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Новости
Ольга Щербинина

Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова 1998 года, в котором он говорил об ЛСД Статьи редакции

При этом оригинал сохранился на сайте «Гражданской обороны».

42 42 комментария
2439 просмотров
Егор Летов

Материал на сайте tretment.ru заблокировали по требованию МВД, информация об этом есть в реестре запрещённых сайтов. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».

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Интервью скопировали с сайта «ГрОБ Хроники», где текст уже прошел модерацию. Оттуда вырезали абзац, в котором Летов говорил, что иногда употреблял ЛСД.

Интервью без цензуры также опубликовано на официальном сайте группы Летова «Гражданская оборона».

Ранее МВД уже требовало от изданий удалить материалы, где есть высказывания Летова о наркотиках. В 2019 году «Лента» отцензурировала статью, в которой музыкант высказывается об алкоголе, наркотических и психостимулирующих веществах.

Егор Летов — основатель и лидер группы «Гражданская оборона», а также ряда других проектов. Музыкант ушёл из жизни в 2008 году, ему было 43 года.

#новости #блокировки

42 42 комментария
17
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42 комментария
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Ольга Щербинина

24

мы — лёд под ногами майора

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Дешевый пришелец

Ольга
18

Вы обычный таблоид

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Легкий самолет

Дешевый
4

Ты обычное табло

Ответить

ouxen

Легкий
1

ид

Ответить

Щячло Попячтса

ouxen
3

комитет

Ответить

ouxen

Щячло
2

широко известен в узких кругах как таблоид

Ответить

Жёлтый Арбуз

Легкий
0

Эль табло

Ответить

Дежурный кавалер

Дешевый
0

Хватит травить редакторов.

Устроился на работу.
Работаю сверхурочно.
Делаю контент для пользователей.

А пользователи гнобят мою работу.

Ответить

Жёлтый Арбуз

Ольга
2

пластмассовый мир победил 

Ответить

Robutt

Ольга
1

Могу помочь растопить этот ледок

Ответить

Щячло Попячтса

4

Оставлю это здесь

Ответить

Bibba La Bibba

Щячло
2

Ты специально пнг закинул? Чтобы я не смог прочитать, чем себя травануть на большой дозе?

Ответить

Щячло Попячтса

Bibba
0

Убрал прозрачность

Ответить

Bibba La Bibba

Щячло
0

Пройдемте 

Ответить

Щячло Попячтса

Bibba
2

Мопед не мой

Ответить

Valeriy Avdeyev

Щячло
0

Фига, да вы старик в интернетах. 

Ответить

Энергичный Вампир

Щячло
–1

Я отказался от никотина. Получается мне и героиновая зависимость может быть не страшна

Ответить

Щячло Попячтса

Энергичный
4

Боюсь, это немного не так работает.

Ответить

Энергичный

Щячло
0

А как работает? У никотина Dependence Potential "High", такой же как у Морфина. У Heroin - Very High. 

Ответить

Павел Каташев

Энергич…
0

Ты не знаешь что ознаяает хай и вэри хай, может там разница в 100 или 1000 раз

Ответить

Энергичный

Павел
0

Тогда эта картинка в целом не особо информативна.

Ответить

Павел Каташев

Энергич…
0

Почему, есть соотношение активной дозы к летальной, есть прикидки о том кто из них вызывает больше привыкания кто меньше

Ответить

Энергичный

Павел
0

Я про часть с Dependence Potential. Если между Very Low и Low разница в 2 раза, а между Low и Moderate Low разница в 1000 раз. То есть между одними веществами в соседних категориях может быть незначительная разница, а между другими - кардинальная разница. Нет градуировки. Только "что-то слабее", а "что-то сильнее". Без информации насколько слабее или насколько сильнее это практически бесполезная информация.

Ответить

Андрей Ионов

Энергичный
0

да, можешь ширнуться на перкуре

Ответить

Igor Alexandrov

Энергичный
0

Его капля убивает лошадь, значит ты сильнее лошади.

Ответить

Vladislav Donets

Щячло
0

Так-то да, зависимости никакой, но при проблемах с психикой и через окно можно полететь.

Ответить

Ник Хартман

Vladislav
–3

При проблемах с психикой на зоне можно петухом стать, спроси Алешу

Ответить

Anvil

Щячло
0

Большинство запрещенных наркотиков, таких как марихуана, марки, грибы, по сравнению с никотином и алкоголем оказывают намного, я бы даже сказал в разы меньше вреда, как себе, так и окружающим. Их негативное влияние крайне переоценено.

Ответить

Старательный яд

5

Да кто бы полез его сейчас смотреть, а вот теперь полезут. Эффект Стрейзанд в действии. 

Ответить

Robutt

1

на сайте tretment.ru

Третий мент? Третирующий мент? 

Ответить

Легкий самолет

Robutt
3

Треть мента

Ответить

Крупный ихтиандр

Robutt
0

Цемент на украинском

Ответить

Дешевый пришелец

Крупный
0

Привет брат, как ты? Где пропадал?

Ответить

Крупный ихтиандр

Дешевый
2

Брат, я как старческий маразм - всегда рядом

Ответить

Андрей Охапкин

1

Комментарии у Летова запросили?

Ответить

Теоретический дебаркадер

Андрей
3

Он ответил: Без меня.

Ответить

Фёдор Клименко

1

Оттуда вырезали абзац, в котором Летом говорил, что иногда употреблял ЛСД.

Ну как удалили. В коде страницы всё осталось)) Просто закомментировали этот абзац.

Ответить

Майка Ника

0

Надо уже законодательно запретить эти три буквы и всё, делов то 

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Саша Александров

0

Ну чо , все идёт по плану

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Robo Krabe

0

Мы лёд под ногами майора... 

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Иван Дмитриев

0

Лучше всякого интервью

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Явный Мурод

0

этот орган теперь обязан каждый день что то блокировать . иначе им сократят финансирование и начнут сокращать штат

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