Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
Новости
Ольга Щербинина

Чеченский телеканал наградил Кадырова денежной премией как «мобильного репортёра». Он снимал попугая у себя в саду Статьи редакции

Главе республики достанется 45 тысяч рублей.

Рамзана Кадырова отметили за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе», сообщается на сайте ЧГТРК «Грозный».

Отмечается, что Кадыров «присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях».

Глава Чечни «также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, познакомил подписчиков с собственным попугаем».

#новости #чечня #кадыров

1474 просмотров
36 36 комментариев
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0447\u0435\u0447\u043d\u044f","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u043a\u0430\u0434\u044b\u0440\u043e\u0432"], "comments": 36, "likes": 12, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 422780, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 11 Aug 2021 13:52:06 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на TJ Отключить рекламу
Реклама на TJ Отключить рекламу
0
36 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Особенный химик

49
Ответить

Виталий Миликин

Особенный
5

Извинись

Ответить

Грозный

Особенный
0

Просим вас извиниться за такое поведение! 

Ответить

Robutt

11

из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях

Блядть... Попугай в саду... Нуууу сука... Он что, с поясом шахида был? Экстремальный тут только уровень кринжа

Ответить

Алексей Логачев

Robutt
29

Ну давай, пойди, сними попугая в саду Рамзан Ахматовича, посмотрю я на тебя! 

Ответить

Товарищ Колбасный

Алексей
0

У слова «снять» очень много значений в русском языке, дон. От снайперского до уличного. 

Ответить

Robutt

Robutt
6

И это не ИА "Панорама" 

Ответить

Виталий Миликин

Robutt
1

Извинись

Ответить

Итальянский файл

Виталий
1

@Дон Бот

Ответить

Дон Бот

Виталий
1

Извинись ДОН

Ответить

Robutt

Виталий
0

Прастити

Ответить

Кирилл Вселенский

11

От души поздравляю Рамзана Ахматовича

Ответить

Дон Бот

Кирилл
15

От души поздравляю Рамзана Ахматовича ДОН

Ответить

Ваша Закладко

Дон
0
Ответить

Кирилл Вселенский

Кирилл
2

@Дон Бот 

Ответить

Funny Kaplan

Кирилл
1

Всё равно извинись

Ответить

Алексей Приловский

3

нужны ли здесь вообще какие-либо шутки?

Ответить

Слепой торшер

Алексей
8

Нет, можно сразу извиняться

Ответить

Виталий Миликин

Слепой
1

Извиняюсь

Ответить

Обязательный Мурод

5
Ответить

Дмитрий Щёлоков

Обязательный
1

Кстати, да. Молодой, а уже деменция

Ответить

Неподвижный Данила

4

снятые в экстремальных условиях

да практически каждый рядом с Дон Кихотом находится в экстремальных условиях

Ответить

Виталий Миликин

Неподвижный
1

Где твои извинения? 

Ответить

Неподвижный Данила

Виталий
2

Перед говном не извиняюсь

Ответить

Виталий Миликин

Неподви…
1

Извинись

Ответить

Неподвижный

Виталий
2

Извини говно

Ответить

Почтовый рак

1

Трешак конечно

Ответить

пепси

Почтовый
1

Россия

Ответить

Виталий Миликин

1

Заранее извиняюсь

Ответить

Robutt

1
Ответить

Иван Кондратьев

1

Я уж подумал что Лукашенко заехал к нему

Ответить

Сергей Звезда

0

#запрещённая_профессия

Ответить

Грозный

Сергей
0

Я не понял что ты хотел сказать, но на всякий случай извинись! 

Ответить

Грозный

0

Поздравляем Рамзана Ахматовича Кадырова!Желаем ему больше наград! 

Ответить

Майка Ника

0

Я конечно дико извиняюсь

В следующий раз премия будет вручена за видео с толчка, блэт

Не, нуачо:
- самые эксклюзивные репортажи
- из труднодоступных мест
- снятые в экстремальных условиях
- освещение событий, происходящих в регионе
- априори качественный контент как никак 

Ответить

Icipher

0

Если это не Гуми, то даже не приглашайте меня на вашу вечеринку.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 36 комментариев
Обсуждаемое
Новости
Комика Идрака Мирзализаде арестовали на 10 суток из-за шутки про испачканный матрас
Он не признал вину.
531
Технологии
Ваши фото не будут сканировать, если запретить выгрузку в iCloud: FAQ от Apple о проверке на детское порно
Компания пояснила, как будет работать система и чем отличается от конкурентов, но не рассказала, что помешает злоупотребить возможностями в будущем.
149
Новости
Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».
432
Популярное за три дня
Twitter
13
Twitter
Запись в подсайте Twitter
#tw_ia_panorama
2
Новости
Юрия Хованского включили в перечень террористов и экстремистов
Он проходит обвиняемым по делу об оправдании терроризма из-за песни про «Норд-Ост».
432
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
null