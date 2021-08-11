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Новости
Ольга Щербинина

Разработчик AstraZeneca счёл невозможным появление коллективного иммунитета из-за дельта-штамма коронавируса Статьи редакции

Сейчас в Великобритании около 75% взрослого населения получили обе дозы вакцины от коронавируса.

70 70 комментариев
4356 просмотров

Глава Оксфордской группы по созданию вакцин профессор Эндрю Поллард заявил, что, то, что вакцины не остановили распространение Covid-19, делает достижение порога коллективного иммунитета «мифическим». Его слова предаёт The Guardian.

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Учёный отметил, что в случае с корью вакцинация 95% населения может остановить болезнь. Дельта-вариант при этом способен заражать привитых.

«Вариант „дельта” по-прежнему будет заражать тех, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не сделал прививку, в какой-то момент встретит вирус. И у нас нет ничего, что остановило бы эту передачу», — заявил Поллард.

Разработчик AstraZeneca также ожидает появления нового штамма, который «будет больше» распространяться среди вакцинированных.

Концепция коллективного иммунитета основывается на том, что подавляющее большинство населения приобретает иммунитет — либо путём вакцинации, либо переболев. Это обеспечивает косвенную защиту от заболевания для непривитых и тех, кто не был инфицирован.

Оксфордский университет разработал вакцину от коронавируса вместе с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca. По оценке разработчиков, средняя эффективность препарата против штамма «дельта» — 60%.

#новости #covid19

70 70 комментариев
25
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70 комментариев
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Imran Sultanov

13

Походу это ещё не скоро закончится

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Лысина Арика

Imran
6

А были рассуждения, что это условно завтра закончится?

Ответить

Редкий клуб

Лысина
0

Так, я не понял, а где /

Ответить

ggg123

Лысина
0

Ну некоторые думают что ничего и не начиналось...

Ответить

сироп от щекотки

Лысина
0

конечно. в духе "вот было бы неплохо, закончись это все завтра, послезавтра"

Ответить

Определенный якорь

Imran
0

когда умрёшь, тогда и закончится))

вирус будет сопровождать уже всегда)
будет обязательной прививкой в детстве, им будут как ветрянкой стараться дать переболеть в 2-3 года, чтобы было легче перенести в первый раз и тд и тп..

Ответить

Дурацкий космос

Определенный
1

Вот только ветряной оспой второй раз ещё надо постараться заразиться. Вот бы и с коронавирусом так было. 

Ответить

Дизайнер

Дурацкий
1

После первой болезни у большинства все проходит бессимптомно или как легкая простуда

Ответить

Bulat Akhmetshin

Дизайнер
4

После первой болезни у большинства все проходит бессимптомно или как легкая простуда

Охуительная история

Умер участник сообщества TJ Александр Ашкинадзе
Ему было 22 года.
tjournal.ru
Ответить

Дизайнер

Bulat
0

у большинства

https://iz.ru/1200019/2021-07-29/uchenye-vyiavili-bolee-legkoe-protekanie-covid-19-pri-povtornom-zabolevanii

Ответить

Определенный

Дизайнер
0

есть и другие исследования, которые говорят о том, что с каждым разом человек переносит все сложнее

возможно, это зависит от штамма вируса

Ответить

Дизайнер

Определ…
0

Покажи свои исследования

Ученые выявили более легкое протекание COVID-19…
Ученые обнаружили более низкую вирусную нагрузку у переболевших COVID-19 и тем самым доказали, что…
iz.ru
Ответить

Определенн

Дизайнер
0

я не проводил исследования

Ответить

Дизайнер

Определ…
0

Жаль

Ответить

Садовый

Дизайнер
0

Вот исследование, в котором говорится о значительном снижении эффективности иммунитета переболевших альфой против штамма дельта:
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00755-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421007558%3Fshowall%3Dtrue
These results suggest that there is a risk of reinfection with B.1.617.2 in individuals infected previously by variants B.1.351 and P.1.

Reduced neutralization of SARS-CoV-2 B.1.617 by…
The B.1.617 lineage of SARS-CoV-2, especially the delta strain, which is B.1.617.2, has…
www.cell.com
Ответить

Владимир Филатов

Дизайнер
0

не забывай, что есть постковидный синдром 

Ответить

Владимир Филатов

Bulat
0

жесть 

Ответить

Иванов Олег

Дизайнер
1

Мало времени для выводов, неизвестно как через год после первого контакта воспримет человек другой штамм.

Ответить

Глобальный самолет

Imran
0

В Китае новые локдауны вводят из-за дельта штама.

Ответить

Объективный нос

5

опять тупеть от третьего заболевания

Ответить

Великий щит

Объективный
8

Хотя казалось бы, куда ещё да?

Ответить

Почтовый рак

Великий
0

до неосторожного самоубийства 

Ответить

Почтовый рак

Почтовый
0

знаешь, ты типо настолько туп что даже инстинкты самосохранения не работают 

Ответить

Кирилл Ивлев

3

Сделал прививку, через два месяца заболел короной. Вывод - эта хуйня не кончится так просто

Ответить

Doktor Streyndzhlav

1

Кажется, вопрос в победе над вирусом стоит не в медицинском плане, а в политическом.
Признайте, что вирус навсегда, прекратите использовать локдауны и прочие ограничение, продвигайте вакцинацию.
Просто живите с новой угрозой. 

Ответить

Глобальный самолет

Doktor
0

Интересно взглянуть на Китай, у них сейчас новые локдауны при очень небольшом количестве заболевших (150/день на всю страну). Идеологи компартии говорят о том, что ради спасения человеческих жизней можно и даже нужно жертвовать сверхприбылями. Учитывая то, что пока Китайцы эффективно боролись с пандемией (если статистика врёт), к ним стоит прислушаться.

Ответить

Саша Фанкар

Глобальный
5

Когда поверил клммунистам

Ответить

Глобальный

Саша
0

Вокруг тебя куча предметов, сделанных в Китае) Веришь ли ты коммунистам вопрос риторический. Веришь. И американцы им верят. Не верят только их баснях о отсутствии уйгурских лагерей. но там всё на поверхности, как бы не пытались коммунисты это скрыть. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Глобальный
0

если нам не врут

Это первое.
Сверхприбыли - звучит смешно. Сколько лет государства смогу поддерживать закрытые из-за локдауна бизнесы?
А у многих стран экономика построена на туризме, например. Который в нокдауне.

Ответить

Глобальный

Doktor
0

Пару месяцев можно поддерживать бизнес, это почти любое развитое государство выдержит. Насчёт статистики- на пике, возможно, что-то скрывали, но последние полгода китайцы очень ответственно к этому относились, быстро локализовали новые очаги.

Ответить

Doktor

Глобаль…
0

Пару месяцев можно поддерживать, это почти любое развито государство выдержит

Во многих развитых государствах локдауны совокупно уже более пары месяцев длятся. Куда девать безработных? Что делать с закрытыми бизнесами?
очень ответственно

Это если верить китайским СМИ.

Ответить

Глобальный

Doktor
0

Безработных содержать, закрытому бизнесу списывать кредиты. Малый бизнес в любой стране зарабатывает гораздо меньше корпораций.
Возможно, нам всем предстоит перестроиться, пожить какое-то время без туризма, общепита, шопинга в ТЦ

Ответить

Doktor

Глобаль…
0

Безработных содержать, закрытому бизнесу списывать кредиты.

Сколько месяцев? Лет? А если вирус никогда не закончится и новые вспышки будут постепенно? Ты представляешь, сколько это стоит?
Малый бизнес в любой стране зарабатывает гораздо меньше корпораций.

Какая невероятно свежая мысль. И?
нам всем предстоит перестроиться, пожить какое-то время без туризма, общепита, шопинга в ТЦ

Основной вопрос - какое время? Вот чувак из статьи пишет, что вирус навсегда, вообще, и новые вспышки будут и дальше.

Ответить

Глобальный

Doktor
0

Года 2-3, за это время экономика адаптируется к новым реалиям. Не надо думать что это временно, мир не будет прежним.

Ответить

Doktor

Глобаль…
0

адаптируется

Это как? Опиши. Куда денутся безработные? Сидят дома, получают велфер?
мир не будет прежним

Будет, просто с еще одной угрозой, которую надо просто принять.

Ответить

Ян Фёдоров

Глобальный
0

держи миска рис

Ответить

Глобальный

Ян
0

а кошка-жена?

Ответить

Ян Фёдоров

Глобаль…
0

еще не заслужил

Ответить

Boris Novikov

Doktor
1

Именно так. Это как с гриппом, мы же не можем его победить единственной вакцинацией. Каждый год новые штаммы, новые вакцины, просто учимся жить с этим снижая риски. Но полной победы не будет, привыкайте к удаленке, маскам и пцр тестам, это новая нормальность для человечества на этот век.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Boris
0

Маски и тесты ок - торможение экономики - не ок.

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Doktor
0

@Xenial Xerus у тебя какое-то мнение есть, или ты просто минус влепил?

Ответить

Синий паркур

0

Появление суперштамма (у которого одновременно сверхвысокая летальность + высокая контагиозность) теперь только вопрос времени.

Ответить

Почтовый рак

Синий
4

как и его исчезновение 

Ответить

Dan KOKO

Почтовый
0

его, вы имеете виду человечество?

Ответить

Почтовый рак

Dan
3

человек самое умное существо на этой планете, если вы думаете что он не найдет возможности наебнуть вирус, который угрожает ему смертью то вы никогда не задумывались о всей мощи разума кожаных мешков. Мы - человечество - еще и глобальное потепление на хую прокрутим.

Ответить

Geni Alen

Почтовый
10

Пока что на хую весело крутимся мы. Не стоит переоценивать человечество, нам в целом насрать на вирусы и смерти от них (до тех пор, пока люди не будут падать замертво на улицах и даже к этому привыкнем), а уж тем более большинство до сих пор считает, что никакого глобального потепления нет.

Ответить

Ден

Почтовый
0

Так то оно так. Вот только доживут до этого момента далеко не все. 

Ответить

Doktor Streyndzhlav

Синий
0

Это хорошо работает с бактериями, но не с вирусами.

Ответить

Pavel Averyanov

1

Эти разработчики мне никогда не нравились

Ответить

MedievalRain

1

Наконец-то науковеры отъебутся от остальных людей, ведь аргументы в духе: "Не делая прививку ты подвергаешь других людей опасности!!!111! Мешаешь достигнуть коллективного иммунитета!1!1!!!!" опровергнул один из тех, кто может для них сойти за авторитет.

Ответить

Почтовый рак

0

Главный вопрос, на какое количество человеческих туш очистится земля  в этот раз ? 

Ответить

Определенный якорь

Почтовый
0

на достаточно большое, чтобы охуеть

но не настолько, чтобы это стало ощутимо

Ответить

Тамерлан Хазбулаев

0

Судный день уже наступил, только это не день, а десятилетие! )))

Ответить

Почтовый рак

Тамерлан
2

это еще даже войны всех против всех не начались 

Ответить

Почтовый рак

Почтовый
0

хотя подождите... 
на постсовке уже минимум 2 глубоких кризиса в любой момент способных вспыхнуть. Не говоря уже о еще двух замороженных .

Ответить

Madao

Тамерлан
0

Ахахаха!)))

Ответить

Zero-one-one

0

Мы все умрём!!!! 

Ответить

Dan KOKO

Zero-one-one
0

Извиняюсь, а вы не заметили что уже 2 года прошло ?

Ответить

Дмитрий Киселев

Dan
0

Не уже, а ещё только два года, а уже горы новых штаммов более дерзких и чётких. Ещё пару лет и будет штамм с 90% эффективностью против вакцин и летальность процентов так шестьдесят.

Ответить

Феминизм

Дмитрий
5

Летальность 60%? Не факт. Вирусу в сущности похуй, убивает он человека или нет, ему важно плодиться, заражать других людей и пробивать вакцины.

Ответить

Дмитрий Киселев

Феминизм
1

Я понимаю что он не ставит цель убивать. Просто его желание очень сильно размножаться и очень хорошо пробивать иммунитет, может привести к тому что летальность вырастет в разы.

Ответить

Geni Alen

Феминизм
0

Тащемта тем и достигается летальность, насколько вирус неприхотлив в плане выбора клеток для размножения. Поэтому эбола, которая размножается вообще везде настолько и косит людей, человеческие тушки не выдерживают такой наглость, как переработка в субстрат для вируса.

Ответить

Anton Golovanov

Geni
0

Но Эбола поэтому же и весьма плохо распространяется. К моменту, когда человек становится заразным, он уже очевидно болен.

Ответить

Тамерлан

Феминизм
0

Скажи это вирусу бешенства! )))

Ответить

Глеб Ворончихин

Феминизм
0

стратегия вируса - низкая летальность, высокая заразность
тогда он эффективно распространяется
при высокой и быстрой летальности, распространяемость падает

Ответить

Zero-one-one

Dan
0

2 года для вируса-это ничто

Ответить

Владимир Филатов

Dan
0

август 2021 - март 2020 = полтора года 

Ответить

John Doe

Zero-one-one
0
Ответить

Ежегодный Орзэмэс

John
0

Николай Бондаренко

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Глеб Горохов

0

Найс

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