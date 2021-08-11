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Новости vc.ru

Издательская группа «Эксмо-АСТ» подала в суд на Telegram из-за пиратских копий книг Статьи редакции

Издатели хотят использовать судебные решения, чтобы «иметь возможность блокировки мессенджера» и обязать его системно удалять пиратский контент.

  • Группа «Эксмо-АСТ» подала два иска к Telegram в конце июля из-за пиратского контента, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на картотеку Мосгорсуда. Суд удовлетворил требование и обязал Роскомнадзор заблокировать доступ к книгам «11/22/63» Стивена Кинга, «Метро 2033» Дмитрия Глуховского и другие в телеграм-каналах;
  • Истец также потребовал «прекращения создания условий для распространения конкретных литературных произведений», рассказал Максим Рябыко член правления Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет группу в суде;
  • Раньше издатель обращался к мессенджеру напрямую, но «Telegram реагирует не на все претензии». Ежегодные убытки от пиратских копий книг в телеграм-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей;
  • Ассоциация решила «набрать критическую массу судебных решений, чтобы появилась возможность блокировки Telegram за многократные нарушения». Но главная цель — не блокировка, а внедрение системы цифровых отпечатков в мессенджере для системного удаления пиратских копий;
  • С 2019 года в интересах «Эксмо-АСТ» Telegram удалил 52 тысяч пиратских публикаций, заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android;
  • В 2019 году после судов АЗАПИ подписала антипиратской меморандум с «Вконтакте», который предусматривал премодерацию загружаемых файлов с использованием «цифрового отпечатка».

#новости #книги #издательства #telegram

1708 просмотров
31 31 комментарий
9
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Дурацкий космос

33

Ежегодные убытки от пиратских копий книг в телеграм-каналах АЗАПИ оценила в 55 млрд рублей

А чего не в триллионах? 

Ответить

Энергичный Вампир

Дурацкий
9

0.055 трлн рублей

Ответить

Антон Лисин

Дурацкий
4

55 млрд биткойнов 

Ответить

Igor Igor

5

горите в аду копирасты

Ответить

лала лало

4

 Группа «Эксмо-АСТ»

Никогда не куплю книги этих пидоров.

Ответить

Дизайнер Павленко

лала
0

Купишь. Они на многие книги имеют эксклюзивные права, так что закенселить их не удастся, если только ты вообще не читаешь.

Ответить

Энергичный Вампир

Дизайнер
4

 закенселить их не удастся, если только ты вообще не читаешь

если только ты вообще не покупаешь книги *fix

Ответить

лала лало

Дизайнер
0

Всегда можно скачать пиратскую копию

Ответить

Имя И Фамилия

Дизайнер
0

читать <> покупать книги

Ответить

Andre Macareno

Дизайнер
0

На книги с американского амазона — не имеют

Ответить

Дизайнер Павленко

3

Дуров должен уже придумать такую систему, которая будет включать режим полностью стерильного приложения на всех устройствах этих бумеров, которые все время подают в суд и пытаются заблокировать телеграм из-за своих никому ненужных пиратских копий, которые годами плавают по интернету.

Ответить

GAG

Дизайнер
2

Так антипираты тогда будут находить пиратский контент на своих собственных устройствах: 

Anti-Piracy Firm Asks Google to Block 127.0.0.1…
The Ukrainian TV channel TRK asked the impossible. The company wants the search engine to remove a…
torrentfreak.com
Ответить

Александр Демьяненко

1

Интересно как они цифру вычислили? как они поняли сколько людей из скачавших купил бы книгу а сколько нет? 

Ответить

Дизайнер Павленко

Александр
4

Умножили что-то на что-то. Уверен — общие продажи рынка худлита в России и близко не стоят с этой цифрой.

Ответить

Энергичный Вампир

Дизайнер
0

На самом деле вполне возможно. То, что мало людей читают книги - это миф. На самом деле сейчас читает книги значительно больший процент людей чем когда-либо в истории. В целом по миру доля тех, кто открывает книгу раз в неделю, составляет 50,7%. Среди россиян 59%, а ежедневно читают 30%.
Если брать чисто молодёжь, на которую и приходится значительная часть пиратства, то там процент ещё больше.

Ответить

Желтый фитиль

Энергич…
1

30% ежеднавно читают книгу ? Откуда такая информация ?

Ответить

Энергичный

Желтый
0

От GfK - ведущего мирового поставщика данных и аналитики для индустрии потребительских товаров. Они ежегодно проводят исследования по частоте чтения книг.

Ответить

Сергей Торяников

1

Возвращаемся к старым баранам про блокировку телеграмма

Ответить

Geni Alen

0

А чо, а где? Бота флибусты же заблокировали.

Ответить

MedievalRain

Geni
0

У меня работает.

Ответить

Geni Alen

MedievalRain
0

С телефона нет.

Ответить

Александр

Geni
4

Он не работает, если ему в личку писать.
Если создать групповой чат с ним, то он прекрасно работает, и на ведре, и на айфоне

Ответить

Alexei Kuksin

Geni
0

У тебя айфон?

Ответить

Geni Alen

Alexei
0

Ведро.

Ответить

MedievalRain

Geni
0

У меня работает, только что проверил. Причем именно в личку писал ему, без всяких хитростей.

Ответить

Классный каякер

0

Телегу же уже пытались заблочить

Ответить

Лекарственный Кирилл

0

Ведь как известно одна скачка пиратского контента = 1 потенциальная покупка и утраченная прибыль, да да

Ответить

Максим Шпилёв

0

заблокировал 31 канал для пользователей web-версии, 346 каналов для пользователей на iOS, и 69 — на Android;

Андройд снова уделывает эпл)

Ответить

ggg123

0

А почему в 2к21 до сих пор нет сервисов библиотек по подписке?

Ответить

Денис Семенов

ggg123
0

Есть. Bookmateи майбук от литреса. Но цены там не радуют и многого нет.

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Макс Романенко

–1

Это как подавать в суд на интернет вообщем. Глубцы

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