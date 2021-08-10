Воспитанников наказали за то, что они ушли из учреждения без разрешения.

Уголовные дела завели на директора по воспитательной работе, двух воспитателей и медсестру «Школы-интерната р.п. Квиток». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Иркутской области.

В зависимости от роли их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (от трёх до десяти лет тюрьмы), неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (штраф или до трёх лет тюрьмы) и истязании несовершеннолетнего (от трёх до семи лет).

Воспитанники обратились в полицию 5 августа. По их словам, к ним применили физическую силу после того, как они ушли из школы-интерната без разрешения.