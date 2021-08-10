Помимо них, по делу проходят «иные лица».

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

«Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать „Команду Навального“ и осуществлять их финансирование путем пожертвований», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что Волков Жданов сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов.

5 августа ФБК объявил, что перезапустил систему донатов. Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.

В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя».