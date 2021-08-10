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Новости
Яна Ломакина

Волгоградские экоактивисты разбили лагерь в защиту Волго-Ахтубинской поймы — на объекте ЮНЕСКО строят дорогу Статьи редакции

«Власти Волгоградской области заставляют граждан идти на крайние меры», — сказали в Greenpeace.

31 31 комментарий
1166 просмотров
Фото Greenpeace

В Волгоградской области местные активисты разбили палаточный лагерь, чтобы предотвратить строительство скоростной дороги на территории биосферного заповедника ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинская пойма». Об этом сообщается в телеграм-канале участников протеста.

По словам активистов, строительство дороги Волгоград — Волжский нарушает сразу два федеральных закона: «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Согласно данным Greenpeace, на территории природного парка уже сняли почвенный покров, уничтожили растительность и вырубили около сотни деревьев. Экологи оценили ущерб, причинённый среде обитания только почвенных беспозвоночных, в 50 миллионов рублей.

Игнорируя законы и мнение своих жителей, власти Волгоградской области заставляют граждан идти на крайние меры. Мы всё ещё надеемся, что федеральные власти и прокуратура дадут соответствующую оценку незаконному строительству и примут меры к его прекращению, не превращая Волго-Ахтубинскую пойму в очередную экологическую горячую точку на карте нашей страны.

Михаил Крейндлин
руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям

7 августа в Москве прошли одиночные пикеты против строительства скоростной дороги в природном парке. «Я требую от Минприроды более решительных действий — полного и бесповоротного запрета проекта, предполагающего вырубку поймы. Вырубить сейчас собираются от 8 до 30 тысяч дубов ради строительства дороги из Волгограда до Волжского», — сказала изданию «Такие дела» жительница Волгограда Анжела Датская.

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За время протестов против стройки на территории Волго-Ахтубинской поймы несколько активистов оштрафовали за нарушение порядка проведения пикетирования. Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова исключили из «Единой России» за участие в экологической акции.

В июле Greenpeace попросил Генпрокуратуру принять меры, чтобы прекратить строительство дороги на территории Волго-Ахтубинской поймы. Активисты также передали в администрацию президента более 800 листов подписей с требованием остановить работы и рассмотреть альтернативные варианты строительства дороги. Ответы активисты пока не получили.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) не согласовала проект дороги, разработанный администрации области. Волжская природоохранная прокуратура после проверки вынесла протест и предостережение компании-застройщику. Вырубку деревьев приостановили, но земляные строительные работы продолжаются.

Проект строительства дороги Волгоград—Волжский комитета транспорта Волгоградской области предусматривает строительство четырёх мостовых переходов через ерики и двух путепроводов. Для этого требуется вырубить почти 8500 деревьев на территории Волго-Ахтубинской поймы. Стоимость работ — 5,6 миллиарда рублей. Контракт на выполнении работ получило ярославское АО «Группа компаний ЕКС».

На территории заповедника ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинская пойма обитает и растёт множество редких и исчезающих животных и растений, занесённых в Красную книгу России и Волгоградской области. Среди них — 8 видов растений, 19 видов птиц и 20 видов насекомых.

#новости #регионы #протесты #экология

31 31 комментарий
17
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Старательный яд

20

Россия в одном фото. 

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Robutt

Старательный
3
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Smaug The Terrible

20

ЮНЕСКО специально размещает объекты наследия так, чтобы усложнить инфраструктурные проекты и замедлить развитие России
(сарказм, если что)

Ответить

Счастливый парфюмер

Smaug
0

Пидоры (авторы таких инфраструктурных проектов и их покровители, если что)

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

19

Юнеско и Greenpeace внесены в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Информация об этом появилась 11 августа на сайте Росфинмониторинга.

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Даниил Слюсарев

3

прокуратура выразила протест застройщику


А пришли только к митингующим)

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Лига тупых

–5

Сесть у палатки это крайняя мера? Клоуны

Ответить

Мучительный ГОСТ

Лига
3

Правда что российские экоактивисты САМЫЕ терпеливые активисты в России? 

Ответить

Старательный яд

Лига
2

@Вахтёр @Санитар сколько ещё будут игнорироваться набросы от имени подсайта? 

Ответить

Denis Shmidt

Лига
0

Написала задница на стуле. 

Ответить

Photuum

0

Но дороги тоже ведь нужны.

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alexferman

Photuum
1

Оцени на яндекс-картах размеры и заселённость Волгоградской области и объясни, в чём проблема проложить дорогу в стороне от леса.

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Photuum

alexferman
5

Любопытно, что в Волгограде называют лесом то, что в Белоруссии назвали бы полем

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Илья Глушков

alexferman
1

Там везде пойма вокруг

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Кирилл

Илья
3

*помойка

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alexferman

Илья
1

Чёт не понял, где они хотят эту трассу прокладывать и зачем?

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Илья Глушков

alexfer…
0

На Москву чтобы трасса была. Сейчас там дорога узкая через сёла, деревни. И местные элитные коттеджи.

В итоге сотни съездов с одной полосы и большой поток машин. Все встаёт, не только в час пик, а всегда. 

Вот нарисовал немного, сори за качество с мобилки

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Горячий кубок

1

сначала прочитал как разбили в смысле сломали

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Ключевой яд

1

Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова исключили из «Единой России» за участие в экологической акции.

Видимо, за то что посмел интересы страны поставить выше интересов партии.

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Добрая Булочка

0

Там пойма дохнет не от дороги, а от того сколько воды дают. Товарищи из Гринпис не туда воюют.

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Smaug The Terrible

Добрая
2

Пойди и просвети их

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Кирилл Мещеряков

Добрая
0

Ну и от того и от того на самом деле. Так что хорошо, что воюют хоть куда-то.

Но с подачей воды в ерики и правда все плохо и лучше не становится.

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Илья Глушков

0

Как же они заебали. Сегодня стоял там в пробке 40мин по возвращению в город. 

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Илья Глушков

Илья
1

Однополосное движение в обе стороны и обочечники

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Robutt

0

Волго-Ахуенская пойма

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Счастливый парфюмер

0

ОчереДНОе подтверждение того, что поправки работают 💪💪💪  каеф

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citizen

0
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citizen

citizen
0
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Коммунальный единорожек88

citizen
0

@Тот самый 

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Николай Чумаков

0

о, я как раз сюда приехал

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Andrew Muralov

0

Если самим не  проложить здесь дорогу, то её проложат солдаты ЮНЕСКО. 

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