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Новости
Яна Ломакина

В Китае собрались запретить караоке-песни, которые угрожают национальному единству и пропагандируют непристойности Статьи редакции

Новые требования к композициям коснутся всех караоке-площадок страны.

9 9 комментариев
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Фото Getty Images 

Власти Китая намерены запретить караоке-песни с «незаконным контентом». Об этом пишет «Би-Би-Си» со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.

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К запрещённым песням отнесут композиции, которые:

  • Ставят под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность;
  • Разжигают межэтническую рознь;
  • Угрожают национальной безопасности, национальной части и интересам;
  • Нарушают религиозную политику государства;
  • Пропагандируют непристойность, азартные игры, насилие и другую преступную деятельность.

В министерстве призвали поставщиков контента брать на себя большую ответственность при выборе композиций, поскольку владельцам караоке-клубов сложно самим выявлять незаконный контент — в некоторых библиотеках уже содержится более ста тысяч песен.

Новые требования должны вступить в силу 1 октября. Они затронут все музыкальные бары Китая — по всей стране их около 50 тысяч.

Китай не в первый раз запрещает некоторые категории караоке-песен. В 2015 году Министерства культуры и туризма выпустило «чёрный список» из 120 композиций, которые «пропагандировали непристойность и насилие и наносили ущерб общественной морали». Например, в перечень включили песню под названием «Пук», в тексте которой была строчка «В мире есть люди, которые любят пукать от скуки».

#новости #китай #музыка

9 9 комментариев
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Robutt

5

Минус сто баллов в караоке и кошка жена, + 20 по ебаллу

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Дурацкий космос

2

Разжигают межэтническую рознь

Это они про себя и уйгуров?

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Определенный якорь

1

запретят песни любэ?

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Европейский алмаз

Определенный
1

Только их и разрешат

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aliftin

1

Трек хованского можно спеть в караоке? 

Ответить

Определенный якорь

aliftin
0

минус бюджетный сяоми и приправа от говяжьего дошика

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Sanek Igoshev

1

Получается можно петь только гимн.

Вообще любую песню можно под это подтянуть.

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Robutt

0

Я не знаю, как у вас, а у нас в Китае
Пели песни в караоке, горюшка не знали

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Мистер Андерсон

0
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