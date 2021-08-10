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Новости
Sasha Shambilova

«Нам нечем дышать, мы хотим жить»: первоклассник из Красноярска обратился к Путину из-за дыма от лесных пожаров Статьи редакции

Мальчик пожаловался, что родители не отпускают детей гулять из-за грязного воздуха.

7-летний Владимир Каменев попросил Владимира Путина взять под контроль экологическую ситуацию в городе. Своё видеообращение мальчик опубликовал в инстаграме, отметив аккаунты президента, губернатора Красноярского края и страницу регионального медиа «ТВК Красноярск».

Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я – гражданин России из города Красноярск Каменев Владимир Денисович. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают – говорят, что там вредно. С уважением, Каменев Владимир Денисович.

Владимир Каменев
первоклассник из Красноярска

Родители первоклассника рассказали «ТВК Красноярск», что мальчик сам решил записать это видео. Мама не отпустила его гулять из-за дыма от пожаров на улице, после чего он спросил, что же делать. Она пошутила, что можно обратиться к президенту.

В Красноярском крае более 900 населённых пунктов окутаны дымом из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области. По данным сервиса Windy.com, высокая концентрация углекислого газа также наблюдается в Забайкалье, Бурятии и Томской области.

#новости #регионы

362 просмотров
19 19 комментариев
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19 комментариев
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Энергичный Вампир

18

Такой маленький, а уже иностранный агент

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Берг

6

Этот  Владимир Каменев действовал по указке с запада

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Smaug The Terrible

5

Путин во время просмотра видео:
"Мммм, какой животик, так и присосался бы..."

Ответить

Ник Хартман

Smaug
1

Один билетик на аквадискотеку

Ответить

Владимир Климов

Smaug
0

Не надо транслировать мысли больных людей.

Ответить

Мягкий цвет

Владимир
0

Не завидуй 

Ответить

Smaug The Terrible

5

Типа, Путэну не похуй

Ответить

Жабка

2

Надо в Турцию ехать, быстрее поможет

Ответить

Robutt

2

Путен, памаги. Классика

Ответить

Населенный Мурод

1

Главное, что бы не повылезали из нижнего интернета школьника травить, ему и так дышать там нечем

Ответить

Robutt

Населенный
0

@Нижний интернет 

Ответить

Smaug The Terrible

Robutt
0

Хочешь я буду твоим Верхним?

Ответить

Дорогой бокал

1

А зачем ему гулять, ему что в бункере не сидится?

Ответить

Германский микрофон

1

Так то явно родители надоумили, проверить бы их на экстремизм, а также участие в запрещенных организациях, финансирование запрещенных организаций, в налоговой обязательно проверить, возможно что они неоднократно нарушают санитарные нормы, возможно неоднократно оскорбляли чувства верующих, на митинги несогласованные ходют и т.д.

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Владимир Климов

0

А тем временем Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит пожары в Греции.

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Мягкий цвет

0

Ждем извинений

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Германский микрофон

0

А зачем ему гулять, у нас же пандемия в разгаре?

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Старательный яд

0

Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин

Ничего не будет пока его УвАжАюТ. 

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Лига тупых

0

Ммм эксплуатация ребёнка, ведь взрослый русский ссыт сам обратится на камеру 

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