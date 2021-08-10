Ему вменили домогательства до 11 женщин.

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Эндрю Куомо Jeenah Moon/Getty Images

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к американцам в прямом эфире на фоне скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Он объявил, что уйдёт в отставку через 14 дней, к этому моменту указ вступит в силу. Куомо отрицает обвинения в домогательствах, но признаёт, что уход с должности — это лучшее, что он может сделать в текущих обстоятельствах.

Главным поводом для такого решения послужило расследование генеральной прокуратуры, которая установила, что Куомо нарушил федеральные законы и законы штата. К отставке губернатора на протяжении последних недель призывали многие представители Демократической партии США вплоть до президента Джо Байдена.

Полное видеообращение, начало на 8:00

Одни из первых обвинений в домогательствах прозвучали в адрес Куомо в декабре 2020 года. Бывшая подчинённая губернатора заявила, что тот «был влюблён в неё», пытался целовать против её воли и «изо всех сил старался дотронуться до её нижней части спины, рук и ног». В доказательства она опубликовала скриншоты текстовых сообщений и писем. После обнародования этой информации СМИ писали о попытках сторонников Куомо собрать компромат на девушку.

В 2021 году количество женщин, открыто обвинивших Куомо в домогательствах, выросло до восьми. Крупные медиа опросили множество бывших и нынешних сотрудников Куомо, подтвердив истории и многократных домогательствах к подчинённым, а также информацию об отказах повысить девушек, если они были недостаточно привлекательны.