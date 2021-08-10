Сын Елизаветы II отрицает связь с девушкой.

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Фото Keystone Press Agency/Global Look Press

Вирджиния Джуффре подала иск против принца Эндрю в США. По её словам, Джеффри Эпштейн, осуждённый за торговлю людьми, заставил её заниматься сексом с членом королевской семьи, когда ей было 17 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News с ссылкой на адвоката.

Джуффре требует от принца Эндрю компенсацию за моральный и физический ущерб. Он отрицает связь с американкой, а фотографию, на которой они вместе с его любовницей Эпштейна, называет подделкой. Представители принца от комментариев отказались.

Фото опубликовано NBC News

В ноябре 2019 года Принц Эндрю отступил от королевских обязанностей из-за скандала вокруг его связей с Эпштейном после обвинений Джуффре в сексуальном насилии. Тогда он заявил, что готов помочь в любом расследовании касательно американского миллиардера.

В июле 2019 года полиция арестовала Джеффри Эпштейна. Его обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство. Также его подозревали в педофилии. Предполагалось, что Эпштейн приводил в свой дом десятки девушек и платил им за сексуальный массаж, который иногда заканчивался сексом. Некоторым из них было по 15 лет. Через месяц его нашли мёртвым в камере.