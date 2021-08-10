Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов Статьи редакции
Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».
Блогера Юрия Хованского включили в реестр физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.
Теперь все банковские счета Хованского должны быть заблокированы по закону о противодействии финансированию терроризма. Он также не сможет вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса. По закону, он сможет снимать по 10 тысяч рублей в месяц на себя и неработающих членов семьи.
Обновление 14:44. В Росфинмониторинге объяснили изданию «Подъём», что включили Хованского в реестр террористов и экстремистов, поскольку он проходит обвиняемым по статье об оправдании терроризма. Для попадания в список не обязательно решение суда.
9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма из-за его песни про «Норд-Ост» — в ней он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям-жертвам теракта на Дубровке в 2002 году. По мнению следствия, трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».
В тот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.
Теоретический
Ссылочное
GOOLAGUE
Не перепутай.
Объективный факт: у России есть обязательства по вопросам безопасности в Средней Азии. Кому как не им общаться с доминирующей силой Афганистана?
Дипломатические процессы с талибами - такое себе удовольствие, но по факту у России нет выбора. Не вводить же войска снова.
Ложная дихотомия.
Между «ввести войска» и «провести публичные переговоры с талибами» есть ещё миллион разных вариантов решения своих задач и выполнения обязательств.
Какие например?
Явный Мурод
например повлиять на Катар , талибы то из катарской ячейки приезжают
т.е. привлечь к переговорам третью сторону, но разве это не те же самые переговоры с террористами?
Явный
чтобы решить проблему с талибами , надо вообще разговаривать с Пакистаном . Это его мутки. Но почему то в мире об этом принято умалчивать . Для исламского мира они "борцы против исламофобии"
Ты че, хуже. Даже с талибаном дипломатию разыгрывают, а здесь истинный террорист.
С навальным
Шкварится как Леша могут только его сотрудники, которые сказали цитирую: "Мы будем продолжать делать расследования на которым всем плевать, мы будем продолжать продвигать тупое голосование по чужим правилам"
А разве нет? На кого завели уголовное дело из их расследований?
Ладно, тогда в другом контексте. Выпустили крутое расследование, в трендах повисело, все посмотрели, сделали удивленное лицо, пошли дальше своими делами заниматься
Вы не выходите и кричите позор, фонарики оставьте дома
Только на согласованные мероприятия, например в поддержку Крыма и Севастополя
Я честно рад, что есть Навальный, он сидит, чтобы и такие как ты были на свободе. Потому что власть - это чудовище, поедающее и своих детей. Так что, слава Богу, что ты сидишь на ТЖ и пишешь вот такие набросы, а не в тюрячке, отправляя на волю письма семье
И на самом деле я тоже рад, что из всех возможных проблем лично ты, Леша Антидот и Хован получат только лишение свободы, а не как раньше, когда был товарищ Сталин. К стенке и расстрел. Если родина скажет прыгать, я скажу с какого этажа
Ну могу сказать, что я рад за тебя, что ты живешь в мире, где по политическим мотивам сидят всего два человека, у остальных твоих сограждан есть все права и свободы, власть не унижает их достоинство своими бесчинствами и ложью, твои сограждане зарабатывают (и ты тоже) зарплаты европейского уровня и многое-многое другое. Психологически в такой реальности жить приятнее, конечно.
Навальный не Иисус. Он дурак, придумал тупое голосование, вернулся обратно туда, где ему не место. Ему прямым текстом сказали чтобы он этого не делал, он пошел против системы которая будет работать через 5, 10, 20 лет. Система которая заслуживает свой народ и народ, который заслуживает такую систему. Я честно буду рад когда за каждый писк про него будут наказывать дубинкой
Окно овертона, сейчас ты удивляешься, завтра стараешься думать о том, какую песню ты репостишь
Как ты ловко все социальные науки оскорбил, я даже сначала не понял. Молодец.
Люди постоянно описательную метафору "Окна овертона" с механизмом реального воздействия. Одни начинают с ним бороться, другие яростно отрицать его научность Всё это очень глупо.
Об этом нужно думать уже сегодня
Мучительный ГОСТ
как дела с комментариями на ТЖ?
Он публичное лицо, на данный момент вот такие законы существуют. Что-то не нравится, можете создать свою партию и попытаться что-то поменять.
Ты забыл написать, что ИГ*Л — это запрещённая в РФ террористическая организация, и что ты ее не поддерживаешь
Ну а так что можно посоветовать, только один выход.
Почему не Украина?
Хованский то в базе миротворца (как и мэддисон)
https://lite.myrotvorets.center/#view/1826380
Громкий цветок
Сука, Хованский теперь террорист сразу в двух странах
не террорист. Террористов судят, а таких опездолов просто не пускают в страну
Я надеюсь украинский народ найдет в себе силы простить Юрия
Статистика, террористов становится больше. Куда вообще смотрят спецслужбы? https://extrem.ishukshin.ru/
Да я просто порофлил с того, как у них россия кровотекущим шрифтом написана.
Социалистический
Уебанская анимация. Я подумал сначала что у меня с экраном что то не так и пиксели выгорели
Везёт, можете русских в рабы добавлять
Украина уже одной ногой тоже
Не хватало ещё этого шепилявого животного в Украине. Пусть развивает лдпр в своей стране)
А у ЛДПР кстати довольно красивое сочетание цветов на эмблеме, не находишь?
Теоретический дебаркадер
Болгария, кроме шуток. Агитировать никого не буду, но это один из самых реальных вариантов для тех (Польша тоже, да), кто удаленно работает или может, для погромистов вообще в Софии куча работы, внутри компаний на английском общаются обычно.
По представительству могут уехать и не айтишники, но нужно понимать, что пять лет до ПМЖ работать получится только от своей фирмы, т.е. продумайте, откуда будут генерироваться финансы.
Хотел быть гангстером. Получите - распишитесь.
Вот это кстати почти его позиция
Случилась инфляция террористов
эмси хованский aka انتحار المشاغبين
Блогера за песню, комика за шутку, продолжение следует...
Ну и стоило во всём признаваться и плакаться перед ментами?
Эти медийные чуваки как тряпки, им абсолютно все равно что делать, лишь бы их не трогали. Жаль, что Юра настолько уже пропился, что не заметил, как репрессивной машине давно пофигу на твои ужимки.
Ничему история не учит.
А у нас её мало кто на нормальном уровне знает. В основном помнят пару фактов из школьной программы + 100500 мифов из телика/пропагондоских ютубов. Вот и получаем
я про другую историю, которая из каждого утюга в последнее время звучит. И уж хованский не мог не знать, что всякие признания ментам его не спасут.
Я более обще но про тоже написал. У нас народ не знает даже историю последних 2 лет, натурально как у Оруэлла
На штраф рассчитывает, полагаю.
но это так не работает)
Какие ещё знаки тебе нужны лол? Уже давно все понятно
Точно не знак качества
Дорогой бокал
российского правосудия?
В истории этот период будет как Стабильное мракобесие. Если ты в этом списке, твоя жизнь не будет сладкой. Максимум можно снимать 15 000 рублей в месяц с карты, любую деятельность вести нельзя. Из этого списка не убирают. Те кто будет пидзеть что-то плохое про нашего царя, вот вам урок, потом не плачьте
Так Юра только хорошее пиздел, и то не спасло
Смотри на это не с точки зрения Юры, а с точки зрения товарища, который принял это решение. Теперь вопрос, что было у него в голове и каких целей он пытался достигнуть применяя репрессию к такому популярному человеку?
А мошенники "из отдела безопасности банка" всё звонят и звонят ...Но не до них ...тут блогер песню спел ...тут куда серьезнее преступление
Злая ирония еще в том, что Хованский был очень лоялен власти. Никогда не поддерживал протестные настроения во время митингов и т.д.. Посмеивался над ними. Но при этом стоило ему оступиться, как железный кулак сомкнулся на его шее забыв про всю его лояльность. Это должно послужить уроком всем тем, кто сейчас пляшет под дудку Кремля, и поливает говном всю оппозицию. Стоит вам самим хоть разочек оступиться, как по вам пройдутся сапогом государственной "справедливости"
Да не был особо лоялен власти, был обычный средний по ютубу РФ уровень лояльнисти. Скорее он был лоялен всем кто мог ему пизды дать.
И вся проблема сейчас в том что оступился ты или нет зависит не столько от твоих конкретных поступков, а от желания ментов. Ты можешь думать что ровно и уверено идешь, а через несколько лет менты примут новый закон, и пояснят тебе, что ты по нему оступался регулярно и сейчас тебя будут судить.
Есть поводы сомневаться?
Кажется, штрафом все же дело не кончится...
Они ведь с Мэддисоном посмеивались на стримах с правосудия, медицины в США и говорили, что в РФ с этим всё лучше, вот теперь пусть ощутит на себе.
А правосудие с медициной в США теперь нельзя критиковать что-ли?