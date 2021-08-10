Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об уходе в отставку после обвинений в домогательствах Статьи редакции
Ему вменили домогательства до 11 женщин.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обратился к американцам в прямом эфире на фоне скандала из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Он объявил, что уйдёт в отставку через 14 дней, к этому моменту указ вступит в силу. Куомо отрицает обвинения в домогательствах, но признаёт, что уход с должности — это лучшее, что он может сделать в текущих обстоятельствах.
Главным поводом для такого решения послужило расследование генеральной прокуратуры, которая установила, что Куомо нарушил федеральные законы и законы штата. К отставке губернатора на протяжении последних недель призывали многие представители Демократической партии США вплоть до президента Джо Байдена.
Одни из первых обвинений в домогательствах прозвучали в адрес Куомо в декабре 2020 года. Бывшая подчинённая губернатора заявила, что тот «был влюблён в неё», пытался целовать против её воли и «изо всех сил старался дотронуться до её нижней части спины, рук и ног». В доказательства она опубликовала скриншоты текстовых сообщений и писем. После обнародования этой информации СМИ писали о попытках сторонников Куомо собрать компромат на девушку.
В 2021 году количество женщин, открыто обвинивших Куомо в домогательствах, выросло до восьми. Крупные медиа опросили множество бывших и нынешних сотрудников Куомо, подтвердив истории и многократных домогательствах к подчинённым, а также информацию об отказах повысить девушек, если они были недостаточно привлекательны.
Основания для импичмента к тому моменту уже были, но прокуратура штата устроила масштабное расследование, фактически позволив Куомо остаться на посту ещё на несколько месяцев. Доклад на 165 страниц вышел 3 августа: из него выяснилось, что жертв домогательств не восемь, а 11.
Это реально важная новость для российского пространства? Прямо вот с молнией, да?
Общественный единорожек88
Курс рубля упал из-за этого
Дежурный кавалер
Америкосы задолбали. 20 лет порядок у себя навести не могут - рубль нам роняют.
Да, челядь может проходить мимо.
Вообще-то да, потому что Путин уже отправил в Нью-Йорк Слуцкого исполнять обязанности, т.к. Дегтярев уже занят в Хабаровском крае.
У Сережки, судя по его активности на сайте, обостренная форма женской солидарности. Как это лечить, конечно, хуй знает
Проходи мимо
Ну ты не смог пройти, а мне зачем?
Весь Барнаул переживает
Это тот чел, который издал указ, заставляющий дома престарелых принимать инфицированных коронавирусом стариков. Из-за чего смертность в них значительно выросла. На его руках кровь.
Фи, секс-скандал, как банально
О, демократы опять не получат кандидата в президенты младше 80-ти. Куомо был одним из топ претендентов на следующие выборы
Очередной химик
Куомо был агрессивным авторитарным долбоебом. Скатертью дорога.