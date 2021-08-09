Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными причёсками и ужимками? Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?



Мать ребёнка говорит, что это происходит не первый год, что этот «День наоборот» закреплён в программе лагеря. Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалёкости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают.

