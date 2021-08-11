Разработчик AstraZeneca счёл невозможным появление коллективного иммунитета из-за дельта-штамма коронавируса Статьи редакции
Сейчас в Великобритании около 75% взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавируса.
Глава Оксфордской группы по созданию вакцин профессор Эндрю Поллард заявил, что, то, что вакцины не остановили распространение Covid-19, делает достижение порога коллективного иммунитета «мифическим». Его слова предаёт The Guardian.
Учёный отметил, что в случае с корью вакцинация 95% населения может остановить болезнь. Дельта-вариант при этом способен заражать привитых.
«Вариант „дельта” по-прежнему будет заражать тех, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не сделал прививку, в какой-то момент встретит вирус. И у нас нет ничего, что остановило бы эту передачу», — заявил Поллард.
Разработчик AstraZeneca также ожидает появления нового штамма, который «будет больше» распространяться среди вакцинированных.
Концепция коллективного иммунитета основывается на том, что подавляющее большинство населения приобретает иммунитет — либо путём вакцинации, либо переболев. Это обеспечивает косвенную защиту от заболевания для непривитых и тех, кто не был инфицирован.
Оксфордский университет разработал вакцину от коронавируса вместе с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. По оценке разработчиков, средняя эффективность препарата против штамма «дельта» — 60%.
Походу это ещё не скоро закончится
А были рассуждения, что это условно завтра закончится?
конечно. в духе "вот было бы неплохо, закончись это все завтра, послезавтра"
Определенный якорь
когда умрёшь, тогда и закончится))
вирус будет сопровождать уже всегда)
будет обязательной прививкой в детстве, им будут как ветрянкой стараться дать переболеть в 2-3 года, чтобы было легче перенести в первый раз и тд и тп..
Дурацкий космос
Вот только ветряной оспой второй раз ещё надо постараться заразиться. Вот бы и с коронавирусом так было.
После первой болезни у большинства все проходит бессимптомно или как легкая простуда
Охуительная история
Определенный
есть и другие исследования, которые говорят о том, что с каждым разом человек переносит все сложнее
возможно, это зависит от штамма вируса
Садовый
Вот исследование, в котором говорится о значительном снижении эффективности иммунитета переболевших альфой против штамма дельта:
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00755-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421007558%3Fshowall%3Dtrue
These results suggest that there is a risk of reinfection with B.1.617.2 in individuals infected previously by variants B.1.351 and P.1.
Мало времени для выводов, неизвестно как через год после первого контакта воспримет человек другой штамм.
Великий щит
Хотя казалось бы, куда ещё да?
Сделал прививку, через два месяца заболел короной. Вывод - эта хуйня не кончится так просто
Кажется, вопрос в победе над вирусом стоит не в медицинском плане, а в политическом.
Признайте, что вирус навсегда, прекратите использовать локдауны и прочие ограничение, продвигайте вакцинацию.
Просто живите с новой угрозой.
Глобальный самолет
Интересно взглянуть на Китай, у них сейчас новые локдауны при очень небольшом количестве заболевших (150/день на всю страну). Идеологи компартии говорят о том, что ради спасения человеческих жизней можно и даже нужно жертвовать сверхприбылями. Учитывая то, что пока Китайцы эффективно боролись с пандемией (если статистика врёт), к ним стоит прислушаться.
Когда поверил клммунистам
Глобальный
Вокруг тебя куча предметов, сделанных в Китае) Веришь ли ты коммунистам вопрос риторический. Веришь. И американцы им верят. Не верят только их баснях о отсутствии уйгурских лагерей. но там всё на поверхности, как бы не пытались коммунисты это скрыть.
если нам не врут
Это первое.
Сверхприбыли - звучит смешно. Сколько лет государства смогу поддерживать закрытые из-за локдауна бизнесы?
А у многих стран экономика построена на туризме, например. Который в нокдауне.
Пару месяцев можно поддерживать бизнес, это почти любое развитое государство выдержит. Насчёт статистики- на пике, возможно, что-то скрывали, но последние полгода китайцы очень ответственно к этому относились, быстро локализовали новые очаги.
Безработных содержать, закрытому бизнесу списывать кредиты. Малый бизнес в любой стране зарабатывает гораздо меньше корпораций.
Возможно, нам всем предстоит перестроиться, пожить какое-то время без туризма, общепита, шопинга в ТЦ
Безработных содержать, закрытому бизнесу списывать кредиты.
Сколько месяцев? Лет? А если вирус никогда не закончится и новые вспышки будут постепенно? Ты представляешь, сколько это стоит?
Малый бизнес в любой стране зарабатывает гораздо меньше корпораций.
Какая невероятно свежая мысль. И?
нам всем предстоит перестроиться, пожить какое-то время без туризма, общепита, шопинга в ТЦ
Основной вопрос - какое время? Вот чувак из статьи пишет, что вирус навсегда, вообще, и новые вспышки будут и дальше.
Года 2-3, за это время экономика адаптируется к новым реалиям. Не надо думать что это временно, мир не будет прежним.
держи миска рис
Именно так. Это как с гриппом, мы же не можем его победить единственной вакцинацией. Каждый год новые штаммы, новые вакцины, просто учимся жить с этим снижая риски. Но полной победы не будет, привыкайте к удаленке, маскам и пцр тестам, это новая нормальность для человечества на этот век.
@Xenial Xerus у тебя какое-то мнение есть, или ты просто минус влепил?
Почтовый рак
как и его исчезновение
Почтовый рак
человек самое умное существо на этой планете, если вы думаете что он не найдет возможности наебнуть вирус, который угрожает ему смертью то вы никогда не задумывались о всей мощи разума кожаных мешков. Мы - человечество - еще и глобальное потепление на хую прокрутим.
Пока что на хую весело крутимся мы. Не стоит переоценивать человечество, нам в целом насрать на вирусы и смерти от них (до тех пор, пока люди не будут падать замертво на улицах и даже к этому привыкнем), а уж тем более большинство до сих пор считает, что никакого глобального потепления нет.
Наконец-то науковеры отъебутся от остальных людей, ведь аргументы в духе: "Не делая прививку ты подвергаешь других людей опасности!!!111! Мешаешь достигнуть коллективного иммунитета!1!1!!!!" опровергнул один из тех, кто может для них сойти за авторитет.
Определенный якорь
на достаточно большое, чтобы охуеть
но не настолько, чтобы это стало ощутимо
Судный день уже наступил, только это не день, а десятилетие! )))
Мы все умрём!!!!
Извиняюсь, а вы не заметили что уже 2 года прошло ?
Не уже, а ещё только два года, а уже горы новых штаммов более дерзких и чётких. Ещё пару лет и будет штамм с 90% эффективностью против вакцин и летальность процентов так шестьдесят.
Я понимаю что он не ставит цель убивать. Просто его желание очень сильно размножаться и очень хорошо пробивать иммунитет, может привести к тому что летальность вырастет в разы.
Но Эбола поэтому же и весьма плохо распространяется. К моменту, когда человек становится заразным, он уже очевидно болен.
стратегия вируса - низкая летальность, высокая заразность
тогда он эффективно распространяется
при высокой и быстрой летальности, распространяемость падает