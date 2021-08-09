Имён этих людей в МИД не назвали.

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В Министерстве иностранных дел России ввели персональные санкции в ответ на ограничения, введённые Великобританией из-за нарушений прав человека в Чечне и по «акту Магнитского», сообщается на сайте ведомства.

Кто конкретно попал в «чёрный список», министерство не уточняет. Там отметили только, что это представители Великобритании, «которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность».

В МИД заявили, что санкции Лондона, введённые в декабре 2020-го и апреле 2021-го, показывают «стремление проводить деструктивную деятельность» в двусторонних отношениях. В ведомстве считают, что после выхода из Евросоюза Великобритания стала активнее применять санкции, «в том числе и для демонстрации лидерства в кампании очернительства России».

Британские санкции против российских чиновников в МИД назвали «надуманными» и «абсурдными» и посчитали их попыткой вмешательства во внутренние дела России и оказания давления на систему правосудия.

В 2020 году Великобритания ввела санкции против спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, бывшего главы полиции Аргуна Аюба Катаева, первого замминистра МВД по региону Апти Алаудинова и специального отряда быстрого реагирования «Терек» (чеченское спецподразделение Росгвардии). Такие ограничения объяснили пытками и другими нарушениями прав ЛГБТ в Чечне.

В 2021 году Лондон ввёл санкции против 14 граждан России, подозреваемых в причастности к хищению из российского бюджета 230 миллионов долларов. Это дело расследовал юрист Сергей Магнитский. В 2008 году его арестовали по делу об уклонении фонда Hermitage Capital от уплаты налогов. В 2009 году он умер в СИЗО «Матросская Тишина».