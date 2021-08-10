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Новости
Sasha Shambilova

В Великобритании противники вакцинации от Covid-19 попытались штурмовать офис «Би-би-си», но ошиблись адресом Статьи редакции

Телекомпания освободила здание в 2013 году.

8 8 комментариев
288 просмотров
Фото из твиттера Пола Брауна

В Лондоне протестующие против вакцинных паспортов пытались штурмовать здание примерно в шести километрах к западу от центра Лондона. Они скандировали «позор вам», думая, что кричат это сотрудникам офиса «Би-би-си». Об этом сообщает The Guardian.

Paul Brown 🇬🇧 Browns fan🏈 London News 🎥Vlogger @PaulBrown_UK
Official Voice protesters try storming the BBC studios at white city but them come up against a heavy police presence- they are protesting against vaccine passports and vaccine for kids https://t.co/FGTSJ6WLmu
Протестующие пытаются штурмовать студии BBC в Уайт Сити, но тут очень много полиции — они протестуют против вакцинных паспортов и прививок для детей

Круглое здание телецентра, куда пытались попасть протестующие, открылось в 1960 году. Офисов «Би-би-си» там нет с 2013 года — сейчас большинство сотрудников работают в Broadcasting House в центре Лондона, а в здании телецентра располагаются рестораны и элитные квартиры, в студии же работает другая медиакомпания.

Charlene White @CharleneWhite
And also huge thanks to the swift response of London’s @metpoliceuk… not an easy situation for them to deal with either.

Not sure what protestors were hoping to achieve, but all they would’ve found was me, Jane, Nadia and Penny on @loosewomen talking about the menopause 🤷🏽‍♀
Спасибо большое лондонской полиции за быстрый ответ. Им тоже нелегко. Не знаю, чего протестующие надеялись достичь, но всё, что они могли бы найти, это меня, Джейн, Надю и Пенни на шоу ITV «Свободные женщины», рассказывающих о менопаузе

Бывший ведущий «Би-би-си» Эндрю Нил в твиттере после этого спросил, есть ли связь между глупостью и нежеланием вакцинироваться. Он также написал, что «„банда, которая не умеет стрелять прямо”, выглядит разумно», сравнив события протеста с комедией 1971 года.

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Во время протестов никого не задержали. В «Би-би-си» отказались комментировать вопросы безопасности.

Как отмечает The Washington Post, «Би-би-си» часто подвергается нападкам со стороны правоцентристов за элитарность и чрезмерный либерализм, а протесты против вакцинных паспортов проходили по всей Европе. Тогда противники прививок объединились с правыми активистами и обвинили правительства своих стран в сходстве с нацистским режимом.

С конца сентября в Великобритании вакцинные паспорта потребуются, чтобы попасть в ночные клубы. Правительство считает, что это стимулирует молодёжь делать прививки от Covid-19.

#новости #великобритания #covid19 #вакцинация

8 8 комментариев
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8 комментариев
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Беларусь

2

ВВС на шаг впереди

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Кирилл Вселенский

1

Это многое говорит о нашем обществе

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Smaug The Terrible

Кирилл
3

Это очень много говорит о конспиролухах

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Германский микрофон

Кирилл
0

о ТЖшниках? 

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Max Diviani

1

Показательно подтвердили свой образ

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van der Pusch

0

С конца сентября в Великобритании вакцинные паспорта потребуются, чтобы попасть в ночные клубы.

главное чтобы не получилось как в нидерландах с их dansen met janssen

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Таблетка Галоперидола

–1

Типичные антиваксеры

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Андрей Рядькин

–1
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