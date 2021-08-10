«Нам нечем дышать, мы хотим жить»: первоклассник из Красноярска обратился к Путину из-за дыма от лесных пожаров Статьи редакции
Мальчик пожаловался, что родители не отпускают детей гулять из-за грязного воздуха.
7-летний Владимир Каменев попросил Владимира Путина взять под контроль экологическую ситуацию в городе. Своё видеообращение мальчик опубликовал в инстаграме, отметив аккаунты президента, губернатора Красноярского края и страницу регионального медиа «ТВК Красноярск».
Родители первоклассника рассказали «ТВК Красноярск», что мальчик сам решил записать это видео. Мама не отпустила его гулять из-за дыма от пожаров на улице, после чего он спросил, что же делать. Она пошутила, что можно обратиться к президенту.
В Красноярском крае более 900 населённых пунктов окутаны дымом из-за лесных пожаров в Якутии и Иркутской области. По данным сервиса Windy.com, высокая концентрация углекислого газа также наблюдается в Забайкалье, Бурятии и Томской области.
Путин во время просмотра видео:
"Мммм, какой животик, так и присосался бы..."
Не надо транслировать мысли больных людей.
Так то явно родители надоумили, проверить бы их на экстремизм, а также участие в запрещенных организациях, финансирование запрещенных организаций, в налоговой обязательно проверить, возможно что они неоднократно нарушают санитарные нормы, возможно неоднократно оскорбляли чувства верующих, на митинги несогласованные ходют и т.д.
А тем временем Путин поручил увеличить российскую группировку, которая тушит пожары в Греции.