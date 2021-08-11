В Чёрном море разлилась нефть. Учёные заявили, что загрязнение в 400 тысяч раз масштабнее, чем говорила компания Статьи редакции
Владельцы терминала назвали площадью разлива 200 м², а учёные — 80 км².
9 августа Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о «залповом выбросе нефти» 7 августа при закачке её на греческий танкер «Минерва Симфони». Это произошло в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска.
Владельцы терминала заявили, что площадь разлива составила около 200 м², а объём разлившейся нефти — около 12 кубометров. Причиной инцидента назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора. КТК заявил, что утечку нефти локализовали в день розлива, а к утру 8 августа ситуация была нормализована.
10 августа учёные Института космических исследований РАН на основе данных со спутника оценили площадь нефтяного пятна почти в 80 км² — по их словам, КТК занизил данные в 400 тысяч раз. Согласно снимку со спутника, нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. «Разлив значительно больше заявленного», — говорится в публикации.
Научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной также считает, что нефтяное пятно может практически исчезнуть уже 11 августа: «Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут».
Росприроднадзор пока не оценил ущерб от разлива нефти, но пообещал это сделать.
Армейский химик
Просто выборы в госдуму не прошли, осталось ещё чуть чуть потерпеть
Первый Сережа был лучше
В 1.0 контент генерировал автор, а в 2.0, как известно, сами пользователи. Ну и и отзывчивым стал.
Ни единого разлива не было!
Почему не капсом?
Это хуйня будет происходить снова и снова и снова, пока не начнут ебать владельцев этих нефтяных скважин и танкеров. Что-то разлилось в море? Получи неебически большой штраф, только тогда эти ебланы будут думать о том, что на их скважины надо бы нанять адекватный персонал, а не ебаных долбоебов и начнут вовремя ремонтировать свою залупу
вот бы забавно было если б прям у дворца ебнуло
это какой-то конченый флешмоб что ли?
Изношенную нефтяную инфраструктуру теперь уже точно не будут ремонтировать. Поэтому дальше будет хуже.
Надо бы провести обыск у ученых и заодно проверить их на экстремизм, а то снова дискредитируют скрепную державу
9 августа Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о «залповом выбросе нефти»
КТК уже включён в список экстремистских организаций?
Нашкодивший бизнесмен занизил объём ущерба, надо же. Зачем их вообще спрашивали?
Хотя неплохо бы теперь посчитать масштабы лжи и применить как множитель к стандартному штрафу.
Так в 400 или 400 000 раз? Меня смущает последняя цифра что-то
Чем смущает? В одном квадратном километре миллион квадратных метров, а не тысяча.
Вот природа терпила. Однажды ответит за всю подобную херобору.
"Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов."
и в Якутию полетят
Может кто-то рассказать, то, что 50% нефти быстро испарится это хорошо или плохо?
Чёрное море.
Путин очернил
Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!
Президент, на то и глава государства, что должен быть в ответе за все происходящее в стране, уж такая у него нелёгкая доля.
Похуй