При этом оригинал сохранился на сайте «Гражданской обороны».

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Егор Летов

Материал на сайте tretment.ru заблокировали по требованию МВД, информация об этом есть в реестре запрещённых сайтов. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».

Интервью скопировали с сайта «ГрОБ Хроники», где текст уже прошел модерацию. Оттуда вырезали абзац, в котором Летов говорил, что иногда употреблял ЛСД.

Интервью без цензуры также опубликовано на официальном сайте группы Летова «Гражданская оборона».

Ранее МВД уже требовало от изданий удалить материалы, где есть высказывания Летова о наркотиках. В 2019 году «Лента» отцензурировала статью, в которой музыкант высказывается об алкоголе, наркотических и психостимулирующих веществах.