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Новости
Яна Ломакина

Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов Статьи редакции

Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».

265 265 комментариев
14 431 просмотров
Юрий Хованский на заседании суда, где ему избрали меру пресечения в виде ареста Фото Александра Гальпепина/РИА «Новости»

Блогера Юрия Хованского включили в реестр физических лиц, причастных к терроризму и экстремизму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

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Теперь все банковские счета Хованского должны быть заблокированы по закону о противодействии финансированию терроризма. Он также не сможет вступить в наследство и оформить доверенность у нотариуса. По закону, он сможет снимать по 10 тысяч рублей в месяц на себя и неработающих членов семьи.

Обновление 14:44. В Росфинмониторинге объяснили изданию «Подъём», что включили Хованского в реестр террористов и экстремистов, поскольку он проходит обвиняемым по статье об оправдании терроризма. Для попадания в список не обязательно решение суда.

9 июня Юрия Хованского задержали по делу об оправдании терроризма из-за его песни про «Норд-Ост» — в ней он употреблял нецензурные выражения по отношению к детям-жертвам теракта на Дубровке в 2002 году. По мнению следствия, трек содержит «признаки публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду».

В тот же день СК опубликовал видео, на котором блогер полностью признаёт вину и раскаивается. 11 июня Хованского арестовали на два месяца. Ему грозит штраф в размере от 300 тысяч до миллиона рублей или лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

#новости #блогеры #задержание #терроризм #хованский

265 265 комментариев
1
106
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265 комментариев
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Россиянин

145
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norm

Россиянин
34

С латиницы заржал.

Ответить

Дядя Серёжа

norm
14
Ответить

Теоретический

Дядя
3

Ссылочное

Ответить

умный человек

Теорети…
0

У кого больше PR

Ответить

LiquidMurky

Дядя
0

Агрегатор ссылок

Ответить

Yaroslav Elegar

Россиянин
14

GOOLAGUE

Ответить

Германский микрофон

Yaroslav
9

Googlage

Ответить

alien inс.

Россиянин
10

Не перепутай.

Ответить

Danil Oputin

alien
0

Объективный факт: у России есть обязательства по вопросам безопасности в Средней Азии. Кому как не им общаться с доминирующей силой Афганистана?
Дипломатические процессы с талибами - такое себе удовольствие, но по факту у России нет выбора. Не вводить же войска снова.

Ответить

Deerp Deerp

Danil
8

Ложная дихотомия.
Между «ввести войска» и «провести публичные переговоры с талибами» есть ещё миллион разных вариантов решения своих задач и выполнения обязательств.

Ответить

Temp Temper

Deerp
0

Какие например? 

Ответить

Явный Мурод

Temp
1

например повлиять на Катар , талибы то из катарской ячейки приезжают

Ответить

Temp Temper

Явный
0

т.е. привлечь к переговорам третью сторону, но разве это не те же самые переговоры с террористами? 

Ответить

Явный

Temp
0

чтобы решить проблему с талибами , надо вообще разговаривать с Пакистаном . Это его мутки. Но почему то в мире об этом принято умалчивать . Для исламского мира они "борцы против исламофобии"

Ответить

Temp

Явный
0

Ну знач все таки переговоры, дуализм в плюрализм не развился

Ответить

Мучительны

Temp
0

Ты знаешь как Украина проводит переговоры в РФ в Минском формате? Через модератора из ОБСЕ. То есть, они не разговаривают напрямую, они говорят через ОБСЕ. 

Ответить

Temp

Мучител…
–1

Ты знаешь, как лучше курочку пожарить с чесночком?

Ответить

Мучительный ГОСТ

Temp
1

пусть они этот вопрос и решают, дипломаты хуевы. 

Ответить

ziggy stardust

alien
0
Ответить

Мучительный ГОСТ

Россиянин
0

Коллаборант или заложник? 

Ответить

Принудительный рубин

106

Забавно, песенка уравнивает тебя с каким-нибудь ИГИЛом

Ответить

Ilya Sharkov

Принудительный
83

Ты че, хуже. Даже с талибаном дипломатию разыгрывают, а здесь истинный террорист.

Ответить

Кирилл Вселенский

Принудительный
9

С навальным

Ответить

Ник Хартман

Кирилл
–107

Шкварится как Леша могут только его сотрудники, которые сказали цитирую: "Мы будем продолжать делать расследования на которым всем плевать, мы будем продолжать продвигать тупое голосование по чужим правилам"

Ответить

некипишуй

Ник
25

 "всем плевать"

ты всех опросил?

Ответить

Гена Горьков

некипиш…
–19

А разве нет? На кого завели уголовное дело из их расследований? 

Ответить

некипишуй

Гена
16

а как логически связано "всем плевать" с уголовными делами?

Ответить

Гена Горьков

некипиш…
–12

Ладно, тогда в другом контексте. Выпустили крутое расследование, в трендах повисело, все посмотрели, сделали удивленное лицо, пошли дальше своими делами заниматься

Ответить

Организова

Гена
17

Полностью согласен.
Считаю, что власть надо оставить в покое. У них непростая задача: при огромном количестве ресурсов сделать вид, что страна бесконечно встает с колен, и поэтому надо затягивать потуже пояса населению.

Ответить

Гена

Организ…
0

Я про это не говорил

Ответить

Гена Горьков

Гена
0

Заминусили от души. Когда тебя опять не так поняли

Ответить

Ник Хартман

некипиш…
–14

Вы не выходите и кричите позор, фонарики оставьте дома

Ответить

Doktor

Ник
1

А ты выходишь?

Ответить

Ник Хартман

Doktor
–19

Только на согласованные мероприятия, например в поддержку Крыма и Севастополя 

Ответить

Doktor

Ник
1

Сколько платят?

Ответить

Ник

Doktor
–9

500

Ответить

Doktor

Ник
9

Дешевая у тебя жопа, конечно.

Ответить

Ник

Doktor
–5

Какая есть. Накачаю ее и буду получать уже по 5000 за каждого приведенного юнита

Ответить

Добрая

Ник
0

Оп, где выплачивают? Нужна подработка

Ответить

Ник

Добрая
–6

Вся информация через пресс службу

Ответить

некипишуй

Ник
0

в поддержку?

а там что-то случилось что нужно поддерживать?

Ответить

некипишуй

Ник
1

О!! маленький, начинающий демагог в треде

разъебывать мы его , конечно, не будем, пусть подрастет

Ответить

Алексей Медведев

некипиш…
0

выглядит как слив

Ответить

MightyStan

Ник
1

Я честно рад, что есть Навальный, он сидит, чтобы и такие как ты были на свободе. Потому что власть - это чудовище, поедающее и своих детей. Так что, слава Богу, что ты сидишь на ТЖ и пишешь вот такие набросы, а не в тюрячке, отправляя на волю письма семье

Ответить

Ник Хартман

MightyS…
–11

И на самом деле я тоже рад, что из всех возможных проблем лично ты, Леша Антидот и Хован получат только лишение свободы, а не как раньше, когда был товарищ Сталин. К стенке и расстрел. Если родина скажет прыгать, я скажу с какого этажа

Ответить

Dmitry R.

Ник
2

надеюсь ты просто тролль неудачник. ну нельзя же быть таким тупым.

Ответить

Ник Хартман

Dmitry
–3

Я ем говно и танцую в платишке 

Ответить

Dmitry R.

Ник
1

оно и видно.

Ответить

MightyStan

Ник
1

Ну могу сказать, что я рад за тебя, что ты живешь в мире, где по политическим мотивам сидят всего два человека, у остальных твоих сограждан есть все права и свободы, власть не унижает их достоинство своими бесчинствами и ложью, твои сограждане зарабатывают (и ты тоже) зарплаты европейского уровня и многое-многое другое. Психологически в такой реальности жить приятнее, конечно.

Ответить

Ник Хартман

MightyS…
–12

Навальный не Иисус. Он дурак, придумал тупое голосование, вернулся обратно туда, где ему не место. Ему прямым текстом сказали чтобы он этого не делал, он пошел против системы которая будет работать через 5, 10, 20 лет. Система которая заслуживает свой народ и народ, который заслуживает такую систему. Я честно буду рад когда за каждый писк про него будут наказывать дубинкой 

Ответить

Ник Хартман

Принудительный
–13

Окно овертона, сейчас ты удивляешься, завтра стараешься думать о том, какую песню ты репостишь

Ответить

некипишуй

Ник
11

"Окно овертона" - художественный вымысел, никакой научной основы под этим нет.

Ответить

KSA

некипиш…
2

Научной основы нет, но окно исправно работает

Ответить

Никита

KSA
–3

Ну, разве что в твоем манямирке оно работает. В реальности социум работает куда сложнее, чем это окошко, которое буквально ни на чем не основано.

Ответить

KSA

Никита
5

Социум тупой как пробка, ковид-истерия это лучшее подтверждение тупости

Ответить

Пара Беллум

KSA
0

Как ты ловко все социальные науки оскорбил, я даже сначала не понял. Молодец.

Ответить

некипишуй

KSA
–1

Научной основы нет - эффект не доказан.

работает

Ответить

Степан Анейчик

некипиш…
5

Отсутствие научной основы не доказывает что эффект не работает

Ответить

KSA

некипиш…
0

Кто это?

Ответить

German Times

KSA
0

Журналист на интервью с Трампом

Ответить

Никон Макиенко

некипиш…
2

Тссс, тут энтилектуал, зочем спориш

Ответить

Елена Скрэтова

некипиш…
0

Люди постоянно описательную метафору "Окна овертона" с механизмом реального воздействия. Одни начинают с ним бороться, другие яростно отрицать его научность  Всё это очень глупо.

Ответить

AttentiveMilk

Ник
7

Об этом нужно думать уже сегодня

Ответить

Мучительный ГОСТ

Attenti…
1

как дела с комментариями на ТЖ? 

Ответить

AttentiveMilk

Мучител…
1

Все удалил

Ответить

Сергей Лукин

Attenti…
1

Об этом думать нужно уже 10 лет назад

Ответить

Dmitry R.

Ник
0

конечно ведь никто же не знает сколько человеческих жертв за собой повлечет прослушивание какой-то песенки. однозначно террорист, конечно же только посадить.

Ответить

Ник Хартман

Dmitry
0

Он публичное лицо, на данный момент вот такие законы существуют. Что-то не нравится, можете создать свою партию и попытаться что-то поменять. 

Ответить

Dmitry R.

Ник
1

можете создать свою партию и попытаться что-то поменять

Ответить

Рыжий

Ник
0

 завтра стараешься думать о том, какую песню ты репостишь

Самоцензура это такое, это воспитывать надо в людях. Европейские страны смогли, и Россия сможет 

Ответить

T:ema

Ник
0

Не существует "окна овертона". Это слабая концептуальная модель, сводящаяся к конспирологическим теориям и не подтверждаемая серьёзными исследования.

Ответить

Yaroslav Elegar

Принудительный
0

хуже, с Навальным!

Ответить

Джордж Харви

Принудительный
0

Ты забыл написать, что ИГ*Л — это запрещённая в РФ террористическая организация, и что ты ее не поддерживаешь

Ответить

Россиянин

52

Ну а так что можно посоветовать, только один выход.

Ответить

Yaroslav Elegar

Россиянин
18

на ведьмака учиться?

Ответить

Андрей Охапкин

Россиянин
0

Почему не Украина?

Ответить

Seon

Андрей
7

Хованский то в базе миротворца (как и мэддисон)
https://lite.myrotvorets.center/#view/1826380 

Ответить

Громкий цветок

Seon
28

Сука, Хованский теперь террорист сразу в двух странах

Ответить

Marhal_New

Громкий
1

не террорист. Террористов судят, а таких опездолов просто не пускают в страну

Ответить

Андрей Охапкин

Seon
3

Я надеюсь украинский народ найдет в себе силы простить Юрия

Ответить

Основной

Андрей
1

Нет

Ответить

Мягкий цвет

Андрей
1

Нахуй он нужен тут? 

Ответить

Сознательный

Seon
2
Ответить

Ник Хартман

Сознате…
–4

Статистика, террористов становится больше. Куда вообще смотрят спецслужбы? https://extrem.ishukshin.ru/ 

Ответить

Сознательный

Ник
9

Да я просто порофлил с того, как у них россия кровотекущим шрифтом написана. 

Ответить

Андрей Охапкин

Сознате…
0

Их борьба

Ответить

Социалистический

Сознате…
2

Уебанская анимация. Я подумал сначала что у меня с экраном что то не так и пиксели выгорели

Ответить

Имя И Фамилия

Seon
0

Везёт, можете русских в рабы добавлять

Ответить

Seon

Имя
1

Хорошо бы чтобы кто-нибудь из украинцев взял Юру в рабы и приютил, если он выйдет.

Ответить

norm

Андрей
0

Ну Польша в ЕС, например, лол.

Ответить

Андрей Охапкин

norm
1

Украина уже одной ногой тоже

Ответить

Мразь

Андрей
5

Хорошая шутка

Ответить

Основной

Мразь
2

Молдаванам слово не давали

Ответить

Max M

Андрей
1

Потому

Ответить

Андрей Охапкин

Max
1

Лол, ну да, такое себе

Ответить

Александр Калинин

Андрей
0

Не хватало ещё этого шепилявого животного в Украине. Пусть развивает лдпр в своей стране)

Ответить

Андрей Охапкин

Алексан…
0

А у ЛДПР кстати довольно красивое сочетание цветов на эмблеме, не находишь?

Ответить

Теоретический дебаркадер

Россиянин
1

Болгария, кроме шуток. Агитировать никого не буду, но это один из самых реальных вариантов для тех (Польша тоже, да), кто удаленно работает или может, для погромистов вообще в Софии куча работы, внутри компаний на английском общаются обычно.

По представительству могут уехать и не айтишники, но нужно понимать, что пять лет до ПМЖ работать получится только от своей фирмы, т.е. продумайте, откуда будут генерироваться финансы.

Ответить

Люц Шнайдер

Россиянин
0

Пфффффф.  Спасибо, не надо.

Ответить

Maxim Leshkovich

Россиянин
0

О, недавно как раз смотрел этот канал:)

Ответить

TJ Raccoon

43

Хотел быть гангстером. Получите - распишитесь.

Ответить

Foma Kiniyaev

TJ
0

К успеху пришел

Ответить

Nick Rosenberg

33
Ответить

Андрей Охапкин

Nick
10

Вот это кстати почти его позиция

Ответить

brother_frost

Андрей
0

переобулся, но старые следы как следует на замёл

Ответить

imevän munaa

26

Случилась инфляция террористов 

Ответить

Gedevan

imevän
7

Может девальвация?

Ответить

Nagibator RusPro

28

Охуеть вообще

Ответить

Олег Матвеенко

19

эмси хованский aka انتحار المشاغبين

Ответить

Дурной диод

Олег
3
Ответить

Саша Александров

18

Блогера за песню, комика за шутку, продолжение следует...

Ответить

Виктор Омай

Саша
1

Гражданина за мысль

Ответить

Владимир Климов

14

Ну и стоило во всём признаваться и плакаться перед ментами?

Ответить

Опытный цвет

Владимир
8

Эти медийные чуваки как тряпки, им абсолютно все равно что делать, лишь бы их не трогали. Жаль, что Юра настолько уже пропился, что не заметил, как репрессивной машине давно пофигу на твои ужимки.

Ответить

Владимир Климов

Опытный
2

Ничему история не учит.

Ответить

Опытный цвет

Владимир
3

Если историю не учить, конечно, ничему не научишься

Ответить

Задумчивой Кот

Владимир
1

А у нас её мало кто на нормальном уровне знает. В основном помнят пару фактов из школьной программы + 100500 мифов из телика/пропагондоских ютубов. Вот и получаем 

Ответить

Владимир Климов

Задумчи…
0

я про другую историю, которая из каждого утюга в последнее время звучит. И уж хованский не мог не знать, что всякие признания ментам его не спасут.

Ответить

Задумчивой Кот

Владимир
0

Я более обще но про тоже написал. У нас народ не знает даже историю последних 2 лет, натурально как у Оруэлла 

Ответить

Foma Kiniyaev

Владимир
0

На штраф рассчитывает, полагаю.

Ответить

Владимир Климов

Foma
1

но это так не работает)

Ответить

Foma Kiniyaev

Владимир
0

Скоро он в этом убедится лично 

Ответить

Дорогой бокал

0

надеюсь это не знак :(

Ответить

Максим Чистов

Дорогой
35

Какие ещё знаки тебе нужны лол? Уже давно все понятно

Ответить

Дорогой бокал

Максим
3

я надеюсь на то, что в сентябре его выпустят

Ответить

VladKlar

Дорогой
0

К выборам?

Ответить

Дорогой бокал

VladKlar
0

К пидорам!

Ответить

Ник Хартман

Дорогой
1

Точно не знак качества

Ответить

Дорогой бокал

Ник
2

российского правосудия?

Ответить

Ник Хартман

Дорогой
9

В истории этот период будет как Стабильное мракобесие. Если ты в этом списке, твоя жизнь не будет сладкой. Максимум можно снимать 15 000 рублей в месяц с карты, любую деятельность вести нельзя. Из этого списка не убирают. Те кто будет пидзеть что-то плохое про нашего царя, вот вам урок, потом не плачьте  

Ответить

Энергичный ящик

Ник
0

Так Юра только хорошее пиздел, и то не спасло

Ответить

Ник Хартман

Энергич…
1

Смотри на это не с точки зрения Юры, а с точки зрения товарища, который принял это решение. Теперь вопрос, что было у него в голове и каких целей он пытался достигнуть применяя репрессию к такому популярному человеку?

Ответить

Энергичный ящик

Ник
0

Увидел перезалив этой песни, оскорбился, ууу запретить

Ответить

Андрей Николаевич

11

А мошенники "из отдела безопасности банка" всё звонят и звонят ...Но не до них ...тут блогер песню спел ...тут куда серьезнее преступление

Ответить

Задумчивой Кот

Андрей
0

Сегодня только 3 раза позвонили, и все с новых номеров 

Ответить

Alex Blake

7

Злая ирония еще в том, что Хованский был очень лоялен власти. Никогда не поддерживал протестные настроения во время митингов и т.д.. Посмеивался над ними. Но при этом стоило ему оступиться, как железный кулак сомкнулся на его шее забыв про всю его лояльность. Это должно послужить уроком всем тем, кто сейчас пляшет под дудку Кремля, и поливает говном всю оппозицию. Стоит вам самим хоть разочек оступиться, как по вам пройдутся сапогом государственной "справедливости"

Ответить

Seon

Alex
4

Да не был особо лоялен власти, был обычный средний по ютубу РФ уровень лояльнисти. Скорее он был лоялен всем кто мог ему пизды дать.

И вся проблема сейчас в том что оступился ты или нет зависит не столько от твоих конкретных поступков, а от желания ментов. Ты можешь думать что ровно и уверено идешь, а через несколько лет менты примут новый закон, и пояснят тебе, что ты по нему оступался регулярно и сейчас тебя будут судить.

Ответить

Рыжий

Alex
–1

 Это должно послужить уроком всем тем, кто сейчас пляшет под дудку Кремля, и поливает говном всю оппозицию.

Ну да, ведь в ПРБ не будет репрессий, планов на посадки и прочих "прелестей" государственной машины в России 

Ответить

Alex Blake

Рыжий
0

ПРБ это утопия, так что можно даже не размышлять об этом

Ответить

Андрей Охапкин

Рыжий
0

Есть поводы сомневаться? 

Ответить

Последний череп

Андрей
0

Он дурачок, не сомневается, а просто набрасывает хуйню.

Ответить

Алексей Нимандов

4

Кажется, штрафом все же дело не кончится...

Ответить

Чембельбес

Алексей
12

Они ведь с Мэддисоном посмеивались на стримах с правосудия, медицины в США и говорили, что в РФ с этим всё лучше, вот теперь пусть ощутит на себе.

Ответить

MadRat96

Чембельбес
1

А правосудие с медициной в США теперь нельзя критиковать что-ли?

Ответить

Германский

MadRat96
5

Да, за это и арестовали

Ответить

Максим Манчестер

Чембельбес
0

А что там лучше стало с медициной?

Ответить