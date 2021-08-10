Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».

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Юрий Хованский на заседании суда, где ему избрали меру пресечения в виде ареста Фото Александра Гальпепина/РИА «Новости»

Блогера Юрия Хованского включили в реестр физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Теперь все банковские счета Хованского должны быть заблокированы по закону о противодействии финансированию терроризма. Он также не сможет вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса. По закону, он сможет снимать по 10 тысяч рублей в месяц на себя и неработающих членов семьи.

Обновление 14:44. В Росфинмониторинге объяснили изданию «Подъём», что включили Хованского в реестр террористов и экстремистов, поскольку он проходит обвиняемым по статье об оправдании терроризма. Для попадания в список не обязательно решение суда.

9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма из-за его песни про «Норд-Ост» — в ней он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям-жертвам теракта на Дубровке в 2002 году. По мнению следствия, трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».