{"items":[{"comment_id":6088477,"subsite_id":245416,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":6088477,"hash":"ebd2fe7783f50e00020e56450efb3b73","date":1628663627,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088477","text":">\u0430\u0434\u0430\u043f\u0442\u0438\u0440\u0443\u0435\u0442\u0441\u044f

\u042d\u0442\u043e \u043a\u0430\u043a? \u041e\u043f\u0438\u0448\u0438. \u041a\u0443\u0434\u0430 \u0434\u0435\u043d\u0443\u0442\u0441\u044f \u0431\u0435\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u043d\u044b\u0435? \u0421\u0438\u0434\u044f\u0442 \u0434\u043e\u043c\u0430, \u043f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0430\u044e\u0442 \u0432\u0435\u043b\u0444\u0435\u0440?

>\u043c\u0438\u0440 \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u043f\u0440\u0435\u0436\u043d\u0438\u043c

\u0411\u0443\u0434\u0435\u0442, \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0441 \u0435\u0449\u0435 \u043e\u0434\u043d\u043e\u0439 \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u043e\u0439, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u0443\u044e \u043d\u0430\u0434\u043e \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043f\u0440\u0438\u043d\u044f\u0442\u044c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088479,"subsite_id":246497,"user_id":365804,"type":"comment_add","id":6088479,"hash":"f8a12c362b48fa56fb7aa4c093c391dc","date":1628663651,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422643?comment=6088479","text":"\u0443 \u043c\u0435\u043d\u044f \u0442\u0430\u043a\u043e\u0439 \u0436\u0435 \u0442\u043e\u043c\u0430\u0442 \u043d\u0430 \u043e\u0433\u043e\u0440\u043e\u0434\u0435 \u0440\u0430\u0441\u0442\u0435\u0442 \u0432 \u0421\u0418\u0411\u0418\u0420\u0418 \u0435\u043c\u0443 \u0435\u0449\u0435 \u0438 \u0445\u043e\u043b\u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u043e\u0440\u043e\u0439 \u0431\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 \u0438 \u043d\u0435 \u0432\u0441\u0435 \u0434\u043e\u0436\u0438\u0432\u0430\u044e\u0442 \u0434\u043e \u043c\u043e\u043c\u0435\u043d\u0442\u0430 \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u043e\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u043c\u043e\u0435\u0439 \u0442\u0430\u0440\u0435\u043b\u043a\u0435. \u0422\u0430\u043a \u0447\u0442\u043e \u043f\u0443\u0441\u0442\u044c \u0442\u0435\u0440\u043f\u044f\u0442 \u044d\u0442\u0438 \u0418\u0440\u0430\u043d\u0441\u043a\u0438\u0435 \u043f\u043e\u043c\u0438\u0434\u043e\u0440\u043a\u0438, \u043c\u043e\u0438\u043c \u044f \u0432\u0435\u043b\u0435\u043b \u0442\u0435\u0440\u043f\u0435\u0442\u044c \u0438 \u043e\u043d\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0435\u0440\u043f\u044f\u0442","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":365804,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/365804-anton-kovalenko","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3c36cc1d-9ac2-5630-a70e-656976b9eedf\/","name":"\u0410\u043d\u0442\u043e\u043d \u041a\u043e\u0432\u0430\u043b\u0435\u043d\u043a\u043e","isVerified":false},"content":{"id":422643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422643","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088480,"subsite_id":245416,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":6088480,"hash":"be3270c9bb31e640153eb1ad2038b487","date":1628663668,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088480","text":"\u041c\u0430\u0441\u043a\u0438 \u0438 \u0442\u0435\u0441\u0442\u044b \u043e\u043a - \u0442\u043e\u0440\u043c\u043e\u0436\u0435\u043d\u0438\u0435 \u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0438 - \u043d\u0435 \u043e\u043a.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088481,"subsite_id":246497,"user_id":79119,"type":"comment_add","id":6088481,"hash":"28481b58227fbc1ef5c6155b3e8ea11c","date":1628663673,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422643?comment=6088481","text":"","media":[{"type":"video","value":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/391975e3-46e7-53e8-af8b-b2a1db5aad35\/"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":79119,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/79119-korovka-govorit-muuu","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4fdd69d2-eb32-5c3c-8a64-f7bb1924ce30\/","name":"\u041a\u043e\u0440\u043e\u0432\u043a\u0430 \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442 \u043c\u0443\u0443\u0443","isVerified":false},"content":{"id":422643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/telegram\/422643","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Telegram"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088482,"subsite_id":247728,"user_id":319916,"type":"comment_add","id":6088482,"hash":"cd79362a5ae54438b72b549ff634014a","date":1628663689,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1?comment=6088482","text":">\u0438\u0437 \u0440\u0430\u0437\u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u043e\u0432 \u0441 \u0420\u043e\u043c\u0430\u043d\u043e\u043c \u0431\u044b\u043b \u0441\u0434\u0435\u043b\u0430\u043d \u0432\u044b\u0432\u043e\u0434\u00bb, \u0447\u0442\u043e \u043a \u043f\u043e\u0441\u0430\u0434\u043a\u0435 \u0441\u0430\u043c\u043e\u043b\u0451\u0442\u0430 Ryanair \u0432 \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u043f\u0440\u0438\u0447\u0430\u0441\u0442\u0435\u043d \u00ab\u043a\u0442\u043e-\u0442\u043e \u0438\u0437 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0447\u0435\u0433\u043e \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u0430\u00bb \u041f\u0440\u043e\u0442\u0430\u0441\u0435\u0432\u0438\u0447\u0430



\u0410\u0433\u0430, \u0430 \u0442\u0430\u043a \u0436\u0435 \u043f\u043e\u0434\u0442\u0432\u0435\u0440\u0434\u0438\u043b\u0430, \u0447\u0442\u043e \u043b\u0443\u0433\u0430\u0431\u0435 \u043a\u0440\u0435\u043f\u043a\u0438\u0439 \u043e\u0440\u0435\u0448\u0435\u043a, \u0432 \u043a\u0433\u0431 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043b\u044e\u0434\u0438 \u0432\u044b\u0441\u043e\u043a\u043e\u0439 \u043c\u043e\u0440\u0430\u043b\u0438 \u0438 \u0431\u044b\u0442\u0430, \u0430 \u0432 \u043e\u043f\u043f\u043e\u0437\u0438\u0446\u0438\u0438 \u043c\u043e\u0433\u0443\u0442 \u0431\u044b\u0442\u044c \u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0443\u043c\u0430\u043b\u0438\u0448\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0438 \u0441\u043e\u0434\u043e\u043c\u0438\u0442\u044b.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":319916,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/319916-transgendolet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad00f1fa-e385-dc7c-5831-507a8f930d58\/","name":"\u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u0433\u0435\u043d\u0434\u043e\u043b\u0451\u0442","isVerified":false},"content":{"id":422555,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u043a\u0430 \u0421\u043e\u0444\u044c\u044f \u0421\u0430\u043f\u0435\u0433\u0430, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441 \u044d\u043a\u0441-\u0433\u043b\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u043e\u043c Nexta, \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c 1\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088483,"subsite_id":245416,"user_id":114500,"type":"comment_add","id":6088483,"hash":"d073dc80a62a87f0c6fe06909a288513","date":1628663690,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422629-izdatelskaya-gruppa-eksmo-ast-podala-v-sud-na-telegram-iz-za-piratskih-kopiy-knig?comment=6088483","text":"\u0415\u0441\u0442\u044c. Bookmate\u0438 \u043c\u0430\u0439\u0431\u0443\u043a \u043e\u0442 \u043b\u0438\u0442\u0440\u0435\u0441\u0430. \u041d\u043e \u0446\u0435\u043d\u044b \u0442\u0430\u043c \u043d\u0435 \u0440\u0430\u0434\u0443\u044e\u0442 \u0438 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0433\u043e \u043d\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":114500,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/114500-denis-semenov","avatar":"https:\/\/gif.cmtt.space\/3\/user-userpic\/0f\/2b\/7e\/b0e95b1433994b.jpg","name":"\u0414\u0435\u043d\u0438\u0441 \u0421\u0435\u043c\u0435\u043d\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":422629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422629-izdatelskaya-gruppa-eksmo-ast-podala-v-sud-na-telegram-iz-za-piratskih-kopiy-knig","title":"\u0418\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e-\u0410\u0421\u0422\u00bb \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 Telegram \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0439 \u043a\u043d\u0438\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088485,"subsite_id":245416,"user_id":165644,"type":"comment_add","id":6088485,"hash":"850c372508c820b4f8b82a82f3519807","date":1628663724,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088485","text":"\u041d\u0430\u043a\u043e\u043d\u0435\u0446-\u0442\u043e \u043d\u0430\u0443\u043a\u043e\u0432\u0435\u0440\u044b \u043e\u0442\u044a\u0435\u0431\u0443\u0442\u0441\u044f \u043e\u0442 \u043e\u0441\u0442\u0430\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439, \u0432\u0435\u0434\u044c \u0430\u0440\u0433\u0443\u043c\u0435\u043d\u0442\u044b \u0432 \u0434\u0443\u0445\u0435: \"\u041d\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u044f \u043f\u0440\u0438\u0432\u0438\u0432\u043a\u0443 \u0442\u044b \u043f\u043e\u0434\u0432\u0435\u0440\u0433\u0430\u0435\u0448\u044c \u0434\u0440\u0443\u0433\u0438\u0445 \u043b\u044e\u0434\u0435\u0439 \u043e\u043f\u0430\u0441\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438!!!111! \u041c\u0435\u0448\u0430\u0435\u0448\u044c \u0434\u043e\u0441\u0442\u0438\u0433\u043d\u0443\u0442\u044c \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430!1!1!!!!\" \u043e\u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u0433\u043d\u0443\u043b \u043e\u0434\u0438\u043d \u0438\u0437 \u0442\u0435\u0445, \u043a\u0442\u043e \u043c\u043e\u0436\u0435\u0442 \u0434\u043b\u044f \u043d\u0438\u0445 \u0441\u043e\u0439\u0442\u0438 \u0437\u0430 \u0430\u0432\u0442\u043e\u0440\u0438\u0442\u0435\u0442.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":165644,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/165644-medievalrain","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f2e1684-41e9-53d8-b1d8-ca3e17391849\/","name":"MedievalRain","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088487,"subsite_id":245416,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":6088487,"hash":"d892b1c7d20695c17b56495b6763efee","date":1628663770,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088487","text":"[@69796|Xenial Xerus]\u00a0\u0443 \u0442\u0435\u0431\u044f \u043a\u0430\u043a\u043e\u0435-\u0442\u043e \u043c\u043d\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0435\u0441\u0442\u044c, \u0438\u043b\u0438 \u0442\u044b \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u043c\u0438\u043d\u0443\u0441 \u0432\u043b\u0435\u043f\u0438\u043b?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088489,"subsite_id":245416,"user_id":228874,"type":"comment_add","id":6088489,"hash":"07549ff6bcf35bfbc4addb3783938e8e","date":1628663856,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088489","text":"\u043a\u043e\u043d\u0435\u0447\u043d\u043e. \u0432 \u0434\u0443\u0445\u0435 \"\u0432\u043e\u0442 \u0431\u044b\u043b\u043e \u0431\u044b \u043d\u0435\u043f\u043b\u043e\u0445\u043e, \u0437\u0430\u043a\u043e\u043d\u0447\u0438\u0441\u044c \u044d\u0442\u043e \u0432\u0441\u0435 \u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430, \u043f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0437\u0430\u0432\u0442\u0440\u0430\"","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":228874,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/228874-sirop-ot-shchekotki","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5253d16d-a19a-4a54-ed9f-501225a626c0\/","name":"\u0441\u0438\u0440\u043e\u043f \u043e\u0442 \u0449\u0435\u043a\u043e\u0442\u043a\u0438","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088490,"subsite_id":247728,"user_id":184242,"type":"comment_add","id":6088490,"hash":"be5f4028a142a337ab07fe0bc6bca0e7","date":1628663882,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1?comment=6088490","text":"\u0414\u0430\u0434\u0430, \u0432\u0435\u0440\u0438\u043c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":184242,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/184242-stilnaya-samochka-orangutana","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/97c3aff1-2f0f-57d9-b65c-221864f4942e\/","name":"\u0421\u0442\u0438\u043b\u044c\u043d\u0430\u044f \u0441\u0430\u043c\u043e\u0447\u043a\u0430 \u043e\u0440\u0430\u043d\u0433\u0443\u0442\u0430\u043d\u0430","isVerified":false},"content":{"id":422555,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u043a\u0430 \u0421\u043e\u0444\u044c\u044f \u0421\u0430\u043f\u0435\u0433\u0430, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441 \u044d\u043a\u0441-\u0433\u043b\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u043e\u043c Nexta, \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c 1\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088491,"subsite_id":245416,"user_id":256358,"type":"comment_add","id":6088491,"hash":"5acd770f1433dcab6ceaf23510aa0f8e","date":1628663905,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422629-izdatelskaya-gruppa-eksmo-ast-podala-v-sud-na-telegram-iz-za-piratskih-kopiy-knig?comment=6088491","text":"30% \u0435\u0436\u0435\u0434\u043d\u0430\u0432\u043d\u043e \u0447\u0438\u0442\u0430\u044e\u0442 \u043a\u043d\u0438\u0433\u0443 ? \u041e\u0442\u043a\u0443\u0434\u0430 \u0442\u0430\u043a\u0430\u044f \u0438\u043d\u0444\u043e\u0440\u043c\u0430\u0446\u0438\u044f ?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":256358,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/256358-long-story","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8882697e-25bd-c134-c545-00f2904e585e\/","name":"long story","isVerified":false},"content":{"id":422629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422629-izdatelskaya-gruppa-eksmo-ast-podala-v-sud-na-telegram-iz-za-piratskih-kopiy-knig","title":"\u0418\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e-\u0410\u0421\u0422\u00bb \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 Telegram \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0439 \u043a\u043d\u0438\u0433"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088493,"subsite_id":245416,"user_id":317906,"type":"comment_add","id":6088493,"hash":"ba1231c04e7d0093d55e1a3ed3a2e54b","date":1628663975,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088493","text":"\u0412\u043e\u0442 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0435, \u0432 \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u043e\u043c \u0433\u043e\u0432\u043e\u0440\u0438\u0442\u0441\u044f \u043e \u0437\u043d\u0430\u0447\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u043e\u043c \u0441\u043d\u0438\u0436\u0435\u043d\u0438\u0438 \u044d\u0444\u0444\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0431\u043e\u043b\u0435\u0432\u0448\u0438\u0445 \u0430\u043b\u044c\u0444\u043e\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 \u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430:

https:\/\/www.cell.com\/cell\/fulltext\/S0092-8674(21)00755-8?_returnURL=https%3A%2F%2Flinkinghub.elsevier.com%2Fretrieve%2Fpii%2FS0092867421007558%3Fshowall%3Dtrue

>These results suggest that there is a risk of reinfection with B.1.617.2 in individuals infected previously by variants B.1.351 and P.1.","media":[{"type":"link","value":"www.cell.com"}],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":317906,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/317906-j-r","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8d5ad68f-3f70-f234-b07a-633b2fcba24c\/","name":"J R","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088494,"subsite_id":247728,"user_id":224643,"type":"comment_add","id":6088494,"hash":"efd2dae8f9191b752681fd6bf4217371","date":1628663977,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1?comment=6088494","text":"\u043a\u0430\u043a\u0438\u0445 \u0435\u0449\u0451 \u0442\u0435\u0437\u0438\u0441\u043e\u0432 \u0442\u044b \u043e\u0436\u0438\u0434\u0430\u043b \u0443\u0441\u043b\u044b\u0448\u0430\u0442\u044c \u0441 \u043f\u0440\u043e\u043f\u0430\u0433\u0430\u043d\u0434\u043e\u043d\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430?\u00a0","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":224643,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/224643-vladimir-filatov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/81941b8e-4c05-b0e1-5cce-fdccdf0beaee\/","name":"\u0412\u043b\u0430\u0434\u0438\u043c\u0438\u0440 \u0424\u0438\u043b\u0430\u0442\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":422555,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u043a\u0430 \u0421\u043e\u0444\u044c\u044f \u0421\u0430\u043f\u0435\u0433\u0430, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432 \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0441 \u044d\u043a\u0441-\u0433\u043b\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u043e\u043c Nexta, \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c 1\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088495,"subsite_id":245416,"user_id":308324,"type":"comment_add","id":6088495,"hash":"03d7fbfc91a78271ab716c744563b72a","date":1628664033,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088495","text":"\u042d\u0442\u043e \u0445\u043e\u0440\u043e\u0448\u043e \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u0435\u0442 \u0441 \u0431\u0430\u043a\u0442\u0435\u0440\u0438\u044f\u043c\u0438, \u043d\u043e \u043d\u0435 \u0441 \u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430\u043c\u0438.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":308324,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/308324-doktor-streyndzhlav","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/4361a426-7a7d-1cb9-fc62-8e1fdccb5f61\/","name":"Doktor Streyndzhlav","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088498,"subsite_id":247728,"user_id":353603,"type":"comment_add","id":6088498,"hash":"b1aad1c8211f4e91380d82efb085be95","date":1628664109,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1?comment=6088498","text":"\u041f\u0438\u0437\u0434\u0435\u0436\u0422\u0412","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":353603,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/353603-mitya-murasov","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8f843a86-2dfd-58df-a734-3d4b4315e24c\/","name":"\u041c\u0438\u0442\u044f \u041c\u0443\u0440\u0430\u0441\u043e\u0432","isVerified":false},"content":{"id":422555,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u043a\u0430 \u0421\u043e\u0444\u044c\u044f \u0421\u0430\u043f\u0435\u0433\u0430, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432 \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0441 \u044d\u043a\u0441-\u0433\u043b\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u043e\u043c Nexta, \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c 1\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088500,"subsite_id":247728,"user_id":319916,"type":"comment_add","id":6088500,"hash":"a5fc16443339824dc808e5018ec0fa6e","date":1628664155,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1?comment=6088500","text":"\u041c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0436\u0435 \u0434\u0435\u043b\u0430\u0442\u044c \u044d\u0442\u043e \u043d\u0435 \u043d\u0430\u0441\u0442\u043e\u043b\u044c\u043a\u043e \u0442\u043e\u043f\u043e\u0440\u043d\u043e. \u0422\u0430\u043c \u0447\u0442\u043e, \u0441\u043e\u0432\u0441\u0435\u043c \u0443\u0436 \u0431\u0435\u0437\u0434\u0430\u0440\u0438 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0430\u044e\u0442?","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":319916,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/319916-transgendolet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad00f1fa-e385-dc7c-5831-507a8f930d58\/","name":"\u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u0433\u0435\u043d\u0434\u043e\u043b\u0451\u0442","isVerified":false},"content":{"id":422555,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u043a\u0430 \u0421\u043e\u0444\u044c\u044f \u0421\u0430\u043f\u0435\u0433\u0430, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432 \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0441 \u044d\u043a\u0441-\u0433\u043b\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u043e\u043c Nexta, \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c 1\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088503,"subsite_id":247728,"user_id":319916,"type":"comment_add","id":6088503,"hash":"42b496ccc8eff5eb1e274e642e2d7bec","date":1628664208,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1?comment=6088503","text":"\u0425\u043e\u0442\u044f \u043d\u0430\u0432\u0435\u0440\u043d\u043e\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u043e \u0437\u043d\u0430\u044e\u0442 \u0441\u0432\u043e\u044e \u0426\u0410 \u0438 \u0447\u0442\u043e \u0435\u0439 \u0438 \u0442\u0430\u043a \u043d\u043e\u0440\u043c.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":319916,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/319916-transgendolet","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ad00f1fa-e385-dc7c-5831-507a8f930d58\/","name":"\u0422\u0440\u0430\u043d\u0441\u0433\u0435\u043d\u0434\u043e\u043b\u0451\u0442","isVerified":false},"content":{"id":422555,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/by\/422555-rossiyanka-sofya-sapega-zaderzhannaya-v-minske-s-eks-glavredom-nexta-vystupila-v-efire-gostelekanala-belarus-1","title":"\u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f\u043d\u043a\u0430 \u0421\u043e\u0444\u044c\u044f \u0421\u0430\u043f\u0435\u0433\u0430, \u0437\u0430\u0434\u0435\u0440\u0436\u0430\u043d\u043d\u0430\u044f \u0432 \u041c\u0438\u043d\u0441\u043a\u0435 \u0441 \u044d\u043a\u0441-\u0433\u043b\u0430\u0432\u0440\u0435\u0434\u043e\u043c Nexta, \u0432\u044b\u0441\u0442\u0443\u043f\u0438\u043b\u0430 \u0432 \u044d\u0444\u0438\u0440\u0435 \u0433\u043e\u0441\u0442\u0435\u043b\u0435\u043a\u0430\u043d\u0430\u043b\u0430 \u00ab\u0411\u0435\u043b\u0430\u0440\u0443\u0441\u044c 1\u00bb"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088504,"subsite_id":245416,"user_id":175890,"type":"comment_add","id":6088504,"hash":"87e3c5741b2ee40e4695e55254d2fe67","date":1628664237,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa?comment=6088504","text":"\u0410\u0433\u0430, \u043d\u043e\u0432\u0430\u044f \u0440\u0435\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":175890,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/175890-andrey-ohapkin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f6514084-d1e3-5fbd-beff-4ec803e2add3\/","name":"\u0410\u043d\u0434\u0440\u0435\u0439 \u041e\u0445\u0430\u043f\u043a\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":422625,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422625-razrabotchik-astrazeneca-schel-nevozmozhnym-poyavlenie-kollektivnogo-immuniteta-iz-za-delta-shtamma-koronavirusa","title":"\u0420\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a AstraZeneca \u0441\u0447\u0451\u043b \u043d\u0435\u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u043c \u043f\u043e\u044f\u0432\u043b\u0435\u043d\u0438\u0435 \u043a\u043e\u043b\u043b\u0435\u043a\u0442\u0438\u0432\u043d\u043e\u0433\u043e \u0438\u043c\u043c\u0443\u043d\u0438\u0442\u0435\u0442\u0430 \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u0435\u043b\u044c\u0442\u0430-\u0448\u0442\u0430\u043c\u043c\u0430 \u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441\u0430"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088505,"subsite_id":232504,"user_id":176542,"type":"comment_add","id":6088505,"hash":"0a5be59bf0eeaeeea7b6b2ede60aab52","date":1628664265,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/422623?comment=6088505","text":"\u042f \u043a\u043e\u0433\u0434\u0430 40 \u043c\u0438\u043d\u0443\u0442 \u043d\u0430 \u0442\u043e\u043b\u043a\u0430\u043d\u0435 \u0447\u0438\u0442\u0430\u043b TJ","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":176542,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/176542-vitaliy-golubyatin","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3f623b17-9041-4b6c-3acc-deae73cc225a\/","name":"\u0412\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u0439 \u0413\u043e\u043b\u0443\u0431\u044f\u0442\u0438\u043d","isVerified":false},"content":{"id":422623,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/tweets\/422623","title":"\u0417\u0430\u043f\u0438\u0441\u044c \u0432 \u043f\u043e\u0434\u0441\u0430\u0439\u0442\u0435 Twitter"},"isAnonymous":false},{"comment_id":6088506,"subsite_id":245416,"user_id":374699,"type":"comment_add","id":6088506,"hash":"9dad702f9a45255c18ee3341de19d2b9","date":1628664268,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422629-izdatelskaya-gruppa-eksmo-ast-podala-v-sud-na-telegram-iz-za-piratskih-kopiy-knig?comment=6088506","text":"\u041e\u0442\u00a0GfK - \u0432\u0435\u0434\u0443\u0449\u0435\u0433\u043e \u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u043e\u0433\u043e \u043f\u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0449\u0438\u043a\u0430 \u0434\u0430\u043d\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u0430\u043d\u0430\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0438 \u0434\u043b\u044f \u0438\u043d\u0434\u0443\u0441\u0442\u0440\u0438\u0438 \u043f\u043e\u0442\u0440\u0435\u0431\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0442\u043e\u0432\u0430\u0440\u043e\u0432. \u041e\u043d\u0438 \u0435\u0436\u0435\u0433\u043e\u0434\u043d\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442 \u0438\u0441\u0441\u043b\u0435\u0434\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u044f \u043f\u043e \u0447\u0430\u0441\u0442\u043e\u0442\u0435 \u0447\u0442\u0435\u043d\u0438\u044f \u043a\u043d\u0438\u0433.","media":[],"donate":0,"pinnedFor":0,"user":{"id":374699,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/u\/374699-energichnyy-vampir","avatar":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/72df5a90-37b7-8a83-258e-29283e61b6fc\/","name":"\u042d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0447\u043d\u044b\u0439 \u0412\u0430\u043c\u043f\u0438\u0440","isVerified":false},"content":{"id":422629,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/422629-izdatelskaya-gruppa-eksmo-ast-podala-v-sud-na-telegram-iz-za-piratskih-kopiy-knig","title":"\u0418\u0437\u0434\u0430\u0442\u0435\u043b\u044c\u0441\u043a\u0430\u044f \u0433\u0440\u0443\u043f\u043f\u0430 \u00ab\u042d\u043a\u0441\u043c\u043e-\u0410\u0421\u0422\u00bb \u043f\u043e\u0434\u0430\u043b\u0430 \u0432 \u0441\u0443\u0434 \u043d\u0430 Telegram \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u043f\u0438\u0440\u0430\u0442\u0441\u043a\u0438\u0445 \u043a\u043e\u043f\u0438\u0439 \u043a\u043d\u0438\u0433"},"isAnonymous":false}]}