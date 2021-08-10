Уважаемый наш президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Я – гражданин России из города Красноярск Каменев Владимир Денисович. Прошу вас взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Хотим играть на улице, но мамы не разрешают – говорят, что там вредно. С уважением, Каменев Владимир Денисович.

Родители первоклассника рассказали «ТВК Красноярск», что мальчик сам решил записать это видео. Мама не отпустила его гулять из-за дыма от пожаров на улице, после чего он спросил, что же делать. Она пошутила, что можно обратиться к президенту.