Новые требования к композициям коснутся всех караоке-площадок страны.

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Власти Китая намерены запретить караоке-песни с «незаконным контентом». Об этом пишет «Би-Би-Си» со ссылкой на Министерство культуры и туризма КНР.

К запрещённым песням отнесут композиции, которые:

Ставят под угрозу национальное единство, суверенитет или территориальную целостность;

Разжигают межэтническую рознь;

Угрожают национальной безопасности, национальной части и интересам;

Нарушают религиозную политику государства;

Пропагандируют непристойность, азартные игры, насилие и другую преступную деятельность.

В министерстве призвали поставщиков контента брать на себя большую ответственность при выборе композиций, поскольку владельцам караоке-клубов сложно самим выявлять незаконный контент — в некоторых библиотеках уже содержится более ста тысяч песен.

Новые требования должны вступить в силу 1 октября. Они затронут все музыкальные бары Китая — по всей стране их около 50 тысяч.