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Новости
Яна Ломакина

Россия закрыла въезд для представителей Великобритании, которые «плотно вовлечены в антироссийскую деятельность» Статьи редакции

Имён этих людей в МИД не назвали.

19 19 комментариев
942 просмотров

В Министерстве иностранных дел России ввели персональные санкции в ответ на ограничения, введённые Великобританией из-за нарушений прав человека в Чечне и по «акту Магнитского», сообщается на сайте ведомства.

Кто конкретно попал в «чёрный список», министерство не уточняет. Там отметили только, что это представители Великобритании, «которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность».

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В МИД заявили, что санкции Лондона, введённые в декабре 2020-го и апреле 2021-го, показывают «стремление проводить деструктивную деятельность» в двусторонних отношениях. В ведомстве считают, что после выхода из Евросоюза Великобритания стала активнее применять санкции, «в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России».

Британские санкции против российских чиновников в МИД назвали «надуманными» и «абсурдными» и посчитали их попыткой вмешательства во внутренние дела России и оказания давления на систему правосудия.

В 2020 году Великобритания ввела санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева, первого замминистра МВД по региону Апти Алаудинова и специального отряда быстрого реагирования «Терек» (чеченское спецподразделение Росгвардии). Такие ограничения объяснили пытками и другими нарушениями прав ЛГБТ в Чечне.

В 2021 году Лондон ввёл санкции против 14 граждан России, подозреваемых в причастности к хищению из российского бюджета 230 миллионов долларов. Это дело расследовал юрист Сергей Магнитский. В 2008 году его арестовали по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская Тишина».

В 2012 году США приняли «акт Магнитского», позволяющий вводить персональные санкции против россиян, причастных к нарушению прав человека. В декабре 2020 года Евросоюз утвердил аналогичный режим ограничений.

#новости #политика #санкции #великобритания

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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Сумасшедший Даниль

27

опять английские лорды не посетят Самару чтобы забрать свои вклады из Россельхозбанка и не искупаются в чистейших водоемах поволжья.
сурово, очень сурово

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некипишуй

Сумасшедший
10

раньше думать надо было, сейчас осталось только слезы лить

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Параллельный Данила

10

любой человек, считающий себя нормальным, должен быть вовлечён
 в антироссийскую деятельность

Ответить

Явный ключ

Параллельный
1

считаю, что это комплимент даже

Ответить

Явный ключ

Параллельный
1

по сути им разрешили не трогать говно

Ответить

rustyrazor

5

Новый день - новые враги нации.

Ответить

Robutt

rustyrazor
6

Англичанка всегда гадила! А океания, понимаешь... Всегда! С ост-азией.. 

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Кирилл Вселенский

6

Пук

Ответить

Пьяный бас

5
Ответить

Трансгендолёт

5

Имён этих людей в МИД не назвали.

Чтобы добрый люд до смерти от смеха не довести?

Ответить

Alexander the Nth

5

Великобритания - враг, талибан - друг.

Ответить

Иплувен Максимал

4

плотно вовлечены в антироссийскую деятельность

Усманову и Абрамовичу?

Ответить

Бедный алмаз

3

Также важно заморозить их счета в Сбербанке.

Ответить

Громадный космос

2

Бедные наши алигархи с британским гражданством 😂

Ответить

Marhal_New _Arleana

1

Лучше для них

Ответить

Marhal_New _Arleana

Marhal_New
3

Помниться была новость как иранская семья вернулась в Ирана и там их посадили за шпионаж в пользу Америке.

Ответить

Густой кофе

1

я русофоб и антироссиец, выгоните меня из страны

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Антон Лисин

0

Они планировали что-ли посетить срашку что-ли 

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Robutt

0

Клутинский ответ чемберлену

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