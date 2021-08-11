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Новости
Яна Ломакина

На Сахалине выбросили памятник Юрию Гагарину — на его месте хотят построить заправку Статьи редакции

В местной администрации заявили, что монумент давно списан.

83 83 комментария
3995 просмотров
Фото из инстаграма glubinka_rossii

На Сахалине памятник Юрию Гагарину, который раньше стоял на въезде в Невельск, выбросили на побережье реки Ловецкая. Монумент лежал среди обломков, песка и грязи. Об этом написал в своём инстаграме местный житель, который нашёл скульптуру.

В администрации Невельского района сообщили, что памятник несколько лет пытались содержать в нормальном виде власти и активисты. Скульптуру хотели перенести в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, но поняли, что она не подлежит ремонту или восстановлению, поэтому её списали.

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По словам мэра Невельска Алексея Шабельника, в сквере установили новую стелу. Почему старый монумент при этом выбросили на побережье, он не знает.

Мы уже давно списали этот памятник, потому что он находился в аварийном состоянии, отремонтировать его уже нельзя было. В прошлом году открыли новый сквер имени Гагарина с композицией, посвященной Герою Советского Союза. Как старый монумент оказался на побережье – не знаю, но разберусь. Это нехорошо, конечно.

мэр Невельского района
Алексей Шабельник
Новая стела Гагарину в новом сквере  Фото пресс-службы администрации Невельского района

«Вести» и Mash со ссылкой на мэра Невельска пишут, что на месте старого памятника планируют построить автозаправочный комплекс.

#новости #регионы #памятники

83 83 комментария
34
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83 комментария
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Abylai Mustafa

47

Юра, мы все списали...

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Энергичный Вампир

Abylai
8
Ответить

умный человек

9

На свалку истории определили

Ответить

Robutt

умный
44

А неплохая инсталляция, очень чётко отражает приоритеты. Нефть и бензин всё, космос нахуй он нужен 

Ответить

Smaug The Terrible

Robutt
8

В космосе нету нефти, поэтому и не нужен

Ответить

Alex Volkov

Smaug
4

Вечность пахнет нефтью.

Ответить

Robutt

Alex
2

Путиным

Ответить

Danil Kuznetsov

Alex
2

Всегда плюсую группу «Дюна»

Ответить

Дмитрий

Alex
0

В книге «История западной философии» английский философ Бертран Рассел ссылается на Уильяма Джеймса, который описывает человека. Этот человек, находясь под действием веселящего газа, утверждал, что знает «тайну Вселенной», но в обычном состоянии не мог вспомнить ее. Когда он попробовал записать ее, была записана фраза «Во всей вселенной пахнет нефтью» (в альтернативном переводе — «Повсюду пахнет нефтью»). На него же ссылался современный российский писатель Виктор Пелевин. В песне советской и российской рок-группы Гражданская Оборона «Русское Поле Экспериментов» авторства Егора Летова фраза «вечность пахнет нефтью» используется в тексте первых двух припевов, где она повторяется несколько раз; этой фразой заканчивается вся композиция. В английском оригинале фраза звучит так: «A smell of petroleum prevails throughout».

Ответить

Чембельбес

Smaug
2

Ой не факт, там может можно найти и что-то ценнее.

Ответить

Robutt

Чембель…
0

Портрет сталина, например. А, речь про космос... Хм, ну, космический мусор тогда

Ответить

Denis Shmidt

Smaug
1

Китайцы с помощью своего присутствия в космической теме пиарят свои технологии, избавляясь от старого имиджа "пластиковых подделок на соплях". 

Ответить

Антон Сциталов

Smaug
0

Да космос нужен, просто рентабельность добычи ресурсов из космоса пока явно ниже добычи ресурсов на планете. Исследования-то проводят, просто не торопятся, наверняка ждут, пока кто-то придумает дешёвый способ доставки оттуда сюда или организации качественной жизни где-то там. 

Ответить

умный человек

умный
1

А могли бы в музей перенести

Ответить

Гуманитарный мангал

умный
1

что еще за музей 

Ответить

умный человек

Гуманит…
15

В каждой перди есть свой местный краеведческий музей

Ответить

умный человек

умный
0

Как в гейропах делают

Ответить

Smaug The

умный
6

Ну так то гейропы. У них там бездуховность. Они совсем забыли своих героев и свои идеалы

Ответить

Особенный химик

13

при всем уважении к общим настроениям осудить общий упадок в стране, памятник же этот стрёмный и культурной ценности в нем ноль, правильно сделали, что убрали нахер

Ответить

Сергій Осипчук

Особенный
11

Ахах, но вот ленины были ценними в Украине. история!11

Ответить

Особенный химик

Сергій
6

для кого? для пропаганды первого канала? мб

Ответить

Сергій Осипчук

Особенн…
2

Не только. Относительно нейтральные также иногда говорят об истории, чтении памяти и все остальное

Ответить

Николай

Сергій
3

Ни в коем разе не сочувствую комми, но где-нибудь какой-нибудь уникальный памятник Ленину оставить надо с согласия местных жителей, как раз для истории эпохи. Например, большой в Москве у метро Октябрьская. Конвейерные "ленины" с каждого вокзала и сквера надо в переработку сдать к хуям.

Ответить

Андрей Охапкин

Особенн…
0

Да памятник и памятник, хз кому он мешал

Ответить

Особенный химик

Андрей
2

ну видимо заправке))

Ответить

Андрей Охапкин

Сергій
2

Так Ленин придумал Украину в принципе, а они с ним так......

Ответить

Smaug The

Андрей
1

Придумал использовать польское название Малороссии?

Ответить

Жабка

Особенный
5

Памятник как памятник. Лицо Гагарина хоть видно, не то что у нового, херню какую-то поставили.

Ответить

Особенный химик

Особенный
3

не хватало еще это барахло советское сакрализировать

Ответить

aliftin

Особенный
1

Тут проблема не в ценности памятника, а в двойствености понятий чиновников. В апреле месяце повсюду трубили о наследии, о космосе, памяти о Гагарине, а памятник просто проебали. Если его списали, то уничтожте его или продайте с аукциона, а его просто вывезли кудауи бросили. Эта новость показывает лицо всей современной пропаганды. 

Ответить

Максимальный шар

Особенный
0

Тем более поставили новый. Какой-то филиал лентача в комментах

Ответить

Smaug The Terrible

12

Юра, мы всё

Ответить

theLastLetters

Smaug
4

Юра, мы приехали!

Ответить

theLastLetters

Smaug
1

Юра, мы приехали!

Ответить

Евгений Кочин

theLastLetters
1

Поставил лайк и сюда, на всякий случай

Ответить

Частый ключ

Smaug
0

Я/МЫ ЮРА!

Ответить

Бытовой цвет

12

Новые кадры нам пришли с марсохода perseverance. Теперь нет никаких сомнений, что на Марсе была разумная цивилизация.

Ответить

Определенный якорь

9

сейчас прибегут ноющие фетишисты от мира науки

это уже обычный мусор, он даже не был реликвией

Ответить

Дмитрий Григорьев

Определенный
1

Я законченный атеист, но не могу отрицать, что к Гагарину у меня почти религиозное отношение. И оттого больно смотреть на подобные вещи.

В принципе на этом кейсе я могу примерить на себя "оскорбление чувств верующих". Но бухтеть не стану, выкинули и выкинули.

Ответить

Владимир Филатов

5

То чувство, когда всё проебали, даже Юру.

Ответить

Слепой торшер

4

Современная стелла какой-то клипарт дешёвый, скачали где-то в инете по-кускам, слепили в древнем пиратском корел дро и вырезали на станке. Ужас.

Ответить

Alex Volkov

3

Очень странно. Строили бы заправку чуть дальше с названием "Поехали".

Ответить

Robutt

Alex
3
Ответить

Smaug The Terrible

Alex
2

Ну, а они просто поехали

Ответить

Alex Yutkin

3

Променять космос на бензоколонку.

Это настолько метафорично, что даже не верится, что это не перфоманс, а реальная жизнь

Ответить

Robutt

3

из могилы Гагарина слышны стоны и нецензурная брань.

Ответить

Ян Фёдоров

Robutt
0

таки запросили комментарий у Гагарина?

Ответить

Ваша Закладко

Ян
1

из кремлстены

Ответить

Целевой микрофон

3

бля все заебись, сделали новый памятник, эту поеботу совковую убрали, чтобы сделать для людей заправку

Ответить

Дурацкий космос

2
Ответить

new_comment

Дурацкий
3

来自火星的你好 !

Ответить

Cерьёзный Валера

2

На Сахалине выбросили космическую сосиску.

Ответить

Антон Лисин

Cерьёзный
1

Сосиска Рогозина 

Ответить

Вольдемаръ Дурбовскiй

2

Новая на надгробие похожа больше

Ответить

Антон Лисин

Вольдемаръ
1

Так всё же проебали 

Ответить

Lyakusha Cepelyakish

2

Если бы построили заправку для звездолётов, — как арт-обьект, конечно — было бы круто.

Можно было бы впервые сказать: "Юра, мы ничего не проебали".

Ответить

Кривой диод

Lyakusha
0

Зачем? Это место вообще никак не связано с космосом, просто n лет назад советские чиновники решили поставить там бетонную глыбу с Гагариным, потому что бетонных глыб мало не бывает

Ответить

Люц Шнайдер

2

Очередной бессмысленный памятник, которых в советские времена было натыкано везде красоты (нет) ради.

Ответить

Alex Fielding

1

на огород увези ебты - круто будет

Ответить

Alex Fielding

Alex
1

только через пару лет могут вспомнить на годовщину и посадить за кражу

Ответить

aliftin

1

Неловкий момент. 

Ответить

Andrey Antonov

1

Этот Гагарин списался. Несите следующего!

Ответить

Кривой диод

1

Существование памятника в виде кривой бетонной глыбы с дешевой побелкой и совдеповскими шрифтами - это гораздо большее неуважение к тому, кому он поставлен, нежели его снос.

Ответить

Антон Лисин

1

Класс. Патриоты ау бля. Норм страна

Ответить

Антон Лисин

1

Сделают вид что кто-то возбудиться и кого-то ответственного посадят . Но заправка все равно будет 

Ответить

Arsen Karimov

1

Что на этот счет скажет господин Шойгу из соседней новости?

Ответить

Антон Лисин

Arsen
0

Дочка решит за папу 

Ответить

Саша Александров

0

Юра просрали даже твой памятник

Ответить

Bibba La Bibba

0

А почему не церковь?

Ответить

DDOI

0

Что не так? Заправка нужнее куска бетона, особенно на границе города

Ответить

Жак Фреско

0

Космос был одной из советских пропагандистских тем и никому не был нужен из народа и сейчас никому не нужен, кроме студентов-романтиков, даже государству. Так что не надо сакрализировать это памятники. 

Ответить

Финский фитиль

0

Амортизация вещь беспощадная

Ответить

Иван Кондратьев

0

Оккупационная администрация

Ответить

Vladimir Medvedev

0

В таком виде памятник лучше смотрится

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Новая стелла посвящена безымянному космонавту?

Ответить

Твой Полиомелит

0

Потрясная картинка. Отражает всю нынешнюю суть наших космических достижений.

Ответить

Robutt

0

Скульптуру хотели перенести в новый сквер на улице Яна Фабрициуса, но поняли, что там уже есть скульптура Фабрициуса 

Ответить

Классический Либерал

0

Вроде грустно, но чет ору с заголовка

Ответить

Вадим Кондратьев

0

А почему так сложно организовать аукцион этого памятника и продать?
Наверняка найдётся 100500 людей которые купили бы это по приколу или как декорацию в кафе, домой на участок и тд

Ответить

Сергей Махалов

Вадим
0

Могли, кстати, просто памятник перенести в какой-нибудь парк, как вариант. 

Ответить

Nick Rosenberg

0

Но если бы какой-то ФБКшник в фотошопе зеленкой закрасил, то тут была бы статья.

Ответить

Иван Иваныч

–1

Потреблядский мир победил, рынок оказался сильней)

Ответить

Твой Полиомелит

Иван
0

У китайцев рынок и "чо"?

Ответить
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