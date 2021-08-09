Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Ольга Щербинина

Камчатские чиновники пытались майнить криптовалюты на рабочих компьютерах Статьи редакции

Материалы проверки передали в ФСБ.

Под учётными записями нескольких госслужащих заметили попытки установки программного обеспечения для майнинга криптовалют monero, bytecoin и infinium-8. Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

Нарушение обнаружили во время мониторинга состояния системы безопасности. По словам министра цифрового развития Камчатского края Николая Киселёва, систему проверяют регулярно, так как «случаи вмешательства вредоносного кода в информационную инфраструктуру не единичны», а «попытки взлома фиксируются достаточно часто».

В правительстве региона подчеркнули, что обнаруженное «вредоносное» ПО могло поставить под угрозу безопасность сети правительства. Например, заразив компьютеры и серверное оборудование криптоджекингом — вирусом, который скрывается в системе и похищает вычислительные ресурсы устройства для добычи криптовалют.

Также в связи с тем, что майнинг по своей сути предполагает максимальное загрузку мощностей компьютеров, вредоносное ПО могло бы повлечь сокращение ресурса задействованных в вычислении криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края.

правительство Камчатского края

Материалы проверки, проведённой министерством цифрового развития, передали в УФСБ РФ по Камчатскому краю.

#новости #криптовалюты #регионы

2241 просмотров
25 25 комментариев
15
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u044b","\u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u043e\u0432\u0430\u043b\u044e\u0442\u044b","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 25, "likes": 15, "favorites": 6, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 421992, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Aug 2021 18:13:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
25 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

AttentiveMilk

14

Там же видеокарты уровня potato

Ответить

Казенный звук

AttentiveMilk
33

ну так мозги тоже

Ответить

Temp Temper

AttentiveMilk
3
Ответить

гачик

Temp
1

охуенное видео

Ответить

Temp Temper

гачик
3

Я с этого еще слезился

Ответить

Грузовой Даниль

Temp
0

У него много годных пародий про 1650 ti и dns)

Ответить

Temp Temper

Грузовой
0

Да, полно. Мне кажется он вирусит днс

Ответить

Последствия Диморфизма

AttentiveMilk
2

Монеро типа на cpu, но выхлоп копейки, а статьи реальные. 

Ответить

Провинциальный кавалер

9

криптовалюты компьютеров и привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края

Системы правительства Камчатского края запитаны от ящика лимонов?

Ответить

Илья Гераськин

Провинциальный
1

Мешка картошки

Ответить

Stanislav Prokhorov

Провинциальный
0

Тюленежировая подстанция

Ответить

Имя Фамилия

1

Зачем они манйнят крипту, если это пирамида и она скоро развалится? Всё это фейк. Объясните!!

Ответить

Провинциальный кавалер

Имя
5

Чтобы продать и купить себе стики на айкос.

Ответить

Провинциальный кавалер

2

на рабочих компьютерах

И хули там найнить на i5 в лучшем случае?

Ответить

Photuum

Провинциальный
0

Там даже i3 достаточно, главное чтобы видеокарта хорошая стояла. 

Ответить

Ипполит Воробьянинов

2

привело бы к обесточиванию всех систем правительства Камчатского края.

шта?

Ответить

Трансгендолёт

1

Материалы проверки передали в ФСБ.

сразу в небесную канцелярию, чего уж мелочиться.

Ответить

Photuum

1

В офисах обычно админы майнят. У нас как раз за это админа уволили 2 года назад.

Ответить

Василий Дробовский

0

Особенно монетка Infinium-8.
Это они скачали клиента с MinerGate

Ответить

Sail

Василий
0

А откуда надо?

Ответить

Mark Black

Василий
0

Блудняк

Ответить

Саша Александров

0

Это ж неопределимая сила майнинга, какая проверка.

Ответить

Robutt

0

Ну а чо, продаванам в мульдорадо можно, а чинуши чем хуже

Ответить

Alex Blake

0

«На работе ты не гость,
укради хотя бы гвоздь»

Ответить

Трогательный Петя

0

Если хочется нажиться, то можно заряжать телефоны от казенного электричества

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 25 комментариев
Обсуждаемое
Новости
СМИ: Любовь Соболь покинула Россию
По данным источников, она вылетела в Стамбул.
437
Новости
Авторы рекламы «ВкусВилл» с ЛГБТ-семьей уволились из компании после скандала
Об этом сообщила одна из девушек, снявшаяся в рекламе.
237
Новости
«Ъ»: преподавателей школ и вузов принудительно переведут на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций
В правительстве проект уже одобрили.
204
Популярное за три дня
Интернет
Бритни Cпирс купила первый в жизни iPad. Она не могла его приобрести из-за жёстких правил опекунства
«Я чувствую, что моя жизнь меняется».
137
Спорт
«Советские власти навязали мне войну»: какие спортсмены бежали из СССР и что с ними случилось после
Звёзды иммигрировали во время международных соревнований ещё в прошлом веке. Их мотивировали ненависть к режиму, страсть к творчеству и страх нищеты.
72
Twitter
Запись в подсайте Twitter
#tw_supperbraun
22
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null