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Новости
Яна Ломакина

На Урале родители обвинили детский лагерь в пропаганде ЛГБТ из-за «Дня переодеваний». Омбудсмен начал проверку Статьи редакции

Руководитель местного Совета отцов посчитал опасными игры с переодеваниями мальчиков в девочек.

140 140 комментариев
3278 просмотров

В Свердловской области родители и общественники обвинили детский лагерь «Салют» в пропаганде ЛГБТ. Поводом стал «День наоборот», в который девочки переодеваются в мальчиков, а мальчики — в девочек. Уполномоченным по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков пообещал провести проверку, пишет Е1.

«День наоборот» проводится в лагере регулярно, он закреплён в программе организации. По задумке, дети должны смешно одеться — например, мальчики надеть платья и накраситься. Это возмутило маму одного из отдыхавших в лагере детей. Мальчик не хотел переодеваться и заснял на видео, как остальные ходят по коридору в юбках.

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«В нашей семье не принято женскую одежду надевать мужчинам. Попросила его не участвовать в этой вакханалии», — рассказала мать ребёнка.

Руководитель областного Совета отцов Вячеслав Бальцевич посчитал такие игры опасными и направил в прокуратуру запрос с просьбой проверить действия лагеря на предмет ЛГБТ-пропаганды, сообщает Е1.

Это целенаправленная пропаганда ЛГБТ-сообщества. Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными причёсками и ужимками? Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?


Мать ребёнка говорит, что это происходит не первый год, что этот «День наоборот» закреплён в программе лагеря. Может быть, сами сотрудники, воспитатели по своей недалёкости просто не задумывались над происходящим? Но сто процентов там есть люди, которые прекрасно знают, что они делают и с какой целью они это делают.

Вячеслав Бальцевич
руководитель Свердловского Совета отцов

В администрации лагеря сообщили Znak.com, что дети могли неправильно понять суть «Дня наоборот» и никто не заставлял мальчиков переодеваться в девочек и наоборот: «“День наоборот” — это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки. Дети просто неправильно восприняли, или до них неправильно донесли информацию. Соответственно, “День наоборот” был прекращён сразу же. Ничего пропагандистского в этом не было».

Детский омбудсмен Мороков заявил Е1, что проверит, насколько участие детей в празднике было добровольным и обсудит, «как избежать такой неоднозначной реакции» родителей и как более полно информировать их об активностях в лагере.

#новости #регионы #лгбт

140 140 комментариев
1
28
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140 комментариев
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Трансгендолёт

105

Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками?

Ответить

Трансгендолёт

Трансгендолёт
37

как избежать такой неоднозначной реакции

например пиздить палками ебанутых мамаш и папаш до полного просветления

Ответить

Коммунальный фитиль

Трансгендолёт
1

И чем ты лучше их?

Ответить

Слава Инженеров

Коммуна…
8

всем

Ответить

Стильная

Коммуна…
0

Всем

Ответить

Дурацкий рубин

Стильная
0

ВСЕМ

Ответить

Alex Blake

Трансгендолёт
1

А меня сами родители, в детстве, лет до 8, заставляли носить колготки. 
Типа таких. Психотравма на всю жизнь.

Ответить

alien inс.

Трансгендолёт
13

Срочно запретить, заблокировать на территории РФ, внести съемочную команду в список экстремистов. 

Ответить

alien inс.

alien
8

Олега Табакова лишить всех премий и в тюрьму, он же вот так играл мисс Эндрю в ДЕТСКОМ фильме о Мери Поппинс

Ответить

alien inс.

Трансгендолёт
5

 >Что делает пацан в женской одежде, накрасившийся, с непонятными прическами и ужимками?
Кадр из Ералаша: 

Ответить

Трансгендолёт

alien
3

Запретить "В джазе только девушки"

Ответить

alien inс.

Трансге…
3

Это не то, это же ЗАПАДНАЯ ГРЯЗЬ, то ли дело советские фильмы, вот там все нормально 

Ответить

Михаил Стафеев

Трансге…
0

Запретить джентельменов удачи?

Ответить

Параллельный Данила

Трансгендолёт
0

 Что делает пацан в женской одежде

Что делает ̶п̶а̶ц̶а̶н̶ говно в женской одежде

Ответить

Текущий клуб

47

По-моему эти игры с переодеваниями существуют практически во всех детских лагерях еще с 60ых годов.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

Текущий
1

Как и на свадьбах, но что там это "ыы угар"

Ответить

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Комментарий удален

Федя Прозоров

44

Опять латентные папки беспокоятся о своих чадах

Ответить

Слава Инженеров

Федя
6

там может уже на грани сынок, шаг влево, шаг вправо - и все, лежит на кровати мразишь

Ответить

Федя Прозоров

Слава
0

Урал - страшное место

Ответить

Сергей Романов

Федя
0

Так там же вроде мамка...

Ответить

Сумасшедший Даниль

29

Мальчик не хотел переодеваться и заснял на видео, как остальные ходят по коридору в юбках.

ну зато вырастет стукачом , нытиком и за родительскими спинами будет постоянно прятаться. зато не лгбт
мог бы просто сказать "я не хочу участвовать" и пойти в домик.

Ответить

Энергичный Вампир

Сумасшедший
7

Стукачём? Распространяешь свои AУE понятия на обычную жизнь? А если бы он точно так же снял видео на что-нибудь, что ты сам осуждаешь. Например как учительница на уроке много себе позволяет, учеников оскорбляет, например. Ты бы тоже сказал "Зато вырастет стукачом, нытиком и за родительскими спинами будет постоянно прятаться"? Или сказал бы "Вот молодец молодёжь, растут не терпилами и отстаивают свои права, как могут. Вырастет осознанным гражданином, который сталкиваясь с тем, с чем не согласен, не стерпит, а будет добиваться своего всеми силами, в том числе обращаясь в компетентные органы"?

Ответить

Сумасшедший Даниль

Энергичный
0

свои AУE понятия

я сделаю вид что не заметил этого наброса, но вообще за такое в провинциях могут спросить . это не мои понятия .
какую то чушь просто выдал. жаловаться мамке по любым понятиям всегда было зазорно , особенно по такой незначительной хуете. никто его не заставлял принудительно в этом участвовать. он не решил никакой проблемы, он только их создал

Ответить

Энергичный

Сумасше…
12

 могут спросить

Ты продолжаешь свои тюремные понятия продвигать
 жаловаться мамке по любым понятиям всегда было зазорно

Только по тюремным. В нормальном обществе если ребёнок сталкивается с проблемами, считается вполне нормальным, чтобы он обратился к старшим.

Ответить

Сумасшедший

Энергич…
4

а я думал в детский лагерь детей отправляют чтобы приучить к самостоятельности, в том числе к самостоятельности в коллективе.

Ответить

Пьяный бас

Сумасше…
12

чтобы приучить к самостоятельности

Чтобы отдохнуть от ребенка несколько недель в году

Ответить

Sam Lowry

Сумасше…
1

Самостоятельность она такая, ни родных, ни близких. Самостоятельный человек, например, во всех формах в полях, где просят оставить доверенное лицо (на случай, если тебе плохо станет, например) пишет «нету», а то всё, значок самостоятельности отбирают.

Ответить

Сумасшедший

Sam
0

какая то странная вариация юношеского максимализма, а не самостоятельности. самостоятельность заключается в ответственности за поступки

Ответить

Sam Lowry

Сумасше…
0

А когда не можешь её принять, потому что не шаришь, не уверен, хочешь посоветоваться со старшим — эт тоже во вселенной Мити начинается с младых ногтей?

Ответить

Сумасшедши

Sam
0

мне в таких ситуациях некому было пожаловаться . в детский лагерь я уезжал в неизведанное , без телефона.
я в целом как то больше был предоставлен самому себе , потмоу что родители работали , и в целом рано приучился рассчитывать только на себя. и ничего , вырос как вырос , не хуже не лучше других .

Ответить

Смутный кран

Сумасше…
7

но вообще за такое в провинциях могут спросить

И продолжает про АУЕ понятия лол

Ответить

Сумасшедший

Смутный
0

я не с тобой дискуссию вел сейчас.

Ответить

Смутный кран

Сумасше…
5

Иди в личку дискутируй если не хочешь чтобы кто то вмешивался в дискуссию.

Ответить

Сумасшедший

Смутный
0

я не хочу чтобы конкретно ты вмешивался

Ответить

Смутный

Сумасше…
6

Можешь хотеть, что угодно. Законом не запрещено.
Но далеко не всегда наши желания совпадают с реальностью.

А оба этих примера и про "стукачество" и про "спроситтза базар" это прямое влияние именно криминально воровской темы. Просто она вошла в обиход задолго до нашего с тобой рождения.

Ответить

alexferman

Смутный
1

А оба этих примера и про "стукачество" и про "спроситтза базар" это прямое влияние именно криминально воровской темы.

Поговорку про вынос сора из избы тоже ауешники придумали?

Ответить

Сумасшедши

alexfer…
1

Олег как будто что то знает про
прямое влияние именно криминально воровской темы.

Наверное тоже маме чуть что звонит , и за слова не отвечает.

Ответить

Смутный

Сумасше…
0

Твоей разве что.

Ответить

Смутный

Сумасше…
0

Олег как будто что то знает про

прямое влияние именно криминально воровской темы.

Достаточно интересоваться историей России чуть глубже школьного курса истории.

Ответить

Смутный

alexfer…
0

Ну вообще то это две совершенно разных по смыслу вещи.

Ответить

alexferman

Смутный
0

Это две совершенно одинаковых по смыслу вещи.

Ответить

Смутный

alexfer…
0

Попробовав описать смысл этой поооворки и сравнив со смыслом стукачества ты увидишь сам,что нет.

Ответить

alexferman

Смутный
0

Продолжай вертеться

Ответить

Смутный

alexfer…
0

Продолжай заблуждаться.
Либо просто сделай предложенное мною.

Ответить

alexferman

Смутный
0

Заблуждение - это бред про то что ауешники выдумали такие явления как ответственность за слова и невынос сора из коллектива, лол.

Ответить

Смутный

alexfer…
0

Ответственность за слова и "спросить за базвр" имею несколько разное смысловое значение.

невынос сора из коллектива

"Стукачество" это далеко не всегда жалоба на кого то из своего коллектива.

Ответить

alexferman

Смутный
0

Ответственность за слова и "спросить за базвр" имею несколько разное смысловое значение.

Второе это подмножество первого. Обычно употребляется в контексте ответственности за оскорбления или клевету.

Ответить

Смутный

alexfer…
0

Ты всерьез сейчас отрицаешь влияние зоновского уклада на культурный код в границах бывшего ссср?

Ответить

alexferman

Смутный
0

Давай выкладки, как ты подсчитал это влияние. И почему ты решил что "зоновский уклад" это какие-то отдельные выдумки уголовников, а не заимствования из более общей культуры.

Ответить

Смутный

alexfer…
0

В казахстане гугл забанен?
Интересно - ищи информацию и читай. В этом никакого секрета нет.

Ответить

alexferman

Смутный
0

Так и знал что ты сольёшься

Ответить

Смутный

alexfer…
0

Нет блядь буду за тебя гуглить лол

Ответить

Алексей Штейн

Сумасше…
1

Не спросить, а поинтересоваться 

Ответить

Офицерский самолет

29

Эх, помню когда я была в лагере этот день считался одним из лучших и было супер весело. Никто из родителей такой хуйней не занимался 

Ответить

Ваня Погост

Офицерский
9

Хе-хе. 1998 год. Я в брильянтах справа. Кажется, это общее фото после игры «Любовь с первого взгляда».

Ответить

призрак не вольных

Ваня
0

ух какие бейбы.

Ответить

призрак не вольных

Офицерский
4

Эх помню прекрасно этот день. Было весело. Причем оделся и накрасился прям так гротескно, миниюбка, футболка, и 5 носков в лифчик, и парик. 

Ответить

Zzzzzzz

призрак
1

Блин, мне лифчик не выдали. А ещё я не знал, что в юбках нельзя садиться на корты

Ответить

призрак не

Zzzzzzz
1

ну как нельзя, можно, но только осторожно. а челику вожатые выдали платье красное. 

Ответить

Дешевый кран

10

бля кажись я этот видос не удалю никогда

Ответить

Встречный хичхакер

Дешевый
13
Ответить

Дешевый кран

Встречный
2

как же потешно

Ответить

Robutt

Дешевый
0

На клутина похож лет через 10

Ответить

Кирилл Вселенский

Дешевый
1

И в чем он не прав

Ответить

Должный фитиль

Дешевый
1
Ответить

Должный фитиль

13

Ксенофобские мракобесошвайны захватили страну.

Ответить

Стильная самочка орангутана

Должный
2

А экстремист всё-равно ты.

Ответить

Встречный хичхакер

12

В детском саду помню нас одеждами меняли на 1 апреля. Все смеялись. А теперь вон оно как. 

Ответить

Незаконный кубок

7

я чето ору
Совет отцов в Свердловской области

Совет отцов создан в 2018 году как общероссийское движение для поддержки и популяризации традиционных семейных ценностей, укрепления института семьи. Сегодня отцовское сообщество уже объединяет тысячи активных мужчин, является значимым общественным движением в России, в него входят авторитетные политические, общественные деятели, спортсмены, представители научного сообщества, многодетные отцы. Советы отцов в различных регионах участвуют в решении задач, связанных с благополучием, поддержкой семьи и детей, вырабатывают системные решения проблемных вопросов, реализуют адресные формы помощи и поддержки.

26 августа 2019 года в г. Екатеринбурге прошел региональный форум представителей отцовского и родительского движения Свердловской области «О координации движения отцовской общественности Свердловской области».

В ходе форума были затронуты вопросы современного института отцовства в Свердловской области, сохранения традиционных семейных ценностей, уровень рождаемости. Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков и руководитель Совета отцов при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка - Андрей Коченов рассказал о проблемах института отцовства и о повышении статуса авторитета мужчины и отца, усиление его роли в семье и обществе, а также о всероссийском проекте "Отцовский патруль-2019"

В ходе реализации уникального проекта "Отцовский патруль" осуществляется исправление ситуации с разрушенными детскими площадками, закрытие заброшенных строек для посещения детей, проверка необорудованных пляжей и мест купания и прочих мест, где жизни и здоровью детей угрожает опасность.

Ответить

Максим Графов

Незаконный
8

Такое ощущение, будто это писал Геннадий Букин для рекламы общества "Без баб"

Ответить

zheka100pudov

Максим
1

У Букина общество без противных женщин, а не то что вы подумали.

Ответить

theLastLetters

Максим
0

Общество "Отцы и эти".

Ответить

Dmitry R.

Незаконный
3

ебанутые одним словом.

Ответить

Елена Скрэтова

Незаконный
1

Может алименты заплатят?

Ответить

Александр Жердев

9

Всегда было и внезапно случилось)

Ответить

rustyrazor

8

Руководитель местного Совета отцов посчитал опасными игры с переодеваниями мальчиков в девочек.

Какие же тупые колхозные долбоебы, земля им землей.

Ответить

Andre Macareno

7

Фото из лагеря:

Ответить

Yan Fedoseev

Andre
3

И описание этого фото для прокуратуры

Ответить

Незаконный кубок

6

 Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки.

А могли бы строевой подготовкой заниматься и гимны ссср петь

Ответить

Александр Федоров

6

Ага

Ответить

Zakhar Zakharov

4

совет отцов)))

Ответить

Andre Macareno

Zakhar
5
Ответить

Имя Фамилия

3

Ведь чтобы девочки переодеться в мальчика ей нужно надеть на себя … Ээээ Ммммм эээ?

Ответить

Стильная самочка орангутана

Имя
4

Штаны и футболку, что является преступлением 

Ответить

Tony Urban

3

Хоспаде, какой трэш. Я помню дискотеки "наоборот" в пионер лагере: вообще не мешало с девчонками танцевать, только думаешь как бы в этом грёбаном платье не спалиться с эрекцией) вот вообще никому не приходило в голову подумать что-то в сторону ЛГБТ

Ответить

Громадный космос

2

Господи лучше бы они свою энергию направили на борьбу с коррупционерами 😭 

Ответить

Внезапный дебаркадер

Громадный
1

Ты что, бороться с главной скрепой страны - предательство, настоящие патриоты таким не занимаются. 

Ответить

Громадный космос

Внезапный
1

Это да. Для этого надо иметь те самые «яица» которых нет 😭

Ответить

Джон Кроули

2

Да как они посмели? Делать геев из русских брутальных пидарасов? Сталина на них нет.

Ответить

Selfish Ledger

–3

А тот факт что лагерь считает переодевания смешными и странными не является гомофобным? 
Люди на западе живут с суицидальным рейтом в 60% из-за таких шуток. 

Ответить

Внезапный дебаркадер

Selfish
4

Суть же не в этом. 
“День наоборот” — это смешные переодевания: вывернуть одежду, надеть кофту вместо штанов, а штаны вместо кофты. Кто-то красит себе лицо, рисует мордочки.

Ответить

Selfish Ledger

Внезапный
0

Ну это ты как нормальный человек это все воспринимаешь. А можно сказать что наше тело это биология, а все остальное это социальный конструкт. И этот конструкт был всегда под гнетом патриархата. А вот теперь, ребята, давайте как представим как оно жить не по этим архаичным правилам, а как захотим. 

Вот Вася у нас демисексуал, а Петя сегодня Оля. 

Ответить

Внезапный

Selfish
1

И этот конструкт был всегда под гнетом патриархата. А вот теперь, ребята, давайте как представим как оно жить не по этим архаичным правилам, а как захотим. Вот Вася у нас демисексуал, а Петя сегодня Оля.

И что плохого в том, чтобы жить "как захотим"?) 

Ответить

Selfish Ledger

Внезапн…
–2

Теряется система координат для понимания происходящего. Очень легко говорить против чего ты. Намного сложнее понять за что ты. Из-за этого сразу начинаешь действовать в обратном направлении от твоих «врагов». Действовать под аплодисменты от рынка с минимумом критики. 
И очень быстро с биологического влечения к своему полу можно дойти до флага на котором все кроме белых гетеро. И на этом флаге две полоски цвета кожи. И они все наглухо социалисты уровня Ленина. 

Ответить

Внезапный

Selfish
2

Скажи честно, ты сейчас под чем-то? 

Ответить

Scentedcreatorfa

Внезапн…
1

Очень похоже, что латентный. Боится, что чуть потеряет бдительность и всё - пойдет чистить шахту

Ответить

Selfish

Scented…
0

Это гомофобный подъеб. 

Ответить

Selfish Ledger

Внезапн…
0

Честно, да, я трезвый на тж не захожу. Но все равно это действительно моя точка зрения. Я в Калифорнии  живу, у меня скоро ребёнка будут учить в школе что означает быть белым. 
И на улице через один висят радужные флаги с чёрной и коричневой полоской. 

Ответить

Сумасшедши

Selfish
0

и что ты сделал для того чтобы этого не было ?)

Ответить

Selfish

Сумасше…
0

Голосую за республиканцев. Когда вижу что возможен диалог, то пытаюсь объяснить человеку другую точку зрения. Но почти всегда бесполезно и рискованно последствиями. 

Ответить

Внезапный

Selfish
1

Они же в большинстве своём клоуны хуже демократов с социализмом головного мозга. Настолько тема краха белых привилегий тебя задевает? 

Ответить

Алиса

Внезапн…
0

он же не белый, какие у него привелегии

Ответить

Selfish

Внезапн…
0

Десять лет назад, когда все взяли телефончик в руки, то всем на всех стало похуй. Ты можешь делать все что хочешь и найти свой круг общения. 
Это произошло из-за технологий и семья и религия разнесены в хлам. 
На западе христианский халифат невозможен. А вот заткнуть меня за то что я белый и гетеро это легко. 

Ответить

Внезапный

Selfish
0

Ты можешь делать все что хочешь и найти свой круг общения.

Как-будто что-то плохое
семья и религия разнесены в хлам.

Как-будто что-то плохое (2) 
На западе христианский халифат невозможен.

И славненько
А вот заткнуть меня за то что я белый и гетеро это легко.

Заткнут тебя вовсе не за то, что ты белый и гетеро. Ты всë ещë представитель большинства, и против тебя никто ничего не имеет. Тебя заткнут за то, что ты высказываешь мнение, с которым не согласно и которое считает опасным общество, в котором ты живëшь. Точно так же как и заткнут меня за моë мнение в России. И тут только два пути, либо подстраиваться под окружающее тебя общество, либо менять место жительства. 

Ответить

Selfish

Внезапн…
0

Вот весь этот разговор про большинство и меньшинство как раз главная проблема. Ты мою жизнь не знаешь, я может в этой Паралимпиаде с золотой медалью на подиуме стою, а ты меня судишь по цвету кожи и на что мой член стоит. 

Ответить

Внезапный

Selfish
0

Я тебя вообще не сужу, о чëм ты?) 

Ответить

Алиса

Selfish
0

С плюма голосуешь?

Ответить

Сумасшедши

Selfish
0

я считаю что айдентику можно победить айдентикой. есои там висят лгбт флаги, значит надо завесить всё гетеро флагами. довести до абсурда противостояние . с белыми полосками

Ответить

Selfish

Сумасше…
0

Это именно то чего хочет рыночек. Мы все так индивидуальны и наши точки зрения никогда не будут одинаковыми. И вся жизнь это поле боя за свои идеи. 
Разделяй и властвуй. 
Это как сказать что если ты гей в России то сразу понятна твоя позиция по Крыму. 

Ответить

Внезапный

Selfish
0

Но если тебя так тяготят взгляды, которых придерживаются жители Западного Побережья, почему тогда не переедешь в другой штат? 

Ответить

Selfish

Внезапн…
0

Бабки. 
Я в Рунете сру и разговариваю на эти темы. 

Ответить

Алиса

Selfish
0

Т.е. ты в рунете пытаешься себя белым показывать, т.к. севернонигерийца на место сразу поставят. Яснопонятно

Ответить

Selfish

Алиса
0

I’m choosing my battles 

Ответить

Alex Privaloff

Selfish
1

Что плохого в том, что они выпиливаются? Это их право, его надо уважать и стремиться с рейтингу 100%

Ответить

Стильная самочка орангутана

Alex
0

Так а ты чего ждёшь?

Ответить

Лесной ящик

1

Боже

Ответить

theLastLetters

Лесной
1

Царя

Ответить

Bich

theLastLetters
1

Свергни

Ответить

Кирилл Вселенский

theLastLetters
0

Пали

Ответить

Вибромассажер с нежными ушками

1

Оденьте просто на всех мешок из под овса, и проблем не будет.

Ответить

Сумасшедший Даниль

Вибромассажер
1

вообще ничего не проводите чтобы никто не рвался. просто три недели кормить три раза в день и радио шансон включить по громкоговорителям.
но и в таком случае даже порвутся

Ответить

Павел Злоба

0

Твёрдо и чётко.

Ответить

Alex Privaloff

Павел
3
Ответить

theLastLetters

1

Ребята читали аниме, наряжались в вышиванки, скакали на площади, а в конце сожгли чучело Путина. Так весело и задорно отметили "День наоборот" уральские школьники.

Ответить

Great Retard

1

Получается Жириновский был прав в своей оценке интеллектуальных способностей жителей Урала.

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Быдло

Ответить

Егор Ниглов

1

Всё правильно! Надо мужественнее одеваться, епта! Тогда нормальные мужики вырастут. Вот пример, аж глаз радуется таким вот настоящим обычным мужикам:

Ответить

Robutt

1

0 дней с прошлого лгбт-скандала в рф

Ответить

Джон Кроули

1

Пропаганда + умственная отсталость = везде мерещатся геи.

Ответить

Стильная самочка орангутана

0

Очередная ксенофобская гнида порвалась, ничего нового. 

Ответить

Тяжкий утюг

0

Совета отцов

Совета немытых скоморохов.

Ответить

Давний Кирилл

0

А если я сейчас сижу с ободком на голове меня тоже набутылят? Есть эксперты по русским законам? 

Ответить

Sloowbruh

0

С победобесием уже доигрались до того что люди ВСЕРЬЕЗ сравнивают маски с желтыми звездами а вакцинацию нечеловеческим ужасом в концлагерях.

Ответить

Мария Казакова

0

Лучше бы они так защищали детей от домашнего насилия 

Ответить

Мария Казакова

Мария
0

Ах, да, я забыла, эти скрепные организации поддерживают физические наказания как метод воспитания 

Ответить

Кавказский Орзэмэс

0

Из той же темы, что в сша трансов только трансы озвучивают, чёрных только чёрные и тд. 

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Виктор Шуваев

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и в чем он не прав?

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Andreas Steinmueller

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Какой-то странный "день", даже для Германии. Не очень верится, что задумывалось всё как "вместо штанов свитер". Как с этого всё дошло до "красится и юбки?" Какая-то очередная дичь

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Щячло Попячтса

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Что в нём пробуждается, к чему это его подталкивает?

Ну звучит и правда как что-то сказанное латентным...

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Vlad Kucherenko

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