Чеченский телеканал наградил Кадырова денежной премией как «мобильного репортёра». Он снимал попугая у себя в саду Статьи редакции
Главе республики достанется 45 тысяч рублей.
Рамзана Кадырова отметили за «качественный контент, плодотворную работу и активное содействие в освещении событий, происходящих в регионе», сообщается на сайте ЧГТРК «Грозный».
Отмечается, что Кадыров «присылает самые эксклюзивные репортажи из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях».
Глава Чечни «также предоставил эксклюзивные видеокадры, где показал живность, обитающую в его саду. В частности, познакомил подписчиков с собственным попугаем».
из труднодоступных мест, зачастую снятые в экстремальных условиях
Блядть... Попугай в саду... Нуууу сука... Он что, с поясом шахида был? Экстремальный тут только уровень кринжа
Ну давай, пойди, сними попугая в саду Рамзан Ахматовича, посмотрю я на тебя!
У слова «снять» очень много значений в русском языке, дон. От снайперского до уличного.
От души поздравляю Рамзана Ахматовича
нужны ли здесь вообще какие-либо шутки?
Слепой торшер
Нет, можно сразу извиняться
Где твои извинения?
Неподвижный Данила
Перед говном не извиняюсь
Я конечно дико извиняюсь
В следующий раз премия будет вручена за видео с толчка, блэт
Не, нуачо:
- самые эксклюзивные репортажи
- из труднодоступных мест
- снятые в экстремальных условиях
- освещение событий, происходящих в регионе
- априори качественный контент как никак