Роскомнадзор заблокировал интервью Егора Летова 1998 года, в котором он говорил об ЛСД Статьи редакции
При этом оригинал сохранился на сайте «Гражданской обороны».
Материал на сайте tretment.ru заблокировали по требованию МВД, информация об этом есть в реестре запрещённых сайтов. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
Интервью скопировали с сайта «ГрОБ Хроники», где текст уже прошел модерацию. Оттуда вырезали абзац, в котором Летов говорил, что иногда употреблял ЛСД.
Интервью без цензуры также опубликовано на официальном сайте группы Летова «Гражданская оборона».
Ранее МВД уже требовало от изданий удалить материалы, где есть высказывания Летова о наркотиках. В 2019 году «Лента» отцензурировала статью, в которой музыкант высказывается об алкоголе, наркотических и психостимулирующих веществах.
Егор Летов — основатель и лидер группы «Гражданская оборона», а также ряда других проектов. Музыкант ушёл из жизни в 2008 году, ему было 43 года.
Дешевый пришелец
Вы обычный таблоид
Легкий самолет
Ты обычное табло
комитет
Дежурный кавалер
Хватит травить редакторов.
Устроился на работу.
Работаю сверхурочно.
Делаю контент для пользователей.
А пользователи гнобят мою работу.
Оставлю это здесь
Ты специально пнг закинул? Чтобы я не смог прочитать, чем себя травануть на большой дозе?
Убрал прозрачность
Пройдемте
Мопед не мой
Я отказался от никотина. Получается мне и героиновая зависимость может быть не страшна
Боюсь, это немного не так работает.
А как работает? У никотина Dependence Potential "High", такой же как у Морфина. У Heroin - Very High.
Ты не знаешь что ознаяает хай и вэри хай, может там разница в 100 или 1000 раз
Тогда эта картинка в целом не особо информативна.
Почему, есть соотношение активной дозы к летальной, есть прикидки о том кто из них вызывает больше привыкания кто меньше
Я про часть с Dependence Potential. Если между Very Low и Low разница в 2 раза, а между Low и Moderate Low разница в 1000 раз. То есть между одними веществами в соседних категориях может быть незначительная разница, а между другими - кардинальная разница. Нет градуировки. Только "что-то слабее", а "что-то сильнее". Без информации насколько слабее или насколько сильнее это практически бесполезная информация.
Так-то да, зависимости никакой, но при проблемах с психикой и через окно можно полететь.
При проблемах с психикой на зоне можно петухом стать, спроси Алешу
на сайте tretment.ru
Третий мент? Третирующий мент?
Комментарии у Летова запросили?
Оттуда вырезали абзац, в котором Летом говорил, что иногда употреблял ЛСД.
Ну как удалили. В коде страницы всё осталось)) Просто закомментировали этот абзац.