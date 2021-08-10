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Новости
Ольга Щербинина

СК завёл на Ивана Жданова и Леонида Волкова уголовное дело из-за сбора пожертвований Статьи редакции

Помимо них, по делу проходят «иные лица».

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.3 УК РФ (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

«Волков и Жданов заявили о продолжении их противоправной деятельности и организовали сбор средств, призвав неограниченный круг лиц поддержать „Команду Навального“ и осуществлять их финансирование путем пожертвований», — заявила представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что Волков Жданов сообщили о способах перечисления денежных средств и криптовалюты в условиях конспирации и анонимности жертвователя от правоохранительных органов.

5 августа ФБК объявил, что перезапустил систему донатов. Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.

В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя».

#новости #фбк

2896 просмотров
68 68 комментариев
34
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68 комментариев
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Woody Johnson

34

Статья дополняется

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Павел Фролов

Woody
9

Новыми сроками

Ответить

Tural

Павел
1

печаль, они это специально сделали, чтобы распугать доноров. Сейчас будет видно, насколько она анонимна

Ответить

Павел Фролов

Tural
1

Ну, поток средств не остановится, всегда остаётся крипта

Ответить

Tural

Павел
0

при особом усердии и биток можно отследить, но это не про наших копов, да и не все пользуются им

Ответить

Grigory Gustov

Woody
0

уголовная?

Ответить

Имя И Фамилия

12
Ответить

Плоский калькулятор

Имя
1
Ответить

Genesi5 ­

Плоский
1

Нет, это Казахстан

Ответить

Имя И Фамилия

Genesi5
0

Казахстан, да?

Ответить

Helge Høyde

Имя
0

Казахстан угрожает нам бомбардировкой

Ответить

Владимир Филатов

Имя
1

Это ещё цветочки

Ответить

Alexander

7

Кого из них это теперь ебет? Их выдворили из страны, теперь делают что хотят и собирают донаты с кого и как хотят

Ответить

FOX

Alexander
4

Помимо них, по делу проходят «иные лица»

то есть те кто переводил после признания 

Ответить

Viewer1708

FOX
2

Если бы СК смог их установить, то уже рассказал бы, т.к. это был бы чудовищный провал команды Навального, но система, судя по всему, получилась реально анонимной 

Ответить

Grigory Kopiev

Viewer1…
1

Еще даже неделя не прошла с возобновления сбора денег, чёт мне кажется рано делать выводы об анонимности

Ответить

Мучительный ГОСТ

Alexander
1

Это колокольчик донатерам, а не Жданову с Волковым

Ответить

Владимир Климов

–5

Ну завёл и завёл. Кому какое дело до псевдо СК. Посмешище.

Ответить

Павел Фролов

Владимир
4

Ага, всем плевать, кроме тех кто сидит, кого посадят и их знакомых и родственников

Ответить

Андрей Охапкин

Павел
0

Так в России вроде знакомых и родственников не трогают, не Беларусь же 
Ну или я не в теме

Ответить

Павел Фролов

Андрей
8

Ну да, родители Жданова ещё те экстремисты, его отца за дело же прижали?

Upd и знакомых с родственниками в смысле волнует потому, что их знакомого/родственника посадят, а не их самих

Ответить

Андрей Охапкин

Павел
1

Понял, спасибо

Ответить

Vasya Pupkin

Павел
0

Да за дело, за использование своего служебного положения. 

Ответить

Германский

Андрей
3

Олег Навальный передает тебе привет! 🖐

Ответить

Андрей Охапкин

Германс…
0

А, точно
Ну он вроде не вместо Алексея сидел, а по тому же сфабрикованному (вроде как) делу

Ответить

Германский

Андрей
1

Ну как бы, все всё понимают (с)

Ответить

Имя И Фамилия

Андрей
2

Если ты серьёзно, то как самый свежий пример - отец Жданова

Ответить

Андрей Охапкин

Имя
0

Ну я не знал, спасибо

Ответить

Rond

Андрей
–2

Расслабься, твоим знакомым и родственникам будет насрать если тебя посадят

Ответить

Андрей Охапкин

Rond
2

Чё за агрессия опять, я просто спросил

Ответить

Населенный Мурод

Андрей
0

еще как трогают

Ответить

Андрей Охапкин

Населен…
0

Где почитать?

Ответить

Населенный Мурод

Андрей
0

либо в @Новости либо медиазона иногда пишет про обыски у родственников

Ответить

Rond

Павел
0

Ну сидят и сидят

Ответить

Владимир Климов

Павел
0

ну с таким же успехом сейчас вновь массово дела заводят за старые комментарии в вк про ФБК. 

Ответить

Павел Фролов

Владимир
0

Там можно ещё как то все почистить, а кому надо уже почистил, а тут ты знаешь, что за отправку доната можно присесть, причем по крайне интересной статье

Ответить

Владимир Климов

Павел
0

почисти мне сотни тысяч сообщений, плиз. А вообще дела  заводили уже за удаленные посты.

Ответить

Павел Фролов

Владимир
0

Можешь удалить аккаунт и создать новый или погуглить ботов

Ответить

Robutt

0

Я так налогами РФ жертвую хуй знает сколько уже, когда уже на них заведут

Ответить

Андрей Охапкин

Robutt
1

В прекрасной России будущего будут судить тех, кто финансировал своими налогами режим Путина

Ответить

Rodion Kutsaev

Андрей
2

То есть всех россиян?

Ответить

Легкий самолет

Rodion
0

Ботик изображает ироничную повесточку (см. выше его юление по родственникам)

Ответить

Андрей Охапкин

Легкий
0

Я против Путина брат (можешь ознакомиться со всеми моими комментариями и постами), просто иронию я люблю, это правда 👍

Ответить

Легкий самолет

Андрей
0

А Володин долбит нормально?

Ответить

Андрей Охапкин

Легкий
0

А кто это? Друг Путина какой-то? Значит будет сидеть рано или поздно

Ответить

Легкий

Андрей
0

Лол, лакмус работает ещё с 2008.

Ответить

Андрей

Легкий
0

Окей, я просто только последние пару лет как-то плюс минус слежу за политотой

Ответить

Легкий

Андрей
0

Прикольно не следить за политотой и не знать фамилии 4го лица в государстве

Ответить

Андрей

Легкий
0

Да как-то не интересно раньше было, сам наверное понимаешь, что не ко всем осознание сразу приходит
А кто первые три? Путин, Навальный, и ...?

Ответить

Имя И Фамилия

Легкий
0

Двачевскукю тему переть на нормис-сайт и тыкать ей людям в лицо не самая лучшая идея

Ответить

Андрей Охапкин

Rodion
0

Наверное, почти

Ответить

Tural

0

поiхали

Ответить

FOX

Tural
1
Ответить

Опытный цвет

0

Иные лица — это ведь мы с вами

Ответить

Мучительный ГОСТ

Опытный
1

Да, именно для вас и новость. Запугивают суки

Ответить

FOX

0
ФБК после признания «экстремистской…
Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью…
tjournal.ru
Ответить

Александр Горелик

0

Интересно, доживем ли до времени, когда претензии предъявят за сбор налогов на финансирование разрешенной в России организации СК

Ответить

Населенный Мурод

0
Ответить

Влад Булгаков

0

А какая у них противоправная деятельность была?

Ответить

Aleks Miller (20+)

Влад
0

Любая (по мнению СК)

Ответить

Михаил Зинчук

Влад
0

существуют

Ответить

Павел Каташев

0
Ответить

Alexander Star

0

Вся страна и даже закон работают на путятишну и его ОПГ. Что удивительно, многие даже добровольно и с радостью.
А по сути, это УГ ничем не отличается от белорусских "дел" против спортсменов. Два ублюдочных режима.

Ответить

Мучительный ГОСТ

Alexander
0

Русофоб.

Ответить

Photuum

0

Всё равно нас прикончит COVID и парниковый эффект

Ответить

Vyacheslav Gorin

0

В ведомстве отметили, что Волков Жданов сообщили

Волков Жданов это типа такой оппозиционный мегазорд?

Ответить

Василий Дробовский

0

Скоро:
Вы кому-то что-то переводили.
Сейчас придумаем кому.

Ответить

Антон Лисин

0

Так они деньги заграницу выводят 

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