Мы, наконец, нашли способ продолжить дело Тани по секспросвету. Долго думали, как это лучше сделать, ведь она была действительно незаменимой. И придумали: на место Тани должна прийти не одна, а сотни. Чтобы кто-то подхватил ответы на вопросы, кто-то — обзоры игрушек, кто-то — публичные выступления, кто-то — бодипозитивный блоггинг, кто-то репостил бы из своего ТГ-канала и т.д. И так мы бы все вместе делали «Танину ленту».