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Новости
Sasha Shambilova

Свидетельница из дела Эпштейна подала в суд на британского принца Эндрю за изнасилование Статьи редакции

Сын Елизаветы II отрицает связь с девушкой.

47 47 комментариев
2737 просмотров
Фото Keystone Press Agency/Global Look Press

Вирджиния Джуффре подала иск против принца Эндрю в США. По её словам, Джеффри Эпштейн, осуждённый за торговлю людьми, заставил её заниматься сексом с членом королевской семьи, когда ей было 17 лет. Об этом сообщает телеканал Sky News с ссылкой на адвоката.

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Джуффре требует от принца Эндрю компенсацию за моральный и физический ущерб. Он отрицает связь с американкой, а фотографию, на которой они вместе с его любовницей Эпштейна, называет подделкой. Представители принца от комментариев отказались.

Фото опубликовано NBC News

В ноябре 2019 года Принц Эндрю отступил от королевских обязанностей из-за скандала вокруг его связей с Эпштейном после обвинений Джуффре в сексуальном насилии. Тогда он заявил, что готов помочь в любом расследовании касательно американского миллиардера.

В июле 2019 года полиция арестовала Джеффри Эпштейна. Его обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство. Также его подозревали в педофилии. Предполагалось, что Эпштейн приводил в свой дом десятки девушек и платил им за сексуальный массаж, который иногда заканчивался сексом. Некоторым из них было по 15 лет. Через месяц его нашли мёртвым в камере.

Главной свидетельницей по делу Эпштейна выступила Вирджиния Джуффре. Она заявляла, что американский миллиардер заставил её заниматься сексом с группой влиятельных мужчин в 2001 году, в том числе — с принцем Эндрю.

«Эпштейн не убивал себя»: конспирологическая…
Подозреваемого в продаже несовершеннолетних в секс-рабство нашли повешенным в камере. В сети…
tjournal.ru

#новости #великобритания

47 47 комментариев
8
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47 комментариев
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Zero-one-one

–3

Меня вчера изнасиловали!!!!Кому писать и кому жаловаться????? 

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Ануар tape

Zero-one-one
16

Есть одно важное но, которое не совсем чётко передаёт сама новость. Сексуальное насилие над ней и другими девушками было доказано в итоге и фактически "сутинёр" сел в тюрьму, где покончил жизнь самоубийством. Поскольку сам факт сексуального "рабства" был доказан и есть хотя бы фотография юнной девочки из жопинска с принцем Англии, то уже подали следующий иск. А по новости создаётся впечатление, что она просто кека ради пошли в суд

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Основной будильник

Ануар
3

Кроме того, уже давно этот скандал с принцем, просто официальных обвинений не было (хотя он давал интервью в, где оправдывался и все отрицал). А сейчас есть.

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Zero-one-one

Основной
1

Почему порвался @Dmitry Teplyakov

Ответить

Zero-one-one

Zero-on…
0

Его насиловали? 

Ответить

Основной

Zero-on…
0

Он один из самых добрых пользователей тж. Ты, наверное, заслужил

Ответить

Zero-one-one

Основной
1

Жаль мальчика😔

Ответить

Основной

Zero-on…
2

Не позорь меня, сына 

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Старательн

Основной
1

Что ты всё у юбки то его держишь?? 

Ответить

New

Ануар
0

что то как то на этой фотографии не похоже что она в рабстве.
улыбка до ушей.

Ответить

Старательный яд

Zero-one-one
3

Ты уже там где надо. Приступай.

Ответить

Zero-one-one

Старательный
0

Это был ты!!!! Давай сюда деньги, иначе я пойду в полицию 

Ответить

Старательный яд

Zero-on…
6

За такое ещё и платить?? 

Ответить

Zero-one-one

Старате…
1

Да

Ответить

Старательный яд

Zero-on…
4

Но это тянуло на 3 звезды.

Ответить

K Ch

Старате…
1

по звезде за минуту?

Ответить

Явный

K
2

тю ну три звезды это не серьезно

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K Ch

Явный
0

яннп

Ответить

Явный

K
1

три звезды в гта

Ответить

Основной

Явный
2

Вот и выросло поколение 

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Явный

Основной
1

последний раз звездочки были в GTA IV в 2008, немудрено

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Явный

Явный
0

ой а я пиздабол. были в пятерке , но отображались только при активации. сори

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Старательн

K
0
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Принудительный рубин

Zero-one-one
1

УК РФ Статья 307. Заведомо ложные показание...
...соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, -
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ответить

Zero-one-one

Принудительный
1

Осуждаю

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Администратор Аккаунта

4

Ищи себя в паблике "Дело Эпштейна"

Ответить

Ануар tape

2

Ну хоть бы то самое фото добавили в новость

Ответить

Daniil Minashkin

Ануар
4

Сука, такие тупые, нахуя они с блядями фоткаются

Ответить

New

Daniil
0

так они чо предпологали что будет расследование какое то?
думали все будет шикарно и красиво. как и всегда

Ответить

Sasha Shambilova

Ануар
1

спасибо! добавила

Ответить

Старательный яд

3

он заявил, что готов помочь в любом расследовании касательно американского миллиардера.

фотографию, на которой они вместе с Эпштейном и его любовницей, называет подделкой

Твёрдо и чётко помогает. 

Ответить

New

Старательный
0

так там же сразу же видно - фотошоп)))

Ответить

Энергичный Вампир

3

Если фото на самом деле не подделка, то это довольно хуёвая линия защиты. Доказать что фото не подделка вроде не так сложно, я вроде слышал, что идеально подделать фото почти нереально, крутой специалист всёравно обнаружит подделку. А если это докажут, то тут уже защищаться будет сложно

Ответить

Постоянный американец

1

Даже если докажут, что фотка не монтаж, а настоящая, как она (фотка) подтверждает факт изнасилования? 

Ответить

Берг

Постоянный
5

Никак, но к принцу будут вопросики зачем он фотографировался в обнимку с 17-летней девочкой из зажопинска в квартире Эпштейна

Ответить

New

Берг
1

чо причин мало сфоткаться?
пришел на вечеринку, общался с эпштейном и знакомыми и решил запечатлить веселый момент

Ответить

Постоянный американец

Берг
0

Да, но вроде он и так уже слился из участия в королевской семье после аналогичной истории. Хуже не будет.

Ответить

j2me92 .

–2

Почему они говорят про изнасилование, когда на деле  малолетние шлюхи за бабки продовали  свою щелку.
"Его обвинили в продаже несовершеннолетних в сексуальное рабство."

Ответить

Принудительный рубин

j2me92
0

Потому что дух времени такой, что сейчас бурление на этой тематике позволит барышням заработать дополнительные средства на интервью или книге, а возможно и на "откупных"

Ответить

Трансгендолёт

2

Вот блин жизнь у людей, реально своя тусовочка с блекджеком и развратом.

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

0

На фото отчетливо видно отвращение девочки

Ответить

Постоянный американец

Вольдемаръ
0

Да, она там вот такая прям:

Ответить

Сергей Беляков

0

Вошла во вкус))

Ответить

Andrew Gladkov

0

Интересно девки пляшут хD

Ответить

Саша

0

Какой такой физический ущерб ?

Ответить

Ант Тт

0

Мне она напоминает подругу Чака Норриса. Еë тоже в каждой серии насиловали. 

Ответить

Люц Шнайдер

0

На Netflix есть четырёхсерийный документальный фильм об этом

Джеффри Эпштейн: неприлично богатый…
Документальный сериал на основе историй свидетелей о том, как осужденный сексуальный преступник…
www.netflix.com
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