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Новости
Сергей Звезда

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об уходе в отставку после обвинений в домогательствах Статьи редакции

Ему вменили домогательства до 11 женщин.

40 40 комментариев
671 просмотров
Эндрю Куомо Jeenah Moon/Getty Images

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к американцам в прямом эфире на фоне скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Он объявил, что уйдёт в отставку через 14 дней, к этому моменту указ вступит в силу. Куомо отрицает обвинения в домогательствах, но признаёт, что уход с должности — это лучшее, что он может сделать в текущих обстоятельствах.

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Главным поводом для такого решения послужило расследование генеральной прокуратуры, которая установила, что Куомо нарушил федеральные законы и законы штата. К отставке губернатора на протяжении последних недель призывали многие представители Демократической партии США вплоть до президента Джо Байдена.

Полное видеообращение, начало на 8:00

Одни из первых обвинений в домогательствах прозвучали в адрес Куомо в декабре 2020 года. Бывшая подчинённая губернатора заявила, что тот «был влюблён в неё», пытался целовать против её воли и «изо всех сил старался дотронуться до её нижней части спины, рук и ног». В доказательства она опубликовала скриншоты текстовых сообщений и писем. После обнародования этой информации СМИ писали о попытках сторонников Куомо собрать компромат на девушку.

В 2021 году количество женщин, открыто обвинивших Куомо в домогательствах, выросло до восьми. Крупные медиа опросили множество бывших и нынешних сотрудников Куомо, подтвердив истории и многократных домогательствах к подчинённым, а также информацию об отказах повысить девушек, если они были недостаточно привлекательны.

Основания для импичмента к тому моменту уже были, но прокуратура штата устроила масштабное расследование, фактически позволив Куомо остаться на посту ещё на несколько месяцев. Доклад на 165 страниц вышел 3 августа: из него выяснилось, что жертв домогательств не восемь, а 11.

#новости #сша #политика

40 40 комментариев
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40 комментариев
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Doktor Streyndzhlav

6

Это реально важная новость для российского пространства? Прямо вот с молнией, да?

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Общественный единорожек88

Doktor
7

Курс рубля упал из-за этого

Ответить

Дежурный кавалер

Общественный
0

Америкосы задолбали. 20 лет порядок у себя навести не могут - рубль нам роняют.

Ответить

Жестокий череп

Doktor
0

Да, челядь может проходить мимо.

Ответить

Свободный магнит

Жестокий
4

Плохой листочек

Ответить

Мягкий цвет

Свободн…
0

хуевый 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Жестокий
0

Так проходи

Ответить

Жестокий череп

Doktor
–1

Когдя я пройду, ты ляжешь.

Ответить

Doktor

Жестокий
0

Слишком самоуверенно для такого как ты

Ответить

Иван Кондратьев

Doktor
1

Вообще-то да, потому что Путин уже отправил в Нью-Йорк Слуцкого исполнять обязанности, т.к. Дегтярев уже занят в Хабаровском крае.

Ответить

Рпош Ашршщ

Doktor
1

У Сережки, судя по его активности на сайте, обостренная форма женской солидарности. Как это лечить, конечно, хуй знает

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Сергей Звезда

Doktor
1

Да, показательная вещь в том числе для России: человек натворил херню — человек ушёл с поста

Ответить

Громкий цветок

Doktor
0

Проходи мимо

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Громкий
0

Ну ты не смог пройти, а мне зачем?

Ответить

Громкий цветок

Doktor
0

Иди своего дорогой

Ответить

Коровка говорит мууу

5

Весь Барнаул переживает

Ответить

Жестокий череп

Коровка
0

Твоя проблема, что ты не в Нью-Йорке

Ответить

Дежурный кавалер

Жестокий
2

Проблема Нью Йорка, что он не в Барнауле

Ответить

Общественный единорожек88

5
Ответить

Абстрактный Влад

Общественный
0

Надо было запрограммировать растущий счётчик

Ответить

Энергичный Вампир

1

Это тот чел, который издал указ, заставляющий дома престарелых принимать инфицированных коронавирусом стариков. Из-за чего смертность в них значительно выросла. На его руках кровь.

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Robutt

Энергичный
4

Забавно читать от вампира про кровь

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Свободный магнит

2
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Жестокий череп

Свободный
–1

Держи в курсе.

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Свободный магнит

Жестокий
2

Не пизди.

Ответить

Жестокий череп

Свободн…
–1

ВАААААААААААААААААААААААААААААААААААААХТЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁРР

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Свободный магнит

Жестокий
1

БАААААААААААААААААААААААААААААААААААААБЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁРР

Ответить

Phil Freidman

2
Ответить

Жестокий череп

1

Хоть одну то выебал?

Ответить

Свободный магнит

Жестокий
3

Да. И ты знаешь кого.

Ответить

Жестокий череп

Свободный
0

У меня в роду нет хороших женщин.

Ответить

Robutt

1

Фи, секс-скандал, как банально 

Ответить

Глупый огонь

Robutt
2

У роботов какие скандалы обычно? Кто-то баг в прошивку добавил? Смазку заменили на алмазную крошку? Член нарисовали на корпусе, до куда не дотянуться?

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Жестокий череп

Глупый
1

Топливо животным жиром разбавили

Ответить

Robutt

Глупый
1
Ответить

Tony Urban

1

О, демократы опять не получат кандидата в президенты младше 80-ти. Куомо был одним из топ претендентов на следующие выборы

Ответить

Очередной химик

Tony
0

Куомо был агрессивным авторитарным долбоебом. Скатертью дорога.

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Стас Фарбер

Очередной
0

забавно наблюдать как жители саратова политику Куомо обсуждают

Ответить

Алина Кипр

0

А вроде ж его брата который ведущий на снн тоже обвиняли в таком.

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Абстрактный Влад

0

Ему вменили домогательства до 11 женщин.

Мужик!

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