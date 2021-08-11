Сейчас в Великобритании около 75% взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавируса.

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Глава Оксфордской группы по созданию вакцин профессор Эндрю Поллард заявил, что, то, что вакцины не остановили распространение Covid-19, делает достижение порога коллективного иммунитета «мифическим». Его слова предаёт The Guardian.

Учёный отметил, что в случае с корью вакцинация 95% населения может остановить болезнь. Дельта-вариант при этом способен заражать привитых.

«Вариант „дельта” по-прежнему будет заражать тех, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не сделал прививку, в какой-то момент встретит вирус. И у нас нет ничего, что остановило бы эту передачу», — заявил Поллард.

Разработчик AstraZeneca также ожидает появления нового штамма, который «будет больше» распространяться среди вакцинированных.

Концепция коллективного иммунитета основывается на том, что подавляющее большинство населения приобретает иммунитет — либо путём вакцинации, либо переболев. Это обеспечивает косвенную защиту от заболевания для непривитых и тех, кто не был инфицирован.