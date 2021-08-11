В Китае собрались запретить караоке-песни, которые угрожают национальному единству и пропагандируют непристойности Статьи редакции
Новые требования к композициям коснутся всех караоке-площадок страны.
Власти Китая намерены запретить караоке-песни с «незаконным контентом». Об этом пишет «Би-Би-Си» со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.
К запрещённым песням отнесут композиции, которые:
- Ставят под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность;
- Разжигают межэтническую рознь;
- Угрожают национальной безопасности, национальной части и интересам;
- Нарушают религиозную политику государства;
- Пропагандируют непристойность, азартные игры, насилие и другую преступную деятельность.
В министерстве призвали поставщиков контента брать на себя большую ответственность при выборе композиций, поскольку владельцам караоке-клубов сложно самим выявлять незаконный контент — в некоторых библиотеках уже содержится более ста тысяч песен.
Новые требования должны вступить в силу 1 октября. Они затронут все музыкальные бары Китая — по всей стране их около 50 тысяч.
Китай не в первый раз запрещает некоторые категории караоке-песен. В 2015 году Министерства культуры и туризма выпустило «чёрный список» из 120 композиций, которые «пропагандировали непристойность и насилие и наносили ущерб общественной морали». Например, в перечень включили песню под названием «Пук», в тексте которой была строчка «В мире есть люди, которые любят пукать от скуки».
Трек хованского можно спеть в караоке?
Получается можно петь только гимн.
Вообще любую песню можно под это подтянуть.