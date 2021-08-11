На Сахалине выбросили памятник Юрию Гагарину — на его месте хотят построить заправку Статьи редакции
В местной администрации заявили, что монумент давно списан.
На Сахалине памятник Юрию Гагарину, который раньше стоял на въезде в Невельск, выбросили на побережье реки Ловецкая. Монумент лежал среди обломков, песка и грязи. Об этом написал в своём инстаграме местный житель, который нашёл скульптуру.
В администрации Невельского района сообщили, что памятник несколько лет пытались содержать в нормальном виде власти и активисты. Скульптуру хотели перенести в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, но поняли, что она не подлежит ремонту или восстановлению, поэтому её списали.
По словам мэра Невельска Алексея Шабельника, в сквере установили новую стелу. Почему старый монумент при этом выбросили на побережье, он не знает.
«Вести» и Mash со ссылкой на мэра Невельска пишут, что на месте старого памятника планируют построить автозаправочный комплекс.
Юра, мы все списали...
На свалку истории определили
В космосе нету нефти, поэтому и не нужен
Вечность пахнет нефтью.
В книге «История западной философии» английский философ Бертран Рассел ссылается на Уильяма Джеймса, который описывает человека. Этот человек, находясь под действием веселящего газа, утверждал, что знает «тайну Вселенной», но в обычном состоянии не мог вспомнить ее. Когда он попробовал записать ее, была записана фраза «Во всей вселенной пахнет нефтью» (в альтернативном переводе — «Повсюду пахнет нефтью»). На него же ссылался современный российский писатель Виктор Пелевин. В песне советской и российской рок-группы Гражданская Оборона «Русское Поле Экспериментов» авторства Егора Летова фраза «вечность пахнет нефтью» используется в тексте первых двух припевов, где она повторяется несколько раз; этой фразой заканчивается вся композиция. В английском оригинале фраза звучит так: «A smell of petroleum prevails throughout».
Ой не факт, там может можно найти и что-то ценнее.
Китайцы с помощью своего присутствия в космической теме пиарят свои технологии, избавляясь от старого имиджа "пластиковых подделок на соплях".
Да космос нужен, просто рентабельность добычи ресурсов из космоса пока явно ниже добычи ресурсов на планете. Исследования-то проводят, просто не торопятся, наверняка ждут, пока кто-то придумает дешёвый способ доставки оттуда сюда или организации качественной жизни где-то там.
А могли бы в музей перенести
Гуманитарный мангал
что еще за музей
Как в гейропах делают
Ахах, но вот ленины были ценними в Украине. история!11
Особенный химик
для кого? для пропаганды первого канала? мб
Не только. Относительно нейтральные также иногда говорят об истории, чтении памяти и все остальное
Ни в коем разе не сочувствую комми, но где-нибудь какой-нибудь уникальный памятник Ленину оставить надо с согласия местных жителей, как раз для истории эпохи. Например, большой в Москве у метро Октябрьская. Конвейерные "ленины" с каждого вокзала и сквера надо в переработку сдать к хуям.
Да памятник и памятник, хз кому он мешал
Так Ленин придумал Украину в принципе, а они с ним так......
Тут проблема не в ценности памятника, а в двойствености понятий чиновников. В апреле месяце повсюду трубили о наследии, о космосе, памяти о Гагарине, а памятник просто проебали. Если его списали, то уничтожте его или продайте с аукциона, а его просто вывезли кудауи бросили. Эта новость показывает лицо всей современной пропаганды.
Максимальный шар
Тем более поставили новый. Какой-то филиал лентача в комментах
Юра, мы всё
Юра, мы приехали!
Я законченный атеист, но не могу отрицать, что к Гагарину у меня почти религиозное отношение. И оттого больно смотреть на подобные вещи.
В принципе на этом кейсе я могу примерить на себя "оскорбление чувств верующих". Но бухтеть не стану, выкинули и выкинули.
Очень странно. Строили бы заправку чуть дальше с названием "Поехали".
Променять космос на бензоколонку.
Это настолько метафорично, что даже не верится, что это не перфоманс, а реальная жизнь
из могилы Гагарина слышны стоны и нецензурная брань.
—
таки запросили комментарий у Гагарина?
На Сахалине выбросили космическую сосиску.
Новая на надгробие похожа больше
Если бы построили заправку для звездолётов, — как арт-обьект, конечно — было бы круто.
Можно было бы впервые сказать: "Юра, мы ничего не проебали".
Кривой диод
Зачем? Это место вообще никак не связано с космосом, просто n лет назад советские чиновники решили поставить там бетонную глыбу с Гагариным, потому что бетонных глыб мало не бывает
Очередной бессмысленный памятник, которых в советские времена было натыкано везде красоты (нет) ради.
на огород увези ебты - круто будет
только через пару лет могут вспомнить на годовщину и посадить за кражу
Сделают вид что кто-то возбудиться и кого-то ответственного посадят . Но заправка все равно будет
Что на этот счет скажет господин Шойгу из соседней новости?
Космос был одной из советских пропагандистских тем и никому не был нужен из народа и сейчас никому не нужен, кроме студентов-романтиков, даже государству. Так что не надо сакрализировать это памятники.
Потрясная картинка. Отражает всю нынешнюю суть наших космических достижений.
Скульптуру хотели перенести в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, но поняли, что там уже есть скульптура Фабрициуса
А почему так сложно организовать аукцион этого памятника и продать?
Наверняка найдётся 100500 людей которые купили бы это по приколу или как декорацию в кафе, домой на участок и тд
Могли, кстати, просто памятник перенести в какой-нибудь парк, как вариант.
Но если бы какой-то ФБКшник в фотошопе зеленкой закрасил, то тут была бы статья.
Потреблядский мир победил, рынок оказался сильней)