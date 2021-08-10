СК завёл на Ивана Жданова и Леонида Волкова уголовное дело из-за сбора пожертвований Статьи редакции
Помимо них, по делу проходят «иные лица».
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). Об этом говорится на сайте Следственного комитета.
«Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать „Команду Навального“ и осуществлять их финансирование путем пожертвований», — заявила представитель СК Светлана Петренко.
В ведомстве отметили, что Волков Жданов сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов.
5 августа ФБК объявил, что перезапустил систему донатов. Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.
В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя».
Статья дополняется
Новыми сроками
Ну, поток средств не остановится, всегда остаётся крипта
Плоский калькулятор
Казахстан, да?
Кого из них это теперь ебет? Их выдворили из страны, теперь делают что хотят и собирают донаты с кого и как хотят
Если бы СК смог их установить, то уже рассказал бы, т.к. это был бы чудовищный провал команды Навального, но система, судя по всему, получилась реально анонимной
Еще даже неделя не прошла с возобновления сбора денег, чёт мне кажется рано делать выводы об анонимности
Ну завёл и завёл. Кому какое дело до псевдо СК. Посмешище.
Ага, всем плевать, кроме тех кто сидит, кого посадят и их знакомых и родственников
Так в России вроде знакомых и родственников не трогают, не Беларусь же
Ну или я не в теме
Ну да, родители Жданова ещё те экстремисты, его отца за дело же прижали?
Upd и знакомых с родственниками в смысле волнует потому, что их знакомого/родственника посадят, а не их самих
Олег Навальный передает тебе привет! 🖐
А, точно
Ну он вроде не вместо Алексея сидел, а по тому же сфабрикованному (вроде как) делу
Если ты серьёзно, то как самый свежий пример - отец Жданова
еще как трогают
Где почитать?
ну с таким же успехом сейчас вновь массово дела заводят за старые комментарии в вк про ФБК.
Там можно ещё как то все почистить, а кому надо уже почистил, а тут ты знаешь, что за отправку доната можно присесть, причем по крайне интересной статье
почисти мне сотни тысяч сообщений, плиз. А вообще дела заводили уже за удаленные посты.
Я так налогами РФ жертвую хуй знает сколько уже, когда уже на них заведут
В прекрасной России будущего будут судить тех, кто финансировал своими налогами режим Путина
То есть всех россиян?
Легкий самолет
Ботик изображает ироничную повесточку (см. выше его юление по родственникам)
Я против Путина брат (можешь ознакомиться со всеми моими комментариями и постами), просто иронию я люблю, это правда 👍
Легкий самолет
А Володин долбит нормально?
А кто это? Друг Путина какой-то? Значит будет сидеть рано или поздно
Лол, лакмус работает ещё с 2008.
Двачевскукю тему переть на нормис-сайт и тыкать ей людям в лицо не самая лучшая идея
Интересно, доживем ли до времени, когда претензии предъявят за сбор налогов на финансирование разрешенной в России организации СК
А какая у них противоправная деятельность была?
Вся страна и даже закон работают на путятишну и его ОПГ. Что удивительно, многие даже добровольно и с радостью.
А по сути, это УГ ничем не отличается от белорусских "дел" против спортсменов. Два ублюдочных режима.
В ведомстве отметили, что Волков Жданов сообщили
Волков Жданов это типа такой оппозиционный мегазорд?