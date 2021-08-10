Свидетельница из дела Эпштейна подала в суд на британского принца Эндрю за изнасилование Статьи редакции
Сын Елизаветы II отрицает связь с девушкой.
Вирджиния Джуффре подала иск против принца Эндрю в США. По её словам, Джеффри Эпштейн, осуждённый за торговлю людьми, заставил её заниматься сексом с членом королевской семьи, когда ей было 17 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News с ссылкой на адвоката.
Джуффре требует от принца Эндрю компенсацию за моральный и физический ущерб. Он отрицает связь с американкой, а фотографию, на которой они вместе с его любовницей Эпштейна, называет подделкой. Представители принца от комментариев отказались.
В ноябре 2019 года Принц Эндрю отступил от королевских обязанностей из-за скандала вокруг его связей с Эпштейном после обвинений Джуффре в сексуальном насилии. Тогда он заявил, что готов помочь в любом расследовании касательно американского миллиардера.
В июле 2019 года полиция арестовала Джеффри Эпштейна. Его обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство. Также его подозревали в педофилии. Предполагалось, что Эпштейн приводил в свой дом десятки девушек и платил им за сексуальный массаж, который иногда заканчивался сексом. Некоторым из них было по 15 лет. Через месяц его нашли мёртвым в камере.
Главной свидетельницей по делу Эпштейна выступила Вирджиния Джуффре. Она заявляла, что американский миллиардер заставил её заниматься сексом с группой влиятельных мужчин в 2001 году, в том числе — с принцем Эндрю.
Меня вчера изнасиловали!!!!Кому писать и кому жаловаться?????
Есть одно важное но, которое не совсем чётко передаёт сама новость. Сексуальное насилие над ней и другими девушками было доказано в итоге и фактически "сутинёр" сел в тюрьму, где покончил жизнь самоубийством. Поскольку сам факт сексуального "рабства" был доказан и есть хотя бы фотография юнной девочки из жопинска с принцем Англии, то уже подали следующий иск. А по новости создаётся впечатление, что она просто кека ради пошли в суд
Основной будильник
Кроме того, уже давно этот скандал с принцем, просто официальных обвинений не было (хотя он давал интервью в, где оправдывался и все отрицал). А сейчас есть.
Почему порвался @Dmitry Teplyakov
Его насиловали?
Он один из самых добрых пользователей тж. Ты, наверное, заслужил
Жаль мальчика😔
Старательный яд
Ты уже там где надо. Приступай.
Это был ты!!!! Давай сюда деньги, иначе я пойду в полицию
За такое ещё и платить??
Да
Но это тянуло на 3 звезды.
тю ну три звезды это не серьезно
Принудительный рубин
УК РФ Статья 307. Заведомо ложные показание...
...соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.
Ну хоть бы то самое фото добавили в новость
Сука, такие тупые, нахуя они с блядями фоткаются
Если фото на самом деле не подделка, то это довольно хуёвая линия защиты. Доказать что фото не подделка вроде не так сложно, я вроде слышал, что идеально подделать фото почти нереально, крутой специалист всёравно обнаружит подделку. А если это докажут, то тут уже защищаться будет сложно
Никак, но к принцу будут вопросики зачем он фотографировался в обнимку с 17-летней девочкой из зажопинска в квартире Эпштейна
Почему они говорят про изнасилование, когда на деле малолетние шлюхи за бабки продовали свою щелку.
"Его обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство."
Принудительный рубин
Потому что дух времени такой, что сейчас бурление на этой тематике позволит барышням заработать дополнительные средства на интервью или книге, а возможно и на "откупных"
На фото отчетливо видно отвращение девочки
На Netflix есть четырёхсерийный документальный фильм об этом