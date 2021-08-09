На Урале родители обвинили детский лагерь в пропаганде ЛГБТ из-за «Дня переодеваний». Омбудсмен начал проверку Статьи редакции
Руководитель местного Совета отцов посчитал опасными игры с переодеваниями мальчиков в девочек.
В Свердловской области родители и общественники обвинили детский лагерь «Салют» в пропаганде ЛГБТ. Поводом стал «День наоборот», в который девочки переодеваются в мальчиков, а мальчики — в девочек. Уполномоченным по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков пообещал провести проверку, пишет Е1.
«День наоборот» проводится в лагере регулярно, он закреплён в программе организации. По задумке, дети должны смешно одеться — например, мальчики надеть платья и накраситься. Это возмутило маму одного из отдыхавших в лагере детей. Мальчик не хотел переодеваться и заснял на видео, как остальные ходят по коридору в юбках.
«В нашей семье не принято женскую одежду надевать мужчинам. Попросила его не участвовать в этой вакханалии», — рассказала мать ребёнка.
Руководитель областного Совета отцов Вячеслав Бальцевич посчитал такие игры опасными и направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить действия лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды, сообщает Е1.
В администрации лагеря сообщили Znak.com, что дети могли неправильно понять суть «Дня наоборот» и никто не заставлял мальчиков переодеваться в девочек и наоборот: «“День наоборот” — это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки. Дети просто неправильно восприняли, или до них неправильно донесли информацию. Соответственно, “День наоборот” был прекращён сразу же. Ничего пропагандистского в этом не было».
Детский омбудсмен Мороков заявил Е1, что проверит, насколько участие детей в празднике было добровольным и обсудит, «как избежать такой неоднозначной реакции» родителей и как более полно информировать их об активностях в лагере.
Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками?
как избежать такой неоднозначной реакции
например пиздить палками ебанутых мамаш и папаш до полного просветления
Коммунальный фитиль
И чем ты лучше их?
А меня сами родители, в детстве, лет до 8, заставляли носить колготки.
Типа таких. Психотравма на всю жизнь.
Срочно запретить, заблокировать на территории РФ, внести съемочную команду в список экстремистов.
Олега Табакова лишить всех премий и в тюрьму, он же вот так играл мисс Эндрю в ДЕТСКОМ фильме о Мери Поппинс
>Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками?
Кадр из Ералаша:
Запретить "В джазе только девушки"
Это не то, это же ЗАПАДНАЯ ГРЯЗЬ, то ли дело советские фильмы, вот там все нормально
Параллельный Данила
Что делает пацан в женской одежде
Что делает ̶п̶а̶ц̶а̶н̶ говно в женской одежде
Опять латентные папки беспокоятся о своих чадах
там может уже на грани сынок, шаг влево, шаг вправо - и все, лежит на кровати мразишь
Стукачём? Распространяешь свои AУE понятия на обычную жизнь? А если бы он точно так же снял видео на что-нибудь, что ты сам осуждаешь. Например как учительница на уроке много себе позволяет, учеников оскорбляет, например. Ты бы тоже сказал "Зато вырастет стукачом, нытиком и за родительскими спинами будет постоянно прятаться"? Или сказал бы "Вот молодец молодёжь, растут не терпилами и отстаивают свои права, как могут. Вырастет осознанным гражданином, который сталкиваясь с тем, с чем не согласен, не стерпит, а будет добиваться своего всеми силами, в том числе обращаясь в компетентные органы"?
Сумасшедший Даниль
свои AУE понятия
я сделаю вид что не заметил этого наброса, но вообще за такое в провинциях могут спросить . это не мои понятия .
какую то чушь просто выдал. жаловаться мамке по любым понятиям всегда было зазорно , особенно по такой незначительной хуете. никто его не заставлял принудительно в этом участвовать. он не решил никакой проблемы, он только их создал
могут спросить
Ты продолжаешь свои тюремные понятия продвигать
жаловаться мамке по любым понятиям всегда было зазорно
Только по тюремным. В нормальном обществе если ребёнок сталкивается с проблемами, считается вполне нормальным, чтобы он обратился к старшим.
Сумасшедший
а я думал в детский лагерь детей отправляют чтобы приучить к самостоятельности, в том числе к самостоятельности в коллективе.
Пьяный бас
чтобы приучить к самостоятельности
Чтобы отдохнуть от ребенка несколько недель в году
Сумасшедший
какая то странная вариация юношеского максимализма, а не самостоятельности. самостоятельность заключается в ответственности за поступки
Сумасшедши
мне в таких ситуациях некому было пожаловаться . в детский лагерь я уезжал в неизведанное , без телефона.
я в целом как то больше был предоставлен самому себе , потмоу что родители работали , и в целом рано приучился рассчитывать только на себя. и ничего , вырос как вырос , не хуже не лучше других .
но вообще за такое в провинциях могут спросить
И продолжает про АУЕ понятия лол
я не с тобой дискуссию вел сейчас.
Иди в личку дискутируй если не хочешь чтобы кто то вмешивался в дискуссию.
я не хочу чтобы конкретно ты вмешивался
Можешь хотеть, что угодно. Законом не запрещено.
Но далеко не всегда наши желания совпадают с реальностью.
А оба этих примера и про "стукачество" и про "спроситтза базар" это прямое влияние именно криминально воровской темы. Просто она вошла в обиход задолго до нашего с тобой рождения.
А оба этих примера и про "стукачество" и про "спроситтза базар" это прямое влияние именно криминально воровской темы.
Поговорку про вынос сора из избы тоже ауешники придумали?
Сумасшедши
Олег как будто что то знает про
прямое влияние именно криминально воровской темы.
Наверное тоже маме чуть что звонит , и за слова не отвечает.
Ну вообще то это две совершенно разных по смыслу вещи.
Это две совершенно одинаковых по смыслу вещи.
Попробовав описать смысл этой поооворки и сравнив со смыслом стукачества ты увидишь сам,что нет.
Продолжай вертеться
Продолжай заблуждаться.
Либо просто сделай предложенное мною.
Заблуждение - это бред про то что ауешники выдумали такие явления как ответственность за слова и невынос сора из коллектива, лол.
Ответственность за слова и "спросить за базвр" имею несколько разное смысловое значение.
невынос сора из коллектива
"Стукачество" это далеко не всегда жалоба на кого то из своего коллектива.
Ответственность за слова и "спросить за базвр" имею несколько разное смысловое значение.
Второе это подмножество первого. Обычно употребляется в контексте ответственности за оскорбления или клевету.
Ты всерьез сейчас отрицаешь влияние зоновского уклада на культурный код в границах бывшего ссср?
Давай выкладки, как ты подсчитал это влияние. И почему ты решил что "зоновский уклад" это какие-то отдельные выдумки уголовников, а не заимствования из более общей культуры.
В казахстане гугл забанен?
Интересно - ищи информацию и читай. В этом никакого секрета нет.
Так и знал что ты сольёшься
Хе-хе. 1998 год. Я в брильянтах справа. Кажется, это общее фото после игры «Любовь с первого взгляда».
Эх помню прекрасно этот день. Было весело. Причем оделся и накрасился прям так гротескно, миниюбка, футболка, и 5 носков в лифчик, и парик.
ну как нельзя, можно, но только осторожно. а челику вожатые выдали платье красное.
я чето ору
Совет отцов в Свердловской области
Совет отцов создан в 2018 году как общероссийское движение для поддержки и популяризации традиционных семейных ценностей, укрепления института семьи. Сегодня отцовское сообщество уже объединяет тысячи активных мужчин, является значимым общественным движением в России, в него входят авторитетные политические, общественные деятели, спортсмены, представители научного сообщества, многодетные отцы. Советы отцов в различных регионах участвуют в решении задач, связанных с благополучием, поддержкой семьи и детей, вырабатывают системные решения проблемных вопросов, реализуют адресные формы помощи и поддержки.
26 августа 2019 года в г. Екатеринбурге прошел региональный форум представителей отцовского и родительского движения Свердловской области «О координации движения отцовской общественности Свердловской области».
В ходе форума были затронуты вопросы современного института отцовства в Свердловской области, сохранения традиционных семейных ценностей, уровень рождаемости. Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка - Андрей Коченов рассказал о проблемах института отцовства и о повышении статуса авторитета мужчины и отца, усиление его роли в семье и обществе, а также о всероссийском проекте "Отцовский патруль-2019"
В ходе реализации уникального проекта "Отцовский патруль" осуществляется исправление ситуации с разрушенными детскими площадками, закрытие заброшенных строек для посещения детей, проверка необорудованных пляжей и мест купания и прочих мест, где жизни и здоровью детей угрожает опасность.
Такое ощущение, будто это писал Геннадий Букин для рекламы общества "Без баб"
Руководитель местного Совета отцов посчитал опасными игры с переодеваниями мальчиков в девочек.
Какие же тупые колхозные долбоебы, земля им землей.
Фото из лагеря:
совет отцов)))
Ведь чтобы девочки переодеться в мальчика ей нужно надеть на себя … Ээээ Ммммм эээ?
Хоспаде, какой трэш. Я помню дискотеки "наоборот" в пионер лагере: вообще не мешало с девчонками танцевать, только думаешь как бы в этом грёбаном платье не спалиться с эрекцией) вот вообще никому не приходило в голову подумать что-то в сторону ЛГБТ
Да как они посмели? Делать геев из русских брутальных пидарасов? Сталина на них нет.
А тот факт что лагерь считает переодевания смешными и странными не является гомофобным?
Люди на западе живут с суицидальным рейтом в 60% из-за таких шуток.
Внезапный дебаркадер
Суть же не в этом.
“День наоборот” — это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки.
Ну это ты как нормальный человек это все воспринимаешь. А можно сказать что наше тело это биология, а все остальное это социальный конструкт. И этот конструкт был всегда под гнетом патриархата. А вот теперь, ребята, давайте как представим как оно жить не по этим архаичным правилам, а как захотим.
Вот Вася у нас демисексуал, а Петя сегодня Оля.
И этот конструкт был всегда под гнетом патриархата. А вот теперь, ребята, давайте как представим как оно жить не по этим архаичным правилам, а как захотим. Вот Вася у нас демисексуал, а Петя сегодня Оля.
И что плохого в том, чтобы жить "как захотим"?)
Теряется система координат для понимания происходящего. Очень легко говорить против чего ты. Намного сложнее понять за что ты. Из-за этого сразу начинаешь действовать в обратном направлении от твоих «врагов». Действовать под аплодисменты от рынка с минимумом критики.
И очень быстро с биологического влечения к своему полу можно дойти до флага на котором все кроме белых гетеро. И на этом флаге две полоски цвета кожи. И они все наглухо социалисты уровня Ленина.
Скажи честно, ты сейчас под чем-то?
Очень похоже, что латентный. Боится, что чуть потеряет бдительность и всё - пойдет чистить шахту
Честно, да, я трезвый на тж не захожу. Но все равно это действительно моя точка зрения. Я в Калифорнии живу, у меня скоро ребёнка будут учить в школе что означает быть белым.
И на улице через один висят радужные флаги с чёрной и коричневой полоской.
и что ты сделал для того чтобы этого не было ?)
Они же в большинстве своём клоуны хуже демократов с социализмом головного мозга. Настолько тема краха белых привилегий тебя задевает?
Десять лет назад, когда все взяли телефончик в руки, то всем на всех стало похуй. Ты можешь делать все что хочешь и найти свой круг общения.
Это произошло из-за технологий и семья и религия разнесены в хлам.
На западе христианский халифат невозможен. А вот заткнуть меня за то что я белый и гетеро это легко.
Ты можешь делать все что хочешь и найти свой круг общения.
Как-будто что-то плохое
семья и религия разнесены в хлам.
Как-будто что-то плохое (2)
На западе христианский халифат невозможен.
И славненько
А вот заткнуть меня за то что я белый и гетеро это легко.
Заткнут тебя вовсе не за то, что ты белый и гетеро. Ты всë ещë представитель большинства, и против тебя никто ничего не имеет. Тебя заткнут за то, что ты высказываешь мнение, с которым не согласно и которое считает опасным общество, в котором ты живëшь. Точно так же как и заткнут меня за моë мнение в России. И тут только два пути, либо подстраиваться под окружающее тебя общество, либо менять место жительства.
я считаю что айдентику можно победить айдентикой. есои там висят лгбт флаги, значит надо завесить всё гетеро флагами. довести до абсурда противостояние . с белыми полосками
Но если тебя так тяготят взгляды, которых придерживаются жители Западного Побережья, почему тогда не переедешь в другой штат?
Что плохого в том, что они выпиливаются? Это их право, его надо уважать и стремиться с рейтингу 100%
Царя
Оденьте просто на всех мешок из под овса, и проблем не будет.
Сумасшедший Даниль
вообще ничего не проводите чтобы никто не рвался. просто три недели кормить три раза в день и радио шансон включить по громкоговорителям.
но и в таком случае даже порвутся
Твёрдо и чётко.
Ребята читали аниме, наряжались в вышиванки, скакали на площади, а в конце сожгли чучело Путина. Так весело и задорно отметили "День наоборот" уральские школьники.
Получается Жириновский был прав в своей оценке интеллектуальных способностей жителей Урала.
Всё правильно! Надо мужественнее одеваться, епта! Тогда нормальные мужики вырастут. Вот пример, аж глаз радуется таким вот настоящим обычным мужикам:
С победобесием уже доигрались до того что люди ВСЕРЬЕЗ сравнивают маски с желтыми звездами а вакцинацию нечеловеческим ужасом в концлагерях.
Лучше бы они так защищали детей от домашнего насилия
Ах, да, я забыла, эти скрепные организации поддерживают физические наказания как метод воспитания
Какой-то странный "день", даже для Германии. Не очень верится, что задумывалось всё как "вместо штанов свитер". Как с этого всё дошло до "красится и юбки?" Какая-то очередная дичь
Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?
Ну звучит и правда как что-то сказанное латентным...