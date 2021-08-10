В Великобритании противники вакцинации от Covid-19 попытались штурмовать офис «Би-би-си», но ошиблись адресом Статьи редакции
Телекомпания освободила здание в 2013 году.
В Лондоне протестующие против вакцинных паспортов пытались штурмовать здание примерно в шести километрах к западу от центра Лондона. Они скандировали «позор вам», думая, что кричат это сотрудникам офиса «Би-би-си». Об этом сообщает The Guardian.
Круглое здание телецентра, куда пытались попасть протестующие, открылось в 1960 году. Офисов «Би-би-си» там нет с 2013 года — сейчас большинство сотрудников работают в Broadcasting House в центре Лондона, а в здании телецентра располагаются рестораны и элитные квартиры, в студии же работает другая медиакомпания.
Бывший ведущий «Би-би-си» Эндрю Нил в твиттере после этого спросил, есть ли связь между глупостью и нежеланием вакцинироваться. Он также написал, что «„банда, которая не умеет стрелять прямо”, выглядит разумно», сравнив события протеста с комедией 1971 года.
Во время протестов никого не задержали. В «Би-би-си» отказались комментировать вопросы безопасности.
Как отмечает The Washington Post, «Би-би-си» часто подвергается нападкам со стороны правоцентристов за элитарность и чрезмерный либерализм, а протесты против вакцинных паспортов проходили по всей Европе. Тогда противники прививок объединились с правыми активистами и обвинили правительства своих стран в сходстве с нацистским режимом.
С конца сентября в Великобритании вакцинные паспорта потребуются, чтобы попасть в ночные клубы. Правительство считает, что это стимулирует молодёжь делать прививки от Covid-19.
Это многое говорит о нашем обществе
С конца сентября в Великобритании вакцинные паспорта потребуются, чтобы попасть в ночные клубы.
главное чтобы не получилось как в нидерландах с их dansen met janssen