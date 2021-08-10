Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Sasha Shambilova

«На место Тани должна прийти не одна, а сотни»: друзья фемактивистки Никоновой запустили в память о ней новый проект Статьи редакции

Он посвящён секс-просвещению.

Превью из YouTube-канала Никоновой

Проект друзей фемактивистки и секс-блогера получил название «Секспросвет 18+». Его цель — «снять табу с этой темы и нести секспросвет в массы». Проект реализуется на платформе Яндекс.Кью, а авторы называют его «сообществом имени Татьяны Никоновой». Об этом сообщается в телеграм-канале блогера.

Мы, наконец, нашли способ продолжить дело Тани по секспросвету. Долго думали, как это лучше сделать, ведь она была действительно незаменимой. И придумали: на место Тани должна прийти не одна, а сотни. Чтобы кто-то подхватил ответы на вопросы, кто-то — обзоры игрушек, кто-то — публичные выступления, кто-то — бодипозитивный блоггинг, кто-то репостил бы из своего ТГ-канала и т.д. И так мы бы все вместе делали «Танину ленту».

создатели проекта «Секспросвет 18+»

Сообщество создали психотерапевт Екатерина Сигитова и бывший менеджер Никоновой Татьяна Дерябина. Сейчас на него подписаны более семи тысяч человек.

Фемактивистка и секс-блогер Татьяна Никонова умерла в мае 2021 года. С 2012 года она вела свой блог Sam Jones's Diary, в котором рассказывала о сексуальной грамотности. Она также выступала публично, говоря о важности легальности абортов, сексуальном просвещении, поддержки ЛГБТК-людей и на другие темы.

#новости

4466 просмотров
152 152 комментария
19
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 152, "likes": 19, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 422225, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Aug 2021 09:37:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
152 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Соколов Андрей

68

Так уже пришли, с бурятами на аватарах и номерами карты в био, сочиняют истории для сбора донатов про изнасилования отчимов и как их мамка абьюзит заставляя делать уроки.

Ответить

New

Соколов
2

на счет бурятов осуждаю
пойду напишу в паблик вк бурятам....  тебя найдут и спросят

Ответить

Соколов Андрей

New
15
Ответить

New

Соколов
0

это не корейцы, а японцы.
К-Поп от слово Япония

Ответить

God Damn

Соколов
1

а буряты за что? 

Ответить

God Damn

God
1

угодили на аватарку 

Ответить

Соколов Андрей

God
5

Ну там не поймёшь - буряты или корейцы

Ответить

умный человек

Соколов
3
Ответить

Основной будильник

49

На место Тани должна прийти не одна, а сотни

Надо больше кидал, которые собирают деньги на книгу, а потом ее не выпускают?

Ответить

Соколов Андрей

Основной
18

Ну как можно так о покойнице! Не успела, просто не успела 

Ответить

New

Соколов
1

жизнь вообще, штука короткая... как вы знайте...
мне так мой дедушка говорил.

Ответить

Дорогой бокал

Основной
1

она же умерла))

Ответить

Основной будильник

Дорогой
7

Выглядит как план

Ответить

Marhal_New

Основной
2

Ты вернула старую аватарку?

Ответить

Основной

Marhal_…
4

Да!

Ответить

Marhal_New

Основной
2

Мне не нравится

Ответить

Старательный яд

Marhal_…
8

Твою же все терпят!

Ответить

Marhal_New

Старате…
4

Ну блять. Придется менять сегодня.

Ответить

God Damn

Marhal_…
4

и придумай что нибудь с никнеймом 

Ответить

Marhal_New

God
0

Ну это надо будет написать Вахтеру

Ответить

God Damn

Marhal_…
2

он владеет правами на твой ник? 

Ответить

Marhal_New

God
0

Он может его изменить

Ответить

God Damn

Marhal_…
1

пока накидай нам вариантов какие ники ты для себя придумал, мы сразу же отсеим какие то варианты. 

Ответить

Marhal_New

God
0

Marshall_New_Orleana

Ответить

rustyrazor

Marhal_…
2

Лол, всегда читал твой ник как marshall и только сейчас впервые увидел, что там marhal.

Ответить

God Damn

rustyra…
1

тоже считаешь что ему надо сменить ник? 

Ответить

rustyrazor

God
2

Абсолютли

Ответить

Marhal_New

rustyra…
2

Короче, устрою голосовалку по Аве и нику сегодня

Ответить

Marhal_New

rustyra…
0

Я тоже. У меня годами так зареган был Гугл аккаунт

Ответить

Marhal_New

Старате…
0

Ну такой же кайф.

Ответить

Основной

Marhal_…
6
Ответить

AttentiveM

Основной
1

Какая мерзкая мелодия будильника

Ответить

God Damn

Marhal_…
0

это парень

Ответить

Старательный яд

God
1

Она была хороша словно сон,
А потом оказалось, что она – это он!

Ответить

Robutt

Старате…
1

Как что-то плохое. Мы ж на тж! 

Ответить

God Damn

Старате…
0

ха ха
однажды я был пьян до такой степени
что во время соития, словил бэд на мысли "а что если она была поцан когда то, вполне возможно, что сменила пол" и я чет в этот момент начал параллели проводить, и хз как нашел их, потом конечно посмеялись, но больше мы не виделись

Ответить

TJaba

God
1

Не все так однозначно, в наши неспокойные времена

Ответить

Основной

God
0

Нет

Ответить

Щячло Попячтса

Основной
2

Пропиариться на смерти?

Ответить

Основной

Щячло
1

А хотя стоп

Ответить

New

Основной
1

грубо, но правда

Ответить

Основной

Щячло
0

Просто хуйню пишу, простите

Ответить

Alexei Kuksin

Дорогой
0

Это не оправдание!

Ответить

Мистер Андерсон

Основной
1
Ответить

Явный Мурод

42

Если вы думаете что занимаетесь в свободное время хуйней, вспомните что то кто ведёт
бодипозитивный блоггинг

Ответить

Мягкий цвет

Явный
5

Сперва добейся 

Ответить

one channel

17

Почему фемки все сплошь психотерапевты, сексологи, социологи и прочие бездельники? Когда они найдут нормальную работу?

Ответить

Трансгендолёт

one
15

Потому что плохой сантехник детектируется сразу. Плохой электрик вообще долго не живет, как и плохой водитель.
Да и донатики собирать так сложно. Вот поэтому, но это не только к фемкам относится.

Ответить

Мягкий цвет

one
3

На заводы не хотят идти работать

Ответить

Андрей Охапкин

one
2

Потому что быть феминисткой - это и есть их работа

Ответить

Иван Прохоров

one
2

Все професии не в феминитивах! Садись, двойка, мразь цисгендерная!

Ответить

Соколов Андрей

16

Как же она похожа на эту звезду документальных, познавательных фильмов

Ответить

Явный Мурод

Соколов
4

про астральную физику что то щас будет

Ответить

Постоянный американец

Явный
12

Методика выхода из анала в астрал, не иначе.

Ответить

Robutt

Явный
3

Анальную механику 

Ответить

Соколов Андрей

Явный
1

Секс-просвет

Ответить

Трансгендолёт

8

ЛГБТК

Уже давно LGBTQIA+

Ответить

Явный Мурод

Трансгендолёт
15

ЛГБТКВН

Ответить

Руслан Астратов

Явный
11

AEZAKMI

Ответить

Robutt

Явный
4

Клуб весёлых и небинарных? 

Ответить

God Damn

Robutt
4

клуб любителей капслока

Ответить

New

Явный
4

ЛГБТКОСМОСИЗБРИГАДЫ

Ответить

Неопределенный Артем

Трансгендолёт
10
Ответить

New

Неопределенный
0

это мем?

Ответить

New

Трансгендолёт
0

что такое И А и плюс?
я не для себя. для друга спрашиваю

Ответить

Трансгендолёт

New
6

LGBTQIA – Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer and/or Questioning, Intersex, and Asexual and/or Ally
А плюс это типа премиальная подписка

Ответить

Явный Мурод

Трансге…
8

короче все категории порнхаба которые я скипаю

Ответить

Трансгендолёт

Явный
2
Ответить

New

Трансге…
0

ебать мой хуй
чем квир отличается от интерсекс?

Ответить

Берг

New
2

названием, ало

Ответить

New

Берг
1

не мешай
я пытаюсь быть модным и молодежным!!!!!
чтобы на свидании с студенткой показаться типо я в теме

Ответить

Трансгендолёт

New
3

Немного секспросвета тебе

Ответить

New

Трансге…
0

это я уже пробвл

Ответить

Andrew Muralov

Трансгендолёт
1

Лгбтекила. Дарю идею производителям. 

Ответить

Ваша Закладко

Andrew
0

коктейль запилят

Ответить

Andrew Muralov

Ваша
2
Ответить

Ваша Закладко

Andrew
2

не, баночный

Ответить

Андрей Охапкин

Трансгендолёт
1

ЛГБТКИАПП+

Ответить

Dinis Freeman

Трансгендолёт
0

QWERTY ведь

Ответить

Артем Вайт

12

когда бахнув фемiнiзма

Ответить

Иван Прохоров

11

Секспросвет 18+

Звучит как пропаганда целомудрия и отсутствия секса
рассказывала о сексуальной грамотности

Суть проекта:
«с мужиками проблемы, но расскажу вам, как они вас  объективируют, чтоб вы обиделись и давали поменьше, а флирт начали называть домогательством»

Ответить

Основной будильник

Иван
1

Звучит как пропаганда целомудрия и отсутствия секса

Почему?

Ответить

Иван Прохоров

Основной
6

Потому что люди не нуждаются в уроках умолишённых и фрустрированных от отсутствия секса о том, как этим сексом заниматься. Всё, что эти  "уроки" подразумевают, так это рассказ о том, "какие опасности подстерегеают...". А в фем варианте - цель всегда внести разлад в здоровые счастливые отношения. 

Ответить

Основной

Иван
5

Про СПИД могут рассказывать только те люди, которые им болеют?

Ответить

Иван Прохоров

Основной
1

Про СПИД можно узнать на плакате в местной поликлинике, в учебнике биологии, а также в уже куче снятых фильмах на эту тему. Если человек настолько тупой, что не знает, что у него есть клитор (видимая и чувствительная часть тела!), и узнаёт об этом этом в фем блоге, ну такое конечно...А потом ещё орать на всех: "Почему вы мне не рассказали, что у меня есть клитор?!!!!"

Ответить

rustyrazor

Иван
4

Ведь подростки - это именно те люди, которые все время проводят либо в поликлиниках за чтением информ-плаката, либо за учебниками биологии.

Ответить

Подходящий

rustyra…
5

Секспросвет 18+

подростки

Ответить

rustyrazor

Подходя…
1

Да, я видел плашку 18+, но давайте без иллюзий - смотреть это будут и подростки.

Ответить

Подходящий

rustyra…
3

Конечно, будут читать от корки до корки, вы только поглядите какие актуальные подростковые темы там поднимают!

Ответить

rustyrazor

Подходя…
1

Блин, ну тут они даже меня заинтриговали (про экологию), а я давно уже не подросток. Был бы подростком - с удовольствием бы посмотрел.

Ответить

Подходящий

rustyra…
1
Ответить

God Damn

Подходя…
1

охуенно, хочется наблевать и стать асексуалом 

Ответить

Иван Прохоров

rustyra…
1

Сексом хочется заниматься с 11-12 лет. К 15 все всё уже знают. Уже порно большинство посмотрело и презерватив примерен (их, кстати, не скрывают, они в супермаркете на прилавке)

Ответить

Основной

Иван
2

Опять ты про секс с 11летними 

Ответить

Alexander Star

Основной
0

Тема СПИДа поднимается в школе классе наверно в 4.

Ответить

rustyrazor

Иван
5

Сначала секспросвет не нужен, а потом беременеют в 15 лет))

Ответить

Иван Прохоров

rustyra…
–2

Человек имеет право забеременеть  в 15 лет! А совет всегда единственный - презерватив!

Ответить

rustyrazor

Иван
5

У многих в 15 своих мозгов додуматься до презерватива не хватает, а секспросвет позволяет вбить в голову важность того, что надо предохраняться.

Ответить

Иван Прохоров

rustyra…
–1

Слова и нравоучения имеют наименьший эффект на поведение подростка

Ответить

Tim Hansen

Иван
2

деанон Ивана Прохорова

Ответить

rustyrazor

Иван
1

Возможно, и так. Но, тем не менее, вообще забить любой просвет и пустить это на самотек - сомнительный вариант. 

Ответить

Виктор

Иван
0

Про слова ерунда - во дворах ребята не общаются языком жестов

Нравоучения и правда так себе формат для обучения

Ответить

Alexander Star

Иван
2

Во-во. Прикрываясь "просвещением" будут нести чушь и припизднутую пропаганду.

Ответить

Дорогой бокал

10

Про секс будут писать те, у кого его никогда не было, каеф :)

Ответить

Постоянный американец

Дорогой
2

Так и должно быть. Путем сублимации. Как раз годное чтиво за секс и напишется.

Ответить

New

Постоянный
0

прикольный у тебя ник.
ex - это значит что тебя  так раньше звали или ты встречался с пользователем под ником Readonly?

Ответить

Постоянный

New
0

Cкорее, имел в виду, что ранее был только читателем TJ.
Не регистрировался, просто читал.
А когда зарегился, и стал писать, ко мне возникли одни те же вопросы от старорегов "а чего ты тут вообще нарисовался?"
Пришлось статью написать, чтобы всё одно и то же по 100 раз не объяснять.

https://tjournal.ru/s/dispute/413800-paru-voprosov-ot-newfag

Пару вопросов от newfag
Я тут недавно. Точнее, в конце прошлого года на работе произошли изменения, она за компом, из-за…
tjournal.ru
Ответить

theLastLetters

Дорогой
1

Always has been.

Ответить

Дядя Серёжа

Дорогой
0

Воздержание это источник вдохновения!

Ответить

Жестокий череп

5

Скоро пол авторов комментариев из этого поста перебанят

Ответить

Трансгендолёт

Жестокий
20

На наше место должны прийти не один, а сотни

Ответить

Старательный яд

Жестокий
8

Помню что было когда она померла, лол. Целые ветки сносили.

Ответить

Артем Вайт

Жестокий
3

эм, пук, они пишут плахие слова, пук, всехм забанить, мы не умственно отсталые, мы феминисты, хватти нас путать, км

Ответить

Мягкий цвет

Жестокий
0

Заплачь 

Ответить

Основной будильник

Жестокий
0
Ответить

Максим Энкель

10

Хз чё за хейт в ее сторону. Помню читал ее блог с интересом в Фейсбуке какое-то время. Секс просвета явно не хватает людям в этой стране. Поэтому инициативу поддерживаю.

Ответить

Плодово-ягодная Трансмиссия

5

Отчиня русского феминизма

Ответить

Ваша Закладко

Плодово-ягодная
3

через год лимитированный вуманайзер с её лого в виде очков выпустят

Ответить

Дядя Серёжа

6

Боюсь представить, что покойной в гроб положили.

Ответить

Alexei Kuksin

Дядя
3

Тяжелый гроб несли к могиле
Фемактивистку хоронили
Ругались и оскорблялись над тупым ее лицом. 

Ответить

Дядя Серёжа

Alexei
1

Первые две строчки удачные, МТК.)

Ответить

Основной будильник

5

кто-то подхватил ответы на вопросы, кто-то — обзоры игрушек, кто-то — публичные выступления, кто-то — бодипозитивный блоггинг, кто-то репостил бы из своего ТГ-канала и т.д.

)))))))00000
@Хороший листочек подхватишь репосты из своего тг канала?
Секс игрушки на Хакиме.

Ответить

Дмитрий Иванов

5

У них там пропаганда гендерно-нейтрального воспитания, чтобы вырастали универсальные взаимозаменяемые минимально различимые винтики общества. Что взять с леваков.

Ответить

Лига тупых

3

Если секс просвет не будет похож на это, то даже нехуй начинать 

Ответить

Alexander Star

Лига
4

Я понимаю когда какой-то популяризатор науки ведет канал и рассказывает о всяких там квантовых вычислениях. Просто потому, что дай бог 1% может рассуждать об этом на компетентном уровне. Но с секс-то явно не такая тема. Сейчас о нем осведомлены даже дети 10 лет, а уж подростки и старше знают предостаточно. Что к этому может добавить какая-то тётка? А ответ в том, что под благородным словом "просвет" скрывается пропаганда своих взглядов, вот и всё.

Ответить

Трансгендолёт

Лига
0

„Какая глыба, а? Какой матёрый человечище!“

Ответить

Emil

1

Извините, а откуда столько злых людей? 

Ответить

Evgeny Kovalyov

Emil
4

Очевидно, люди уже устали от натужного агит-лгбт-пропа.

Ответить

Германский микрофон

Emil
0

А потом мы удивляемся как же ведущий государственного канала в праймтайм посмел шутить над штангисткой... Все таки мы все тут ещё в 16 веке живём 😔

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Германский
0

А чего не в 13м? 
Ты из чего такие выводы-то сделал?

Ответить

Andrew Muralov

3

Не дай Боже!

Ответить

Иван Прохоров

3

Самый топовый коммент! А также не пропустите советы гештальт-психологини почаще посещать...гештальт-психологинь!

Ответить

Основной будильник

Иван
0

Что тебя в ее словах смутило?

Ответить

Robutt

3

не одна, а сотни

Можна ни нада

Ответить

New

1

какие сотни?
тысячи!!!!
не меньше

Ответить

New

New
5

секс просвет - это реклама интим магазинов?
а  что мешает взрослому человеку загуглить слово вибратор? или страпон?

Ответить

Andrew Muralov

New
1

Тысячи просветисток поведут наших детей в прекрасное далёко. 

Ответить

Вальдемар

1

Ахахахахах, может они за нее книгу допишут, за которую она собрала дохуя денег?

Ответить

Рпош Ашршщ

1

секс-блогера

Вот это проеб, канеш

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Еее сексуальная революция

Ответить

Andrew Muralov

Marhal_New
2

Сейчас эта революция идёт в обратном направлении, по японский модели: секс не нужон, мне и самому хорошо. 

Ответить

Иван Прохоров

Marhal_New
0

в ссср секса не было, а была тётенька возле школьных входных дверей, которая контролировала, чтоб помады не дай бог не было, юбка необходимой длинны была, желательно до пола

Ответить

Alexei Kuksin

Иван
0

А вот это кстати дискуссионный вопрос. К примеру в "Ералаше" (а он как не странно был индикатором тем, которые были актуальны в СССР) в предперестроечное время вышел ряд скетчей где вполне себе затрагивались вопросы подростковых отношений и даже ранних беременностей. 

Ответить

Stanislav

Alexei
1

То что тётенька запрещает помаду и короткую юбку никак не мешает ранним беременностям. Совки просто как обычно прятали визуальные проявления проблем, в данном случае за плакатом "в СССР секса нет"

Ответить

Alexander Star

Alexei
0

Кстати в Ералаше частенько попадаются девушки среднего школьного возраста с юбками, из под которых в прямом смысле трусы виднеются. Вот такая мода)

Ответить

Some Dude

Alexand…