверки передали в ФСБ.
сразу в небесную канцелярию, чего уж мелочиться.
Особенно монетка Infinium-8.
Это они скачали клиента с MinerGate