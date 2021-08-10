Волгоградские экоактивисты разбили лагерь в защиту Волго-Ахтубинской поймы — на объекте ЮНЕСКО строят дорогу Статьи редакции
«Власти Волгоградской области заставляют граждан идти на крайние меры», — сказали в Greenpeace.
В Волгоградской области местные активисты разбили палаточный лагерь, чтобы предотвратить строительство скоростной дороги на территории биосферного заповедника ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинская пойма». Об этом сообщается в телеграм-канале участников протеста.
По словам активистов, строительство дороги Волгоград — Волжский нарушает сразу два федеральных закона: «Об охране окружающей среды» и «О животном мире». Согласно данным Greenpeace, на территории природного парка уже сняли почвенный покров, уничтожили растительность и вырубили около сотни деревьев. Экологи оценили ущерб, причинённый среде обитания только почвенных беспозвоночных, в 50 миллионов рублей.
7 августа в Москве прошли одиночные пикеты против строительства скоростной дороги в природном парке. «Я требую от Минприроды более решительных действий — полного и бесповоротного запрета проекта, предполагающего вырубку поймы. Вырубить сейчас собираются от 8 до 30 тысяч дубов ради строительства дороги из Волгограда до Волжского», — сказала изданию «Такие дела» жительница Волгограда Анжела Датская.
За время протестов против стройки на территории Волго-Ахтубинской поймы несколько активистов оштрафовали за нарушение порядка проведения пикетирования. Депутата Волгоградской облдумы Александра Осипова исключили из «Единой России» за участие в экологической акции.
В июле Greenpeace попросил Генпрокуратуру принять меры, чтобы прекратить строительство дороги на территории Волго-Ахтубинской поймы. Активисты также передали в администрацию президента более 800 листов подписей с требованием остановить работы и рассмотреть альтернативные варианты строительства дороги. Ответы активисты пока не получили.
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) не согласовала проект дороги, разработанный администрации области. Волжская природоохранная прокуратура после проверки вынесла протест и предостережение компании-застройщику. Вырубку деревьев приостановили, но земляные строительные работы продолжаются.
Проект строительства дороги Волгоград—Волжский комитета транспорта Волгоградской области предусматривает строительство четырёх мостовых переходов через ерики и двух путепроводов. Для этого требуется вырубить почти 8500 деревьев на территории Волго-Ахтубинской поймы. Стоимость работ — 5,6 миллиарда рублей. Контракт на выполнении работ получило ярославское АО «Группа компаний ЕКС».
На территории заповедника ЮНЕСКО «Волго-Ахтубинская пойма обитает и растёт множество редких и исчезающих животных и растений, занесённых в Красную книгу России и Волгоградской области. Среди них — 8 видов растений, 19 видов птиц и 20 видов насекомых.
ЮНЕСКО специально размещает объекты наследия так, чтобы усложнить инфраструктурные проекты и замедлить развитие России
(сарказм, если что)
Счастливый парфюмер
Пидоры (авторы таких инфраструктурных проектов и их покровители, если что)
Юнеско и Greenpeace внесены в официальный перечень лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Информация об этом появилась 11 августа на сайте Росфинмониторинга.
Сесть у палатки это крайняя мера? Клоуны
Но дороги тоже ведь нужны.
Оцени на яндекс-картах размеры и заселённость Волгоградской области и объясни, в чём проблема проложить дорогу в стороне от леса.
Любопытно, что в Волгограде называют лесом то, что в Белоруссии назвали бы полем
Там везде пойма вокруг
Чёт не понял, где они хотят эту трассу прокладывать и зачем?
На Москву чтобы трасса была. Сейчас там дорога узкая через сёла, деревни. И местные элитные коттеджи.
В итоге сотни съездов с одной полосы и большой поток машин. Все встаёт, не только в час пик, а всегда.
Вот нарисовал немного, сори за качество с мобилки
Там пойма дохнет не от дороги, а от того сколько воды дают. Товарищи из Гринпис не туда воюют.
Ну и от того и от того на самом деле. Так что хорошо, что воюют хоть куда-то.
Но с подачей воды в ерики и правда все плохо и лучше не становится.
Как же они заебали. Сегодня стоял там в пробке 40мин по возвращению в город.