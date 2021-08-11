Издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из-за пиратских копий книг Статьи редакции
Издатели хотят использовать судебные решения, чтобы «иметь возможность блокировки мессенджера» и обязать его системно удалять пиратский контент.
- Группа «Эксмо-АСТ» подала два иска к Telegram в конце июля из-за пиратского контента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другие в телеграм-каналах;
- Истец также потребовал «прекращения создания условий для распространения конкретных литературных произведений», рассказал Максим Рябыко член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет группу в суде;
- Раньше издатель обращался к мессенджеру напрямую, но «Telegram реагирует не на все претензии». Ежегодные убытки от пиратских копий книг в телеграм-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей;
- Ассоциация решила «набрать критическую массу судебных решений, чтобы появилась возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». Но главная цель — не блокировка, а внедрение системы цифровых отпечатков в мессенджере для системного удаления пиратских копий;
- С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android;
- В 2019 году после судов АЗАПИ подписала антипиратской меморандум с «Вконтакте», который предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».
Группа «Эксмо-АСТ»
Никогда не куплю книги этих пидоров.
Купишь. Они на многие книги имеют эксклюзивные права, так что закенселить их не удастся, если только ты вообще не читаешь.
закенселить их не удастся, если только ты вообще не читаешь
если только ты вообще не покупаешь книги *fix
Дуров должен уже придумать такую систему, которая будет включать режим полностью стерильного приложения на всех устройствах этих бумеров, которые все время подают в суд и пытаются заблокировать телеграм из-за своих никому ненужных пиратских копий, которые годами плавают по интернету.
Так антипираты тогда будут находить пиратский контент на своих собственных устройствах:
Интересно как они цифру вычислили? как они поняли сколько людей из скачавших купил бы книгу а сколько нет?
Умножили что-то на что-то. Уверен — общие продажи рынка худлита в России и близко не стоят с этой цифрой.
На самом деле вполне возможно. То, что мало людей читают книги - это миф. На самом деле сейчас читает книги значительно больший процент людей чем когда-либо в истории. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%. Среди россиян 59%, а ежедневно читают 30%.
Если брать чисто молодёжь, на которую и приходится значительная часть пиратства, то там процент ещё больше.
Желтый фитиль
30% ежеднавно читают книгу ? Откуда такая информация ?
От GfK - ведущего мирового поставщика данных и аналитики для индустрии потребительских товаров. Они ежегодно проводят исследования по частоте чтения книг.
А чо, а где? Бота флибусты же заблокировали.
У меня работает.
С телефона нет.
У тебя айфон?
У меня работает, только что проверил. Причем именно в личку писал ему, без всяких хитростей.
заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android;
Андройд снова уделывает эпл)
А почему в 2к21 до сих пор нет сервисов библиотек по подписке?
Есть. Bookmateи майбук от литреса. Но цены там не радуют и многого нет.