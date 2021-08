{"items":[{"comment_id":6084012,"subsite_id":245416,"user_id":228099,"type":"comment_add","id":6084012,"hash":"86956c80c294b6bae2e9a47c5ee166eb","date":1628592909,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084012","text":"\u0445\u0443\u043c\u0443\u0441..","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":228099,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/228099-egor-egor","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9513fdee-bea7-52fb-8365-e62e946c9f75\/","name":"\u0415\u0433\u043e\u0440 - \u0415\u0433\u043e\u0440","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084014,"subsite_id":245416,"user_id":327677,"type":"comment_add","id":6084014,"hash":"0926adc2b74dd86f552eca5bd9885082","date":1628592917,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084014","text":"\u0421\u0442\u0430\u0432\u043b\u044e \u043d\u0430 \u0442\u043e, \u0447\u0442\u043e \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \"\u041d\u0443 \u0432\u043e\u0442 \u0441\u043c\u043e\u0442\u0440\u0438\u0442\u0435, \u0412\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0434\u043e\u0431\u0440\u044b\u0439, \u0412\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0435\u0442 \u043f\u043e\u0431\u043b\u0430\u0436\u043a\u0438 \u044d\u0442\u0438\u043c \u043d\u0435\u0431\u043b\u0430\u0433\u043e\u0434\u0430\u0440\u043d\u044b\u043c \u0438\u043d\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u043d\u044b\u043c \u0430\u0433\u0435\u043d\u0442\u0430\u043c\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":327677,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/327677-rposh-ashrshshch","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/20c9e531-f91d-0b20-bbe2-0acd791f6c91\/","name":"\u0420\u043f\u043e\u0448 \u0410\u0448\u0440\u0448\u0449","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084015,"subsite_id":246497,"user_id":105361,"type":"comment_add","id":6084015,"hash":"8de496fa8923ad816c30c0a9746156c3","date":1628592925,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422275?comment=6084015","text":"\u041d\u0443 \u044d\u0442\u043e \u0435\u0449\u0451 \u0432\u044b\u0441\u043b\u0435\u0436\u0438\u0432\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e\u0433\u043e \u0433\u043e\u0432\u043d\u044e\u043a\u0430, \u0432\u0440\u0435\u043c\u044f \u0442\u0440\u0430\u0442\u0438\u0442\u044c, \u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438, \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043e\u043d \u043d\u0430 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0432\u0438\u043b\u043b\u0443 \u0432 \u0418\u0442\u0430\u043b\u0438\u0438 \u0441\u0432\u0430\u043b\u0438\u0442. \u0410 \u0442\u0430\u043a \u043e\u0431\u044a\u044f\u0432\u0438\u043b \u043d\u0430\u0433\u0440\u0430\u0434\u0443 \u0438 \u0441\u0438\u0434\u0438\u0448\u044c, \u0432 \u0443\u0441 \u043d\u0435 \u0434\u0443\u0435\u0448\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":105361,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/105361-artem-gorbov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/fab0aeef-7d58-15af-ba2a-7e761675c38f\/","name":"\u0410\u0440\u0442\u0435\u043c \u0413\u043e\u0440\u0431\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":422275,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422275","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084016,"subsite_id":214346,"user_id":409823,"type":"comment_add","id":6084016,"hash":"144d37df5961ba9441702451cf7741fc","date":1628592929,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu?comment=6084016","text":"\u0415\u0441\u044c\u043a\u043e\u0432 \u0442\u043e\u0436\u0435 \u043a\u043e\u043d\u0441\u043f\u0438\u0440\u043e\u043b\u043e\u0433?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":409823,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/409823-andrey-lebedev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/7bf3212d-38c1-539d-861d-fbc5efc8d522\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041b\u0435\u0431\u0435\u0434\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":421855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu","title":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 125\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u041e\u041e\u041d \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084017,"subsite_id":245416,"user_id":218314,"type":"comment_add","id":6084017,"hash":"e7be8949b149400750dbf612414e9da6","date":1628592931,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084017","text":"\u0442\u0435\u043f\u0435\u0440\u044c \u0442\u043e \u043c\u044b \u0437\u0430\u0436\u0438\u0432\u0435\u043c?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":218314,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/218314-aleksandr-gontarev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed142756-6b88-6258-460d-f5b2d332ce47\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0413\u043e\u043d\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084018,"subsite_id":214346,"user_id":390594,"type":"comment_add","id":6084018,"hash":"a42de8ac47138191e214b722906d4146","date":1628592938,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu?comment=6084018","text":"\u0422\u043e\u0439\u043e\u0442\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043e\u0448\u0438\u0431\u043b\u0430\u0441\u044c \u0441 \u0432\u044b\u0431\u043e\u0440\u043e\u043c, \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":390594,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/390594-nikita-loginov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f42645f-2b49-519c-ad91-dc13b2851792\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u041b\u043e\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":421855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu","title":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 125\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u041e\u041e\u041d \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084019,"subsite_id":245416,"user_id":394498,"type":"comment_add","id":6084019,"hash":"8bdc0235adfbbbfc65f79a7bc613ec18","date":1628592952,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084019","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0441\u0435\u0439\u0447\u0430\u0441 \u043d\u0435 \u0441\u043c\u0435\u0448\u043d\u043e \u0443\u0436\u0435. \u041a\u0442\u043e \u0438\u043c \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u0438\u0442 - \u0440\u0435\u0431\u044f\u0442, \u043b\u0443\u0447\u0448\u0435 \u043e\u0442\u043f\u0438\u0441\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u043e\u0442 \u0434\u043e\u043d\u0430\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u0444\u0438\u0430\u0442\u0435 \u0438 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438 \u043d\u0430 \u043a\u0440\u0438\u043f\u0442\u0443 \u0432\u0441\u0451-\u0442\u0430\u043a\u0438. \u041e\u0434\u0438\u043d \u043d\u0435\u043e\u0441\u0442\u043e\u0440\u043e\u0436\u043d\u044b\u0439 \u0447\u0438\u0445, \u043e\u0447\u0435\u0440\u0435\u0434\u043d\u043e\u0439 \u043a\u043e\u0441\u044f\u043a \u0438\u043b\u0438 \u043a\u0443\u043f\u043b\u0435\u043d\u044b\u0439 \u0430\u0434\u043c\u0438\u043d \u0441 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0443\u043f\u043e\u043c \u043a \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u0436\u0430\u043c - \u0432\u0430\u043c \u043f\u0438\u0437\u0434\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":394498,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/394498-imya-i-familiya","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/12face26-81be-4b0b-6240-8af0746741eb\/","name":"\u0418\u043c\u044f \u0418 \u0424\u0430\u043c\u0438\u043b\u0438\u044f","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084020,"subsite_id":245416,"user_id":383763,"type":"comment_add","id":6084020,"hash":"055f110dcbf856aad0b8733bf6b2b8f9","date":1628592958,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084020","text":"\u041a\u0430\u043a\u0438\u0435?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":383763,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/383763-zheltyy-arbuz","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ccf884f0-fd10-5385-b64a-c8dae3fc2b7d\/","name":"\u0416\u0451\u043b\u0442\u044b\u0439 \u0410\u0440\u0431\u0443\u0437","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084021,"subsite_id":214346,"user_id":292098,"type":"comment_add","id":6084021,"hash":"108acca45781d787a4d3edd8496eaa22","date":1628592960,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu?comment=6084021","text":"","media":[{"type":"image","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/9503549c-3d86-54bd-af5e-126d1a5ec50c\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":292098,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/292098-robutt","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f38a18f2-e5fe-52f2-8568-9ce7cf012c2e\/","name":"Robutt","isVerified":false},"content":{"id":421855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu","title":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 125\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u041e\u041e\u041d \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084025,"subsite_id":245416,"user_id":387064,"type":"comment_add","id":6084025,"hash":"37c3f45ed7ff013409d6e46855441591","date":1628593004,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422023-na-urale-roditeli-obvinili-detskiy-lager-v-propagande-lgbt-iz-za-dnya-pereodevaniy-ombudsmen-nachal-proverku?comment=6084025","text":"\u041f\u0440\u043e\u0447\u0438\u0442\u0430\u043b, \u043d\u0435 \u0443\u0432\u0438\u0434\u0435\u043b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":387064,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/387064-shchyachlo-popyachtsa","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/acd42ac1-b05d-5f9c-b366-88bdc85cc293\/","name":"\u0429\u044f\u0447\u043b\u043e \u041f\u043e\u043f\u044f\u0447\u0442\u0441\u0430","isVerified":false},"content":{"id":422023,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422023-na-urale-roditeli-obvinili-detskiy-lager-v-propagande-lgbt-iz-za-dnya-pereodevaniy-ombudsmen-nachal-proverku","title":"\u041d\u0430 \u0423\u0440\u0430\u043b\u0435 \u0440\u043e\u0434\u0438\u0442\u0435\u043b\u0438 \u043e\u0431\u0432\u0438\u043d\u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0441\u043a\u0438\u0439 \u043b\u0430\u0433\u0435\u0440\u044c \u0432 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u0435 \u041b\u0413\u0411\u0422 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u00ab\u0414\u043d\u044f \u043f\u0435\u0440\u0435\u043e\u0434\u0435\u0432\u0430\u043d\u0438\u0439\u00bb. \u041e\u043c\u0431\u0443\u0434\u0441\u043c\u0435\u043d \u043d\u0430\u0447\u0430\u043b \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084026,"subsite_id":214346,"user_id":377581,"type":"comment_add","id":6084026,"hash":"e5b3fb9e3cd0c75eca93315c43078041","date":1628593007,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu?comment=6084026","text":"\u0422\u0430\u043a \u0443 \u0411\u041c\u0412 \u0432\u044b\u0440\u0443\u0447\u043a\u0430 \u0432 4 \u0440\u0430\u0437\u0430 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0435","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":377581,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/377581-madegghead","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/616e7e50-7c6d-4481-e407-0aa1120e7620\/","name":"Madegghead","isVerified":false},"content":{"id":421855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu","title":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 125\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u041e\u041e\u041d \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084027,"subsite_id":245416,"user_id":218314,"type":"comment_add","id":6084027,"hash":"beb33daee9be489edbcc0d4e245d8fae","date":1628593007,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084027","text":"\u0430 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u0447\u0435\u0440\u0435\u0437 stripe","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":218314,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/218314-aleksandr-gontarev","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ed142756-6b88-6258-460d-f5b2d332ce47\/","name":"\u0410\u043b\u0435\u043a\u0441\u0430\u043d\u0434\u0440 \u0413\u043e\u043d\u0442\u0430\u0440\u0435\u0432","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084030,"subsite_id":214346,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":6084030,"hash":"8ca7302d59ee36ce133b812daaf12f06","date":1628593018,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu?comment=6084030","text":"\u041a\u0440\u0443\u0433\u043e\u043c \u0432\u0440\u0430\u0433\u0438","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":421855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu","title":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 125\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u041e\u041e\u041d \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084032,"subsite_id":214346,"user_id":390594,"type":"comment_add","id":6084032,"hash":"586b0f568946bd45486db7887b8dc5a5","date":1628593027,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu?comment=6084032","text":"\u0420\u0430\u0437\u0431\u0440\u043e\u0441\u044b \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u043d\u043e\u0437\u0430\u0445 \u0434\u043e \u0441\u0438\u0445 \u043f\u043e\u0440 \u0431\u043e\u043b\u044c\u0448\u0438\u0435, \u043f\u043e\u0442\u043e\u043c\u0443 \u0447\u0442\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442 \u0432\u0441\u0451-\u0442\u0430\u043a\u0438 \u043a\u0440\u0430\u0439\u043d\u0435 \u0441\u043b\u043e\u0436\u043d\u0430\u044f \u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043c\u0430.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":390594,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/390594-nikita-loginov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/1f42645f-2b49-519c-ad91-dc13b2851792\/","name":"\u041d\u0438\u043a\u0438\u0442\u0430 \u041b\u043e\u0433\u0438\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":421855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu","title":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 125\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u041e\u041e\u041d \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084037,"subsite_id":214346,"user_id":386976,"type":"comment_add","id":6084037,"hash":"44110d72a7f0446eb304cfe4ab59371a","date":1628593067,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu?comment=6084037","text":"\u0427\u0442\u043e \u044d\u0442\u043e \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043e \u0440\u0430\u0437\u043c\u0435\u0440\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043f\u0430\u043d\u0438\u0438?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":386976,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/386976-smaug-the-terrible","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/2e998ab9-c521-561d-acca-573fd30a6720\/","name":"Smaug The Terrible","isVerified":false},"content":{"id":421855,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/science\/421855-temperatury-na-zemle-dostigli-maksimuma-za-125-tysyach-let-i-vinovat-v-etom-chelovek-glavnoe-iz-doklada-oon-po-klimatu","title":"\u0422\u0435\u043c\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u0443\u0440\u044b \u043d\u0430 \u0417\u0435\u043c\u043b\u0435 \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043b\u0438 \u043c\u0430\u043a\u0441\u0438\u043c\u0443\u043c\u0430 \u0437\u0430 125\u00a0\u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u043b\u0435\u0442 \u0438 \u0432\u0438\u043d\u043e\u0432\u0430\u0442 \u0432 \u044d\u0442\u043e\u043c \u0447\u0435\u043b\u043e\u0432\u0435\u043a. \u0413\u043b\u0430\u0432\u043d\u043e\u0435 \u0438\u0437 \u0434\u043e\u043a\u043b\u0430\u0434\u0430 \u041e\u041e\u041d \u043f\u043e \u043a\u043b\u0438\u043c\u0430\u0442\u0443"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084039,"subsite_id":245416,"user_id":319916,"type":"comment_add","id":6084039,"hash":"947fd976380a1efb8aa86f95d0a6b1ae","date":1628593077,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084039","text":">\u0414\u043b\u044f \u0431\u0435\u0437\u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u043f\u043b\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0449\u0438\u043a\u043e\u0432 \u0441\u043e\u0437\u0434\u0430\u043b\u0438 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0435 \u044e\u0440\u0438\u0434\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u043e\u0435 \u043b\u0438\u0446\u043e \u0438 \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043e\u0436\u0435\u0440\u0442\u0432\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e\u043b\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c\u044e \u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u044b\u043c\u0438.



\u042f \u0431\u044b \u043d\u0435 \u0431\u0440\u043e\u0441\u0430\u043b\u0441\u044f \u0442\u0430\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0433\u0440\u043e\u043c\u043a\u0438\u043c\u0438 \u0444\u0440\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u043f\u0440\u043e \u043f\u043e\u043b\u043d\u0443\u044e \u0430\u043d\u043e\u043d\u0438\u043c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":319916,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/319916-transgendolet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad00f1fa-e385-dc7c-5831-507a8f930d58\/","name":"\u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u0433\u0435\u043d\u0434\u043e\u043b\u0451\u0442","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6084042,"subsite_id":245416,"user_id":267826,"type":"comment_add","id":6084042,"hash":"ce07d847bc8b1ee8f323fbb49583e04b","date":1628593097,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov?comment=6084042","text":"Been good to know you","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":267826,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/267826-marhal-new-arleana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/6a1e93cb-5606-542a-a291-eb80d3edc2c5\/","name":"Marhal_New _Arleana","isVerified":false},"content":{"id":422310,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422310-fbk-vnesli-v-spisok-ekstremistov-i-terroristov","title":"\u0424\u0411\u041a \u0432\u043d\u0435\u0441\u043b\u0438 \u0432 \u0441\u043f\u0438\u0441\u043e\u043a \u044d\u043a\u0441\u0442\u0440\u0435\u043c\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432 \u0438 \u0442\u0435\u0440\u0440\u043e\u0440\u0438\u0441\u0442\u043e\u0432"},"isAnonymous":false}]}