«Власти Волгоградской области заставляют граждан идти на крайние меры», — сказали в Greenpeace.

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Фото Greenpeace

В Волгоградской области местные активисты разбили палаточный лагерь, чтобы предотвратить строительство скоростной дороги на территории биосферного заповедника ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинская пойма». Об этом сообщается в телеграм-канале участников протеста.

По словам активистов, строительство дороги Волгоград — Волжский нарушает сразу два федеральных закона: «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Согласно данным Greenpeace, на территории природного парка уже сняли почвенный покров, уничтожили растительность и вырубили около сотни деревьев. Экологи оценили ущерб, причинённый среде обитания только почвенных беспозвоночных, в 50 миллионов рублей.

Игнорируя законы и мнение своих жителей, власти Волгоградской области заставляют граждан идти на крайние меры. Мы всё ещё надеемся, что федеральные власти и прокуратура дадут соответствующую оценку незаконному строительству и примут меры к его прекращению, не превращая Волго-Ахтубинскую пойму в очередную экологическую горячую точку на карте нашей страны. Михаил Крейндлин руководитель программы Greenpeace по особо охраняемым природным территориям

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7 августа в Москве прошли одиночные пикеты против строительства скоростной дороги в природном парке. «Я требую от Минприроды более решительных действий — полного и бесповоротного запрета проекта, предполагающего вырубку поймы. Вырубить сейчас собираются от 8 до 30 тысяч дубов ради строительства дороги из Волгограда до Волжского», — сказала изданию «Такие дела» жительница Волгограда Анжела Датская.

За время протестов против стройки на территории Волго-Ахтубинской поймы несколько активистов оштрафовали за нарушение порядка проведения пикетирования. Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова исключили из «Единой России» за участие в экологической акции.

В июле Greenpeace попросил Генпрокуратуру принять меры, чтобы прекратить строительство дороги на территории Волго-Ахтубинской поймы. Активисты также передали в администрацию президента более 800 листов подписей с требованием остановить работы и рассмотреть альтернативные варианты строительства дороги. Ответы активисты пока не получили.

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) не согласовала проект дороги, разработанный администрации области. Волжская природоохранная прокуратура после проверки вынесла протест и предостережение компании-застройщику. Вырубку деревьев приостановили, но земляные строительные работы продолжаются.

Проект строительства дороги Волгоград—Волжский комитета транспорта Волгоградской области предусматривает строительство четырёх мостовых переходов через ерики и двух путепроводов. Для этого требуется вырубить почти 8500 деревьев на территории Волго-Ахтубинской поймы. Стоимость работ — 5,6 миллиарда рублей. Контракт на выполнении работ получило ярославское АО «Группа компаний ЕКС».