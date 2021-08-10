Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Ольга Щербинина

ФБК внесли в список экстремистов и террористов Статьи редакции

В реестре также оказался Фонд защиты прав граждан.

Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

У этих организаций заблокируют банковские счет, они не смогут открывать новые счета.

В начале июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан и «штабы Навального» экстремистскими организациями. В прокуратуре Москвы утверждали, что структуры якобы создавали «условия для изменения основ конституционного строя». 4 августа суд отклонил жалобу защиты на это решение, и оно вступило в силу.

5 августа ФБК объявил, что перезапустил систему донатов. Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными. После этого на сторонников Навального Ивана Жданова и Леонида Волкова возбудили ещё одно уголовное дело.

#новости #фбк

336 просмотров
Статья дополняется
17 17 комментариев
1
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0431\u043a","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 6, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 422310, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 10 Aug 2021 13:51:53 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Старательный яд

8

Фонд защиты прав граждан

Да нахуй нам эти права?

Ответить

Старательный яд

Старательный
4

Слава царю!

Ответить

Luchano Spaguetti

4

Все правильно. ФБК - террористы и недруги. Наши друзья это вот:

Ответить

AttentiveMilk

2

В реестре также оказался Фонд защиты прав граждан

Бгг

Ответить

Valeriy Avdeyev

1

«условия для изменения основ конституционного строя»

Э, а обнулятор не создавал этих условий?

Ответить

Населенный Мурод

1
Ответить

Robutt

1

А экстремист и террорист - ты 

Ответить

Имя И Фамилия

–1

Вот сейчас не смешно уже. Кто им донатит - ребят, лучше отписаться от донатов в фиате и перейти на крипту всё-таки. Один неосторожный чих, очередной косяк или купленый админ с доступом к платежам - вам пизда.

Ответить

Александр Гонтарев

Имя
0

а если через stripe

Ответить

Ясный пришелец

0

А ХАМАС? :)

Ответить

Населенный Мурод

Ясный
0

хумус..

Ответить

Рпош Ашршщ

0

Ставлю на то, что после выборов будет "Ну вот смотрите, Вовка добрый, Вовка делает поблажки этим неблагодарным иностранным агентам"

Ответить

Александр Гонтарев

0

теперь то мы заживем?

Ответить

Трансгендолёт

0

Для безопасности плательщиков создали новое юридическое лицо и сделали пожертвования полностью анонимными.

Я бы не бросался такими громкими фразами про полную анонимность.

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

Been good to know you

Ответить

Мягкий цвет

–1

Либералы стерпят

Ответить

Жёлтый Арбуз

Мягкий
0

Какие?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 17 комментариев
Обсуждаемое
Новости
На Урале родители обвинили детский лагерь в пропаганде ЛГБТ из-за «Дня переодеваний». Омбудсмен начал проверку
Руководитель местного Совета отцов посчитал опасными игры с переодеваниями мальчиков в девочек.
270
Telegram
300
Новости
«Ъ»: преподавателей школ и вузов принудительно переведут на российские мессенджеры и приложения для видеоконференций
В правительстве проект уже одобрили.
204
Популярное за три дня
Спорт
Секс на Олимпийских играх: 450 тысяч презервативов и пьяные вечеринки спортсменов
Что будет, если собрать тысячи спортсменов на пике формы в одном месте и не пускать туда журналистов.
101
Беларусь
Из белорусской школьной программы убрали книги Солженицына, Набокова и Алексиевич
Одиннадцатиклассники больше не будут изучать «Один день Ивана Денисовича».
99
Новости
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за шутки про испачканный матрас
Он не признал вину.
499
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null