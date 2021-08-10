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Новости
Sasha Shambilova

В Иркутской области задержали четырёх сотрудников школы-интерната по делу об истязании детей Статьи редакции

Воспитанников наказали за то, что они ушли из учреждения без разрешения.

Уголовные дела завели на директора по воспитательной работе, двух воспитателей и медсестру «Школы-интерната р.п. Квиток». Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Иркутской области.

В зависимости от роли их обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (от трёх до десяти лет тюрьмы), неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (штраф или до трёх лет тюрьмы) и истязании несовершеннолетнего (от трёх до семи лет).

Воспитанники обратились в полицию 5 августа. По их словам, к ним применили физическую силу после того, как они ушли из школы-интерната без разрешения.

#новости #регионы

578 просмотров
11 11 комментариев
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Старательный яд

3

по делу об истязании детей

Какие же уроды занимаются таким. Конечно, ребёнок же не ответит. 

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Старательный яд

Старательный
3

Недавно видел подборку разных видео, где матери бьют своих детей, которые в слезах просят остановиться и заикаясь извиняются, хотя извиняться должны матери. Почему вообще кому-то приходит в голову бить слабых?

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Дежурный кавалер

Старательный
0

Потому что люди говно.

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Здоровый ключ

Старательный
0

Потому что от более-менее сильных может прилететь ответка

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Любовный кот

1

А помните ту историю, где в интернат пускали какого-то дядьку, а тот насиловал детей?

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Исключительный блик

Любовный
1

И вроде не одного

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Любовный кот

Исключительный
0

И чем это все закончилось - уволили пару человек

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Добрая Булочка

Любовный
0

Так это ж на Украине было.

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Anton Zakharikhin

Любовный
0

https://meduza.io/feature/2018/02/20/vospitateli-internata-v-chelyabinskoy-oblasti-podozrevayutsya-v-tom-chto-god-nasilovali-detey-i-mogut-uyti-iz-pod-otvetstvennosti

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Алексей Горячев

Любовный
0

Убить билла

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Антон Лисин

0

Больные люди 

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