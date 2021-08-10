«На место Тани должна прийти не одна, а сотни»: друзья фемактивистки Никоновой запустили в память о ней новый проект Статьи редакции
Он посвящён секс-просвещению.
Проект друзей фемактивистки и секс-блогера получил название «Секспросвет 18+». Его цель — «снять табу с этой темы и нести секспросвет в массы». Проект реализуется на платформе Яндекс.Кью, а авторы называют его «сообществом имени Татьяны Никоновой». Об этом сообщается в телеграм-канале блогера.
Сообщество создали психотерапевт Екатерина Сигитова и бывший менеджер Никоновой Татьяна Дерябина. Сейчас на него подписаны более семи тысяч человек.
Фемактивистка и секс-блогер Татьяна Никонова умерла в мае 2021 года. С 2012 года она вела свой блог Sam Jones's Diary, в котором рассказывала о сексуальной грамотности. Она также выступала публично, говоря о важности легальности абортов, сексуальном просвещении, поддержки ЛГБТК-людей и на другие темы.
Так уже пришли, с бурятами на аватарах и номерами карты в био, сочиняют истории для сбора донатов про изнасилования отчимов и как их мамка абьюзит заставляя делать уроки.
Ну там не поймёшь - буряты или корейцы
Ну как можно так о покойнице! Не успела, просто не успела
Дорогой бокал
она же умерла))
Основной будильник
Выглядит как план
Ты вернула старую аватарку?
Да!
Мне не нравится
Старательный яд
Твою же все терпят!
Ну блять. Придется менять сегодня.
Ну это надо будет написать Вахтеру
Он может его изменить
Marshall_New_Orleana
Лол, всегда читал твой ник как marshall и только сейчас впервые увидел, что там marhal.
Абсолютли
Старательный яд
Она была хороша словно сон,
А потом оказалось, что она – это он!
ха ха
однажды я был пьян до такой степени
что во время соития, словил бэд на мысли "а что если она была поцан когда то, вполне возможно, что сменила пол" и я чет в этот момент начал параллели проводить, и хз как нашел их, потом конечно посмеялись, но больше мы не виделись
Почему фемки все сплошь психотерапевты, сексологи, социологи и прочие бездельники? Когда они найдут нормальную работу?
Потому что плохой сантехник детектируется сразу. Плохой электрик вообще долго не живет, как и плохой водитель.
Да и донатики собирать так сложно. Вот поэтому, но это не только к фемкам относится.
Как же она похожа на эту звезду документальных, познавательных фильмов
ЛГБТК
Уже давно LGBTQIA+
Явный Мурод
ЛГБТКВН
Неопределенный Артем
что такое И А и плюс?
я не для себя. для друга спрашиваю
LGBTQIA – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and/or Questioning, Intersex, and Asexual and/or Ally
А плюс это типа премиальная подписка
Явный Мурод
короче все категории порнхаба которые я скипаю
Лгбтекила. Дарю идею производителям.
коктейль запилят
Секспросвет 18+
Звучит как пропаганда целомудрия и отсутствия секса
рассказывала о сексуальной грамотности
Суть проекта:
«с мужиками проблемы, но расскажу вам, как они вас объективируют, чтоб вы обиделись и давали поменьше, а флирт начали называть домогательством»
Звучит как пропаганда целомудрия и отсутствия секса
Почему?
Потому что люди не нуждаются в уроках умолишённых и фрустрированных от отсутствия секса о том, как этим сексом заниматься. Всё, что эти "уроки" подразумевают, так это рассказ о том, "какие опасности подстерегеают...". А в фем варианте - цель всегда внести разлад в здоровые счастливые отношения.
Про СПИД могут рассказывать только те люди, которые им болеют?
Про СПИД можно узнать на плакате в местной поликлинике, в учебнике биологии, а также в уже куче снятых фильмах на эту тему. Если человек настолько тупой, что не знает, что у него есть клитор (видимая и чувствительная часть тела!), и узнаёт об этом этом в фем блоге, ну такое конечно...А потом ещё орать на всех: "Почему вы мне не рассказали, что у меня есть клитор?!!!!"
Ведь подростки - это именно те люди, которые все время проводят либо в поликлиниках за чтением информ-плаката, либо за учебниками биологии.
Секспросвет 18+
подростки
Да, я видел плашку 18+, но давайте без иллюзий - смотреть это будут и подростки.
Конечно, будут читать от корки до корки, вы только поглядите какие актуальные подростковые темы там поднимают!
Блин, ну тут они даже меня заинтриговали (про экологию), а я давно уже не подросток. Был бы подростком - с удовольствием бы посмотрел.
Сексом хочется заниматься с 11-12 лет. К 15 все всё уже знают. Уже порно большинство посмотрело и презерватив примерен (их, кстати, не скрывают, они в супермаркете на прилавке)
Сначала секспросвет не нужен, а потом беременеют в 15 лет))
Человек имеет право забеременеть в 15 лет! А совет всегда единственный - презерватив!
У многих в 15 своих мозгов додуматься до презерватива не хватает, а секспросвет позволяет вбить в голову важность того, что надо предохраняться.
Слова и нравоучения имеют наименьший эффект на поведение подростка
Возможно, и так. Но, тем не менее, вообще забить любой просвет и пустить это на самотек - сомнительный вариант.
Во-во. Прикрываясь "просвещением" будут нести чушь и припизднутую пропаганду.
Постоянный американец
Так и должно быть. Путем сублимации. Как раз годное чтиво за секс и напишется.
прикольный у тебя ник.
ex - это значит что тебя так раньше звали или ты встречался с пользователем под ником Readonly?
Постоянный
Cкорее, имел в виду, что ранее был только читателем TJ.
Не регистрировался, просто читал.
А когда зарегился, и стал писать, ко мне возникли одни те же вопросы от старорегов "а чего ты тут вообще нарисовался?"
Пришлось статью написать, чтобы всё одно и то же по 100 раз не объяснять.
https://tjournal.ru/s/dispute/413800-paru-voprosov-ot-newfag
эм, пук, они пишут плахие слова, пук, всехм забанить, мы не умственно отсталые, мы феминисты, хватти нас путать, км
Хз чё за хейт в ее сторону. Помню читал ее блог с интересом в Фейсбуке какое-то время. Секс просвета явно не хватает людям в этой стране. Поэтому инициативу поддерживаю.
Отчиня русского феминизма
через год лимитированный вуманайзер с её лого в виде очков выпустят
Боюсь представить, что покойной в гроб положили.
Тяжелый гроб несли к могиле
Фемактивистку хоронили
Ругались и оскорблялись над тупым ее лицом.
кто-то подхватил ответы на вопросы, кто-то — обзоры игрушек, кто-то — публичные выступления, кто-то — бодипозитивный блоггинг, кто-то репостил бы из своего ТГ-канала и т.д.
)))))))00000
@Хороший листочек подхватишь репосты из своего тг канала?
Секс игрушки на Хакиме.
У них там пропаганда гендерно-нейтрального воспитания, чтобы вырастали универсальные взаимозаменяемые минимально различимые винтики общества. Что взять с леваков.
Если секс просвет не будет похож на это, то даже нехуй начинать
Я понимаю когда какой-то популяризатор науки ведет канал и рассказывает о всяких там квантовых вычислениях. Просто потому, что дай бог 1% может рассуждать об этом на компетентном уровне. Но с секс-то явно не такая тема. Сейчас о нем осведомлены даже дети 10 лет, а уж подростки и старше знают предостаточно. Что к этому может добавить какая-то тётка? А ответ в том, что под благородным словом "просвет" скрывается пропаганда своих взглядов, вот и всё.
Извините, а откуда столько злых людей?
Германский микрофон
А потом мы удивляемся как же ведущий государственного канала в праймтайм посмел шутить над штангисткой... Все таки мы все тут ещё в 16 веке живём 😔
Самый топовый коммент! А также не пропустите советы гештальт-психологини почаще посещать...гештальт-психологинь!
какие сотни?
тысячи!!!!
не меньше
Ахахахахах, может они за нее книгу допишут, за которую она собрала дохуя денег?
Еее сексуальная революция
Сейчас эта революция идёт в обратном направлении, по японский модели: секс не нужон, мне и самому хорошо.
в ссср секса не было, а была тётенька возле школьных входных дверей, которая контролировала, чтоб помады не дай бог не было, юбка необходимой длинны была, желательно до пола
А вот это кстати дискуссионный вопрос. К примеру в "Ералаше" (а он как не странно был индикатором тем, которые были актуальны в СССР) в предперестроечное время вышел ряд скетчей где вполне себе затрагивались вопросы подростковых отношений и даже ранних беременностей.
Кстати в Ералаше частенько попадаются девушки среднего школьного возраста с юбками, из под которых в прямом смысле трусы виднеются. Вот такая мода)