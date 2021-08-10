В реестре также оказался Фонд защиты прав граждан.

Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

У этих организаций заблокируют банковские счет, они не смогут открывать новые счета.

В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя». 4 августа суд отклонил жалобу защиты на это решение, и оно вступило в силу.

5 августа ФБК объявил, что перезапустил систему донатов. Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными. После этого на сторонников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова возбудили ещё одно уголовное дело.

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