ФБК внесли в список экстремистов и террористов Статьи редакции
В реестре также оказался Фонд защиты прав граждан.
Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
У этих организаций заблокируют банковские счет, они не смогут открывать новые счета.
В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя». 4 августа суд отклонил жалобу защиты на это решение, и оно вступило в силу.
5 августа ФБК объявил, что перезапустил систему донатов. Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными. После этого на сторонников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова возбудили ещё одно уголовное дело.
«условия для изменения основ конституционного строя»
Э, а обнулятор не создавал этих условий?
Вот сейчас не смешно уже. Кто им донатит - ребят, лучше отписаться от донатов в фиате и перейти на крипту всё-таки. Один неосторожный чих, очередной косяк или купленый админ с доступом к платежам - вам пизда.
Ставлю на то, что после выборов будет "Ну вот смотрите, Вовка добрый, Вовка делает поблажки этим неблагодарным иностранным агентам"
Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.
Я бы не бросался такими громкими фразами про полную анонимность.