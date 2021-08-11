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Новости
Артём Мазанов

В Чёрном море разлилась нефть. Учёные заявили, что загрязнение в 400 тысяч раз масштабнее, чем говорила компания Статьи редакции

Владельцы терминала назвали площадью разлива 200 м², а учёные — 80 км².

51 51 комментарий
4920 просмотров
Разлив нефти у Новороссийска @_svetlana__radionova_

9 августа Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о «залповом выбросе нефти» 7 августа при закачке её на греческий танкер «Минерва Симфони». Это произошло в шести километрах от берега, в районе Южная Озереевка вблизи Новороссийска.

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Владельцы терминала заявили, что площадь разлива составила около 200 м², а объём разлившейся нефти — около 12 кубометров. Причиной инцидента назвали разрушение внутренней полости гидрокомпенсатора. КТК заявил, что утечку нефти локализовали в день розлива, а к утру 8 августа ситуация была нормализована.

10 августа учёные Института космических исследований РАН на основе данных со спутника оценили площадь нефтяного пятна почти в 80 км² — по их словам, КТК занизил данные в 400 тысяч раз. Согласно снимку со спутника, нефтяное пятно 8 августа было вытянуто от берега в открытое море на расстояние 19 километров. «Разлив значительно больше заявленного», — говорится в публикации.

Научный сотрудник Института океанологии РАН Андрей Костяной также считает, что нефтяное пятно может практически исчезнуть уже 11 августа: «Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов. Это зависит от того, что именно выливалось — дизельное топливо или мазут».

Росприроднадзор пока не оценил ущерб от разлива нефти, но пообещал это сделать.

#новости #происшествия

51 51 комментарий
30
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Особенный химик

88
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Армейский химик

Особенный
5

Просто выборы в госдуму не прошли, осталось ещё чуть чуть потерпеть

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Zero-one-one

Армейский
1

Терпи 

Ответить

Армейский химик

Zero-on…
1

Терплю изо всех сил)

Ответить

Alex Blake

Особенный
1

Первый Сережа был лучше

Ответить

Товарищ Колбасный

Alex
1

В 1.0 контент генерировал автор, а в 2.0, как известно, сами пользователи. Ну и и отзывчивым стал. 

Ответить

Robutt

17

Ни единого разлива не было! 

Ответить

Alex Volkov

Robutt
2

Так наверное интернет сессия закончилась. Вот и разлив.

Ответить

Robutt

Robutt
1

Не наебал Клутин! Десятилетие Разливов и Ярких Побед! 

Ответить

Slow Dimon

Robutt
1

Почему не капсом?

Ответить

Robutt

Slow
0

Не могу орать как уральский, динамику пизда 

Ответить

badResistor

Robutt
1

с января 2000года НЕ БЫЛО НИ ЕДИНОГО РАЗРЫВА

Ответить

Зорро

11

Это хуйня будет происходить снова и снова и снова, пока не начнут ебать владельцев этих нефтяных скважин и танкеров. Что-то разлилось в море? Получи неебически большой штраф, только тогда эти ебланы будут думать о том, что на их скважины надо бы нанять адекватный персонал, а не ебаных долбоебов и начнут вовремя ремонтировать свою залупу 

Ответить

Дмитрий Шубкин

Зорро
1

Ну не будут же они своих друзей штрафовать. 

Ответить

andorus

10

Аквамен такой:

Ответить

Николай Трунов

8

вот бы забавно было если б прям у дворца ебнуло

Ответить

Катя Лукаверова

Николай
0

Там песков с совком букашек вылавливает, а ты про нефть 

Ответить

Jared

5

это какой-то конченый флешмоб что ли?

Ответить

theLastLetters

Jared
4

Изношенную нефтяную инфраструктуру теперь уже точно не будут ремонтировать. Поэтому дальше будет хуже.

Ответить

ouxen

theLastLetters
1

великое советское наследие!

Ответить

Аркадий Иванов

theLastLetters
0

А вы эксперт?

Ответить

Определенный якорь

2

Ну что там, кого Путин заставит за это ответить?

Ответить

Определенный якорь

Определенный
7

пойдет срываться на Хованском?

Ответить

Mark Black

Определенный
0

Песков

Ответить

Руденко Сергей

4

Надо бы провести обыск у ученых и заодно проверить их на экстремизм, а то снова дискредитируют скрепную державу

Ответить

new_comment

3

9 августа Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) заявил о «залповом выбросе нефти»

КТК уже включён в список экстремистских организаций?

Ответить

ouxen

new_comment
2

нет, включены учёные Института космических исследований РАН

Ответить

Отечественный блик

3

Да у нас дохуя нефти не жалко там капли в море буквально 😎

Ответить

Дмитрий Григорьев

3

Нашкодивший бизнесмен занизил объём ущерба, надо же. Зачем их вообще спрашивали?

Хотя неплохо бы теперь посчитать масштабы лжи и применить как множитель к стандартному штрафу.

Ответить

Кристиан Бедгер

1

Так в 400 или 400 000 раз? Меня смущает последняя цифра что-то

Ответить

Anton Golovanov

Кристиан
4

Чем смущает? В одном квадратном километре миллион квадратных метров, а не тысяча.

Ответить

Илья Щ

Кристиан
1

200 м2 = 0,0002 км2
80/0.0002 = 400 000

Ответить

Владимир Климов

2

Вот природа терпила. Однажды ответит за всю подобную херобору.

Ответить

пепси

Владимир
1

Она сейчас отвечает, разве нет? Тепловые куполы say hello

Ответить

Бессмысленный бас

2

ой, как неожиданно 

Ответить

Игорь Рачук

2

"Поскольку погода жаркая, летучесть большая, примерно до 50 процентов объема нефти испаряется за первые 12 часов."

и в Якутию полетят

Ответить

Aleksandr Olegovich

2

И как обычно - Россия

Ответить

пепси

2

Сколько можно?! У вас руки из жопы?

Ответить

Сережа Семенов

2

Может кто-то рассказать, то, что 50% нефти быстро испарится это хорошо или плохо?

Ответить

Alex Volkov

1

Ну вот, не успел съездить отдохнуть.

Ответить

Лекарственный Кирилл

1

Сообщение удалено

Ответить

Alex Blake

1

Люди, ну хорош уже засирать природу, мать вашу!!

Ответить

Катя Лукаверова

0

Чёрное море.
Путин очернил 

Ответить

Alex Blake

Катя
–4

Кошка бросила котят - Это Путин виноват,
Зайку бросила хозяйка - Кто виновен, угадай-ка!

Ответить

Катя Лукаверова

Alex
1

Президент, на то и глава государства, что должен быть в ответе за все происходящее в стране, уж такая у него нелёгкая доля. 

Ответить

Photuum

0

У них там что, спичек нет?

Ответить

Rond

0

Ха, наебал

Ответить

Олег Матвеенко

0

Сообщение удалено

Ответить

Грей Смирнов

0

Похуй

Ответить

Pyrrhula Pyrrhula

Грей
0

Держи в курсе

Ответить

Дмитрий Шубкин

0

Спутник точно российский? Может быть американцы там чего подкрутили?

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